Čeští giganti spojili síly. Pilsner Urquell a Baťa vydávají limitovanou edici tenisek
Pilsner Urquell a Baťa spojily dvě české tradice do jedné limitované kolekce. Kožené ručně vyráběné tenisky v barvách plzeňského ležáku vzniknou pouze v 800 párech a prodávat se budou na e-shopu Prazdroje i přímo v pivovaru.
Pilsner Urquell přichází s limitovanou edicí Baťovek v barvách plzeňského ležáku. Kožené ručně vyráběné tenisky vznikly ve spolupráci se značkou Baťa a v prodeji bude pouze 800 párů.
Kolekce propojuje dvě tradiční české značky, které stavějí na řemesle a dlouhé historii. Design tenisek vychází ze symboliky Pilsner Urquell. Zelená barva odkazuje na tradiční vizuální identitu značky, bílá připomíná pivní pěnu a zlatavé odstíny barvu plzeňského piva.
Před patnácti lety založil Pavel Králíček blog Pravý gentleman. Jeho cílem bylo dokumentovat svou vlastní cestu k lepšímu oblékání a také radit českým mužům, jak a proč o sebe dbát i jak se oblékat. Z malého blogu tehdy vysokoškolského studenta se stal perfektně fungující obchod, který v současnosti prodává do devíti evropských zemí, má v Praze dvě kamenné prodejny a jeho roční tržby se pohybují okolo dvou set milionů korun. Svému původnímu záměru Králíček neuhnul: dál chce kultivovat české prostředí pánské módy, vozit do Česka světové značky, které tu chybí, a ukazovat mužům, v čem mohou vypadat lépe a hlavně se cítit dobře.
„Luxus ještě není vkus.“ Pavel Králíček učí Čechy, že elegance nezačíná cenovkou
Zprávy z firem
Před patnácti lety založil Pavel Králíček blog Pravý gentleman. Jeho cílem bylo dokumentovat svou vlastní cestu k lepšímu oblékání a také radit českým mužům, jak a proč o sebe dbát i jak se oblékat. Z malého blogu tehdy vysokoškolského studenta se stal perfektně fungující obchod, který v současnosti prodává do devíti evropských zemí, má v Praze dvě kamenné prodejny a jeho roční tržby se pohybují okolo dvou set milionů korun. Svému původnímu záměru Králíček neuhnul: dál chce kultivovat české prostředí pánské módy, vozit do Česka světové značky, které tu chybí, a ukazovat mužům, v čem mohou vypadat lépe a hlavně se cítit dobře.
Další detaily
Na teniskách se objevují také další detaily spojené s pivovarem. Vnitřní stranu zdobí motiv Jubilejní brány plzeňského pivovaru a nechybí ani letopočet 1842, který připomíná rok uvaření první várky plzeňského ležáku.
„Plzeňský ležák i proslulý český výrobce bot vznikli v 19. století a dodnes patří ve svém oboru mezi uznávané nejen v Česku, ale i ve světě. Nyní se potkávají u výroby originálních tenisek, s nimiž mohou fanoušci Pilsner Urquell stylově odstartovat letní sezonu a užívat si výlety, festivaly nebo jen každodenní pochůzky městem,“ říká Pavla Mášková, manažerka návštěvnických tras a služeb Plzeňského Prazdroje.
Newstream CLUB červen 2026
Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…
Limitovaná kolekce bude dostupná na e-shopu Plzeňského Prazdroje a v dárkové prodejně přímo v plzeňském pivovaru. Tenisky se budou prodávat ve velikostech 36 až 46. Kromě nich vznikly také speciální zelené tkaničky Pilsner Urquell, které se budou prodávat samostatně.
Baťovky Pilsner Urquell ušila společnost Baťa ve svém českém závodě v Dolním Nemčí, který se specializuje na výrobu vycházkové obuvi.
Nejde přitom o první vstup Pilsner Urquell do světa obouvání. Značka navazuje na předchozí modely tenisek, které od roku 2020 vznikaly ve spolupráci se značkou Converse.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.