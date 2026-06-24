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newstream.cz Enjoy Dovolená v obytňáku není levná romantika. Týden může vyjít i na 65 tisíc

Dovolená v obytňáku není levná romantika. Týden může vyjít i na 65 tisíc

Dovolená v obytňáku není levná romantika. Týden může vyjít i na 65 tisíc
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Michal Nosek
Michal Nosek

Karavaning už dávno není jen romantika pro dobrodruhy. V Česku z něj vyrostl regulérní cestovatelský fenomén, který mění podobu letních dovolených, investice kempů i regionální turistiky. Svoboda pohybu je ale jen jednou stranou mince. Tou druhou jsou rostoucí ceny půjčoven, nutnost včasných rezervací, poplatky za stání, hmotnostní limity i pravidla pro přespávání mimo kempy.

Zájem o nezávislé cestování v obytných vozech zažívá v České republice dál mimořádně silné období. Svoboda pohybu, možnost usínat pokaždé na jiném místě a nezávislost na hotelových řádech lákají tisíce Čechů, z nichž značnou část tvoří úplní nováčci. Karavaning se z okrajového hobby stal běžnou alternativou rodinné dovolené, prodloužených víkendů i aktivního cestování po Evropě.

Sílu trendu potvrzují i data z oboru. Jarní veletrh For Caravan 2026 v pražských Letňanech dle vyjádření provozovatelů přilákal 29 004 návštěvníků, 123 vystavovatelů a zaplnil šest hal na ploše 22 tisíc metrů čtverečních. Rostoucí zájem je vidět také v registru vozidel. Dle statistik Asociace kempování a karavaningu bylo ke konci roku 2025 v Česku evidováno 64 154 obytných vozidel. Z toho 34 348 připadalo na obytná auta a 29 806 na obytné přívěsy. Ještě v roce 2012 přitom statistika evidovala 38 331 obytných vozidel

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Právě poměr mezi obytnými auty a přívěsy ukazuje zásadní proměnu trhu. Zatímco klasické karavany za osobní automobil postupně ustupují, obytná auta rychle přibývají. Cestovatelé dávají přednost vozům, s nimiž mohou snadněji přejíždět mezi destinacemi, parkovat ve městech a zvládat delší dálniční přesuny bez složité manipulace se soupravou.

Největší položka rozpočtu: půjčení vozu

Prvním a nejvýraznějším výdajem je samotný pronájem obytného auta. Ceny se liší podle typu vozu, stáří, výbavy, sezony, délky pronájmu i toho, zda má zákazník v ceně neomezené kilometry. Obecně platí, že červenec a srpen jsou nejdražší částí roku a nejžádanější termíny mizí z nabídky s velkým předstihem.

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S karavanem či obytným autem odjíždí na zimu za teplem z Česka stále více lidí. Jejich cílovou destinací je nejčastěji Španělsko, Portugalsko, Řecko či Maroko, kde je stabilní slunečné počasí, teploty okolo 20 stupňů a poměrně teplé noci. Mnozí odjedou už v říjnu a vrací se v dubnu. Často je to pro ně dokonce ekonomicky výhodné, když doma vypnou topení, případně dokonce třeba byt či dům pronajmou. Uvedl  to předseda Asociace kempování a karavaningu Jan Bordovský.

ČTK

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„U kompaktních vestaveb pro dva cestující se v hlavní sezoně běžně pohybujeme v řádu několika tisíc korun za den. Rodinné polointegrované vozy vycházejí dráž, často kolem čtyř až pěti tisíc korun denně, u luxusních nebo novějších modelů i více,“ uvádějí provozovatelé půjčoven ve své nabídce.

Konkrétní ceníky půjčoven ukazují, že rozdíl mezi hlavní a vedlejší sezonou může být výrazný. Uněkterých vozů jde mimo léto o úsporu v řádu stovek až nižších tisíců korun za den.

Do rozpočtu je nutné přičíst jednorázový servisní poplatek. Ten obvykle pokrývá přípravu vozu, plynovou lahev, chemii do toalety, předání vozu, základní vybavení nebo úklid. Na trhu se běžně pohybuje přibližně od 1 500 do 2 200 korun dle půjčovny a délky pronájmu. Zapomenout nelze ani na vratnou kauci, která u obytných aut často začíná kolem 20  až 30 tisíc korun a u dražších vozů může být vyšší.

