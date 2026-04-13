Jaký je nejlepší český lahváč? Pivní souboj je rozhodnut

Absolutním šampionem 34. ročníku soutěže lahvových piv Zlatý pohár Pivex 2026 se stal Zubr Grand. Pivovar Zubr získal titul znovu po roční pauze, kdy jej loni získal Velkopopovický kozel 11, předtím měl osmiletou řadu titulů. Zubr Grand zvítězil také v kategorii světlých ležáků. Zároveň s hlavní soutěží se uskutečnil i 12. ročník soutěže sudových piv Zlatý soudek Pivex a minisoudek Pivex. Pořadatelé výsledky soutěží vyhlásili na Galavečeru pivovarníků a sladovníků na brněnském výstavišti.

V soutěži sudových piv Zlatý soudek Pivex zvítězil v kategorii světlých ležáků Zubr Gradus z Pivovaru Zubr, který obstál v konkurenci 27 přihlášených značek z průmyslových pivovarů. V kategorii světlých výčepních piv mezi devíti značkami porota nejvýše hodnotila Gambrinus nepasterizovaná 10 z pivovaru Gambrinus ze skupiny Plzeňský Prazdroj.

Ocenění Zlatý minisoudek určené pro minipivovary získal Saturn Trooper ležák 11 z pivovaru Elektrárna Plzeň ze skupiny Plzeňský Prazdroj.

Do hlavní soutěže lahvových piv Zlatý pohár Pivex letos průmyslové pivovary poslaly 40 pivních značek, které odborná porota hodnotila ve dvou kolech v pěti kategoriích. Mezi světlými výčepními pivy zvítězil Zubr Grál z Pivovaru Zubr, mezi nealkoholickými pivy Birell z pivovaru Radegast ze skupiny Plzeňský Prazdroj, mezi míchanými nízkoalkoholickými a nealkoholickými pivy Cool Grep z Pivovarů Staropramen a mezi tmavými pivy Bernard Černý ležák 12 z Rodinného pivovaru Bernard.

Certifikovaní degustátoři hodnotí vzorky anonymně, označené jsou pouze kódy. Vzhledem k tomu, že většina degustátorů jsou sládci ze soutěžících pivovarů, systém jim přiděluje vzorky tak, aby nehodnotili vlastní produkci. Hlavními hodnoticími kritérii jsou chuť, plnost, vůně, říz a případně hořkost. Konečný výsledek je určen součtem hodnot z obou kol. Hodnocení sudových piv má jedno kolo.

I dnes si mohou zájemci vyzkoušet, jak vypadala skizeň před desítkami let

Pivní maraton. Nový projekt ukazuje téměř roční cestu od pole až do půllitru

Výroba piva v Česku nezačíná v pivovaru, ale na polích a chmelnicích. Nový projekt mapuje celý proces – od jarního setí až po stáčení – v přímém přenosu trvajícím zhruba 280 dní. Zapojeni jsou zemědělci i pivovarníci, kteří přibližují jednotlivé fáze vzniku piva i širší souvislosti oboru.

Hospody mizí. Pivo je ale nejlepší v historii

Enjoy

Za pět let zmizelo z mapy téměř čtyři tisíce hospod. Pandemie, ceny energií, drahé suroviny i změna návyků hostů udělaly své. Zní to jako konec jedné éry? Možná. Jenže právě tenhle tlak způsobil to, že pivo v českých hospodách je dnes lepší než kdy dřív.

Dalibor Martínek: Pavel si naběhnul na Babišův kopanec

Premiér Babiš bezelstně oznámil, že Pavel nebude součástí vládní delegace na summit NATO v Turecku. Neumím si představit, co by tam dělal, prohlásil. Obrazně řečeno, Pavel se tlačil do letadla směr Ankara, Babiš ho ze schůdků bez skrupulí srazil.

Možná překvapivý krok od premiéra, někdo čekal větší velkorysost. Pro prezidenta jistě hořké sousto. Prezident Pavel si však na toto ponížení sám naběhl. Projevil eminentní zájem o účast na summitu, čímž vládě ukázal svou Achillovu patu. A to v době, kdy je s ní na kordy, a Macinka hledá každou příležitost, jak Pavlovi zatopit.

