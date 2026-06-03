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newstream.cz Enjoy Pražský hrad má novou cukrárnu. Myšák přináší české zákusky i sváteční snídaně

Pražský hrad má novou cukrárnu. Myšák přináší české zákusky i sváteční snídaně

Na Pražském hradě otevřel třetí Myšák
Honza Zima, užito se svolením
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Na Pražském hradě otevřela cukrárna Myšák svou třetí pobočku. Nový podnik vznikl ve Schwarzenberském paláci v prostorách Národní galerie, jen pár kroků od restaurace Kuchyň. Hostům nabízí klasické české zákusky, dlouhé snídaně, výběrovou kávu i odpolední posezení u vína nebo šampaňského.

Myšák na Hradě navazuje na provozovny ve Vodičkově ulici a v Holešovické tržnici. Ve vitríně zůstávají stálice, které značku proslavily: větrníky, kremrole, věnečky nebo laskonky. Připravují se z másla, vajec a smetany od českých producentů, kvalitních ořechů z Itálie, sezonního ovoce a výběrové čokolády.

13 fotografií v galerii

Za sladkou nabídkou stojí stejně jako v dalších provozovnách exekutivní šéfcukrář Lukáš Pohl a jeho tým. Přímo na Hradě má cukrářskou výrobu na starost Anežka Janurová. Součástí pobočky je otevřená výroba, takže část dezertů vzniká přímo před očima hostů.

„Již prvorepubliková cukrárna Františka Myšáka dodávala své výrobky na Pražský hrad a toto propojení sem dnes přirozeně vracíme zpátky. Ne stejnými recepturami, ale přístupem k řemeslu, surovinám a tradici,“ říká exekutivní šéfcukrář Lukáš Pohl.

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Humři pro vězně a služebnictvo, které podle legendy protestovalo proti příliš častým jídlům z humra. Ústřice jako nejlevnější street food, morek nanejvýš pro řeznické učně a brzlík rovnou do koše. Dnes trendy delikatesy za tisíce korun, servírované na designovém porcelánu a považované za symbol statusu a vytříbeného vkusu. Ještě před pár desítkami let přitom jídla těch nejchudších.

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Důraz na české dezerty

Nová pobočka chce nabídku postupně rozšiřovat i o další české dezerty. Anežka Janurová zmiňuje hlavně kynuté koláče a důraz na sezonní ovoce. Novinkou jsou také takzvané travel cakes, tedy zákusky a dezerty po čtyřech až pěti porcích, které si hosté mohou odvézt například na delší cestu nebo domů jako sladký suvenýr z Prahy.

„Víme, že k nám budou mířit hlavně turisté, a rádi bychom, aby si mohli vzít kousek Myšáka s sebou domů. Bábovky budou zabalené v krásných krabičkách, aby vydržely i delší cestu,“ říká Janurová.

Důležitou součástí hradního Myšáka jsou snídaně. Menu vede šéfkuchař Filip Hrušovský a kombinuje známé položky z Vodičkovy ulice s novinkami připravenými přímo pro Schwarzenberský palác. Nechybějí buchtičky s vanilkovým krémem, sladké i plněné croissanty nebo chlebíčky.

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Když jsem byla malá, můj děda - gurmán a požitkář - mě naučil, že nejlepší část kuřete je biskup. Lapidárně řečeno zadek. Taková ta křupavá, šťavnatá část, na kterou se většina lidí dívá skrz prsty, ale znalci ji milují. Od té doby mám biskupa spojeného s něčím dost neobvyklým, ale hodně dobrým. Když před pár dny na rohu ulic Dlouhá a Hradební otevřela skupina Ambiente svůj nový podnik Biskup, nemohla jsem odolat. Jejich Biskup je přesně takový, jako ona výše zmíněná část kuřete - dost neobvyklý a hodně dobrý.

Petra Martínková

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Jednou z novinek je sladká Štěpánská omeleta, pečený piškot s našlehaným bílkem připravovaný na přepuštěném másle na pánvi. Jde o tradiční kavárenský dezert se sezonním ovocem, který se dnes na menu objevuje jen zřídka.

„Mým úkolem bylo vytvořit snídaně, které budou definovat to místo. Přeci jen jsme u Pražského hradu, ve Schwarzenberském paláci. Vnímám to tak, že snídaně a brunche by tu měly být trochu sváteční,“ říká Hrušovský.

