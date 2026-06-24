Dovolená v obytňáku není levná romantika. Týden může vyjít i na 65 tisíc
Karavaning už dávno není jen romantika pro dobrodruhy. V Česku z něj vyrostl regulérní cestovatelský fenomén, který mění podobu letních dovolených, investice kempů i regionální turistiky. Svoboda pohybu je ale jen jednou stranou mince. Tou druhou jsou rostoucí ceny půjčoven, nutnost včasných rezervací, poplatky za stání, hmotnostní limity i pravidla pro přespávání mimo kempy.
Zájem o nezávislé cestování v obytných vozech zažívá v České republice dál mimořádně silné období. Svoboda pohybu, možnost usínat pokaždé na jiném místě a nezávislost na hotelových řádech lákají tisíce Čechů, z nichž značnou část tvoří úplní nováčci. Karavaning se z okrajového hobby stal běžnou alternativou rodinné dovolené, prodloužených víkendů i aktivního cestování po Evropě.
Sílu trendu potvrzují i data z oboru. Jarní veletrh For Caravan 2026 v pražských Letňanech dle vyjádření provozovatelů přilákal 29 004 návštěvníků, 123 vystavovatelů a zaplnil šest hal na ploše 22 tisíc metrů čtverečních. Rostoucí zájem je vidět také v registru vozidel. Dle statistik Asociace kempování a karavaningu bylo ke konci roku 2025 v Česku evidováno 64 154 obytných vozidel. Z toho 34 348 připadalo na obytná auta a 29 806 na obytné přívěsy. Ještě v roce 2012 přitom statistika evidovala 38 331 obytných vozidel.
Cesta autem k moři může skončit nepříjemnou komplikací. Zatímco v zemích Evropské unie bývá řešení dopravní nehody pro české řidiče poměrně standardizované, mimo EU se může celý proces výrazně zkomplikovat. Rozhoduje správně vyplněný záznam o nehodě, včasné přivolání policie, fotodokumentace i rozsah asistenčních služeb.
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Cesta autem k moři může skončit nepříjemnou komplikací. Zatímco v zemích Evropské unie bývá řešení dopravní nehody pro české řidiče poměrně standardizované, mimo EU se může celý proces výrazně zkomplikovat. Rozhoduje správně vyplněný záznam o nehodě, včasné přivolání policie, fotodokumentace i rozsah asistenčních služeb.
Právě poměr mezi obytnými auty a přívěsy ukazuje zásadní proměnu trhu. Zatímco klasické karavany za osobní automobil postupně ustupují, obytná auta rychle přibývají. Cestovatelé dávají přednost vozům, s nimiž mohou snadněji přejíždět mezi destinacemi, parkovat ve městech a zvládat delší dálniční přesuny bez složité manipulace se soupravou.
Největší položka rozpočtu: půjčení vozu
Prvním a nejvýraznějším výdajem je samotný pronájem obytného auta. Ceny se liší podle typu vozu, stáří, výbavy, sezony, délky pronájmu i toho, zda má zákazník v ceně neomezené kilometry. Obecně platí, že červenec a srpen jsou nejdražší částí roku a nejžádanější termíny mizí z nabídky s velkým předstihem.
S karavanem či obytným autem odjíždí na zimu za teplem z Česka stále více lidí. Jejich cílovou destinací je nejčastěji Španělsko, Portugalsko, Řecko či Maroko, kde je stabilní slunečné počasí, teploty okolo 20 stupňů a poměrně teplé noci. Mnozí odjedou už v říjnu a vrací se v dubnu. Často je to pro ně dokonce ekonomicky výhodné, když doma vypnou topení, případně dokonce třeba byt či dům pronajmou. Uvedl to předseda Asociace kempování a karavaningu Jan Bordovský.
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S karavanem či obytným autem odjíždí na zimu za teplem z Česka stále více lidí. Jejich cílovou destinací je nejčastěji Španělsko, Portugalsko, Řecko či Maroko, kde je stabilní slunečné počasí, teploty okolo 20 stupňů a poměrně teplé noci. Mnozí odjedou už v říjnu a vrací se v dubnu. Často je to pro ně dokonce ekonomicky výhodné, když doma vypnou topení, případně dokonce třeba byt či dům pronajmou. Uvedl to předseda Asociace kempování a karavaningu Jan Bordovský.