Důležité jsou i kilometry. Některé půjčovny je u týdenních a delších pronájmů neomezují, jiné mají denní limit, například 300 kilometrů, a každý kilometr navíc účtují zvlášť. U dovolené do Chorvatska, Itálie nebo Norska tak může rozdíl mezi „neomezenými kilometry“ a limitem znamenat další tisíce korun.

Kolik stojí týden v obytném voze

Pro orientaci lze počítat s tím, že týdenní dovolená v pronajatém obytném autě po Česku v hlavní sezoně vyjde čtyřčlennou rodinu zhruba na 35 až 55 tisíc korun ještě před započtením jídla, vstupného a paliva. Největší část tvoří půjčovné, dále kempy, pohonné hmoty, dálniční poplatky a případné příplatky za elektřinu, psa, další vybavení nebo nadlimitní kilometry.

Levněji vyjde jaro a podzim. Vedlejší sezona je výhodná nejen díky nižším sazbám za pronájem, ale i kvůli menší obsazenosti kempů, příjemnějším teplotám a snazšímu plánování trasy. Pro začátečníky je navíc klidnější období vhodnější. „Řízení obytného vozu, manipulace s vodou, toaletou, elektřinou a parkováním je dobré si poprvé vyzkoušet bez tlaku přeplněných letních lokalit,“ připomíná zkušený karavanista Robert Rosa, který se svým vozem za uplynulýcch dvacet let projel celou Evropu a část Blízkého východu.

Moře se prodraží

Cesta k moři bývá dražší. K půjčovnému přibude delší trasa, vyšší spotřeba, dálniční poplatky v zahraničí a výrazně dražší kempy v přímořských oblastech. U dvoutýdenní dovolené v Chorvatsku se proto celkové náklady mohou snadno přiblížit ceně klasické apartmánové dovolené, někdy ji i překročit. Karavaning se tak nevyplácí chápat automaticky jako levnější dovolenou. Jeho hlavní hodnota leží jinde. Ve flexibilitě, soukromí a možnosti měnit plán podle počasí, nálady i obsazenosti míst.

Kempy zdražují a bez rezervace to mnohde nejde

Zatímco dříve stačilo do kempu prostě dorazit, dnešní poptávka nutí karavanisty plánovat předem. Nejžádanější kempy u vody, v horách nebo v blízkosti turistických atrakcí bývají o prázdninách obsazené dlouho dopředu. Portály zaměřené na kempování upozorňují, že obsazenost silně závisí na termínu, počasí a popularitě lokality. V praxi to znamená jediné. Kdo chce v červenci místo s elektřinou u vody, měl by rezervovat včas.

Česká republika stále patří v evropském kontextu k levnějším destinacím. Podle srovnání Camping.info stojí noc v českém kempu v průměru zhruba 20,68 eura, zatímco samotné místo pro obytný vůz či karavan vychází v průměru na 27,85 eura. Ceny se ale výrazně liší podle lokality a standardu služeb.

V typickém českém kempu platí posádka zvlášť za obytné auto, osoby, elektřinu, případně psa, pobytový poplatek nebo parkování. Například Autokemp Merkur Pasohlávky na jižní Moravě uvádí v hlavní sezoně cenu 340 korun za obytné auto, 160 korun za osobu starší 13 let, 120 korun za dítě od 5 do 12 let a 150 korun za elektrickou přípojku. Rodina se dvěma dětmi se tak v praxi snadno dostane na částku kolem 900 korun za noc ještě před dalšími poplatky.

Chorvatsko, Rakousko, Itálie: Evropa je dražší

V zahraničí náklady rostou rychleji. PiNCAMP ve své cenové analýze pro rok 2026 uvádí evropský průměr zhruba 49 eur za noc v hlavní sezoně. Rakousko vychází v průměru na 56 eur, Itálie na 63 eur a Chorvatsko, oblíbený cíl českých karavanistů, až na 73 eur. Právě Chorvatsko patří mezi nejdražší kempovací destinace v Evropě, což odpovídá vysoké poptávce po pobřežních kempech a rostoucímu standardu služeb.