Vykonávat zahraniční politiku nebo reprezentovat zemi na venek, v tom je totiž rozdíl. Politiku určuje vláda. Pavel může klidně dál reprezentovat, navštěvovat cizí země, kynout davům. Ale to není vládnutí.

V Turecku půjde o vládnutí, Babiš nemusí mít obavy o výklad české ústavy, o kterou se nyní snaží Pavel opřít. Ta přitom mluví nejednoznačně, předpokládá domluvu mezi hlavními ústavními činiteli. Tu evidentně nemáme, takže vládne vláda. Ta může, bohužel, házet prezidentovi různé klacky pod nohy. Už to například udělala, když nekontrasignovala nové velvyslance. Nyní tedy znovu.

Vzájemné šťouchance jsou na denním pořádku

Také Pavel může vládě všelijak škodit, ostatně už to dělá. Nemusí třeba jmenovat ministra, v budoucnu případně soudce, a tak dále. Bohužel se nacházíme v situaci, kdy jsou vzájemné šťouchance na denním pořádku.

Ano, Pavel byl na minulých summitech NATO. To ovšem nezakládá předpoklad, že by měl být i na tom nadcházejícím. S minulou vládou dokázal najít společnou řeč, takže mohl reprezentovat. Od vyhlášení výsledků voleb bylo jasné, že s touto vládou si neporozumí. A to je slabé slovo. S Turkem si prosadil svou, ale vykopal válečnou sekeru.

Radikální krok po volbách: Magyar plánuje pozastavit veřejnoprávní média

Vítěz nedělních parlamentních voleb v Maďarsku Péter Magyar a jeho strana Tisza chtějí pozastavit zpravodajství veřejnoprávních médií, dokud nebudou moci zajistit nestranné zpravodajství. Magyar to řekl podle agentury Reuters.

Pavel nechce být jen kladeč věnců

Je jasné, že Pavel nechce být jen kladeč věnců. Ve volbách získal silný mandát. Faktem však je, že v Česku máme dvě mocenská centra. Ta se dosud byla schopna jakž takž dohodnout. Zeman sice mával po premiérovi Sobotkovi svou hůlkou, ale k nějaké shodě vždy došlo. Nyní jsou oba póly od sebe tak daleko, že můžeme důvodně předpokládat, že souboj o Ankaru není poslední bouří.

Hlavním viníkem celé situace je Andrej Babiš. Ve své touze vládnout by se spojil i s ďáblem. Toho alternuje Macinka, který nyní může nasadit svůj posměšný úšklebek číslo 23. Kultura politiky hledá každý den nové dno. Na mezinárodní scéně kreslíme obraz země třetího světa.

Všechny velké automobilky se dusí. Kromě jedné čínské

Zisky největších výrobců automobilů loni meziročně klesly o 59 procent a z 19 autokoncernů se pouze jednomu podařilo zisk zvýšit. Poradenská společnost EY to přičítá elektroautům. Nejziskovějšími automobilkami loni byly japonské Suzuki a Toyota.

Hrob za miliardy e-auto: pokles zisku, marže na desetiletém minimu. Takovým titulkem uvedla poradenská společnost EY tiskovou zprávu o výsledku své analýzy automobilového průmyslu. „To, co začalo jako sázka na budoucnost, se pro mnoho autokoncernů stává miliardovou zátěží: vedoucí výrobci teď postupně korigují svoje elektrostrategie – s výraznými dopady do svých bilancí,“ uvádí EY.

Odpisy na výrobu baterií, vývojové projekty a modelové řady mezitím v Evropě a ve Spojených státech dosahují skoro 60 miliard eur (asi 1 464 miliardy korun). „Automobilový průmysl vězí v hluboké, pro některé firmy dokonce potenciálně existenci ohrožující krizi,“ komentoval výsledky aktuální studie EY Constantin M. Gall, globální lídr pro oblast letectví, obrany a mobility společnosti EY. Mnoho koncernů podle něj investovalo do rostoucích trhů a dynamického rozběhu výroby bateriových aut. Ale realita ukázala, že poptávka po elektroautech je nižší, než se očekávalo, zejména ve Spojených státech a v Evropě. A nyní se automobilky potýkají s náklady, které utopily v zařízeních na výrobu baterií, ve zrušených či pozastavených výstavbách továren či v pozastavených modelech.

