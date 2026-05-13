Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Zprávy z firem Minipivovary loni uvařily méně piva. Zákazníci pijí slabší a častěji sahají po nealku

Minipivovary loni uvařily méně piva. Zákazníci pijí slabší a častěji sahají po nealku

Výstav piva klesá
Ambiente, užito se svolením
nst
nst

České a moravské minipivovary loni uvařily 383.000 hektolitrů piva, meziročně o 8000 hektolitrů méně. Podle Českomoravského svazu minipivovarů za poklesem stojí změna spotřebitelského chování i přesun části pivovarů do vyšší kategorie výstavu. V Česku aktuálně působí 520 minipivovarů.

České a moravské minipivovary loni uvařily 383 tisíc hektolitrů piva. Ve srovnání s předchozím rokem to bylo o 8000 hektolitrů méně.  Uvedl to prezident Českomoravského svazu minipivovarů Michal Voldřich.

Podle něj pokles souvisí mimo jiné s tím, že tři minipivovary přešly do vyšší kategorie výstavu. Roli ale hraje i proměna spotřebitelského chování. Na celkovém loňském prodeji tuzemského piva se pivo z minipivovarů podílelo 2,5 procenta.

Minipivovarů neubylo, vznikají nové

Celkový počet minipivovarů se loni podle svazu nezměnil. Ačkoli 23 podniků zaniklo, přibylo 26 nových. V Česku tak aktuálně působí 520 minipivovarů.

Adam Matuška

Z garáže k pivním Oscarům. Češi z Matušky znovu porazili svět

Enjoy

Rodinný pivovar Matuška zaznamenal další výrazný mezinárodní úspěch. Na letošním World Beer Cupu získal dvě stříbrné medaile, a to s pivem Desítka v kategorii Kellerbier or Zwickelbier a s Dvanáctkou v kategorii Czech-Style Pale Lager. Navázal tak na loňské zlato pro Broumy a znovu potvrdil, že patří k výjimkám nejen na české scéně.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Celkově klesá nejen spotřeba piva, ale i průměrný obsah alkoholu ve vypitém pivu,“ uvedl Voldřich. Nealkoholické pivo podle něj aktuálně vaří zhruba 15 procent minipivovarů.

Roste zájem o nealko, kyselá piva i lokálnost

Vedle nealkoholických piv se podle svazu stále více prosazují také kyselá piva nebo ovocné pivní mixy. Minipivovary zároveň kladou větší důraz na tradiční výrobní postupy, lokálnost a kvalitu surovin, uvedl Voldřich.

V souvislosti se změnami ve spotřebě i legislativě zdůraznil, že obor potřebuje stabilní podnikatelské prostředí. Dle svazu je důležité, aby podmínky zohledňovaly specifika minipivovarů.

Obavy budí evropská změna značení piva

Minipivovary podle Voldřicha mohou ohrozit i chystané změny evropské legislativy. Po roce 2031 se počítá se změnou kategorizace piv. Současné rozdělování podle stupňovitosti by mělo nahradit dělení podle obsahu alkoholu.

„Je to zásadní chyba a nepochopení regionálnosti jednotlivých kultur. Dvanáct států zejména středoevropského prostoru je na systém stupňovitosti zvyklých několik set let,“ řekl Voldřich. Změna by podle něj mohla vést k dezorientaci spotřebitelů.

Svaz chce nižší DPH na čepované pivo

Minipivovary se zároveň připojily k výzvě Českého svazu pivovarů a sladoven, který koncem dubna vyzval ke snížení DPH na čepované pivo. Podle Voldřicha by návrat piva do nižší sazby pomohl hlavně gastronomii, která je pro minipivovary zásadním prodejním kanálem. V restauracích a hospodách prodají minipivovary zhruba 85 procent své produkce.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Související

Češi zásobují Rusy pivem. Loni vývoz stoupl o 27 procent

Od desítky k pivním speciálům: Čtvrtstoletí cesty proměny chuti, ceny i trhu

Enjoy

Michal Nosek

Přečíst článek

Horský byznys bohatne a kuchaři s ním. Nové resorty tlačí mzdy až k 75 tisícům

Grand Hotel Hradec, Pec pod Sněžkou
ČTK
Petra Nehasilová
pej

Do českých hor míří bohatší klientela i developerské miliardy. S tím roste tlak na lepší služby, hlavně gastronomii. Kuchaři a šéfkuchaři proto v horských resortech získávají podmínky, které ještě nedávno patřily hlavně Praze nebo Brnu.

Za rostoucí poptávkou po kuchařích a šéfkuchařích na horách nestojí jen silnější turistická sezona. České hory se mění v prémiový resortní byznys, do kterého stále víc vstupují developeři a silní investoři. Už nejde jen o penziony nebo apartmány. Nové projekty propojují ubytování, wellness, sport, eventy a gastronomii.

