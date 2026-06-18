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newstream.cz Enjoy OBRAZEM: Nová atrakce v Českém ráji. Pivovar Rohozec se otevře turistům

OBRAZEM: Nová atrakce v Českém ráji. Pivovar Rohozec se otevře turistům

Pivovar Rohozec
ČTK
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Pivovar Rohozec chce být víc než jen místem, kde se vaří pivo. V létě se otevře turistům Českého ráje, nabídne pravidelné exkurze do výroby, nové pivní speciály i akce pro návštěvníky.

Pivovar Rohozec v Turnově na Semilsku chce vedle výroby piva víc sázet také na turistiku. Nejmenší z průmyslových pivovarů v Libereckém kraji se chce stát výraznější součástí nabídky Českého ráje a přilákat návštěvníky nejen na pivo a kulturní akce, ale také přímo do výroby.

Od července proto pivovar zavede pravidelné sobotní exkurze. Každou sobotu nabídne tři prohlídky, každou až pro 25 lidí. Novinářům to řekl obchodní a ekonomický ředitel pivovaru Petr Hadl.

12 fotografií v galerii

Rohozec leží v srdci Českého ráje, jedné z dlouhodobě nejvyhledávanějších turistických oblastí v Česku. Region ročně navštíví přes milion lidí. Převládají domácí turisté, přijíždějí ale také hosté z Polska a Německa. Podle statistik Sdružení Český ráj návštěvnost oblasti dál roste.

Koncerty i festival

Nejvíc lidí loni mířilo do Prachovských skal, vysokou návštěvnost měly také Trosky, Staré Hrady, zámek Sychrov, hrad Kost, Bozkovské dolomitové jeskyně, hrad Valdštejn nebo Muzeum Českého ráje v Turnově.

Dosud pivovar nabízel exkurze hlavně po předchozím objednání. „Lidi viděli na webových stránkách, kolik je obsazeno míst z těch 25, a když místo nebylo, tak se na exkurzi nedostali. My jsme se rozhodli, že od července to bude tak, že každou sobotu budou tři otevřené termíny,“ uvedl Hadl. Zájemci tak podle něj budou moci dorazit i bez předchozí rezervace.

Na léto pivovar připravuje také několik koncertů a dalších akcí. V plánu je například Food & Beer Festival nebo pátý ročník orientační jízdy historických vozidel.

Jaký je nejlepší český lahváč? Pivní souboj je rozhodnut

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Absolutním šampionem 34. ročníku soutěže lahvových piv Zlatý pohár Pivex 2026 se stal Zubr Grand. Pivovar Zubr získal titul znovu po roční pauze, kdy jej loni získal Velkopopovický kozel 11, předtím měl osmiletou řadu titulů. Zubr Grand zvítězil také v kategorii světlých ležáků. Zároveň s hlavní soutěží se uskutečnil i 12. ročník soutěže sudových piv Zlatý soudek Pivex a minisoudek Pivex. Pořadatelé výsledky soutěží vyhlásili na Galavečeru pivovarníků a sladovníků na brněnském výstavišti.

ČTK

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Novinky v nabídce

Rohozec vstupuje do letní sezony i s novinkami v nabídce. Vedle oblíbené desítky s višňovou příchutí nově nabízí také její nealkoholickou variantu Cherry nealko. Na objednávku jednoho z odběratelů vaří lehké Festivalové pivo a speciální dvanáctkou připomíná loňské 175. výročí svého založení.

„Chtěli jsme udělat jenom jednu várku k výročí, ale měli jsme na to strašně dobré ohlasy, tak jsme se rozhodli, že ho zařadíme do našeho běžného portfolia,“ řekl sládek Tomáš Thér. V nabídce má pivovar také například bezlepkové pivo Cecilia.

Výstav piva klesá

Minipivovary loni uvařily méně piva. Zákazníci pijí slabší a častěji sahají po nealku

Zprávy z firem

České a moravské minipivovary loni uvařily 383.000 hektolitrů piva, meziročně o 8000 hektolitrů méně. Podle Českomoravského svazu minipivovarů za poklesem stojí změna spotřebitelského chování i přesun části pivovarů do vyšší kategorie výstavu. V Česku aktuálně působí 520 minipivovarů.

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Pivo se v Malém Rohozci vaří od roku 1850. Pivovar patří do skupiny LIF, která vlastní také Pivovar Svijany a náchodský Pivovar Primátor. Loni v Rohozci uvařili 55 tisíc hektolitrů piva, zhruba o 11 procent méně než o rok dřív.