Cenově dostupnější alternativou ke klasickým kempům jsou stellplatzy, tedy oficiální stání pro obytné vozy. Nabízejí legální přenocování a často i základní servis. Tedy doplnění vody, výlevku šedé vody, výlevku chemické toalety nebo elektrickou přípojku. Nejde o plnohodnotný kemp, ale pro cestovatele, kteří se každý den přesouvají, představují praktický kompromis mezi cenou, legalitou a pohodlím.

Stellplatzy jsou důležité i pro obce. Zahraniční zkušenosti ukazují, že karavanisté neutrácejí jen za samotné stání. Podle studie platformy CAMPING-CAR PARK utratí turisté v průměru 44 eur denně u lokálních podniků a dalších 12 eur za parkování. Dobře umístěné stání tak může přinést peníze restauracím, obchodům, kavárnám, servisům i turistickým atrakcím v okolí.

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Lukáš Kovanda

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Svoboda ano, ale ne všude

Jedním z největších lákadel karavaningu je představa volného přespání v přírodě. Právě tady ale cestovatelé často narážejí. Rozdíl mezi parkováním, přespáním a kempováním je v praxi zásadní. Samotné přespání v autě na povoleném parkovacím místě může být v některých lokalitách tolerováno, rozložení markýzy, židlí, grilu a kempového vybavení už ale může být posuzováno jako kempování.

Asociace kempování a karavaningu ČR upozorňuje, že karavanisté musí respektovat dopravní značení, zákazy stání, parkovací zóny, zákazy vjezdu do lesa, omezení v chráněných krajinných oblastech a pravidla přírodních parků

V zahraničí bývají pravidla často ještě přísnější. Chorvatsko, Rakousko, Itálie nebo Slovinsko patří mezi země, kde se vyplatí spoléhat na kempy, stellplatzy a oficiální místa. Pokuta za nevhodné nocování může dovolenou prodražit výrazně víc než noc v kempu.

Řidičák, hmotnost a mýto

Většina půjčovaných obytných aut je konstruována tak, aby se vešla do limitu 3,5 tuny a bylo možné ji řídit s řidičským oprávněním skupiny B. Podle českého zákona skupina B zahrnuje motorová vozidla do největší povolené hmotnosti 3 500 kilogramů, určená pro přepravu nejvýše osmi osob kromě řidiče.

Právě hmotnost je ale u moderních obytných aut citlivé téma. Do limitu se nepočítá jen prázdné vozidlo, ale i posádka, voda, zavazadla, kola, jídlo, nádobí, markýza a další výbava. Přetížení může znamenat problém při silniční kontrole i při pojistné události. Při převzetí vozu se proto vyplatí ptát se na doložnost, tedy kolik kilogramů zbývá pro posádku a náklad.

U vozidel nad 3,5 tuny se mění nejen požadavky na řidičské oprávnění, ale i poplatky. Ministerstvo dopravy uvádí, že vozidla s hmotností nad 3,5 tuny platí na dálnicích a vybraných silnicích první třídy mýtné a musí být vybavena palubní jednotkou.

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Na evropské úrovni se zároveň připravuje změna, která může karavanistům do budoucna pomoci. Nová pravidla EU počítají s tím, že držitelé řidičského oprávnění skupiny B budou moci po cíleném školení nebo zkoušce získat oprávnění řídit těžší obytné vozy až do 4,25 tuny. Nejde však o automatické okamžité pravidlo pro každého; konkrétní podoba závisí na implementaci v jednotlivých státech.

Co si pohlídat před první cestou

Začátečníci by neměli vybírat jen podle ceny a fotek interiéru. Důležité je, jak se vůz řídí, jakou má spotřebu, zda má automatickou převodovku, klimatizaci v obytné části, topení, solární panel, držák na kola, velikost lednice a počet lůžek, která se nemusí každý večer složitě přestavovat.

Při předání vozu je dobré nechat si prakticky ukázat ovládání plynu, elektřiny, doplňování vody, vypouštění šedé vody, manipulaci s chemickou toaletou, zapnutí topení, používání markýzy i připojení na elektřinu v kempu. Právě drobné chyby, například špatně zajištěná okna, otevřený střešní ventilátor při jízdě nebo nesprávně vysunutá markýza ve větru, patří mezi nejčastější zdroje škod.

