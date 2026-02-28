Vyberte si z našich newsletterů

Elvis Presley žije. A bude žít navždy díky Las Vegas

Elvis Presley žije. A bude žít navždy díky Las Vegas

Největší ikona popmusic minulého století se představuje novým generacím. Koncertní snímek EPiC Elvise Presleyho polidšťuje, ale zároveň zachycuje zrod nesmrtelného mýtu. Čím Presley dodnes oslovuje stále nová publika a bude tak činit i za sto let?

Do českých kin vstoupil snímek EPiC: Elvis Presley in Concert. Ožívá v něm jedna z největších legend populární hudby a 20. století obecně Elvis Presley. Autor čtyři roky starého životopisného hraného filmu Baz Luhrmann se v aktuálním dokumentu vrací k momentu, kdy se zastavily dějiny a vydaly se novým směrem.

Lasvegaská rezidence, kterou dokument zachycuje v dobových záběrech, se totiž nebyla jen sérií koncertů tehdy největší hvězdy popmusic, ale byl to moment, kdy se z rock’n’rollové hvězdy stal mýtus fungující dodnes a kdy se v podstatě zrodil také moderní showbyznys, jak jej dnes známe.

Comeback po letech útlumu

Zlom přišel roku 1968 televizním „Comeback Special“. Program sledovaly desítky milionů diváků a ukázal, že Presley má stále výjimečný hlas i charisma. Nabídka z Las Vegas proto přišla v ideální chvíli: nový začátek, ale mimo konkurenci rockových kapel.

V srpnu 1969 zahájil sérii koncertů v hotelu International (dnes Westgate). Pro město to byla sázka — pro Elvise ještě větší. Vegas bylo tehdy doménou starších zpěváků a swingových orchestrů, nikoli rockové hvězdy.

Právě zde vznikl model moderní popové rezidence. Elvis nejezdil na turné, publikum přijíždělo za ním. Během prvního angažmá odehrál 57 koncertů během čtyř týdnů a všechny byly vyprodané. Do hlediště chodily celebrity, podnikatelé i turisté — Vegas se proměnilo v poutní místo popkultury.

Odcházející prezidentka Lucasfilmu Kathleen Kennedyová

Nejvlivnější žena Hollywoodu končí. Kathleen Kennedyová stála za úspěchem Spielberga a vytvořila nové Star Wars

Leaders

Hollywood se připravuje na konec jedné éry. Producentka Kathleen Kennedyová, jedna z nejvlivnějších osobností filmového průmyslu posledních dekád, opustí pozici prezidentky studia Lucasfilm pod hlavičkou Walt Disney Company. Tím uzavře téměř čtrnáctileté období, v němž stála v čele Star Wars a dalších ikonických značek. Vedení Disneyho oznámilo, že ji nahradí dvojice manažerů Dave Filoni a Lynwen Brennanová. Proč je odchod Kennedyové tak zásadním momentem hollywoodské továrny na sny? Jak výraznou stopu za sebou zanechává? A co vlastně bude Kennedyová nadále dělat?

Nový koncept zážitku

Presleyho vystoupení se zásadně lišilo od rockových koncertů své doby. Měl velký orchestr, gospelové sbory a doprovodnou kapelu TCB Band, ve své tvorbě spojoval rock’n’roll, soul, gospel i country, vytvořil typickou koncertní estetiku — bílé kamínkové jumpsuity, dramatické osvětlení a teatrální gesta. Vystoupení bylo spíš revue než koncertem.

Důležitá byla i dramaturgie. Elvis už nebyl rebel z roku 1956, stal se bavičem v klasickém americkém smyslu. Zpíval „Suspicious Minds“, „In the Ghetto“ i staré hity, ale mezi nimi vedl dlouhé improvizované monology a komediální vstupy. Publikum nešlo jen na hudbu — šlo „na Elvise“. A už jeho nástup na scénu za zvuků Tak pravil Zarathustra se stal ikonickým.

