Elvis Presley žije. A bude žít navždy díky Las Vegas
Největší ikona popmusic minulého století se představuje novým generacím. Koncertní snímek EPiC Elvise Presleyho polidšťuje, ale zároveň zachycuje zrod nesmrtelného mýtu. Čím Presley dodnes oslovuje stále nová publika a bude tak činit i za sto let?
Do českých kin vstoupil snímek EPiC: Elvis Presley in Concert. Ožívá v něm jedna z největších legend populární hudby a 20. století obecně Elvis Presley. Autor čtyři roky starého životopisného hraného filmu Baz Luhrmann se v aktuálním dokumentu vrací k momentu, kdy se zastavily dějiny a vydaly se novým směrem.
Lasvegaská rezidence, kterou dokument zachycuje v dobových záběrech, se totiž nebyla jen sérií koncertů tehdy největší hvězdy popmusic, ale byl to moment, kdy se z rock’n’rollové hvězdy stal mýtus fungující dodnes a kdy se v podstatě zrodil také moderní showbyznys, jak jej dnes známe.
Comeback po letech útlumu
Zlom přišel roku 1968 televizním „Comeback Special“. Program sledovaly desítky milionů diváků a ukázal, že Presley má stále výjimečný hlas i charisma. Nabídka z Las Vegas proto přišla v ideální chvíli: nový začátek, ale mimo konkurenci rockových kapel.
V srpnu 1969 zahájil sérii koncertů v hotelu International (dnes Westgate). Pro město to byla sázka — pro Elvise ještě větší. Vegas bylo tehdy doménou starších zpěváků a swingových orchestrů, nikoli rockové hvězdy.
Právě zde vznikl model moderní popové rezidence. Elvis nejezdil na turné, publikum přijíždělo za ním. Během prvního angažmá odehrál 57 koncertů během čtyř týdnů a všechny byly vyprodané. Do hlediště chodily celebrity, podnikatelé i turisté — Vegas se proměnilo v poutní místo popkultury.
Nový koncept zážitku
Presleyho vystoupení se zásadně lišilo od rockových koncertů své doby. Měl velký orchestr, gospelové sbory a doprovodnou kapelu TCB Band, ve své tvorbě spojoval rock’n’roll, soul, gospel i country, vytvořil typickou koncertní estetiku — bílé kamínkové jumpsuity, dramatické osvětlení a teatrální gesta. Vystoupení bylo spíš revue než koncertem.
Důležitá byla i dramaturgie. Elvis už nebyl rebel z roku 1956, stal se bavičem v klasickém americkém smyslu. Zpíval „Suspicious Minds“, „In the Ghetto“ i staré hity, ale mezi nimi vedl dlouhé improvizované monology a komediální vstupy. Publikum nešlo jen na hudbu — šlo „na Elvise“. A už jeho nástup na scénu za zvuků Tak pravil Zarathustra se stal ikonickým.
Stovky koncertů a začátek konce
Vegas ho znovu katapultovalo na vrchol. Nahrávky z koncertů se dobře prodávaly a Elvis se stal nejlépe placeným interpretem světa. Rezidence trvala s přestávkami do roku 1976 a celkem odehrál přes 600 vystoupení, konkrétně 636. A všechna byla vyprodaná.
Zároveň ale vznikl paradox: úspěch ho uvěznil. Ekonomicky byl na Vegas závislý — honoráře pokrývaly nákladný životní styl, velký doprovod a náročné okolí plné nejrůznějších lidí.
A náročný byl i režim: Elvis míval dvě show denně několik týdnů v kuse, což jej vedlo k vyčerpání a postupně i zdravotním problémům. Na začátku sedmdesátých let byl na pódiu atletický performer, na konci dekády už spíš tragická figura amerického snu.
Revoluce showbyznysu
Vegas vytvořilo nový model kariéry: rezidenční koncertní série. Od té doby jej vyzkoušely největší hvězdy své doby včetně Céline Dion, Eltona Johna či Adele. Základní princip vznikl právě s Presleym. Ukázal, že popová hvězda nemusí jen vydávat desky a jezdit turné, může vybudovat něco jako hit na Broadwayi, na který přijedou lidé z celých států i ze světa.
Současně definoval moderní stadionový pop. Jeho práce s orchestrem, vizuální styl i dramaturgie jsou přímým předobrazem dnešních velkých popových produkcí.
Aktuální snímek zachycuje tuto revoluci unikátním způsobem, který může Presleyho představit novým generacím fanoušků. Nejde o klasický dokument, ale spíše „koncertní esej“. Režisér Baz Luhrmann využil přes 50 hodin dříve nezveřejněných a digitálně restaurovaných záběrů, které jeho tým objevil v archivech Warner Bros. během příprav na natáčení hraného filmu z roku 2022. Výsledek je nyní v kinech a recenze z celého světa jsou více než nadšené.
Elvis pro příští generace
Zájem o tvorbu Elvise Presleyho se podobně jako v případě The Beatles vrací jednou přinejmenším jednou za dekádu až dvě. Snímek EPiC tak navazuje na hraný film z roku 2022 a také na loňské 90. výročí Presleyho narození. Ukazuje Elvisův skutečný vizuální styl (jumpsuity, práce s osvětlením), který je dnes inspirací pro hvězdy jako jsou například Harry Styles nebo Miley Cyrus.
Zrestaurované klipy (např. skladby „Suspicious Minds“ nebo „Bridge Over Troubled Water“) se masivně šíří na platformách jako TikTok a YouTube. Krátké úryvky, kde Elvis vtipkuje v zákulisí nebo předvádí svou typickou energii, dělají z historického materiálu „živý“ obsah, který generuje miliony zhlédnutí a zvyšuje počty přehrání jeho hudby na streamovacích službách (Spotify, Apple Music).
Zároveň úspěšně bojuje proti obrazu Elvise jako „kýčovité postavičky z Las Vegas“ a znovu ho etabloval jako geniálního hudebníka a showmana, čímž zajišťuje, že jeho odkaz zůstane relevantní i pro generace, které jeho éru nezažily.
