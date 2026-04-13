Jaký je nejlepší český lahváč? Pivní souboj je rozhodnut
Absolutním šampionem 34. ročníku soutěže lahvových piv Zlatý pohár Pivex 2026 se stal Zubr Grand. Pivovar Zubr získal titul znovu po roční pauze, kdy jej loni získal Velkopopovický kozel 11, předtím měl osmiletou řadu titulů. Zubr Grand zvítězil také v kategorii světlých ležáků. Zároveň s hlavní soutěží se uskutečnil i 12. ročník soutěže sudových piv Zlatý soudek Pivex a minisoudek Pivex. Pořadatelé výsledky soutěží vyhlásili na Galavečeru pivovarníků a sladovníků na brněnském výstavišti.
V soutěži sudových piv Zlatý soudek Pivex zvítězil v kategorii světlých ležáků Zubr Gradus z Pivovaru Zubr, který obstál v konkurenci 27 přihlášených značek z průmyslových pivovarů. V kategorii světlých výčepních piv mezi devíti značkami porota nejvýše hodnotila Gambrinus nepasterizovaná 10 z pivovaru Gambrinus ze skupiny Plzeňský Prazdroj.
Ocenění Zlatý minisoudek určené pro minipivovary získal Saturn Trooper ležák 11 z pivovaru Elektrárna Plzeň ze skupiny Plzeňský Prazdroj.
Do hlavní soutěže lahvových piv Zlatý pohár Pivex letos průmyslové pivovary poslaly 40 pivních značek, které odborná porota hodnotila ve dvou kolech v pěti kategoriích. Mezi světlými výčepními pivy zvítězil Zubr Grál z Pivovaru Zubr, mezi nealkoholickými pivy Birell z pivovaru Radegast ze skupiny Plzeňský Prazdroj, mezi míchanými nízkoalkoholickými a nealkoholickými pivy Cool Grep z Pivovarů Staropramen a mezi tmavými pivy Bernard Černý ležák 12 z Rodinného pivovaru Bernard.
Certifikovaní degustátoři hodnotí vzorky anonymně, označené jsou pouze kódy. Vzhledem k tomu, že většina degustátorů jsou sládci ze soutěžících pivovarů, systém jim přiděluje vzorky tak, aby nehodnotili vlastní produkci. Hlavními hodnoticími kritérii jsou chuť, plnost, vůně, říz a případně hořkost. Konečný výsledek je určen součtem hodnot z obou kol. Hodnocení sudových piv má jedno kolo.
Výroba piva v Česku nezačíná v pivovaru, ale na polích a chmelnicích. Nový projekt mapuje celý proces – od jarního setí až po stáčení – v přímém přenosu trvajícím zhruba 280 dní. Zapojeni jsou zemědělci i pivovarníci, kteří přibližují jednotlivé fáze vzniku piva i širší souvislosti oboru.
Výroba piva v Česku nezačíná v pivovaru, ale na polích a chmelnicích. Nový projekt mapuje celý proces – od jarního setí až po stáčení – v přímém přenosu trvajícím zhruba 280 dní. Zapojeni jsou zemědělci i pivovarníci, kteří přibližují jednotlivé fáze vzniku piva i širší souvislosti oboru.
Za pět let zmizelo z mapy téměř čtyři tisíce hospod. Pandemie, ceny energií, drahé suroviny i změna návyků hostů udělaly své. Zní to jako konec jedné éry? Možná. Jenže právě tenhle tlak způsobil to, že pivo v českých hospodách je dnes lepší než kdy dřív.
Za pět let zmizelo z mapy téměř čtyři tisíce hospod. Pandemie, ceny energií, drahé suroviny i změna návyků hostů udělaly své. Zní to jako konec jedné éry? Možná. Jenže právě tenhle tlak způsobil to, že pivo v českých hospodách je dnes lepší než kdy dřív.