Stovky koncertů a začátek konce

Vegas ho znovu katapultovalo na vrchol. Nahrávky z koncertů se dobře prodávaly a Elvis se stal nejlépe placeným interpretem světa. Rezidence trvala s přestávkami do roku 1976 a celkem odehrál přes 600 vystoupení, konkrétně 636. A všechna byla vyprodaná.

Zároveň ale vznikl paradox: úspěch ho uvěznil. Ekonomicky byl na Vegas závislý — honoráře pokrývaly nákladný životní styl, velký doprovod a náročné okolí plné nejrůznějších lidí.

A náročný byl i režim: Elvis míval dvě show denně několik týdnů v kuse, což jej vedlo k vyčerpání a postupně i zdravotním problémům. Na začátku sedmdesátých let byl na pódiu atletický performer, na konci dekády už spíš tragická figura amerického snu.

Zemřel Valentino Garavani

Valentino Garavani oblékal šlechtu i filmové hvězdy. Končí éra velkých návrhářů

Leaders

Ve věku 93 let zemřel Valentino Garavani, tvůrce ikonických rób pro slavné tváře Hollywoodu i globální smetánky. S mužem, který dal vzniknout globální značce s vlastním jménem, končí éra světové módy, která byla pro mnohé zlatým věkem.

Revoluce showbyznysu

Vegas vytvořilo nový model kariéry: rezidenční koncertní série. Od té doby jej vyzkoušely největší hvězdy své doby včetně Céline Dion, Eltona Johna či Adele. Základní princip vznikl právě s Presleym. Ukázal, že popová hvězda nemusí jen vydávat desky a jezdit turné, může vybudovat něco jako hit na Broadwayi, na který přijedou lidé z celých států i ze světa.

Současně definoval moderní stadionový pop. Jeho práce s orchestrem, vizuální styl i dramaturgie jsou přímým předobrazem dnešních velkých popových produkcí.

Aktuální snímek zachycuje tuto revoluci unikátním způsobem, který může Presleyho představit novým generacím fanoušků. Nejde o klasický dokument, ale spíše „koncertní esej“. Režisér Baz Luhrmann využil přes 50 hodin dříve nezveřejněných a digitálně restaurovaných záběrů, které jeho tým objevil v archivech Warner Bros. během příprav na natáčení hraného filmu z roku 2022. Výsledek je nyní v kinech a recenze z celého světa jsou více než nadšené.

Cena Toma Stopparda

Knihovna Václava Havla pokračuje v udílení Ceny Toma Stopparda

Filantropie

Literární ocenění pro české autory založil v roce 1983 dramatik s českými kořeny Tom Stoppard. Ten vloni na podzim zemřel. Knihovna Václava Havla, která cenu pořádá od roku 2021, však v udílení pokračuje.

Elvis pro příští generace

Zájem o tvorbu Elvise Presleyho se podobně jako v případě The Beatles vrací jednou přinejmenším jednou za dekádu až dvě. Snímek EPiC tak navazuje na hraný film z roku 2022 a také na loňské 90. výročí Presleyho narození. Ukazuje Elvisův skutečný vizuální styl (jumpsuity, práce s osvětlením), který je dnes inspirací pro hvězdy jako jsou například Harry Styles nebo Miley Cyrus.

Zrestaurované klipy (např. skladby „Suspicious Minds“ nebo „Bridge Over Troubled Water“) se masivně šíří na platformách jako TikTok a YouTube. Krátké úryvky, kde Elvis vtipkuje v zákulisí nebo předvádí svou typickou energii, dělají z historického materiálu „živý“ obsah, který generuje miliony zhlédnutí a zvyšuje počty přehrání jeho hudby na streamovacích službách (Spotify, Apple Music).

Zároveň úspěšně bojuje proti obrazu Elvise jako „kýčovité postavičky z Las Vegas“ a znovu ho etabloval jako geniálního hudebníka a showmana, čímž zajišťuje, že jeho odkaz zůstane relevantní i pro generace, které jeho éru nezažily.