Aktuálně je v provozu cukrárna a prostorné nádvoří. V polovině června se má otevřít také jižně orientovaná terasa s výhledem na Prahu. Podle generálního manažera Matěje Píny má fungovat téměř po celý rok, a to díky slunečníkům, ochlazovačům i ohřívačům v chladnějších měsících.

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V Kubistru nečekejte mexickou pálivost ani turistickou karikaturu Kuby. Tohle vršovické bistro sází na tropické suroviny typické pro kubánskou a karibskou kuchyni, poctivě připravené maso a rum. Na talíři tu najdete „staré hadry“, „smaženou krávu“ i mořské plody s chorizem. A celé to chutná neskutečně, píše v novém díle seriálu Foodstream Petra Martínková.

Petra Martínková

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Odkaz prvorepublikové cukrárny

Podobu interiéru navrhla architektka Tereza Froňková, která stojí i za Myšákem ve Vodičkově a Holešovické tržnici. Pracuje s odkazem prvorepublikové cukrárny a využívá pro značku typické prvky, jako jsou mahagonové dřevo, mramorové kavárenské stolky nebo ohýbané židle TON.

Výrazným prvkem jsou také dva monumentální lustry s figurkami skleněných myší, na nichž Froňková spolupracovala s designérem Jakubem Pollágem ze studia zeitgeist.limited. Inspirací byly marcipánové figurky, které cukrárnu Františka Myšáka kdysi proslavily.

V interiéru se objevují teplejší odstíny cihlové a starorůžové, mramor Breccia Pernice i tapety s ilustracemi Michala Bačáka. Uvnitř se potkává cukrářská výroba se sezením pro hosty v jednom velkém sále. Vnitřních míst je méně, kapacitu ale doplňují dva venkovní prostory: terasa s výhledem na Prahu a nádvoří paláce s renesanční sgrafitovou výzdobou. Dohromady nabídnou venkovní místa až pro 160 hostů.

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MYŠÁK

📍 Hradčanské nám. 185/2, 118 00 Praha 1 – Hradčany
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V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

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Miliarda lidí měsíčně. ChatGPT překonal historický rekord mezi aplikacemi

ChatGPT
ČTK
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nst

ChatGPT překonal další významný milník. Aplikace americké společnosti OpenAI měla v květnu více než jednu miliardu aktivních uživatelů měsíčně, zhruba tři roky po svém spuštění. Podle agentury Reuters, která se odvolává na odhady analytické společnosti Sensor Tower, se žádné jiné aplikaci nepodařilo dostat na tuto hranici rychleji.

ChatGPT tím překonal tempo růstu známých aplikací, jako jsou Google Maps, TikTok, Instagram nebo YouTube. Rekord přichází v době, kdy se zostřuje souboj o dominantní postavení na rychle rostoucím trhu umělé inteligence.

Konkurence sílí

OpenAI si zatím drží výrazný náskok, konkurence ale sílí. Největším vyzyvatelem je služba Claude od společnosti Anthropic. Ta sice podle Sensor Tower ve druhém čtvrtletí dosáhla celosvětově 56 milionů aktivních uživatelů měsíčně, roste však výrazně rychlejším tempem než ChatGPT.

Počet uživatelů aplikace Claude meziročně vzrostl zhruba o 640 procent. ChatGPT ve stejném období vykázal růst kolem 62 procent. Sensor Tower navíc upozornil, že uživatelé ChatGPT ve Spojených státech, kteří si v prvním čtvrtletí nainstalovali i Claude, strávili měsíc po instalaci v ChatGPT o pět procent méně času než v průměru během předchozích osmi měsíců.

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Umělá inteligence mění kybernetické útoky v rychlejší a nebezpečnější hru. Podle experta Freda Streeflanda už útočníci díky AI snadněji hledají slabiny, vyrábějí škodlivý software i připravují phishing nebo deepfake obsah. Firmy přitom často riskují samy, když nové nástroje zavádějí rychleji než jejich zabezpečení.

ČTK

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Souboj OpenAI a Anthropicu se přitom nemusí odehrávat jen v aplikacích. Obě společnosti se podle Reuters připravují na vstup na burzu. Anthropic už neveřejně podal žádost o primární veřejnou nabídku akcií ve Spojených státech. OpenAI se podle dřívějších informací agentury Reuters chystá podat žádost v nadcházejících týdnech.

ChatGPT tak zůstává největším jménem v oblasti spotřebitelské umělé inteligence. Data Sensor Tower ale zároveň ukazují, že trh se rychle mění a že konkurenti začínají část uživatelské pozornosti přetahovat na svou stranu.