„U kompaktních vestaveb pro dva cestující se v hlavní sezoně běžně pohybujeme v řádu několika tisíc korun za den. Rodinné polointegrované vozy vycházejí dráž, často kolem čtyř až pěti tisíc korun denně, u luxusních nebo novějších modelů i více,“ uvádějí provozovatelé půjčoven ve své nabídce.
Konkrétní ceníky půjčoven ukazují, že rozdíl mezi hlavní a vedlejší sezonou může být výrazný. Uněkterých vozů jde mimo léto o úsporu v řádu stovek až nižších tisíců korun za den.
Do rozpočtu je nutné přičíst jednorázový servisní poplatek. Ten obvykle pokrývá přípravu vozu, plynovou lahev, chemii do toalety, předání vozu, základní vybavení nebo úklid. Na trhu se běžně pohybuje přibližně od 1 500 do 2 200 korun dle půjčovny a délky pronájmu. Zapomenout nelze ani na vratnou kauci, která u obytných aut často začíná kolem 20 až 30 tisíc korun a u dražších vozů může být vyšší.
Důležité jsou i kilometry. Některé půjčovny je u týdenních a delších pronájmů neomezují, jiné mají denní limit, například 300 kilometrů, a každý kilometr navíc účtují zvlášť. U dovolené do Chorvatska, Itálie nebo Norska tak může rozdíl mezi „neomezenými kilometry“ a limitem znamenat další tisíce korun.
Kolik stojí týden v obytném voze
Pro orientaci lze počítat s tím, že týdenní dovolená v pronajatém obytném autě po Česku v hlavní sezoně vyjde čtyřčlennou rodinu zhruba na 35 až 55 tisíc korun ještě před započtením jídla, vstupného a paliva. Největší část tvoří půjčovné, dále kempy, pohonné hmoty, dálniční poplatky a případné příplatky za elektřinu, psa, další vybavení nebo nadlimitní kilometry.
Levněji vyjde jaro a podzim. Vedlejší sezona je výhodná nejen díky nižším sazbám za pronájem, ale i kvůli menší obsazenosti kempů, příjemnějším teplotám a snazšímu plánování trasy. Pro začátečníky je navíc klidnější období vhodnější. „Řízení obytného vozu, manipulace s vodou, toaletou, elektřinou a parkováním je dobré si poprvé vyzkoušet bez tlaku přeplněných letních lokalit,“ připomíná zkušený karavanista Robert Rosa, který se svým vozem za uplynulýcch dvacet let projel celou Evropu a část Blízkého východu.
Moře se prodraží
Cesta k moři bývá dražší. K půjčovnému přibude delší trasa, vyšší spotřeba, dálniční poplatky v zahraničí a výrazně dražší kempy v přímořských oblastech. U dvoutýdenní dovolené v Chorvatsku se proto celkové náklady mohou snadno přiblížit ceně klasické apartmánové dovolené, někdy ji i překročit. Karavaning se tak nevyplácí chápat automaticky jako levnější dovolenou. Jeho hlavní hodnota leží jinde. Ve flexibilitě, soukromí a možnosti měnit plán podle počasí, nálady i obsazenosti míst.
Kempy zdražují a bez rezervace to mnohde nejde
Zatímco dříve stačilo do kempu prostě dorazit, dnešní poptávka nutí karavanisty plánovat předem. Nejžádanější kempy u vody, v horách nebo v blízkosti turistických atrakcí bývají o prázdninách obsazené dlouho dopředu. Portály zaměřené na kempování upozorňují, že obsazenost silně závisí na termínu, počasí a popularitě lokality. V praxi to znamená jediné. Kdo chce v červenci místo s elektřinou u vody, měl by rezervovat včas.
Česká republika stále patří v evropském kontextu k levnějším destinacím. Podle srovnání Camping.info stojí noc v českém kempu v průměru zhruba 20,68 eura, zatímco samotné místo pro obytný vůz či karavan vychází v průměru na 27,85 eura. Ceny se ale výrazně liší podle lokality a standardu služeb.
V typickém českém kempu platí posádka zvlášť za obytné auto, osoby, elektřinu, případně psa, pobytový poplatek nebo parkování. Například Autokemp Merkur Pasohlávky na jižní Moravě uvádí v hlavní sezoně cenu 340 korun za obytné auto, 160 korun za osobu starší 13 let, 120 korun za dítě od 5 do 12 let a 150 korun za elektrickou přípojku. Rodina se dvěma dětmi se tak v praxi snadno dostane na částku kolem 900 korun za noc ještě před dalšími poplatky.