Stejně důležitý je plán trasy. Obytné auto není osobní vůz. Hůře se s ním parkuje v historických centrech, má větší výšku, širší poloměr otáčení a v horských průsmycích nebo úzkých vesnicích vyžaduje více pozornosti. Ideální první cesta proto nemusí vést rovnou na jih Evropy, ale třeba na tři až čtyři dny po Česku nebo Rakousku s předem vybranými kempy a kratšími přejezdy.

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Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu se Sarou a Teem Sandevovými na obálce.

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Menší, soběstačnější a flexibilnější

Moderní karavaning už není jen týdenní stání na jednom místě. Stále více cestovatelů chce kombinovat více destinací, kratší přejezdy, cyklovýlety, hory, města i koupání. Tomu odpovídá i poptávka po obytných vestavbách a kompaktnějších vozech. „Jsou méně nápadné, snáze se řídí, lépe se s nimi parkuje a cestovatelům umožňují spontánněji měnit plán,“ uvádí k zájmu jeden z pronajímatelů.

S tím ale roste tlak na infrastrukturu. Česká města, obce a turistické regiony budou muset řešit, kde obytná auta legálně zaparkují, kde doplní vodu a kde bezpečně vylijí odpad. Právě síť kvalitních stellplatzů může rozhodnout, zda bude karavaning vnímán jako přínos pro lokální ekonomiku, nebo jako problém přeplněných parkovišť.

„Pro cestovatele platí jednoduché pravidlo. Čím lépe plánují, tím svobodněji mohou cestovat. Karavaning není dovolená bez pravidel a bez nákladů. Je to dovolená, kde si člověk kupuje flexibilitu. A ta má v hlavní sezoně jasnou cenu,“ dodává Rosa.

Orientační rozpočet na 7 dní v Česku

Půjčení obytného vozu v hlavní sezoně: 28 000 až 40 000 korun
Servisní poplatek: 1 500 až 2 200 korun
Kemp pro rodinu: 4 500 až 7 000 korun
Palivo podle trasy: 4 000 až 8 000 korun
Dálniční známky, parkování, vstupy, rezerva: 3 000 až 8 000 korun

Přibližně 41 až 65 tisíc korun podle typu vozu, trasy, sezony a nároků posádky. Kauce se do nákladů nepočítá, ale je nutné s ní počítat v rozpočtu.

VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB 

Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.

Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.

Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.

Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.

To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB. 

A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.

Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

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Turek je mstivý, vyhazov jsem čekal, říká šéf nového fondu Luďka Sekyry

Turek je mstivý člověk, čekal jsem, že mě vyhodí, říká Martin Abel (na snímku)
Profimedia
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Martin Abel, právník, analytik a absolvent Oxfordské univerzity skončil na jaře ve Výzkumném ústavu pro krajinu poté, co veřejně označil výroky vládního zmocněnce Filipa Turka za nesmysly. Nyní se stal šéfem správní rady prvního enviromentálního fondu v zemi, jehož vznik inicioval developer Luděk Sekyra. „Fond se chce zaměřit na tři oblasti změny, a to na kultivaci myšlení, kultivaci dialogu a kultivaci rozhodování,“ říká Abel.

Stal jste se předsedou správní rady nového nadačního fondu, který založil developer Luděk Sekyra, a má se zabývat environmentálními projekty. Co to znamená? Můžete nový fond představit?

Nadační fond regenerace inicioval pan Sekyra. Zakládá ho jeho nadace Sekyra Foundation spolu se třemi osobnostmi českého environmentálního hnutí – Bedřichem Moldanem, Yvonnou Gailly a Josefem Fantou. Fond bude usilovat o systémovou změnu v oblasti udržitelnosti.

Jaká je strategie fondu?