Na rozdíl od řady jiných pivovarů prodává Rohozec většinu produkce v sudech. Sudové pivo tvoří zhruba dvě třetiny prodeje. Asi 35 procent produkce míří do zahraničí. „Logicky nejbližší partneři jsou v Polsku, protože sem jezdí hodně polských turistů. Dodáváme i do Francie, Itálie, na Slovensko nebo do Maďarska,“ dodal Hadl.

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Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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Lukáš Kovanda: ČNB si kupuje čas. A Babišovi ukazuje, že ji neřídí

Lukáš Kovanda: ČNB si kupuje čas. A Babišovi ukazuje, že ji neřídí
Profimedia
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Česká národní banka poprvé po takřka čtyřech letech zvýšila úrokové sazby. Nezviklalo ji ani Trumpem oznámené křehké příměří, ani Babišova výzva, aby sazby nerostly.

Česká národní banka dnešním zvýšením úrokových sazeb dala najevo, že nechce připustit návrat inflačního problému – ani za cenu toho, že její krok bude působit tvrdě ve chvíli, kdy celková inflace není daleko od cíle. Zvýšení základní sazby z 3,50 na 3,75 procenta nepředstavuje dramatický obrat měnové politiky. Je to ale důležitý signál: ČNB se nechce řídit jen aktuální cenou ropy ani politickými výzvami, ale především domácími inflačními tlaky.

Příměří není jistota

Rozhodnutí je možné číst jako preventivní krok. Příměří mezi Spojenými státy a Íránem sice snížilo bezprostřední riziko drahé ropy a pohonných hmot, avšak dohoda je zatím křehká. Trh s ropou zůstává citlivý na jakýkoli vývoj v Hormuzském průlivu a geopolitická přirážka se může rychle vrátit. ČNB tím říká, že nechce stavět měnovou politiku na jedné diplomatické zprávě, byť pro Česko příznivé.

Lukáš Kovanda: ČNB dnes řeší dilema. Zvednout sazby, nebo nevypadat jako Babišův spojenec

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Dnešní zasedání ČNB je testem nervů i kredibility, tedy toho, jak přesvědčivě dokáže centrální banka udržet obraz nezávislé instituce v prostředí, kde se najednou zkřížily geopolitika, globální měnová politika a domácí politika.

Lukáš Kovanda

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Fed zúžil ČNB prostor

Ještě důležitější je středeční zasedání Fedu. Americká centrální banka sice sazby ponechala beze změny, ale její nový výhled vyzněl zřetelně jestřábsky. To zužuje prostor malým otevřeným ekonomikám, jako je Česko, aby působily příliš holubičím dojmem. Jestřábí Fed může podporovat dolar, dolarové výnosy, a tím i cenu dovážených komodit. Pro ČNB je proto zvýšení sazeb také pojistkou proti oslabení koruny a proti návratu dovozní inflace.

Domácí inflace zůstává problém

Domácí část příběhu je však podstatnější. ČNB se dívá hlavně na služby, mzdy, trh práce, ceny nemovitostí a jádrovou inflaci. Právě zde zůstává riziko, že ani při nízké celkové inflaci není cenová stabilita plně zajištěna. Levnější benzin může dočasně vylepšit inflační obrázek, ale neřeší drahé služby, mzdové tlaky ani strukturální napětí na trhu bydlení.

Aktualizováno

Michlova ČNB zvedla sazby. Babiš před tím varoval

Money

ČNB poprvé za guvernéra Aleše Michla zvýšila sazby. Základní úrok poslala na 3,75 procenta, a to krátce poté, co premiér Andrej Babiš varoval, že dražší peníze poškodí domácnosti, podnikatele i ekonomiku.

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Vzkaz Babišovi

Zvýšení sazeb má i reputační rozměr. Premiér Andrej Babiš v posledních týdnech tlačil na nižší sazby. ČNB dnešním krokem ukazuje, že se politickým tlakem neřídí. To je důležité zejména proto, že důvěra v nezávislost centrální banky je sama o sobě nástrojem proti inflaci. Pokud veřejnost věří, že ČNB nebude podléhat vládě, jsou inflační očekávání lépe ukotvena.

Hypotéky nepodraží ze dne na den

Pro domácnosti nebude zvýšení o čtvrt procentního bodu okamžitým šokem. Hypotéky se řídí hlavně delšími tržními sazbami, které už část takového kroku předem zohledňovaly. Dopad bude proto spíše signální než mechanický. Pro firmy je to zpráva, že levnější financování nepřijde tak rychle, jak doufaly. Pro korunu jde naopak o podporu.

