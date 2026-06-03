Pražský hrad má novou cukrárnu. Myšák přináší české zákusky i sváteční snídaně
Na Pražském hradě otevřela cukrárna Myšák svou třetí pobočku. Nový podnik vznikl ve Schwarzenberském paláci v prostorách Národní galerie, jen pár kroků od restaurace Kuchyň. Hostům nabízí klasické české zákusky, dlouhé snídaně, výběrovou kávu i odpolední posezení u vína nebo šampaňského.
Myšák na Hradě navazuje na provozovny ve Vodičkově ulici a v Holešovické tržnici. Ve vitríně zůstávají stálice, které značku proslavily: větrníky, kremrole, věnečky nebo laskonky. Připravují se z másla, vajec a smetany od českých producentů, kvalitních ořechů z Itálie, sezonního ovoce a výběrové čokolády.
Za sladkou nabídkou stojí stejně jako v dalších provozovnách exekutivní šéfcukrář Lukáš Pohl a jeho tým. Přímo na Hradě má cukrářskou výrobu na starost Anežka Janurová. Součástí pobočky je otevřená výroba, takže část dezertů vzniká přímo před očima hostů.
„Již prvorepubliková cukrárna Františka Myšáka dodávala své výrobky na Pražský hrad a toto propojení sem dnes přirozeně vracíme zpátky. Ne stejnými recepturami, ale přístupem k řemeslu, surovinám a tradici,“ říká exekutivní šéfcukrář Lukáš Pohl.
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Důraz na české dezerty
Nová pobočka chce nabídku postupně rozšiřovat i o další české dezerty. Anežka Janurová zmiňuje hlavně kynuté koláče a důraz na sezonní ovoce. Novinkou jsou také takzvané travel cakes, tedy zákusky a dezerty po čtyřech až pěti porcích, které si hosté mohou odvézt například na delší cestu nebo domů jako sladký suvenýr z Prahy.
„Víme, že k nám budou mířit hlavně turisté, a rádi bychom, aby si mohli vzít kousek Myšáka s sebou domů. Bábovky budou zabalené v krásných krabičkách, aby vydržely i delší cestu,“ říká Janurová.
Důležitou součástí hradního Myšáka jsou snídaně. Menu vede šéfkuchař Filip Hrušovský a kombinuje známé položky z Vodičkovy ulice s novinkami připravenými přímo pro Schwarzenberský palác. Nechybějí buchtičky s vanilkovým krémem, sladké i plněné croissanty nebo chlebíčky.
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„Mým úkolem bylo vytvořit snídaně, které budou definovat to místo. Přeci jen jsme u Pražského hradu, ve Schwarzenberském paláci. Vnímám to tak, že snídaně a brunche by tu měly být trochu sváteční,“ říká Hrušovský.
Aktuálně je v provozu cukrárna a prostorné nádvoří. V polovině června se má otevřít také jižně orientovaná terasa s výhledem na Prahu. Podle generálního manažera Matěje Píny má fungovat téměř po celý rok, a to díky slunečníkům, ochlazovačům i ohřívačům v chladnějších měsících.
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Odkaz prvorepublikové cukrárny
Podobu interiéru navrhla architektka Tereza Froňková, která stojí i za Myšákem ve Vodičkově a Holešovické tržnici. Pracuje s odkazem prvorepublikové cukrárny a využívá pro značku typické prvky, jako jsou mahagonové dřevo, mramorové kavárenské stolky nebo ohýbané židle TON.
Výrazným prvkem jsou také dva monumentální lustry s figurkami skleněných myší, na nichž Froňková spolupracovala s designérem Jakubem Pollágem ze studia zeitgeist.limited. Inspirací byly marcipánové figurky, které cukrárnu Františka Myšáka kdysi proslavily.
V interiéru se objevují teplejší odstíny cihlové a starorůžové, mramor Breccia Pernice i tapety s ilustracemi Michala Bačáka. Uvnitř se potkává cukrářská výroba se sezením pro hosty v jednom velkém sále. Vnitřních míst je méně, kapacitu ale doplňují dva venkovní prostory: terasa s výhledem na Prahu a nádvoří paláce s renesanční sgrafitovou výzdobou. Dohromady nabídnou venkovní místa až pro 160 hostů.
MYŠÁK
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