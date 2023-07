Lukáš Kovanda: Inflace v Česku konečně padá. Vláda na tom má jen malou zásluhu

Inflace se po 11 měsících v červnu vrátila na jednocifernou úroveň. A už v příštím roce se bude pohybovat kolem hodnoty inflačního cíle ČNB. Fialova vláda tak ještě do voleb bude moci vyhlásit, že inflaci porazila, píše ve svém komentáři ekonom Lukáš Kovanda.

Inflace v Česku v červnu v meziročním vyjádření poprvé od loňského ledna klesla pod psychologickou úroveň deseti procent. V červnu byla nejnižší od prosince 2021. Tím pádem je nyní už v podstatě vyloučené letošní zvýšení základní úrokové sazby České národní banky.

První změnou sazeb, kterou nynější bankovní rada ČNB provede, tak bude jejich snížení. K tomu by mohlo dojít ještě před koncem letošního roku, zcela jistě pak v roce příštím. Podle veškerých prognóz, jak tuzemských, tak mezinárodních organizací, totiž inflace v příštím roce výrazně poklesne. Zatímco letos by se měla celoročně pohybovat kolem úrovně 10,5 procenta, v příštím roce to bude kolem hodnoty 2,5 procenta.

Laciné volební body?

Fialova vláda tak bude moci ještě před řádnými sněmovními volbami roku 2025 deklarovat své „vítězství nad inflací“, přestože její vliv na pokles růstu hladiny spotřebitelských cen je silně omezený.

Inflace se v červnu výrazně snížila – z květnových 11,1 procenta – z důvodu vyšší srovnávací základny loňského roku. Za poklesem inflace stojí v meziročním pohledu dále zejména zlevňování energií, v čele s plynem a elektřinou, a také pohonných hmot. Nicméně v meziměsíčním pohledu se pokles nekoná. Ceny totiž během června rostly o 0,3 procenta, tedy zcela stejným tempem jako během května. Za meziměsíční růst cen v červnu mohly zejména o takřka devět procent zdražující dovolené, o které je letos mezi Čechy výrazný zájem. Růst cen zaznamenaly v červnu také některé základní potraviny, o více než dvacet procent podražily například brambory.