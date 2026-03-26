Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Money ČNB varuje před šokem z Íránu: Sazby mohou znovu růst

ČNB varuje před šokem z Íránu: Sazby mohou znovu růst

Guvernér České národní banky Aleš Michl
ČTK
nst
nst

Česká národní banka (ČNB) nesmí podcenit ekonomický šok vyvolaný konfliktem v Íránu. Pokud by v Česku hrozil růst jádrové inflace, je bankovní rada připravena znovu zvýšit úrokové sazby. Na jednání o měnové politice to uvedl guvernér Aleš Michl, vyplývá ze záznamu, který centrální banka zveřejnila.

Členové bankovní rady se zároveň shodli, že okamžité zvýšení sazeb by nebylo vhodné. Jednomyslně proto rozhodli ponechat základní úrokovou sazbu na úrovni 3,5 procenta.

Podle záznamu považuje bankovní rada za klíčové nejen to, jak silný je současný šok, ale také jak dlouho potrvá a jak rychle se po skončení konfliktu vrátí ceny komodit k normálu. Viceguvernérka Eva Zamrazilová upozornila, že akutní fáze konfliktu nemusí trvat dlouho, problémem ale může být strategická poloha Hormuzského průlivu a s ní spojená dlouhodobá nejistota. Právě přes tento průliv se vyváží ropa z Perského zálivu, přičemž Írán ho po vypuknutí bojů zablokoval.

ČNB je připravena zasáhnout

Bankovní rada se shodla, že šok zasáhl českou ekonomiku v době nízké inflace a relativně vysokých úrokových sazeb. Okamžité zvýšení sazeb by proto nebylo vhodnou reakcí. Pokud by však konflikt na Blízkém východě trval déle a ceny komodit dál rostly, mohlo by se to promítnout do vyšších nákladů v dalších oblastech i do růstu inflačních očekávání. V takovém případě by podle rady měla centrální banka zasáhnout.

Guvernér České národní banky Aleš Michl

Michl: Letos by sazby mohly mírně klesnout, nebo zůstat stabilní

Leaders

Česká národní banka (ČNB) se bude snažit držet úrokové sazby nad inflací. Ta by se podle očekávání měla pohybovat kolem dvou procent, nad touto úrovní by měly být sazby. Letos by mohly mírně klesnout, nebo zůstat stabilní. Nedá se očekávat, že hypotéky budou tak levné jako dřív. V pořadu Partie Terezie Tománkové televize CNN Prima News to řekl guvernér České národní banky (ČNB) Aleš Michl.

Člen rady Jakub Seidler upozornil, že lidé i firmy mají stále v paměti inflační šok po ruské invazi na Ukrajinu před čtyřmi lety. Inflační očekávání se proto mohou podle něj narušit rychleji a růst cen energií se může rychleji promítat i do cen dalších komodit.

Bankovní rada ČNB minulý týden jednomyslně rozhodla ponechat základní úrokovou sazbu na 3,5 procenta, kde se nachází od loňského května.

Související

Vance přijede do Budapešti podpořit Orbána

J.D. Vance
ČTK
ČTK
ČTK

Americký viceprezident J. D. Vance navštíví mezi 7. a 8. dubnem Maďarsko, aby podpořil premiéra Viktora Orbána v nadcházejících parlamentních volbách, které se uskuteční 12. dubna. Informoval o tom server Politico a agentura Reuters, která se odkazovala na dva zdroje seznámené s Vanceovými plány. Podle těchto zdrojů se však program cesty může ještě změnit s ohledem na vývoj války na Blízkém východě, která začala na konci února údery Spojených států a Izraele na Írán.

Vanceova cesta bude druhou návštěvou představitele americké administrativy poté, co v únoru do Maďarska přijel ministr zahraničí USA Marco Rubio. Maďarský premiér je jedním z nejbližších spojenců Donalda Trumpa v Evropě, přičemž sám americký prezident vyjádřil Orbánovi podporu už v úterý, kdy vyzval Maďary, aby mu dali svůj hlas.

Orbán již na počátku ledna zveřejnil na svém facebooku dopis datovaný z prosince loňského roku, ve kterém mu Trump přeje v nadcházejících volbách hodně štěstí. V únoru pak prezident USA na síti Truth Social napsal, že ve volbách plně podporuje Orbána. Toho tehdy označil za silného lídra, který dosáhl fenomenálních výsledků.

Pro Orbána se jedná o klíčové volby, ve kterých mu podle předvolebních průzkumů hrozí, že ho v čele Maďarska po 16 letech vystřídá šéf opoziční strany Tisza Péter Magyar. Ve vyhrocené volební kampani označuje Fidesz stranu Tisza za proukrajinskou a varuje, že jen vítězství Orbána zajistí nevtažení Maďarska do války. Tisza naopak slibuje politický obrat, proevropský postoj a změnu poměrů v justici či médiích, které jsou podle opozice pod kontrolou Fideszu.