Typickým příkladem je Marcel Soural a jeho skupina Trigema. Ta vedle rezidenční výstavby vlastní také horské areály Monínec a Rokytnici nad Jizerou. Jak už Newstream psal, Trigema v Rokytnici plánuje investice kolem 1,3 miliardy korun, mimo jiné do rozvoje areálů Horní Domky a Studenov.

Centrum Špindlerova Mlýna

Špindlerův Mlýn stojí na prahu největší proměny za desítky let. Do hry vstupují světová architektonická jména

Reality

Kdo rozhodne o budoucí podobě centra Špindlerova Mlýna? Mezinárodní architektonicko-urbanistickou soutěž na proměnu klíčového veřejného prostoru vyhlásila developerská skupina Penta Real Estate. Z 33 týmů nyní porota vybrala osm návrhů, které budou dál rozpracovány.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Podobné projekty mění logiku hor. Pokud má resort vydělávat celý rok, nestačí mu sjezdovka a lanovka. Musí nabídnout wellness, kvalitní ubytování, rodinné aktivity, firemní akce a také dobré jídlo. Gastronomie se tak z doplňku stává jedním z hlavních důvodů, proč je host ochoten zaplatit víc.

Tím se mění i postavení kuchařů. V horském byznysu už nejsou jen provozní nutností. Jsou jedním z faktorů, na kterých stojí schopnost hotelu či aparthotelu prodávat dražší pobyty. I proto se v horských lokalitách u zkušených kuchařů a šéfkuchařů objevují nabídky kolem 55 až 75 tisíc korun měsíčně, často navíc s ubytováním, stravou nebo sezonními bonusy.

České hory už nejsou druhá liga. Ani v gastronomii

„Největší poptávka po profesích v gastrobyznysu je v oblastech s rozvinutým cestovním ruchem – tedy především ve velkých městech, turistických regionech, zejména pak v horských střediscích,“ říká Michal Španěl, manažer pracovního portálu JenPráce.cz.

V Peci pod Sněžkou začíná stavba apartmánového komplexu s wellness Sv. Barbora

V Peci pod Sněžkou začala výstavba apartmánového komplexu s wellness za stovky milionů

Reality

V centru Pece pod Sněžkou začala výstava apartmánového komplexu Wellness & Spa resort Svatá Barbora za několik stovek milionů korun. První návštěvníky by měl přivítat na konci roku 2027, uvedli zástupci developera, kterým je rodinná firma Kubík, jejímž majitelem je podnikatel Martin Kubík. Ten v roce 2018 v centru Pece otevřel Aparthotel Svatý Vavřinec. Změna charakteru centra Pece tak pokračuje.

ČTK

Přečíst článek

Právě na gastronomii je proměna hor vidět nejvíc. Dříve často stačila jednoduchá sezonní kuchyně. Dnes hosté očekávají vyšší standard. Do horských resortů navíc stále častěji míří movitější klientela a zahraniční turisté, kteří mají vyšší nároky na služby, servis i jídlo.

„Za rostoucí atraktivitou horských lokací pro kuchaře a šéfkuchaře stojí i struktura klientely. Do těchto míst míří stále častěji movitější hosté a zahraniční turisté, kteří mají vyšší nároky. To vytváří tlak na poskytování nadstandardních služeb, kvalitnější gastronomii a celkový servis,“ říká Martin Venglář ze společnosti Nomce, která řídí několik českých hotelů, například Aparthotel Svatý Vavřinec v Peci pod Sněžkou.

Restaurace už proto není jen doplněk k ubytování. Pomáhá prodávat pobyty, zvyšuje útratu hostů a posiluje značku resortu. V některých případech se dobré jídlo samo stává důvodem, proč se lidé na stejné místo vracejí. Hory zároveň mohou část zaměstnanců oslovit i jinak než samotnou mzdou. Zaměstnavatelé častěji nabízejí benefity, které ve městech nejsou samozřejmostí, a to ubytování zdarma nebo za symbolickou cenu, stravu, případně sezonní bonusy.

Aparthotel Svatý Vavřinec v Peci pod Sněžkou

Místo obchoďáku stylový Aparthotel. Jak vypadá nejlepší architektura v Krkonoších?

Reality

Projekt Aparthotelu Svatý Vavřinec v Peci pod Sněžkou ateliéru ov-architekti je podle odborné poroty vítězem prvního ročníku soutěže Krkonošská cena za architekturu. Podivejte se ve fotogalerii, čím porotu zaujal.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Apartmány cílí na cílí na náročnou klientelu

České hory už jen pro bohaté. Apartmán ve Špindlu prodává developer za 34 milionů

Reality

Společnost PSN rozšiřuje své portfolio o projekt druhého bydlení v prestižní lokalitě Špindlerova Mlýna. Tradiční horský penzion mění na devět luxusních apartmánů. Ten nejmenší vyjde na necelých pět milionů.

pej

Přečíst článek

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Související

Příprava steaku podle Oldřicha Matouška z restaurace Bruxx

Největší chyba při přípravě steaku? Dělá ji skoro každý a maso kvůli ní ztrácí šťávu i chuť

Enjoy

nst

Přečíst článek

Zdražování v Česku nabralo tempo. Inflace je nejvyšší od loňského října

Zdražování v Česku nabralo tempo. Inflace je nejvyšší od loňského října
iStock
ČTK
ČTK

Inflace se po březnovém zpomalení znovu zvedla a vrátila se na nejvyšší úroveň od loňského podzimu. Hlavním důvodem jsou dražší pohonné hmoty, které dál reagují na napětí na Blízkém východě.