Chorvatsko, Rakousko, Itálie: Evropa je dražší
V zahraničí náklady rostou rychleji. PiNCAMP ve své cenové analýze pro rok 2026 uvádí evropský průměr zhruba 49 eur za noc v hlavní sezoně. Rakousko vychází v průměru na 56 eur, Itálie na 63 eur a Chorvatsko, oblíbený cíl českých karavanistů, až na 73 eur. Právě Chorvatsko patří mezi nejdražší kempovací destinace v Evropě, což odpovídá vysoké poptávce po pobřežních kempech a rostoucímu standardu služeb.
Cenově dostupnější alternativou ke klasickým kempům jsou stellplatzy, tedy oficiální stání pro obytné vozy. Nabízejí legální přenocování a často i základní servis. Tedy doplnění vody, výlevku šedé vody, výlevku chemické toalety nebo elektrickou přípojku. Nejde o plnohodnotný kemp, ale pro cestovatele, kteří se každý den přesouvají, představují praktický kompromis mezi cenou, legalitou a pohodlím.
Stellplatzy jsou důležité i pro obce. Zahraniční zkušenosti ukazují, že karavanisté neutrácejí jen za samotné stání. Podle studie platformy CAMPING-CAR PARK utratí turisté v průměru 44 eur denně u lokálních podniků a dalších 12 eur za parkování. Dobře umístěné stání tak může přinést peníze restauracím, obchodům, kavárnám, servisům i turistickým atrakcím v okolí.
Dovolenou v Česku letos plánuje 77 procent Čechů, výrazně více než loni. Vedle cen hraje stále větší roli i geopolitická nejistota a napětí na Blízkém východě. Domácím hotelům, penzionům a restauracím tak začíná nahrávat kombinace dražšího zahraničí, opatrnějších rozpočtů a touhy po bezpečnější dovolené.
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Dovolenou v Česku letos plánuje 77 procent Čechů, výrazně více než loni. Vedle cen hraje stále větší roli i geopolitická nejistota a napětí na Blízkém východě. Domácím hotelům, penzionům a restauracím tak začíná nahrávat kombinace dražšího zahraničí, opatrnějších rozpočtů a touhy po bezpečnější dovolené.
Svoboda ano, ale ne všude
Jedním z největších lákadel karavaningu je představa volného přespání v přírodě. Právě tady ale cestovatelé často narážejí. Rozdíl mezi parkováním, přespáním a kempováním je v praxi zásadní. Samotné přespání v autě na povoleném parkovacím místě může být v některých lokalitách tolerováno, rozložení markýzy, židlí, grilu a kempového vybavení už ale může být posuzováno jako kempování.
Asociace kempování a karavaningu ČR upozorňuje, že karavanisté musí respektovat dopravní značení, zákazy stání, parkovací zóny, zákazy vjezdu do lesa, omezení v chráněných krajinných oblastech a pravidla přírodních parků.
V zahraničí bývají pravidla často ještě přísnější. Chorvatsko, Rakousko, Itálie nebo Slovinsko patří mezi země, kde se vyplatí spoléhat na kempy, stellplatzy a oficiální místa. Pokuta za nevhodné nocování může dovolenou prodražit výrazně víc než noc v kempu.
Řidičák, hmotnost a mýto
Většina půjčovaných obytných aut je konstruována tak, aby se vešla do limitu 3,5 tuny a bylo možné ji řídit s řidičským oprávněním skupiny B. Podle českého zákona skupina B zahrnuje motorová vozidla do největší povolené hmotnosti 3 500 kilogramů, určená pro přepravu nejvýše osmi osob kromě řidiče.
Právě hmotnost je ale u moderních obytných aut citlivé téma. Do limitu se nepočítá jen prázdné vozidlo, ale i posádka, voda, zavazadla, kola, jídlo, nádobí, markýza a další výbava. Přetížení může znamenat problém při silniční kontrole i při pojistné události. Při převzetí vozu se proto vyplatí ptát se na doložnost, tedy kolik kilogramů zbývá pro posádku a náklad.
U vozidel nad 3,5 tuny se mění nejen požadavky na řidičské oprávnění, ale i poplatky. Ministerstvo dopravy uvádí, že vozidla s hmotností nad 3,5 tuny platí na dálnicích a vybraných silnicích první třídy mýtné a musí být vybavena palubní jednotkou.