Fond bude shromažďovat finanční kapitál od velkých donorů v Česku. Sekyra Foundation je jen prvním z nich. Tento finanční kapitál bude vlastně přeměňovat na jiné formy kapitálu - přírodní, kulturní či sociální kapitál. A to nikoliv skrze vlastní činnost, ale přes aktivity těch, jejichž činnost fond podpoří. Podpora bude směřovat především k projektům a iniciativám, které posilují zdravý a dlouhodobě udržitelný vztah člověka k sobě samému, k druhým lidem i k přírodě. Fond se chce zaměřit na tři oblasti změny, a to na kultivaci myšlení, kultivaci dialogu a kultivaci rozhodování.

Na úrovni kultivace myšlení je důležité se soustředit na to, aby si lidé uvědomili, že jsou součástí většího celku, společnosti, přírody, komunity. V kultivaci dialogu budeme cílit na nové deliberativní formy rozhodování. Cílem je propojovat lidi napříč kulturami a generacemi. Budovat spolupráci.

Co se týká kultivace rozhodování, cílíme na propojování těch, kteří rozhodují, s těmi, kterých se následky jejich rozhodnutí dotknou. Konkrétně půjde o podporu nových ekonomických modelů, zejména na lokální úrovni, které lidem například umožní, aby sami rozhodovali o tom, jak se v jejich lokalitě budou využívat přírodní zdroje. Nebude to tedy tolik o podpoře místní ekonomiky jako o podpoře ekonomiky místních.

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APS ČR vyvrací zásadní argumenty pro snížení poplatků. Vládní poradci prý srovnávali nesrovnatelné.

Ivana Pečinková

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Ozdravíme Česko

Můžete přesněji popsat, do jakých projektů budete investovat?

Například do těch, které se snaží na lokální úrovni proměňovat potravinový systém, dále třeba komunitní energetiku, mohou to být i experimenty s lokální měnou, za určitých okolností také občanská shromáždění, která jsou určená k tomu, aby se lidé dokázali dohodnout i na kontroverzních otázkách. Ten výčet není uzavřený. Ve správní radě ale budeme otevření všem aktivitám, které budou splňovat základní kritéria. Ta vycházejí již z našeho názvu. Regeneraci chápeme jako proces obnovy vztahů a posilování odolnosti společnosti i přírodních ekosystémů.

Prioritizovat budeme projekty, které budou přinášet nějakou systémovou změnu. Nebudou mít jenom nějaké izolované dopady. Musí být patrný nějaký systémový efekt, nějaká kaskádová změna, přelévání do jiných sfér společnosti. Zároveň budeme cílit na inovativní projekty, na skutečně alternativní modely, které ještě nejsou v Česku dostatečně vyzkoušené. Dnes se k nim hledají zdroje financování velmi těžko. Je to mezera, kterou chceme zaplnit. Chceme financovat semínka změny.

Náš fond je specifický tím, že reaguje na kořenové příčiny současné polykrize. Tím rozumíme provázané ekologické, společenské a ekonomické krize, které dnes pozorujeme. Necílíme na jejich symptomy, ale na kořenové příčiny, tedy oddělenost lidí od přírody, oddělenost lidí od sebe samých a ztrátu důvěry.

Už i BBC? Osekávání a propouštění čeká i vzor veřejnoprávního vysílání

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BBC je instituce, kterou mohou Britům v zahraničí závidět. Má skvělé zpravodajství, zahraniční redakce a zpravodaje i silné regionální pokrytí. K tomu divákům servíruje seriály a filmy světové kvality prakticky zadarmo. Nové vedení však chce šetřit, čímž ohrožuje toto všechno. Nejvíce bude tratit divák, zvláště ten méně majetný.

Karel Pučelík

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Vzdělání je základ

Jestli tomu správně rozumím, velká část podpory má jít také do vzdělávání.

Souhlasím, že součástí podpory fondu je i vzdělávání. Ale jde o vzdělávání v určité formě. Nás zajímá například zážitkové vzdělávání a jiné podoby, které nepovedou mladé lidi k biflování se faktů, ale k tomu, aby si uvědomili svou propojenost v širších, komplexních systémech, hlavně s přírodou. Současná lidská společnost je velmi hluboce zapuštěná do přírody a je na ní závislá, a stejně tak může být příroda závislá na nás. Potřebujeme, aby tento vztah byl zdravý, a k tomu je nutný určitý způsob myšlení. A v tom vidíme smysl vzdělávání, které chceme podporovat.