SpaceX

Musk urychluje IPO: SpaceX podá žádost už v březnu

Money

Společnost SpaceX podnikatele Elona Muska plánuje podat v březnu důvěrnou žádost o vstup na burzu ke Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC). Takzvaná primární veřejná nabídka akcií by společnost mohla ocenit na více než 1,75 bilionu dolarů (zhruba 36 bilionů korun), uvádějí zdroje agentury Bloomberg. Byla by to tak jedna z největších IPO v historii.

Alarmující predikce: Do roku 2035 může být 100 tisíc lidí plně odkázaných na péči

Money

V Česku bude v příštích letech výrazně přibývat lidí, kteří jsou plně odkázáni na pomoc druhých a pobírají nejvyšší příspěvek na péči. Podle predikce sociálních služeb zveřejněné Národním zdravotnickým informačním portálem by se jejich počet mohl do deseti let zvýšit o více než třetinu.

Taylor Swift na koncertě své Eras Tour 2. června v Chicagu.

USA jsou venku z covidové krize. Ne díky vládě, ale miliardovému turné Taylor Swift

Money

Bruce Springsteen

REPORTÁŽ: Springsteen do Vídně přivezl skvělou hudbu, radost i dojetí. A možná i inflaci

Enjoy

Na trhu s hudebními právy se chystá rekordní transakce. Na prodej je katalog kultovních Queen. Na snímku zpěvák Freddie Mercury a kytarista Brian May

Na trhu s hudebními právy se chystá rekordní transakce. Na prodej je katalog kultovních Queen

Trhy

Vegetariáni vs. masožravci: Studie sledovala 1,8 milionu lidí 16 let. Kdo má nižší riziko rakoviny?

Vegetariáni vs. masožravci: Kdo má nižší riziko rakoviny?
Může mít to, co máme na talíři, vliv na riziko rakoviny? Podle rozsáhlé studie, do níž bylo zapojeno 1,8 milionu lidí z celého světa, ano. Výsledky publikované v odborném časopise British Journal of Cancer ukazují, že vegetariáni mají nižší riziko pěti běžných druhů rakoviny než lidé, kteří konzumují maso.

Konkrétně šlo o rakovinu slinivky (o 21 procent nižší riziko), prostaty (o 12 procent), prsu (o devět procent), ledvin (o 28 procent) a mnohočetný myelom (o 31 procent). „Tato studie je opravdu dobrou zprávou pro ty, kteří se stravují vegetariánsky,“ uvedla hlavní výzkumnice Aurora Pérezová-Cornagová, která během výzkumu působila na Oxfordské univerzitě.

Ne všechno je ale černobílé

Zjištění však nejsou jednostranná. Vegetariáni měli téměř dvojnásobné riziko nejčastějšího typu rakoviny jícnu – spinocelulárního karcinomu – ve srovnání s lidmi, kteří jedí maso. Podle vědců by to mohlo souviset s nedostatkem některých klíčových živin, například vitaminů skupiny B.

Vegani pak měli o 40 procent vyšší riziko rakoviny tlustého střeva. Možným vysvětlením je nižší příjem vápníku a dalších důležitých živin.

Autoři studie zdůrazňují, že je zapotřebí další výzkum, aby bylo jasné, zda je rizikovým faktorem samotná konzumace masa, nebo zda ochranný efekt souvisí s konkrétními složkami vegetariánské stravy. „Domnívám se, že rozdíl bude spíše způsoben samotným masem, ale je to názor, který jsme přímo nezkoumali,“ uvedl spoluautor studie Tim Key z Oxfordské univerzity.

maso, typický zdroj bílkovin

Biohacking: Bílkoviny jako nový cukr. Přeháníme to se zdravou živinou?