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Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

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Jaroslav Kramer
Jaroslav Kramer

Kudy vedly životní cesty účastnic podcastu #FinŽeny? Svědčí jim spíše specifická práce s odborným detailem, nebo potřebují znát celkový kontext? A jak podle nich vypadá ideální dialog obchodu s oddělením Compliance? Nejen o tom si do studia přišly popovídat Podporovatel obchodu v Direct Investments Lenka Nekvapilová a Head of Risk and Compliance v Direct Fidoo Payments Martina Janiuková.

Pozice Nekvapilové v rámci skupiny Direct se nazývá podporovatelka obchodu, což by v obvyklé firemní hantýrce odpovídalo pozici ředitelky obchodu. „My ředitele nemáme, takže jsem podporovatelka,“ vysvětluje. Janiuková je odpovědná za oblast Risk and Compliance. „Direct Fidoo Payments je platební instituce pod dohledem ČNB. Proto máme týmy, které vyhodnocují rizika a sledují oblast Compliance, abychom vyhověli jak klientům, tak regulátorovi,“ přibližuje.

Hledání cest

Než se po studiu financí vrhla na dráhu obchodnice, snažila se Nekvapilová dlouho budovat kariéru ve zcela jiném odvětví. „Chtěla jsem být operní pěvkyně a vydrželo mi to do 23 let. Ty roky strávené ve sboru byly pro mě dobrou průpravou, protože je to tam hodně postavené na týmovosti, kombinované s velkou mírou individuální zodpovědnosti. V obchodě je to podobné,“ říká dáma, která má zkušenosti s obchodem například i v médiích.

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Jaroslav Kramer

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Také Janiuková začínala na obchodní pozici a ke svému současnému oboru se dostala později. „Po škole jsem nastoupila jako konzultantka penzijních programů pro zaměstnance se státním příspěvkem. Poté jsem byla v manažerské pozici, kdy jsem vedla provozní a administrativní týmy. Do Directu jsem nastoupila na procesní management s agendou AML (opatření proti praní špinavých peněz – pozn. red.), z čehož pak vyplynulo, že jsem postupně převzala Compliance a později i Risk,“ uvádí.

Podobně jako Nekvapilová i Janiuková nachází paralely mezi svou současnou kariérní rolí a dlouholetým koníčkem, jímž je sport. „Sport se neobejde bez pravidel. Je tam rozhodčí a je dáno, co se smí a nesmí. Zároveň je to často týmová záležitost. V Compliance je to vlastně dost podobné, jen se to nehraje s balonem. Hledáte cesty v rámci možností a mantinelů,“ dodává.

S urputností pod povrch

Nekvapilová si pochvaluje, že její kolegyně ve studiu má zkušenost s obchodem, což usnadňuje spolupráci. „Obvyklejší je, že se obchod s riskaři a oddělením Compliance příliš nemusí. V našem případě to neplatí. Vedeme otevřené diskuze a je skvělé, že v Compliance sedí člověk, který má background v byznysu,“ těší ji.

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Detektivní práce plná oříšků k rozlousknutí. Tak svou profesi popisují seniorní advokátky z kanceláře Bird & Bird Natálie Rosová a Barbora Růžičková, specialistky na oblast bankovnictví a financí. „Bez zápalu to dělat nejde,“ shodují se v podcastu #FinŽeny.

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Co mají obě dámy společné, je jistá zarputilost, s níž se chápou svých agend. Typická je pro ně snaha proniknout pod povrch věcí a dobře je chápat. „Nemohu věci dělat, pokud jim nerozumím. Potřebuji jim detailně rozumět a jdu si za tím s určitou urputností,“ říká Nekvapilová.

Stejně tak Janiuková se nepovažuje za fanynku teoretické regulatoriky, ale zajímá ji její aplikace. „Baví mě praktická část, tedy jak regulaci smysluplně a jednoduše dostat do našeho fungování. A podobně jako Lenka potřebuji rozumět procesu. Tomu, čeho chceme dosáhnout. Ani já nemám ráda, když někdo přijde s tím, že se má dělat jedna dílčí věc. Nejprve potřebuji znát big picture, pak mohu řešit detaily,“ říká Janiuková.

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I o tom byla řeč v podcastu #FinŽeny. Aktuální epizoda se spouští v úvodu článku. Najdete ji také na Spotify či Apple Podcasts.

Cover Story, užito se svolením

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V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

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