ČNB si kupuje čas

Dnešní zvýšení tedy nelze vykládat jako začátek agresivního cyklu zvyšování sazeb. Spíše jde o jednorázové utažení, kterým si ČNB kupuje čas a kredibilitu. Říká trhu, vládě i domácnostem, že i po odeznění energetického šoku zůstává připravena bránit dvouprocentní inflační cíl. Příměří na Blízkém východě jí dalo důvod vyčkat, Fed a domácí inflační tlaky jí však daly silnější důvod přitvrdit.

Další komentáře ekonoma Lukáše Kovandy

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Kmotr AI se pustil do Muska. xAI je podle něj neúspěch

Kmotr AI se pustil do Muska. xAI je podle něj neúspěch
Profimedia
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Jeden z „kmotrů umělé inteligence“ zpochybňuje Muskovy ambice v AI. xAI podle něj doplácí na odchody lidí, drahou infrastrukturu a těžko bude konkurovat lídrům trhu.

Elon Musk chce se svou firmou xAI patřit mezi světovou špičku umělé inteligence. Jeden z nejvlivnějších lidí oboru mu ale nevěří. Yann LeCun, zakladatel AMI Labs a bývalý hlavní vědec pro AI ve společnosti Meta, označil v rozhovoru pro CNBC Muskovu xAI za „svým způsobem neúspěch“.

Podle LeCuna nebude xAI schopna držet krok s nejsilnějšími hráči v oboru, především s OpenAI a Anthropic. „Nejsem příliš pozitivní, pokud jde o vyhlídky xAI,“ řekl LeCun.

LeCun bývá označován za jednoho z „kmotrů umělé inteligence“. S Muskem se přitom dlouhodobě střetává. V minulosti kritizoval jeho názory na AI i konspirační teorie na sociálních sítích. Musk naopak LeCuna obvinil, že je v oblasti umělé inteligence „dlouho mimo realitu“.

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Odchody z xAI a drahá infrastruktura

LeCun kritiku Muskovy firmy opírá mimo jiné o odchody lidí z jejího vedení. „xAI je upřímně řečeno tak trochu neúspěch, protože zakládající tým odešel,“ uvedl.

Podle CNBC z xAI v posledním roce odešlo několik spoluzakladatelů. LeCun zároveň tvrdí, že Musk bude mít kvůli své pověsti problém najímat nejlepší odborníky na umělou inteligenci.

Muskova xAI ale dál investuje do obří infrastruktury. LeCun upozornil na datová centra Colossus 1 a Colossus 2 v Memphisu, jejichž výpočetní kapacitu si podle CNBC pronajímají i Google a Anthropic. Právě pronájem kapacity je podle něj způsob, jak se Musk snaží vrátit část obrovských nákladů.

CNBC uvádí, že za tři měsíce do konce března vykázal AI segment SpaceX, který zahrnuje xAI, provozní ztrátu 2,5 miliardy dolarů.

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Varování před bublinou

LeCunova kritika ale nemíří jen na Muska. Varuje i před širším rizikem v celém AI byznysu. Firmy podle něj utrácejí obrovské částky za provoz modelů, zatímco uživatelé nejsou ochotni platit tolik, kolik technologie skutečně stojí.

„Ceny těchto AI služeb rostou, ale náklady na jejich provoz neklesají zdaleka dost rychle. Všechny tyto společnosti prodělávají a používání AI pro většinu lidí v podstatě financují investoři. To nemůže pokračovat moc dlouho,“ řekl LeCun pro CNBC.

Pokud firmy jako OpenAI nebo Anthropic nezmění ekonomiku provozu, čeká podle něj trh bolestivé vystřízlivění. „Budou muset zvýšit ceny, snížit náklady, nebo přijde velká exploze bubliny,“ varoval.

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LeCun sází na jiný směr

LeCun zároveň zpochybňuje, že současné velké jazykové modely samy o sobě povedou k další zásadní etapě umělé inteligence. Jsou podle něj užitečné například při programování nebo matematice, jejich provoz je ale ve srovnání s tím, kolik jsou uživatelé ochotni platit, příliš drahý.

Sám proto s AMI Labs sází na takzvané world models, tedy modely, které se nemají pouze učit jazykové vzorce, ale chápat fungování reálného nebo simulovaného světa, vztahy mezi objekty, příčinami a následky.

„Osobně si nemyslím, že budeme mít obecně použitelné a spolehlivé agentní systémy, dokud nebudou založené na world models,“ uvedl LeCun.

AMI Labs letos v březnu získala od investorů jednu miliardu dolarů. Hodnota firmy před investicí dosáhla podle CNBC 3,5 miliardy dolarů.

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VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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