Dovolená se může prodražit ještě dřív, než si objednáte první kávu u moře. Stačí špatně zvolený bankomat, platba v korunách místo v místní měně nebo karta, která má sice výběr zdarma, ale horší kurz. Přinášíme praktický návod, jak v zahraničí platit, vybírat hotovost a hlídat poplatky tak, aby peníze zůstaly raději na večeři než u bankomatu.
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Dovolená se může prodražit ještě dřív, než si objednáte první kávu u moře. Stačí špatně zvolený bankomat, platba v korunách místo v místní měně nebo karta, která má sice výběr zdarma, ale horší kurz. Přinášíme praktický návod, jak v zahraničí platit, vybírat hotovost a hlídat poplatky tak, aby peníze zůstaly raději na večeři než u bankomatu.
Na evropské úrovni se zároveň připravuje změna, která může karavanistům do budoucna pomoci. Nová pravidla EU počítají s tím, že držitelé řidičského oprávnění skupiny B budou moci po cíleném školení nebo zkoušce získat oprávnění řídit těžší obytné vozy až do 4,25 tuny. Nejde však o automatické okamžité pravidlo pro každého; konkrétní podoba závisí na implementaci v jednotlivých státech.
Co si pohlídat před první cestou
Začátečníci by neměli vybírat jen podle ceny a fotek interiéru. Důležité je, jak se vůz řídí, jakou má spotřebu, zda má automatickou převodovku, klimatizaci v obytné části, topení, solární panel, držák na kola, velikost lednice a počet lůžek, která se nemusí každý večer složitě přestavovat.
Při předání vozu je dobré nechat si prakticky ukázat ovládání plynu, elektřiny, doplňování vody, vypouštění šedé vody, manipulaci s chemickou toaletou, zapnutí topení, používání markýzy i připojení na elektřinu v kempu. Právě drobné chyby, například špatně zajištěná okna, otevřený střešní ventilátor při jízdě nebo nesprávně vysunutá markýza ve větru, patří mezi nejčastější zdroje škod.
Stejně důležitý je plán trasy. Obytné auto není osobní vůz. Hůře se s ním parkuje v historických centrech, má větší výšku, širší poloměr otáčení a v horských průsmycích nebo úzkých vesnicích vyžaduje více pozornosti. Ideální první cesta proto nemusí vést rovnou na jih Evropy, ale třeba na tři až čtyři dny po Česku nebo Rakousku s předem vybranými kempy a kratšími přejezdy.
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu se Sarou a Teem Sandevovými na obálce.
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Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu se Sarou a Teem Sandevovými na obálce.
Menší, soběstačnější a flexibilnější
Moderní karavaning už není jen týdenní stání na jednom místě. Stále více cestovatelů chce kombinovat více destinací, kratší přejezdy, cyklovýlety, hory, města i koupání. Tomu odpovídá i poptávka po obytných vestavbách a kompaktnějších vozech. „Jsou méně nápadné, snáze se řídí, lépe se s nimi parkuje a cestovatelům umožňují spontánněji měnit plán,“ uvádí k zájmu jeden z pronajímatelů.
S tím ale roste tlak na infrastrukturu. Česká města, obce a turistické regiony budou muset řešit, kde obytná auta legálně zaparkují, kde doplní vodu a kde bezpečně vylijí odpad. Právě síť kvalitních stellplatzů může rozhodnout, zda bude karavaning vnímán jako přínos pro lokální ekonomiku, nebo jako problém přeplněných parkovišť.
„Pro cestovatele platí jednoduché pravidlo. Čím lépe plánují, tím svobodněji mohou cestovat. Karavaning není dovolená bez pravidel a bez nákladů. Je to dovolená, kde si člověk kupuje flexibilitu. A ta má v hlavní sezoně jasnou cenu,“ dodává Rosa.
Orientační rozpočet na 7 dní v Česku
Půjčení obytného vozu v hlavní sezoně: 28 000 až 40 000 korun
Servisní poplatek: 1 500 až 2 200 korun
Kemp pro rodinu: 4 500 až 7 000 korun
Palivo podle trasy: 4 000 až 8 000 korun
Dálniční známky, parkování, vstupy, rezerva: 3 000 až 8 000 korun
Přibližně 41 až 65 tisíc korun podle typu vozu, trasy, sezony a nároků posádky. Kauce se do nákladů nepočítá, ale je nutné s ní počítat v rozpočtu.
Newstream CLUB červen 2026
Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.