Enjoy

Protein je klíčová živina, ale jeho nadbytek může mít i skryté náklady. Zatímco většina lidí přijímá výrazně víc bílkovin, než doporučují oficiální normy, věda ukazuje, že vyšší dávky dávají smysl jen pro určité skupiny. Pro ostatní může být honba za proteinem spíš zátěží než přínosem.

16 let sledování a miliony dat

Aby vědci získali dostatečně silná data i pro méně časté druhy rakoviny, spojili výsledky několika studií z různých zemí. Díky tomu analyzovali údaje o zhruba 1,64 milionu lidí konzumujících maso, více než 57 tisících lidí, kteří jedli drůbež, ale ne červené maso, téměř 43 tisících lidech, kteří jedli ryby, ale žádné jiné maso, o více než 63 tisících vegetariánech a téměř devíti tisících veganech. Účastníky sledovali průměrně 16 let.

Výzkum přitom zohlednil i další faktory, které mohou riziko rakoviny ovlivnit, například tělesnou hmotnost nebo kouření. Celkem bylo zkoumáno 17 různých typů rakoviny.

Zajímavé je, že studie nenašla důkazy o nižším riziku rakoviny tlustého střeva u vegetariánů ve srovnání s lidmi konzumujícími maso. Podle vědců to může souviset s tím, že účastníci studie přijímali relativně malé množství červeného a zpracovaného masa.

Maso s chřestem

Biohacking: Největší fígl longevity? Přestat jíst věci z továrny

Enjoy

Strava je jedním z hlavních signálů, kterým má organismus možnost vyhodnocovat své prostředí. Sděluje totiž informace o dostupnosti zdrojů, bezpečí prostředí, celkové stabilitě a dlouhodobé udržitelnosti. A z hlediska longevity se sčítá, jaký signál tělo dostává opakovaně, den za dnem, v průběhu let.

A co ryby nebo drůbež?

Lidé, kteří jedli ryby, ale ne jiná masa, měli nižší riziko rakoviny prsu, ledvin a tlustého střeva. U mužů, kteří konzumovali drůbež, ale vynechali červené maso, se zase ukázalo nižší riziko rakoviny prostaty.

Odborníci zároveň upozorňují, že stravovací návyky se během 16 let výrazně proměnily. Přibylo průmyslově zpracovaných potravin, ale také širší nabídka veganských alternativ, které jsou často obohaceny o vitaminy a minerály, například vápník. Podle některých oponentů by proto bylo přínosné pokračovat ve výzkumu a sledovat složení stravy ještě podrobněji.

Jedno je však jisté: vztah mezi tím, co jíme, a naším zdravím je složitější, než se může zdát.

maso, typický zdroj bílkovin

Biohacking: Bílkoviny jako nový cukr. Přeháníme to se zdravou živinou?

Enjoy

Multivitamíny, vitamíny

Biohacking: Nejde o to používat víc doplňků, ale jejich lepší kombinaci

Enjoy

Slábnoucí podpora, tvrdší zahraniční politika: Trump vsadil na válku a riskuje vše

Americký prezident Donald Trump
Americko-izraelský útok na Teherán představuje zásadní obrat v politice prezidenta Donalda Trumpa. Muž, který před nástupem do úřadu sliboval, že Spojené státy nebude zatahovat do nových válek, nyní stojí za jednou z nejvýznamnějších vojenských operací svého druhého mandátu.

Rozhodnutí přišlo navzdory informacím o pokroku v jaderných jednáních s Íránem a také v době, kdy průzkumy ukazují, že většina Američanů nové vojenské akce nepodporuje. Úder na Írán je podle analytiků dosud největší sázkou prezidenta, jehož popularita v posledních týdnech výrazně oslabila, píše agentura Bloomberg.

Klesající podpora a volební riziko

Podle průzkumů si Američané myslí, že se Trump příliš soustředí na zahraniční politiku a nedostatečně řeší domácí ekonomiku, zejména inflaci a životní náklady. Republikáni navíc mohou v listopadových volbách ztratit většinu ve Sněmovně reprezentantů.