Spotřebitelské ceny v Česku rostou nejrychleji za půl roku. V dubnu meziroční inflace zrychlila na 2,5 procenta z březnových 1,9 procenta. Zdražování znovu táhly hlavně pohonné hmoty. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu, který potvrdil svůj předběžný odhad. Ve srovnání s předchozím měsícem se spotřebitelské ceny zvýšily o 0,5 procenta.

Dubnová inflace byla nejvyšší od loňského října, kdy spotřebitelské ceny meziročně stouply také o 2,5 procenta. Pohonné hmoty v posledních měsících zdražují v důsledku konfliktu na Blízkém východě, dražší paliva se ale podle dřívějšího vyjádření analytiků zatím neprojevila v dalších položkách spotřebního koše. Zboží v dubnu úhrnem meziročně zdražilo o 1,1 procenta a ceny za služby stouply o 4,8 procenta.

Zdražilo nájemné i teplo

Ceny pohonných hmot a maziv se v dubnu proti stejnému loňskému období zvýšily téměř o čtvrtinu po březnovém růstu o 13 procent. O téměř šest procent v dubnu zdražily likéry a destiláty, víno i tabákové výrobky a o 2,7 procenta piva. Nájemné se zvýšilo o 6,3 procenta, vodné i stočné o téměř čtyři procenta, zdražilo i teplo a teplá voda. Ceny elektřiny meziročně klesly o 11,6 procenta a zemního plynu o 5,6 procenta.

Americký prezident Donald Trump

Stanislav Šulc: Trumpova noční můra se probouzí. Americká inflace brutálně vyrostla

Názory

Americký prezident se bude muset rozhodnout: bude pokračovat v nepopulární válce, která USA vůbec nic nepřináší, nebo jej rostoucí inflace přiměje ke kroku, který si před třemi měsíci ani neuměl představit?

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Náklady vlastnického bydlení vzrostly o 5,5 procenta zejména v důsledku zdražení nových nemovitostí, uvedl ČSÚ. Stravovací služby v dubnu meziročně zdražily o čtyři procenta a ubytovací služby o 6,4 procenta. Ceny rekreačních služeb stouply o 6,1 procenta.

„Naopak na meziroční snižování celkové cenové hladiny působily v dubnu opět ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje,“ napsal ČSÚ. Snížily se o 1,3 procenta. O víc než 30 procenty zlevnily brambory, o téměř 29 procent klesly ceny polotučného trvanlivého mléka, o víc než čtvrtinu másla a o 15,6 procenta vepřového masa. Pokračoval pokles cen oděvů a obuvi. Za oděvy lidé platili meziročně o 2,1 procenta méně, za obuv o 4,6 procenta méně.

Ceny poledních menu se uklidnily. Češi ale mění návyky

Dvě stovky za polední menu. Češi narážejí na nový cenový strop

Money

Polední menu v Česku poprvé překročilo hranici 200 korun. V Praze stojí průměrný oběd už 226 korun a další krajská města se k této částce rychle blíží. Češi proto stále častěji nosí jídlo z domova a cena stravování začíná rozhodovat i při výběru nové práce.

nst

Přečíst článek

Statistici dnes také zveřejnili údaje o zahraničním obchodu za letošní březen. Vývozní i dovozní ceny v Česku meziročně opět klesly, ale meziměsíčně rostly. Oproti loňskému březnu se ceny ve vývozu snížily o 1,8 procenta a v dovozu o dvě procenta. Meziměsíčně vývozní ceny stouply o 1,6 procenta a dovozní o 2,5 procenta. „V březnu byly ceny vývozu a dovozu ovlivněny vývojem kurzu koruny vůči euru a dolaru a růstem světových cen ropy,“ sdělil vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ Vladimír Klimeš.

„Meziměsíčně značně rostly ceny koksu a rafinovaných ropných produktů, ve vývozu o 33 procent a v dovozu o 44,4 procenta,“ doplnil Klimeš. O desítky procent se zvedly dovozní i vývozní ceny koksu a ropných produktů také meziročně. Klesly naopak třeba vývozní ceny papíru, chemických látek a přípravků nebo potravinářských výrobků a v dovozu ceny oděvů, textilií a potravinářských výrobků.

Související

Doporučujeme