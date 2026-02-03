Musk uzavřel rekordní fúzi. SpaceX kupuje xAI za 250 miliard dolarů
Americká vesmírná společnost SpaceX miliardáře Elona Muska koupila další Muskovu firmu xAI, která se zabývá vývojem umělé inteligence, píše agentura AP s odvoláním na pondělní prohlášení SpaceX. Musk tímto krokem propojí několik ze svých služeb, včetně chatbota umělé inteligence (AI) Grok, sociální sítě X či satelitního internetového systému Starlink.
Tržní hodnota společnosti SpaceX je jeden bilion dolarů (20,6 bilionu korun) a hodnota xAI je 250 miliard dolarů. Po oznámení transakce to uvedla agentura Reuters s odvoláním na osoby obeznámené se záležitostí.
SpaceX has acquired xAI, forming one of the most ambitious, vertically integrated innovation engines on (and off) Earth → https://t.co/3ODfcYnqfg pic.twitter.com/el40rCUBGe— SpaceX (@SpaceX) February 2, 2026
Transakce představuje jedno z dosud nejambicióznějších propojení v technologickém sektoru. Spojuje dodavatele pro vesmírné a obranné projekty s rychle rostoucím vývojářem AI, jehož náklady z velké části tvoří čipy, datová centra a energie.
Nový rekord
Nákup společnosti xAI stanovil také rekord v oblasti největších fúzi a akvizic na světě. Ten držela více než 25 let společnost Vodafone, když v roce 2000 koupila za 203 miliard dolarů v rámci nepřátelského převzetí německou společnost Mannesmann. Očekává se, že společnost SpaceX bude mít po sloučení s xAI cenu akcií přibližně 527 dolarů za kus, uvedl další zdroj agentury Reuters.
Musk v minulosti opakovaně hovořil o potřebě urychlit vývoj technologie, která umožní provoz datových center ve vesmíru. Ty podle něj mají vyřešit problém obrovských nákladů na elektřinu a také nákladů spojených s budováním a provozem datacenter na Zemi. Spojení obou společností může tento cíl podle Muska usnadnit.
„Ve vesmíru je pořád slunečno“
„Toto není jen další kapitola, ale další kniha v misi SpaceX a xAI: škálování s cílem vytvořit vnímající slunce, které porozumí vesmíru a rozšíří světlo vědomí ke hvězdám!“ uvedl Musk.
Podle Muskových odhadů bude v horizontu dvou až tří let nejlevnějším způsobem využívání systémů AI jejich provoz ve vesmíru. „Ve vesmíru je pořád slunečno,“ cituje AP Muska.
SpaceX již u americké Federální komise pro spoje (FCC) podala žádost o vypuštění jednoho milionu satelitů na oběžnou dráhu kolem Země, odkud by pomohly zajistit provoz AI, napsal v sobotu web stanice BBC.
SpaceX a xAI jsou soukromé firmy, což fúzi usnadňuje. SpaceX ale podle agentury Bloomberg zvažoval i možné sloučení s další Muskovou firmou, a sice s automobilkou Tesla. Musk je nejbohatším člověkem na světě, Bloomberg podle svého on-line indexu miliardářů jeho majetek aktuálně odhaduje na 670 miliard dolarů (13,8 bilionu korun).
Společnost SpaceX už léta hraje klíčovou roli v americkém vesmírném programu. Podle současných informací v ní Musk drží přibližně 40procentní podíl. Některé zdroje naznačují, že SpaceX také zvažuje primární veřejnou nabídku akcií (IPO), která by mohla firmu cenit až na 1,5 bilionu dolarů.
