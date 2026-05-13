Minipivovary loni uvařily méně piva. Zákazníci pijí slabší a častěji sahají po nealku
České a moravské minipivovary loni uvařily 383.000 hektolitrů piva, meziročně o 8000 hektolitrů méně. Podle Českomoravského svazu minipivovarů za poklesem stojí změna spotřebitelského chování i přesun části pivovarů do vyšší kategorie výstavu. V Česku aktuálně působí 520 minipivovarů.
Podle něj pokles souvisí mimo jiné s tím, že tři minipivovary přešly do vyšší kategorie výstavu. Roli ale hraje i proměna spotřebitelského chování. Na celkovém loňském prodeji tuzemského piva se pivo z minipivovarů podílelo 2,5 procenta.
Minipivovarů neubylo, vznikají nové
Celkový počet minipivovarů se loni podle svazu nezměnil. Ačkoli 23 podniků zaniklo, přibylo 26 nových. V Česku tak aktuálně působí 520 minipivovarů.
Rodinný pivovar Matuška zaznamenal další výrazný mezinárodní úspěch. Na letošním World Beer Cupu získal dvě stříbrné medaile, a to s pivem Desítka v kategorii Kellerbier or Zwickelbier a s Dvanáctkou v kategorii Czech-Style Pale Lager. Navázal tak na loňské zlato pro Broumy a znovu potvrdil, že patří k výjimkám nejen na české scéně.
„Celkově klesá nejen spotřeba piva, ale i průměrný obsah alkoholu ve vypitém pivu,“ uvedl Voldřich. Nealkoholické pivo podle něj aktuálně vaří zhruba 15 procent minipivovarů.
Roste zájem o nealko, kyselá piva i lokálnost
Vedle nealkoholických piv se podle svazu stále více prosazují také kyselá piva nebo ovocné pivní mixy. Minipivovary zároveň kladou větší důraz na tradiční výrobní postupy, lokálnost a kvalitu surovin, uvedl Voldřich.
V souvislosti se změnami ve spotřebě i legislativě zdůraznil, že obor potřebuje stabilní podnikatelské prostředí. Dle svazu je důležité, aby podmínky zohledňovaly specifika minipivovarů.
Obavy budí evropská změna značení piva
Minipivovary podle Voldřicha mohou ohrozit i chystané změny evropské legislativy. Po roce 2031 se počítá se změnou kategorizace piv. Současné rozdělování podle stupňovitosti by mělo nahradit dělení podle obsahu alkoholu.
„Je to zásadní chyba a nepochopení regionálnosti jednotlivých kultur. Dvanáct států zejména středoevropského prostoru je na systém stupňovitosti zvyklých několik set let,“ řekl Voldřich. Změna by podle něj mohla vést k dezorientaci spotřebitelů.
Svaz chce nižší DPH na čepované pivo
Minipivovary se zároveň připojily k výzvě Českého svazu pivovarů a sladoven, který koncem dubna vyzval ke snížení DPH na čepované pivo. Podle Voldřicha by návrat piva do nižší sazby pomohl hlavně gastronomii, která je pro minipivovary zásadním prodejním kanálem. V restauracích a hospodách prodají minipivovary zhruba 85 procent své produkce.
