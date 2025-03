Guvernér ČNB Michl: Skladbu rezerv nyní měníme tak, aby v budoucnu přinášely desítky miliard korun

Česká národní banka za rok 2024 vykázala rekordní zisk 151 miliard korun. Podařilo se jí tak umazat část ztráty, která vznikla v uplynulé dekádě kvůli chybně ukončenému režimu intervencí.

I kvůli tomu měla ČNB na konci roku 2022 kumulovanou ztrátu ve výši 487 miliard korun. Vedení ČNB zároveň postupně proměňuje skladbu devizových rezerv a snaží se snižovat náklady na správu pasiv. „Když to řeknu úplně jednoduše, skladbu rezerv stavíme tak, aby vynášela více než tři procenta, a zároveň obsluha pasiv celkově nebyla výrazně nad třemi procenty. V důsledku by tak centrální banka mohla mít v budoucnu roční zisk v řádu desítek miliard korun,“ uvedl na setkání s novináři guvernér České národní banky Aleš Michl s tím, že samozřejmě primárním úkolem centrální banky zůstává zejména udržení měnové stability země.

Rok 2024 byl pro Českou národní banku povedený. Vyplývá to z Roční zprávy o hospodaření České národní banky, kterou centrální banka zveřejnila. Hlavním sdělením by mohlo být, že banka dosáhla historicky rekordního zisku ve výši 151,4 miliardy korun. Podle guvernéra ČNB to však je jen jeden ze tří úspěchů, kterých banka vloni dosáhla.

„Prvním bylo rozhodně snížení inflace, kterou se podařilo zkrotit, přičemž hlavním nástrojem byla silná koruna,“ uvedl při prezentaci ročních výsledků guvernér ČNB. „Druhým úspěchem bylo udržení finanční stability, když se podařilo úspěšně projít likvidací Sberbank, na níž jsme se podíleli na výběru konkurzní správkyně. A jako třetí bych zmínil právě hospodaření banky,“ vypočítává Aleš Michl.

Na straně úspor ČNB snížila stav o pět procent zaměstnanců, zjednodušila řízení a zavírá pobočky. „To je plně v souladu s tím, že výrazně klesá množství peněžních transakcí, k nimž na pobočkách docházelo, přesouvá se to do nepeněžních transferů,“ doplnil člen bankovní rady ČNB Jan Kubíček.

Kubíček: Zlato nakupujeme postupně

Na kladném výsledku ČNB se vloni zásadně podepsal vývoj kurzy koruny, a to zejména vůči dolaru. „Ano, hrálo nám do karty oslabování koruny,“ doplnil Kubíček. I proto nečeká, že by se bance podařilo letos zopakovat tento výsledek. Nicméně dlouhodobě se centrální banka chce vydat právě ziskovou cestou. „Možnost smazat onu kumulovanou ztrátu tady rozhodně je,“ dodal člen rady ČNB.

Nicméně cesta k tomu není krátká ani snadná a banka na ní již pracuje. Snížení nákladů na vlastní hospodaření je jen malý střípek. Důležitější bylo vyvázání povinných bankovních rezerv z úročení. I tak ale ČNB vyplácí podle vlastních dat zhruba 9 miliard měsíčně na úrocích komerčním bankám. Ty totiž mají uloženo v centrální bance zhruba 2,7 bilionu korun.

Centrální banka také postupně mění skladbu svých devizových zásob. Aktuálně většinu z nich představují státní dluhopisy (téměř 50 procent), následují akcie a instrumenty peněžního trhu (obě složky více než 20 procent, akcie by v nadcházejících třech letech měly posílit až ke 30 procentům). A v bilanci se již výrazněji objevuje také zlato.

„Původně jsme s tím nepočítali, ale cena zlata dramaticky narostla, takže ke konci roku naše zlaté rezervy představovaly tři procenta,“ vysvětluje Kubíček. Z dat centrální banky vyplývá, že je zhruba v polovině svého cíle navýšit rezervy zlata na 100 tun. A aktuálně ČNB kupuje zhruba 1,5 tuny zlata měsíčně. Ačkoli cena cenného kovu vyrostla na rekord, ČNB na trhu zůstává. „Platí, že nečasujeme trh, nakupujeme postupně. Zatím není stanoven žádný cenový limit, přes který bychom nešli. Ale ČNB samozřejmě každý nákup schvaluje, takže to je otevřené,“ uvedl na dotaz newstream.cz Jan Kubíček.

Analýza bitcoinu bude na podzim

Právě Jan Kubíček a jeho tým aktuálně pracují na analýze možností do rezerv ČNB nakupovat i další třídy aktiv, jako jsou korporátní dluhopisy nebo kryptoměna bitcoin. Tuto možnost zmínil několikrát guvernér ČNB Aleš Michl a již na přelomu roku uvedl, že centrální banka na této analýze pracuje. Nyní Jan Kubíček pro newstream.cz potvrdil, že analýza se chystá a hotová by mohla být na podzim.

„Nejde jen o vážení volatility a zdali ji jde řídit, jde o to, jak by tato nová aktiva fungovala v celkové skladbě rezerv,“ doplnil Kubíček.