Fond se otevře ještě v červnu. Máte vytipované první projekty, do kterých budete investovat?

Prvním podpořeným projektem bude Re:generace mezinárodní iniciativy dětí a mládeže Plant-for-the-Planet, který vznikl ve spolupráci se studentským spolkem Telperion. Cílí na vzdělávání mladých lídrů, zejména středoškoláků, v oblasti klimatické změny a ochrany přírody.

Jaká je struktura fondu? Kdo rozhoduje o tom, kam budou vložené peníze mířit?

Fond bude mít správní radu, ta má tři členy. Jsem v ní já, Lukáš Rolf a Jana Zrůst Nejedlá. Společně budeme rozhodovat o tom, jak rozdělovat peníze do jednotlivých projektů. Podobné filantropické projekty v Česku hospodaří s rozpočty na úrovni desítek milionů korun. To je minimum, na které bychom se v příštích letech chtěli dostat. Budeme mít i poradní orgán a výbor dárců, v němž budou zastoupeni ti největší donoři, kteří budou mít kontrolu nad personálním vedením fondu.

Výstavba bloků Vogtle 3 a 4 v americké Georgii. Projekt byl dokončen v roce 2024 a stal se prvním novým jaderným rozšířením v USA po více než třiceti letech.

Rockefeller, filantropie a jaderná energetika – patří to k sobě? Dnes už ano

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Když Rockefellerova nadace před několika dny společně se svými partnery z řad dalších světových donátorů oznámila vznik Globální koalice pro jadernou filantropii, symbolicky završila přechod od svých „fosilních kořenů“ k nízkoemisní energetice. John D. Rockefeller proslul před více než sto lety jako ropný magnát, nejbohatší muž světa a zakladatel proslulé nadace, která své aktivity financovala díky ziskům z „černého zlata“. V roce 2020 řekla definitivní „goodbye“ fosilním palivům, zaměřila se na podporu obnovitelných zdrojů a nyní se jasně přihlásila k rozvoji jaderné energetiky.

Jan Žižka

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Mají vás potenciální příjemci dotací oslovovat, nebo si je najdete sami?

Organizace – typově třeba spolky, obce, družstva a teoreticky i jednotlivci – nás mohou oslovit na webových stránkách fondregenerace.cz, kde bude jednoduchý formulář. Naším cílem není nikoho zahltit administrativou, ale budovat dlouhodobé partnerství.

O jakých částkách podpory se bavíme u jednotlivých projektů?

Nejsme statutárně limitováni tím, o jak vysoké částky může jít. Sumy budou přiměřené našemu rozpočtu. První grant byl ve výši 300 tisíc korun.

Máte už nějaký základní vklad do fondu?

Sekyra Foundation poskytla Fondu regenerace zakladatelskou podporu ve výši deseti milionů korun.

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Karel III. udělá krok, který žádný britský monarcha v moderní historii neudělal. Zveřejní své daňové přiznání a Buckinghamský palác tvrdí, že jde o součást snahy otevřít královské finance veřejnosti.

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Lídr udržitelnosti

Jakým způsobem budete shánět další dárce pro váš fond?

Působím v environmentálním sektoru již nějakou dobu a vidím, že je tady spousta filantropů, kteří by tu oblast rádi zafinancovali. Chtějí však vidět jasnou strategii, která cílí na systémovou změnu. My přicházíme s naprosto jasnou vizí změny, se kterou chceme oslovit firemní a rodinné dárce a filantropy, kteří přesně toto vyžadují.

Kde si představujete váš fond v nějakém dlouhodobějším horizontu?

Chtěl bych, aby za pět let byl Nadační fond regenerace jedním z lídrů snahy o udržitelnost, a aby byl kolem fondu celý ekosystém aktérů, které budeme propojovat navzájem. To je též důležité. Necílíme totiž jenom na grantovou podporu, ale i na budování provázaného ekosystému změny.

Jste soukromá iniciativa. Jakým způsobem chcete kooperovat s veřejným sektorem?

Nechceme ovlivňovat veřejné politiky, budeme fungovat nezávisle. Mimo jiné budeme podporovat inovace, zejména na lokální úrovni. Pokud se jim bude dařit, mohou se stát normou. Ať už v regionu, nebo i na celostátní úrovni, což může vést i k legislativním změnám. Ale my nebudeme jejich autory.