Martin Jahn: Spalovací motory tu budou ještě desítky let

Leaders

Autoprůmysl sice někteří lidé odepisují jako zastaralé odvětví, pravý opak je ale pravdou. Martin Jahn, který má v představenstvu Škody Auto na starosti oblast prodeje a marketingu, v rozhovoru pro Export.cz upozorňuje, že veškeré současné inovace, včetně robotizace, digitalizace i umělé inteligence, se už naplno využívají právě v autoprůmyslu. „Nové technologie potřebují někoho, kdo je bude škálovat – dostane je k velkému počtu spotřebitelů," dodává známý manažer a také prezident českého Sdružení automobilového průmyslu.

Čínané ziskoví, Němci ještě hůře než ostatní

To se v loňském roce projevilo poklesem zisku u 19 nejvýznamnějších automobilek světa o 59 procent, tedy ze 143 na 59 miliard eur. Růst zisku se podařil pouze jednomu jedinému výrobci aut, a to čínské automobilce Geely. A čtyři výrobci se dokonce dostali do červených čísel.

Firemní obraty se nicméně vyvíjely stabilně a meziročně vzrostly o 0,6 procenta. Až na německé koncerny, kterým obrat klesl o 4,1 procenta. Hůře se německým automobilkám ve srovnání s většinou konkurence dařilo také v oblasti prodeje nových vozů. Tady šly dolů o dvě procenta. Podepsal se na to hlavně pokles odbytu v Číně.

Naproti tomu třem čínským výrobcům – BYD, Geely a Great Wall Motors (GWM) se dařilo. Jejich obrat se oproti předloňsku zvedl o 16 procent. Ale ani jim se nevyhnuly dopady geopolitického vývoje, takže také jim klesl zisk, celkově o skoro 13 procent.

A jak vypadal loňský světový žebříček podle ziskovosti? První dvě místa zaujaly japonské automobilky Suzuki a Toyota, jejichž ziskové marže dosáhly 9,7 respektive 8,5 procenta. Následovaly Kia (osm procent) a BMW (7,6 procenta). Průměrná marže analyzovaných automotive firem se loni snížila z 6,7 na 2,8 procenta, což znamená rekordně nízkou hodnotu. Vyšší byla marže dokonce i v covidovém roce 2020 (3,9 procenta).

Němci ztrácejí Čínu

Na kondici německých automobilek se podepisuje především klesající odbyt na čínském trhu. Jak upozorňuje Gall, zatímco v roce 2020 představoval čínský trh 39 procent celkového odbytu osobních automobilů, loni už to bylo jen 29 procent. Špatně se tam prodávají zejména dražší prémiové řady. Zájem o elektroauta sice roste, ale Číňané dávají v tomto segmentu přednost domácím výrobcům, kteří velmi rychle zavádějí inovace a mají nižší ceny.

Tři nejvýznamnější čínské automobilky BYD, Geely a GWM sice ve třetím kvartále dosáhly mezi 19 nejvýznamnějšími automobilkami světa 10., 15. a 18. místo, ale co do růstu nechávají ostatní daleko vzadu. Geely zvýšil obrat o rovnou čtvrtinu, GWM o desetinu a BYD o tři procenta. Ale také čínští výrobci, poznamenává Gall, se museli smířit s poklesem marže z průměrných 6,6 na 5,2 procenta.

Škoda Auto jde proti trendu

Koncern Volkswagen loni zažil, jak uvedl jeho finanční a provozní ředitel Arno Antlitz, „opravdu náročný rok“. Provozní zisk se meziročně snížil o 53 procent na 8,9 miliardy eur a provozní marže klesla z 5,9 na 2,8 procenta. Zhoršení výsledků jde na konto amerických cel, vlivu měnových kurzů a čínské konkurence.

Naproti tomu pro českou dceru koncernu, Škodu Auto, byl loňský rok co do výsledků třetím rekordním rokem v řadě. Jak uvádí její výroční zpráva za rok 2025, její tržby se meziročně zvýšily o 9,1 procenta na 27,8 miliardy eur, provozní zisk vzrostl o 8,1 procenta na 2,26 miliardy eur. Zákazníkům Škoda dodala 1,04 milionu aut, v roce 2024 to bylo 927 tisíc. Česká dcera koncernu Volkswagen tak loni upevnila svou pozici třetí nejprodávanější značky v Evropě.

