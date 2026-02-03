Nový magazín právě vychází!

Musk uzavřel rekordní fúzi. SpaceX kupuje xAI za 250 miliard dolarů

Elon Musk
Americká vesmírná společnost SpaceX miliardáře Elona Muska koupila další Muskovu firmu xAI, která se zabývá vývojem umělé inteligence, píše agentura AP s odvoláním na pondělní prohlášení SpaceX. Musk tímto krokem propojí několik ze svých služeb, včetně chatbota umělé inteligence (AI) Grok, sociální sítě X či satelitního internetového systému Starlink.

Tržní hodnota společnosti SpaceX je jeden bilion dolarů (20,6 bilionu korun) a hodnota xAI je 250 miliard dolarů. Po oznámení transakce to uvedla agentura Reuters s odvoláním na osoby obeznámené se záležitostí.

Transakce představuje jedno z dosud nejambicióznějších propojení v technologickém sektoru. Spojuje dodavatele pro vesmírné a obranné projekty s rychle rostoucím vývojářem AI, jehož náklady z velké části tvoří čipy, datová centra a energie.

Nový rekord

Nákup společnosti xAI stanovil také rekord v oblasti největších fúzi a akvizic na světě. Ten držela více než 25 let společnost Vodafone, když v roce 2000 koupila za 203 miliard dolarů v rámci nepřátelského převzetí německou společnost Mannesmann. Očekává se, že společnost SpaceX bude mít po sloučení s xAI cenu akcií přibližně 527 dolarů za kus, uvedl další zdroj agentury Reuters.

Musk v minulosti opakovaně hovořil o potřebě urychlit vývoj technologie, která umožní provoz datových center ve vesmíru. Ty podle něj mají vyřešit problém obrovských nákladů na elektřinu a také nákladů spojených s budováním a provozem datacenter na Zemi. Spojení obou společností může tento cíl podle Muska usnadnit.

Elon Musk

Ruské drony už se Starlinkem nelétají, Musk vylepšil blokaci služby

Politika

Opatření, která americká společnost SpaceX přijala proti neautorizovanému používání satelitního internetového systému Starlink ruskými drony, podle všeho fungují. Na své síti X to oznámil miliardář a zakladatel SpaceX Elon Musk. Jeho slova následně potvrdil ukrajinský ministr obrany Mychajlo Fedorov.

ČTK

Přečíst článek

„Ve vesmíru je pořád slunečno“

„Toto není jen další kapitola, ale další kniha v misi SpaceX a xAI: škálování s cílem vytvořit vnímající slunce, které porozumí vesmíru a rozšíří světlo vědomí ke hvězdám!“ uvedl Musk.

Podle Muskových odhadů bude v horizontu dvou až tří let nejlevnějším způsobem využívání systémů AI jejich provoz ve vesmíru. „Ve vesmíru je pořád slunečno,“ cituje AP Muska.

SpaceX již u americké Federální komise pro spoje (FCC) podala žádost o vypuštění jednoho milionu satelitů na oběžnou dráhu kolem Země, odkud by pomohly zajistit provoz AI, napsal v sobotu web stanice BBC.

SpaceX a xAI jsou soukromé firmy, což fúzi usnadňuje. SpaceX ale podle agentury Bloomberg zvažoval i možné sloučení s další Muskovou firmou, a sice s automobilkou Tesla. Musk je nejbohatším člověkem na světě, Bloomberg podle svého on-line indexu miliardářů jeho majetek aktuálně odhaduje na 670 miliard dolarů (13,8 bilionu korun).

Společnost SpaceX už léta hraje klíčovou roli v americkém vesmírném programu. Podle současných informací v ní Musk drží přibližně 40procentní podíl. Některé zdroje naznačují, že SpaceX také zvažuje primární veřejnou nabídku akcií (IPO), která by mohla firmu cenit až na 1,5 bilionu dolarů.

Elon Musk

Přijde velká fúze? Musk zvažuje spojení SpaceX a Tesly

Zprávy z firem

Americká vesmírná společnost SpaceX miliardáře Elona Muska zvažuje možnosti fúze s výrobcem elektromobilů Tesla, případně alternativní možnost spojení s firmou xAI zabývající se umělou inteligencí. S odvoláním na informované osoby to uvedla agentura Bloomberg.