Jaký má být výsledek vaší mise, vašeho fondu?

Naší vizí je odolná česká společnost, ve které nebudou lidé a příroda žít jeden na úkor druhého. To je velký cíl, kterého nemůžeme dosáhnout sami.

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Češi stále častěji sledují, kam při investování posílají své peníze. Udržitelné fondy lákají skoro polovinu z nich, většina investorů se ale kvůli ekologii nechce vzdát výnosu.

nst

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Motoristé nechápou svět

„Proslavil“ jste se ostrými výroky vůči Filipu Turkovi, když jste působil ve Výzkumném ústavu pro krajinu, který spadá pod ministerstvo životního prostředí. Následně jste byl vyhozen. Jak to zpětně berete?

Prvního dubna jsem byl v Poslanecké sněmovně na debatě s Filipem Turkem. Byl jsem nucen poslouchat z odborného pohledu řadu úplných nesmyslů, které Filip Turek říkal. Zatímco mí kolegové se dali do rozkrývání jednotlivých polopravd, já jsem mu v tu chvíli řekl, že to takto dál nejde. Tušil jsem, že takto mstivý člověk to nenechá jen tak být. Zpětně své rozhodnutí vnímám jako správné. Vyvolalo to potřebnou veřejnou diskusi. Obdržel jsem velkou míru podpory od lidí, kteří si myslí, že je potřeba se tomu, co nyní Motoristé v politice dělají, postavit.

Působil jste pod ministerstvem životního prostředí, nyní budete ve vedení soukromého fondu, který má podporovat vztah člověka s přírodou. Jste tedy konkurenti ministerstva?

Motoristé se dostali do vlády s rétorikou agrese vůči zeleným nevládním organizacím. Jsem přesvědčený o tom, že důvodem této agrese je fakt, že nevládky brání byznysovým zájmům, které za Motoristy stojí. V politice Motoristů vnímám velké nepochopení toho, jak jsou lidé závislí na přírodě. Příroda není pouze zdroj, který můžeme drancovat bez následků. Musí mít dostatečný prostor k regeneraci.

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Inflace v Česku patří k nejnižším v Evropě. Tři důvody, proč se to povedlo

Inflace v Česku patří k nejnižším v Evropě. Tři důvody, proč se to povedlo
iStock
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Česko má druhou nejnižší inflaci v EU. Pomohly tomu státní zásahy do cen energií a paliv, samostatná měnová politika ČNB i silná koruna – a ukazuje se, že vyšší deficit sám o sobě inflaci automaticky neroztáčí.

Květnová data Eurostatu přinesla pozoruhodný výsledek. Česká republika vykázala druhou nejnižší inflaci v celé Evropské unii. V době, kdy řada evropských zemí stále zápasí s citelným růstem cen, jde o výsledek, který si zaslouží bližší vysvětlení.

Za nízkou českou inflací stojí tři hlavní faktory. Prvním je letošní převzetí financování podpory obnovitelných zdrojů státem, částečně pak i další vládní zásah v podobě stropování cen pohonných hmot a snížení spotřební daně z nafty. Druhým faktorem je zachování vlastní měny a vlastní měnové politiky. Třetím je relativně silná koruna, která zlevňuje dovoz.

Nejviditelnější je efekt v energetice. Zatímco v eurozóně energie v květnu meziročně zdražovaly zhruba o jedenáct procent, v Česku cena elektřiny klesala přibližně o dvanáct procent. Rozdíl přes dvacet procentních bodů je mimořádný. Právě tento vývoj výrazně přispěl k tomu, že česká inflace patří mezi nejnižší v Evropě. Podle České národní banky letos převzetí financování podpory obnovitelných zdrojů státem snižuje inflaci o 0,4 procentního bodu. Bez tohoto kroku by Česko druhou nejnižší inflaci v EU nemělo.