Související

Maďarsko zakázalo svému provozovateli přepravní soustavy plynu pořádat ve třetím čtvrtletí aukce na dodávky suroviny na Ukrajinu. Uvedla to agentura Reuters, podle níž premiér Viktor Orbán už podepsal příslušné nařízení. Orbán ve středu oznámil, že Maďarsko dodávky plynu na Ukrajinu postupně ukončí. Reaguje tak na přerušení tranzitu ruské ropy přes Ukrajinu, které trvá od konce ledna.

Dodávky plynu se uskutečňují na základě aukcí, které se domlouvají předem. Ukrajinské ministerstvo zahraničí ve středu po Orbánově oznámení uvedlo, že přerušení dodávek zemního plynu z Maďarska prozatím nezaznamenalo.

Orbán ve středu řekl, že Maďarsko bude postupně zastavovat dodávky zemního plynu na Ukrajinu, dokud nebudou obnoveny dodávky ropy do Maďarska prostřednictvím ropovodu Družba. Tímto potrubím proudila ropa nejen do Maďarska, ale i na Slovensko. Ropovod zásobuje ruskou ropou rafinerie v těchto dvou zemích. Maďarsko i Slovensko mají od Evropské unie výjimku z protiruských sankcí a ruskou ropu mohou dál nakupovat.

Budapešť a Bratislava dávají vinu za přerušení dodávek ropy Kyjevu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tvrdí, že ropovod byl na konci ledna poškozen při ruském dronovém útoku a že se ho Ukrajinci snaží opravit co nejrychleji. Orbán i slovenský premiér Robert Fico jsou ale přesvědčeni, že Ukrajina zprovoznění ropovodu odkládá z politických důvodů. Orbán už dříve například řekl, že jeho země nepodporuje vstup Ukrajiny do EU, za což ho Zelenskyj kritizoval. Orbán také řekl, že Ukrajina se snaží jeho vládu poškodit před parlamentními volbami, které se v Maďarsku budou konat 12. dubna.

Dekret, který Orbán podepsal, podle Reuters také uvádí, že je nutné uskladnit dalších 800 milionů metrů krychlových zemního plynu v maďarských zásobnících nad rámec už dříve stanovených objemů. Ukrajinci totiž útočí i na infrastrukturu, která obsluhuje plynovod TurkStream. Tím Rusko dodává plyn jižní trasou přes Turecko, z něj surovinu odebírají i Maďaři.

Rusko v únoru 2022 zahájilo vojenskou invazi na Ukrajinu. Velkou část příjmů ruského rozpočtu zajišťuje prodej ropy a plynu, Ukrajina proto považuje ruskou energetickou infrastrukturu za legitimní cíle ve snaze zkomplikovat Kremlu financování válečného tažení.

Ukrajina před ruskou invazí odebírala plyn z více zdrojů. Více než polovinu spotřeby pokrývala domácí těžbou, která se soustředila hlavně na východě země, kde se teď válčí. Plyn přímo z Ruska přestala odebírat v roce 2015, předcházely tomu vleklé spory o cenu, do kterých se tehdy vložila i Evropská komise, protože hrozilo další přerušení tranzitu plynu z Ruska do EU. Dnes Ukrajina odebírá plyn z okolních zemí EU tzv. reverzním tokem.

Maďaři se připraví o miliardy, zní z Kyjeva

Ukrajinské ministerstvo zahraničí ve středu uvedlo, že pokud Maďarsko zastaví dodávky plynu na Ukrajinu, připraví se tím o více než jednu miliardu dolarů (21 miliard korun) na příjmech, které za dodávky plynu na Ukrajinu loni získalo.

Na březen si Ukrajina podle zdroje z odvětví tento měsíc nasmlouvala 180 milionů metrů krychlových plynu z Maďarska, což představuje 28 procent celkového objemu dovezeného plynu. Je to o něco méně než v únoru.

Data ukrajinského provozovatele přepravní soustavy plynu ukázala, že dodávky plynu z Maďarska zůstanou dnes na úrovni posledních dní. Data rovněž ukázala, že tzv. nominace, což je odborný termín pro plánované množství plynu, které má být ve stanoveném čase přepraveno podle požadavků obchodníka, na dnešek činí přibližně 8,2 milionu metrů krychlových. Středeční nominace pro dodání plynu na Ukrajinu činila 8,3 milionu metrů krychlových. Ukrajina dnes plánuje přijmout celkem 24,7 milionu metrů krychlových plynu, a to z Maďarska, Polska, Slovenska a Rumunska.

Orbán už dříve také naznačil, že Maďarsko by mohlo omezit vývoz elektřiny na Ukrajinu, pokud se neobnoví dodávky ropy přes ropovod Družba. Dodávky elektřiny na Ukrajinu ze stejného důvodu v únoru zastavili Slováci.

Související