ČTK

Přečíst článek

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Stanislav Šulc: Elon Musk si chytrými kroky přifukuje jmění a míří k bilionu

Názory

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Naše Česko. Kuba si zaregistroval značku nového hnutí

Jihočeský hejtman Martin Kuba si u Úřadu průmyslového vlastnictví nechal zaregistrovat ochrannou známku Naše Česko. Vyplývá to z databáze úřadu. Název a logo svého politického hnutí Kuba oficiálně oznámí na tiskové konferenci, která se uskuteční od 11:00 v Praze.

Kromě názvu Naše Česko si Kuba nechal registrovat i ochrannou známku Naše Česko - Poprvé pořádně a Naše Česko - Budoucnost tvoříme společně.

Kuba loni na podzim oznámil, že po 22 letech odchází z ODS a zakládá nové hnutí, které povede na jihu Čech do říjnových komunálních voleb. Rozchod s ODS odůvodnil změnami v pohledu strany na politiku. Spolu s ním odešla od občanských demokratů i část regionálních politiků. Kuba už dříve řekl, že i když začíná na jihu Čech, chce budovat i republikovou strukturu hnutí.

Populární hejtman má za sebou i vládní angažmá, ve vládě Petra Nečase v letech 2012 a 2013 byl ministrem průmyslu a obchodu. V roce 2020 se stal jihočeským hejtmanem, stál v čele jihočeské ODS. Předloni vedl jako lídr kandidátku ODS, která zvítězila v krajských volbách se ziskem 47 procent.

Alexandr Vondra

Kuba je jenom lokální hráč, nebojíme se ho. Musíme leštit ODS, říká Alexandr Vondra

Politika

Jihočeský hejtman Martin Kuba před týdnem vystoupil z ODS a chce založit vlastní politické hnutí. Řada lidí z kraje jde za ním, už má podporu i dvou senátorů. ODS má v polovině ledna kongres, bude hledat novou cestu, volit nové vedení. Vlivu Kuby se podle Alexandra Vondry nebojí. „Myslím, že celostátně je to úplně jiná disciplína. Kuba to bude dominantně rozjíždět v jižních Čechách,“ říká Vondra, europoslanec a místopředseda ODS.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Jiří Běhounek, bývalý hejtman Kraje Vysočina a hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba

Dalibor Martínek: Na jihu Čech povstávají noví husité. Kubité

Názory

Husité, naštvaní, že jim zkostnatělá katolická církev upálila proroka Husa, začali začátkem patnáctého století pálit a dobývat české území. Husitů se každý křesťan bál. Nyní, začátkem jednadvacátého století, máme na jihu Čech nového Husa. Je to Kuba.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Alexandr Vondra

Kuba je jenom lokální hráč, nebojíme se ho. Musíme leštit ODS, říká Alexandr Vondra

Politika

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Silný rok Monety. Zisk banky vzrostl téměř o 12 procent

Čistý zisk Monety Money Bank za loňský rok meziročně stoupl o 11,9 procenta na 6,5 miliardy korun, o 500 milionů korun překonal tržní výhled zveřejněný loni na konci ledna. Představenstvo navrhuje výplatu dividendy 11,5 koruny na akcii, což představuje 90 procent konsolidovaného čistého zisku za loňský rok. O výplatě navržené dividendy budou akcionáři hlasovat na valné hromadě naplánované na 21. dubna.

„K tomuto výsledku přispěly jednak provozní výnosy, které vzrostly o 7,8 procenta na 13,9 miliardy korun, dále provozní náklady ve výši 5,8 miliardy korun a také nízké náklady na riziko ve výši 444 milionů korun,“ uvedla banka.

Čistý úrokový výnos vzrostl o 8,8 procenta na 9,7 miliardy korun díky postupnému snižování úrokových sazeb klientských vkladů a vysoké poptávce po úvěrových produktech v průběhu loňského roku. Náklady na financování klientských vkladů klesly loni v prosinci na 1,97 procenta ve srovnání s 2,16 procenta v prosinci 2024. Čistý výnos z poplatků a provizí vzrostl o 11,1 procenta na 3,4 miliardy korun. K tomu podle banky přispěly především nižší náklady na poplatky, růst provizí z distribuce produktů třetích stran i vyšší poplatky za penále.