Od návratu Trumpa do úřadu USA bombardovaly nejméně sedm zemí, žádná operace však neměla takový význam jako útok na Írán. Ten ještě více posouvá pozornost Bílého domu od domácích problémů k zahraničním konfliktům – a zároveň váže Trumpovu politickou budoucnost na vývoj událostí, které nemá plně pod kontrolou.

Izrael a USA udeřily na Írán, Trump útok potvrdil
Aktualizováno

Izrael a USA udeřily na Írán, Trump útok potvrdil

Politika

Izrael a Spojené státy zahájily rozsáhlý vzdušný útok na Írán. Izraelská armáda uvedla, že údery zasáhly desítky cílů a pokračují. Írán odpověděl odpálením balistických střel a vysláním dronů na Izrael a na americké základny na Blízkém východě. Americký prezident Donald Trump označil údery za vznešenou misi s tím, že Teherán nesmí získat jadernou zbraň. Podle izraelského premiéra Benjamina Netanjahua je jejich cílem odstranit existenční hrozbu ze strany Íránu. Íránská diplomacie upozornila, že údery přišly v době, kdy Teherán s Washingtonem o svém jaderném programu vyjednával.

Válka jako politická strategie?

Odborníci upozorňují, že zahraniční konflikty mohou krátkodobě posílit podporu prezidenta čelícího problémům doma. Podle Paula Musgravea z Georgetownské univerzity může být vojenský zásah pro Trumpa lákavý právě v době, kdy doma čelí obtížím. Připomněl, že zásah ve Venezuele patřil k mála momentům, které mu v posledních měsících přinesly pozitivní ohlas.

Historie však ukazuje, že války často definují celé prezidentské mandáty – a ne vždy v jejich prospěch. Vietnam poznamenal Lyndona Johnsona, Irák George W. Bushe. Ani rychlé vojenské vítězství nemusí zachránit klesající popularitu, jak ukázala zkušenost po válce v Perském zálivu.

Trump sám v minulosti varoval, že prezidenti mohou využít útok na Írán k záchraně své slábnoucí pozice. Nyní připustil, že americká operace může přinést ztráty na životech.

Sam Altman, výkonný ředitel americké firmy OpenAI

OpenAI uzavřela dohodu s Pentagonem, Trump mezitím zakázal spolupráci s Anthropic

Zprávy z firem

Společnost OpenAI se dohodla s americkým ministerstvem obrany na podmínkách využívání svých modelů umělé inteligence v utajované síti. Oznámil to šéf firmy Sam Altman. Dohoda přichází krátce poté, co prezident Donald Trump nařídil federálním úřadům, aby okamžitě přestaly používat technologii konkurenční společnosti Anthropic.

Riziko eskalace i ekonomických dopadů

Útoky mohou mít i ekonomické následky. Ceny ropy letos vzrostly téměř o 20 procent, zejména kvůli napětí mezi USA a Íránem. Další eskalace může vést ke zdražení benzinu pro americké spotřebitele.

Viceprezident Vance odmítl představu dlouhého konfliktu, vojenskí analytici však upozorňují, že změny režimu v Íránu nelze dosáhnout rychle.

Někteří republikánští politici označují zásah za historickou příležitost oslabit Teherán a svrhnout tamní režim. Do debaty výrazně vstupuje i izraelský premiér Benjamin Netanjahu, který dlouhodobě usiluje o neutralizaci Íránu.

Vysoká sázka

Svržení režimu v zemi s 90 miliony obyvatel a silnými bezpečnostními složkami však představuje mimořádně obtížný úkol. Analytici varují, že konflikt může přerůst v širší regionální eskalaci.

Trump tak čelí klíčové otázce: zda mu zahraniční ofenziva pomůže upevnit domácí postavení, nebo se stane břemenem, které jeho druhé funkční období zásadně poznamená.