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Lukáš Kovanda

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Přitom jde o opatření, které zvyšuje tlak na státní rozpočet. Totéž platí pro zásah v podobě stropování cen pohonných hmot a snížení spotřební daně z nafty. Tato opatření podle odhadu snížila tuzemskou inflaci v květnu o dalších zhruba 0,15 procentního bodu. Nebýt zásahů v oblasti cen elektřiny a pohonných hmot, květnová inflace by nečinila 2,1 procenta, ale přibližně 2,7 procenta.

Část komentátorů přitom předpovídala, že se vládní zásahy, zejména ten v oblasti elektřiny, nakonec projeví vyšší inflací. Nic takového se nestalo. Naopak. Aktuální data ukazují, že vyšší deficit automaticky neznamená vyšší růst cen.

To ostatně nepřekvapí ty, kdo sledují ekonomický výzkum. Již před lety upozornila rozsáhlá studie Mezinárodního měnového fondu, že ve vyspělých ekonomikách není vazba mezi rozpočtovými deficity a inflací nijak zvlášť silná. Klíčovou roli totiž hraje měnová politika.

ČNB posílila důvěru

A právě zde se dostáváme k druhému důvodu českého úspěchu. Česká národní banka zůstává samostatnou institucí, která může reagovat na specifické potřeby české ekonomiky. Pokud vláda utrácí více a vytváří dodatečné inflační tlaky, může centrální banka odpovědět vyššími úrokovými sazbami. Důležité přitom není jen samotné zvýšení sazeb, ale také důvěra veřejnosti, že banka je připravena zasáhnout.

Čtvrteční rozhodnutí ČNB tuto důvěru posílilo. Bankovní rada ukázala, že je připravena držet inflaci pod kontrolou i za cenu nepopulárních kroků a navzdory politickému tlaku. Právě proto se zvýšené vládní výdaje nemusí automaticky proměnit ve vyšší inflaci.

Tento mechanismus by ovšem fungoval podstatně hůře, kdyby Česko používalo euro. Česká ekonomika by se v takovém případě musela řídit měnovou politikou Evropské centrální banky. Ta nyní nastavuje základní sazbu na úrovni 2,25 procenta, zatímco česká repo sazba činí 3,75 procenta.

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Lukáš Kovanda

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Rozdíl jednoho a půl procentního bodu není kosmetický. Znamená, že měnové podmínky eurozóny jsou dnes výrazně uvolněnější než ty české. Jinými slovy, pokud by Česko přijalo euro, čelilo by nyní pravděpodobně vyšším inflačním tlakům.

Relativně silná koruna

Třetím pilířem nízké inflace je koruna samotná. Důvěryhodná měnová politika přispívá k její relativní síle, což zlevňuje dovoz. Levněji se tak do Česka dostávají nejen některé potraviny, ale také hnojiva, krmiva, obaly, zemědělské vstupy či část energetických komodit. Není proto náhoda, že zatímco v eurozóně potraviny v květnu stále přispívaly k inflaci, v Česku meziročně zlevňovaly.

Aktuální inflační statistika tedy není výsledkem jediné okolnosti. Je kombinací rozpočtového opatření v energetice, zásahu do cen pohonných hmot, samostatné a důvěryhodné měnové politiky a výhod silnější koruny. Právě tato kombinace dnes Česku pomáhá držet růst cen na jedné z nejnižších úrovní v celé Evropské unii.

Často zaznívá námitka, že ČNB zvýšením úrokových sazeb zdraží hypotéky, a že tím tedy jde proti vládě, která je chce mít naopak levnější. Jenže tak jednoduché to není. Jak je patrné z grafu Bloombergu (viz níže), cena tříletých peněz z hlediska bank, jimiž hypotéky kryjí, nejnověji – i v reakci na krok ČNB – vzrostla jen zanedbatelně.

Tento nárůst je pouhým zlomkem vzestupu, který nastal po zahájení války v Íránu na přelomu února a března. Banky v reakci na růst ceny svých zdrojů zdražily hypotéky už v uplynulých týdnech, ba měsících. Zvýšení sazeb ČNB mnohem spíše zvýší úročení vkladů, například spořicích účtů, na něž má přímější vliv, než že by dále výrazně zdražovalo hypotéky.

Za aktuální zdražení hypoték v Česku tak může primárně Donald Trump, nikoli jakýkoli český politik nebo česká instituce.

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