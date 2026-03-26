ČNB varuje před šokem z Íránu: Sazby mohou znovu růst
Česká národní banka (ČNB) nesmí podcenit ekonomický šok vyvolaný konfliktem v Íránu. Pokud by v Česku hrozil růst jádrové inflace, je bankovní rada připravena znovu zvýšit úrokové sazby. Na jednání o měnové politice to uvedl guvernér Aleš Michl, vyplývá ze záznamu, který centrální banka zveřejnila.
Členové bankovní rady se zároveň shodli, že okamžité zvýšení sazeb by nebylo vhodné. Jednomyslně proto rozhodli ponechat základní úrokovou sazbu na úrovni 3,5 procenta.
Podle záznamu považuje bankovní rada za klíčové nejen to, jak silný je současný šok, ale také jak dlouho potrvá a jak rychle se po skončení konfliktu vrátí ceny komodit k normálu. Viceguvernérka Eva Zamrazilová upozornila, že akutní fáze konfliktu nemusí trvat dlouho, problémem ale může být strategická poloha Hormuzského průlivu a s ní spojená dlouhodobá nejistota. Právě přes tento průliv se vyváží ropa z Perského zálivu, přičemž Írán ho po vypuknutí bojů zablokoval.
ČNB je připravena zasáhnout
Bankovní rada se shodla, že šok zasáhl českou ekonomiku v době nízké inflace a relativně vysokých úrokových sazeb. Okamžité zvýšení sazeb by proto nebylo vhodnou reakcí. Pokud by však konflikt na Blízkém východě trval déle a ceny komodit dál rostly, mohlo by se to promítnout do vyšších nákladů v dalších oblastech i do růstu inflačních očekávání. V takovém případě by podle rady měla centrální banka zasáhnout.
Česká národní banka (ČNB) se bude snažit držet úrokové sazby nad inflací. Ta by se podle očekávání měla pohybovat kolem dvou procent, nad touto úrovní by měly být sazby. Letos by mohly mírně klesnout, nebo zůstat stabilní. Nedá se očekávat, že hypotéky budou tak levné jako dřív. V pořadu Partie Terezie Tománkové televize CNN Prima News to řekl guvernér České národní banky (ČNB) Aleš Michl.
Michl: Letos by sazby mohly mírně klesnout, nebo zůstat stabilní
Česká národní banka (ČNB) se bude snažit držet úrokové sazby nad inflací. Ta by se podle očekávání měla pohybovat kolem dvou procent, nad touto úrovní by měly být sazby. Letos by mohly mírně klesnout, nebo zůstat stabilní. Nedá se očekávat, že hypotéky budou tak levné jako dřív. V pořadu Partie Terezie Tománkové televize CNN Prima News to řekl guvernér České národní banky (ČNB) Aleš Michl.
Člen rady Jakub Seidler upozornil, že lidé i firmy mají stále v paměti inflační šok po ruské invazi na Ukrajinu před čtyřmi lety. Inflační očekávání se proto mohou podle něj narušit rychleji a růst cen energií se může rychleji promítat i do cen dalších komodit.
Bankovní rada ČNB minulý týden jednomyslně rozhodla ponechat základní úrokovou sazbu na 3,5 procenta, kde se nachází od loňského května.
