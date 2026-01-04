Biohacking: Největší fígl longevity? Přestat jíst věci z továrny
Strava je jedním z hlavních signálů, kterýmmá organismus možnost vyhodnocovat své prostředí. Sděluje totiž informace o dostupnosti zdrojů, bezpečí prostředí, celkové stabilitě a dlouhodobé udržitelnosti. A z hlediska longevity se sčítá, jaký signál tělo dostává opakovaně, den za dnem, v průběhu let.
Po většinu lidské historie byl hlavním problémem nedostatek jídla, v současné moderní době je to spíše povaha stravy. Dnešní nadbytek průmyslově zpracovaných potravin s vysokou energetickou hustotou a nízkou mikroživinovou hodnotou vytváří stav, kdy je tělo kaloricky často až přeplněné, ale zato nutričně podvyživené. Tento rozpor vede ke zhoršené citlivosti na inzulin, vzniku chronického zánětu a narušenému vnímání hladu a sytosti.
Z dlouhodobého hlediska se z něj vyvíjí metabolický syndrom, nadváha a obezita, což zvyšuje riziko vzniku diabetu 2. typu, kardiovaskulárních onemocnění, nealkoholického tukového onemocnění jater (NAFL či steatóza) a některých typů rakoviny spojených s chronickým zánětem.
Nové studie ukazují, že nadměrná konzumace ultra‑zpracovaných potravin zvyšuje riziko nadváhy i v případech, kdy je nezpůsobuje vyšší kalorický příjem nebo nižší míra pohybu. To naznačuje, že tyto potraviny svým složením a vlivem na hormonální a metabolické procesy podporují ukládání tuku a tělo na ně reaguje jinak než na přirozené potraviny.
Ultra-zpracované potraviny jsou podle uznané definice ty, které mají průmyslovou recepturu a zároveň obsahují více než pět ingrediencí. Často obsahují kombinaci vysokého podílu cukru a/nebo tuku a soli, a tělo má evoluční tendenci takové potraviny preferovat a konzumovat je pravidelně a ve vyšším množství.
Pro normálního člověka proto dává smysl soustředit se méně na výpočty kalorií a jednotlivých makrosložek a více na kvalitu surovin v jídelníčku. Potraviny v co nejpřirozenější podobě poskytují nejen mikronutrientyv jejich přírodou dané mřížce, ale i vlákninu a objem, což pak automaticky reguluje příjem energie a pro nás pocitově reguluje signály hladu.
Proto rostlinná strava založená na ovoci, zelenině, luštěninách, obilovinách, ořeších a semínkách a minimálně zpracovaná živočišná strava vytvářejí základ, který je pro lidský organismus srozumitelný a dlouhodobě podporující dobrý zdravotní stav.
Z praktického hlediska je navýšení podílu ovoce a zeleniny v jídelníčku pro většinu lidí tou primární a celkem jednoduchou strategií, jak se v novém roce ozdravit. Pokud jsou tyto potraviny přítomné hned na začátku jídla, tělo na ně reaguje příznivěji než po sytém hlavním chodu. Dostaneme tak totiž informaci o příjmu mikroživin hned na začátku jídla a organismus dříve vyšle mozku signály nasycení. Tím se spontánně mění složení stravy a my zároveň nemáme pocit omezení.
Hlavně to s čerstvostí stravy a vlákninou vydržet
Zvýšený podíl čerstvých potravin se dlouhodobě projeví stabilnější hladinou energie, lepší regulací chuti k jídlu a posléze automatickým snížením potřeby vysoce stimulujících potravin. Vysoký obsah vlákniny podporuje střevní mikrobiom, která se podílí nejen na trávení, ale i na regulaci imunity a nervového systému. Polyfenoly a další fytochemikálie působí protizánětlivě a zlepšují metabolickou flexibilitu, což je jeden z klíčových faktorů zdravého stárnutí. Tyto změny nejsou okamžité, ale zato jsou kumulativní, a právě proto mají v dlouhém horizontu neporovnatelně větší význam než jakákoli krátkodobá intervence.
Právě extrémní krátkodobé diety nebo náhlé a radikální změny jídelníčku ve skutečnosti mají jen omezený přínos a mohou být dokonce kontraproduktivní. Když se strava výrazně liší od toho, jak obvykle jíme, tělo reaguje stresem a adaptivními mechanismy, které brání dlouhodobému udržení nové strategie. Naopak udržitelné výsledky přicházejí díky malým a realistickým úpravám, které odrážejí potřeby organismu a podporují metabolickou rovnováhu. Příkladem je princip 80/20, kdy převládá pestrá strava bohatá na ovoce, zeleninu, luštěniny a ořechy, a díky tomuto zdravému základu dalších zhruba 20 procent tělo zvládne, ať je to téměř cokoliv.