Kevin Warsh

Proč padá zlato, stříbro i bitcoin? Warsh zjevně Trumpovi slíbil „zázraky na počkání“

Názory

Za propadem cen zlata, stříbra i bitcoinu stojí především fundamentální změna očekávání kolem americké měnové politiky. Kevin Warsh, kterého prezident USA Donald Trump vybral do čela americké centrální banky, plánuje posílit dolar tak, aby byl dlouhodobě udržitelný a potenciálně se stal dokonce deflační měnou. Tím by z velké části odpadla potřeba investovat do jiných deflačních aktiv, jako jsou zlato, stříbro či bitcoin.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Provozní náklady vzrostly o dvě procenta. „Takový výsledek odpovídá očekávání a je i mírně pod tržním výhledem,“ podotkla banka. Náklady na zaměstnance kvůli zvyšování mezd meziročně stouply o 3,9 procenta na 2,8 miliardy korun. Správní náklady se zvýšily o 5,9 procenta na 1,6 miliardy korun. Naopak náklady na odpisy majetku klesly o 5,1 procenta na 1,2 miliardy korun a regulatorní poplatky se meziročně snížily o 9,7 procenta na 195 milionů korun.

Celková bilanční suma se zvýšila o 1,9 procenta na 505 miliard korun, k tomu podle banky přispěl jak růst klientských vkladů, tak i úvěrového portfolia. Celkové portfolio úvěrů, zahrnující jak retailový, tak i komerční segment, vzrostlo o 5,8 procenta na 292 miliard korun. Vklady klientů stouply o 2,5 procenta na 440 miliard korun. Vklady retailových klientů se zvýšily o 2,2 procenta na 331 miliard korun a vklady komerčních klientů vzrostly o 3,3 procenta na 109 miliard korun.

Jan Novotný: Geopolitika mění investiční svět. GIS ukáže nové cesty k úspěchu

Trhy

Letošní Global Investment Summit se koná v době geopolitických a ekonomických změn a patří k nejsledovanějším investičním událostem v regionu. Program propojuje investory, developery a lídry byznysu, kteří bez marketingových zkratek pojmenovávají, kde dnes vzniká skutečná hodnota i rizika – od realitního trhu přes private equity až po nové investiční segmenty. „Ze zahraničních hostů bych upozornil na Winyho Maase, zakladatele architektonického studia MVRDV, nebo zakladatele animačního festivalu Animayo Damiana Pereu, z domácích speakerů pak Miroslava Singera, Petra Borkovce nebo Jaroslava Havla,“ říká zakladatel Global Investment Summitu Jan Novotný. Summit se uskuteční 4. března v Martinickém paláci na Pražském hradě.

nst

Přečíst článek

Výhled do budoucna

Vedení skupiny Moneta dnes také zveřejnilo nový střednědobý výhled na období 2026 až 2030, ve kterém očekává dosažení kumulovaného čistého zisku minimálně 37,1 miliardy korun. Pro letošní rok očekává čistý zisk 6,6 miliardy korun, pro příští rok sedm miliard a pro rok 2030 8,3 miliardy korun. „Nový tržní výhled představuje zvýšení ziskovosti o 39,1 procenta v porovnání s částkou kumulovaného čistého zisku v období předchozích pěti let 2021 až 2025. Zároveň vedení skupiny Moneta i nadále usiluje o zachování dividendového výplatního poměru na úrovni 90 procent,“ uvedla banka.

Počet klientů zůstal ke konci loňského roku stabilní na úrovni 1,6 milionu.

„Celkové výsledky za rok 2025 lze hodnotit velmi pozitivně,“ řekl analytik XTB Tomáš Cverna. Monetě vzrostl zisk meziročně dvouciferným tempem hlavně díky výnosům z úvěrového portfolia a nižším nákladům na klientská depozita. Vlivem pomalejšího růstu retailových úvěrů ve čtvrtém čtvrtletí byl podle něj i celkový růst úvěrového portfolia pod tempem růstu trhu. Bance se dařilo snížit podíl úvěrů v selhání za celý rok na jedno procento, dodal. Akcie Monety na pražské burze po 09:30 rostly o procento na 208,50 korun na akcii.

Moneta Money Bank je jednou z největších firem obchodovaných na pražské burze. Jejím největším akcionářem je finanční skupina PPF. Dříve usilovala o spojení Monety se svou skupinou Air Bank, plán ale padl.

