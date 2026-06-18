OBRAZEM: Nová atrakce v Českém ráji. Pivovar Rohozec se otevře turistům
Pivovar Rohozec chce být víc než jen místem, kde se vaří pivo. V létě se otevře turistům Českého ráje, nabídne pravidelné exkurze do výroby, nové pivní speciály i akce pro návštěvníky.
Pivovar Rohozec v Turnově na Semilsku chce vedle výroby piva víc sázet také na turistiku. Nejmenší z průmyslových pivovarů v Libereckém kraji se chce stát výraznější součástí nabídky Českého ráje a přilákat návštěvníky nejen na pivo a kulturní akce, ale také přímo do výroby.
Od července proto pivovar zavede pravidelné sobotní exkurze. Každou sobotu nabídne tři prohlídky, každou až pro 25 lidí. Novinářům to řekl obchodní a ekonomický ředitel pivovaru Petr Hadl.
Rohozec leží v srdci Českého ráje, jedné z dlouhodobě nejvyhledávanějších turistických oblastí v Česku. Region ročně navštíví přes milion lidí. Převládají domácí turisté, přijíždějí ale také hosté z Polska a Německa. Podle statistik Sdružení Český ráj návštěvnost oblasti dál roste.
Koncerty i festival
Nejvíc lidí loni mířilo do Prachovských skal, vysokou návštěvnost měly také Trosky, Staré Hrady, zámek Sychrov, hrad Kost, Bozkovské dolomitové jeskyně, hrad Valdštejn nebo Muzeum Českého ráje v Turnově.
Dosud pivovar nabízel exkurze hlavně po předchozím objednání. „Lidi viděli na webových stránkách, kolik je obsazeno míst z těch 25, a když místo nebylo, tak se na exkurzi nedostali. My jsme se rozhodli, že od července to bude tak, že každou sobotu budou tři otevřené termíny,“ uvedl Hadl. Zájemci tak podle něj budou moci dorazit i bez předchozí rezervace.
Na léto pivovar připravuje také několik koncertů a dalších akcí. V plánu je například Food & Beer Festival nebo pátý ročník orientační jízdy historických vozidel.
Absolutním šampionem 34. ročníku soutěže lahvových piv Zlatý pohár Pivex 2026 se stal Zubr Grand. Pivovar Zubr získal titul znovu po roční pauze, kdy jej loni získal Velkopopovický kozel 11, předtím měl osmiletou řadu titulů. Zubr Grand zvítězil také v kategorii světlých ležáků. Zároveň s hlavní soutěží se uskutečnil i 12. ročník soutěže sudových piv Zlatý soudek Pivex a minisoudek Pivex. Pořadatelé výsledky soutěží vyhlásili na Galavečeru pivovarníků a sladovníků na brněnském výstavišti.
Jaký je nejlepší český lahváč? Pivní souboj je rozhodnut
Enjoy
Absolutním šampionem 34. ročníku soutěže lahvových piv Zlatý pohár Pivex 2026 se stal Zubr Grand. Pivovar Zubr získal titul znovu po roční pauze, kdy jej loni získal Velkopopovický kozel 11, předtím měl osmiletou řadu titulů. Zubr Grand zvítězil také v kategorii světlých ležáků. Zároveň s hlavní soutěží se uskutečnil i 12. ročník soutěže sudových piv Zlatý soudek Pivex a minisoudek Pivex. Pořadatelé výsledky soutěží vyhlásili na Galavečeru pivovarníků a sladovníků na brněnském výstavišti.
Novinky v nabídce
Rohozec vstupuje do letní sezony i s novinkami v nabídce. Vedle oblíbené desítky s višňovou příchutí nově nabízí také její nealkoholickou variantu Cherry nealko. Na objednávku jednoho z odběratelů vaří lehké Festivalové pivo a speciální dvanáctkou připomíná loňské 175. výročí svého založení.
„Chtěli jsme udělat jenom jednu várku k výročí, ale měli jsme na to strašně dobré ohlasy, tak jsme se rozhodli, že ho zařadíme do našeho běžného portfolia,“ řekl sládek Tomáš Thér. V nabídce má pivovar také například bezlepkové pivo Cecilia.
České a moravské minipivovary loni uvařily 383.000 hektolitrů piva, meziročně o 8000 hektolitrů méně. Podle Českomoravského svazu minipivovarů za poklesem stojí změna spotřebitelského chování i přesun části pivovarů do vyšší kategorie výstavu. V Česku aktuálně působí 520 minipivovarů.
Minipivovary loni uvařily méně piva. Zákazníci pijí slabší a častěji sahají po nealku
Zprávy z firem
České a moravské minipivovary loni uvařily 383.000 hektolitrů piva, meziročně o 8000 hektolitrů méně. Podle Českomoravského svazu minipivovarů za poklesem stojí změna spotřebitelského chování i přesun části pivovarů do vyšší kategorie výstavu. V Česku aktuálně působí 520 minipivovarů.
Pivo se v Malém Rohozci vaří od roku 1850. Pivovar patří do skupiny LIF, která vlastní také Pivovar Svijany a náchodský Pivovar Primátor. Loni v Rohozci uvařili 55 tisíc hektolitrů piva, zhruba o 11 procent méně než o rok dřív.
Na rozdíl od řady jiných pivovarů prodává Rohozec většinu produkce v sudech. Sudové pivo tvoří zhruba dvě třetiny prodeje. Asi 35 procent produkce míří do zahraničí. „Logicky nejbližší partneři jsou v Polsku, protože sem jezdí hodně polských turistů. Dodáváme i do Francie, Itálie, na Slovensko nebo do Maďarska,“ dodal Hadl.
VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB
Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.
Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.
V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.
Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.