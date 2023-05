Na trhu s hudebními právy se chystá rekordní transakce. Na prodej je katalog kultovních Queen

Po prodeji hudebních práv ke katalogům věhlasných hvězd světové scény jako například Boba Dylana, Bruce Springsteena, Davida Bowieho či Genesis se schyluje k další, tentokrát znovu rekordní transakci. Na prodej je katalog skupiny Queen a cena by mohla přesáhnout miliardu dolarů (asi 22 miliard korun), uvedl server CNN.

Písně Queen jsou známé po celém světě, pro mnohé jsou písně jako Bohemian Rhapsody či We Are The Champions kultovní, a celé dílo kapely se proto může brzy prodat za ohromující sumu, a to i díky nastartovanému zájmu o skupinu způsobený pět let starým životopisným snímek Bohemian Rhapsody, uvedla CNN.

Dohoda bude do měsíce

Zdroj obeznámený s akvizicí CNN sdělil, že jednání „dobře probíhají“ pro Universal Music Group, která by mohla získat katalog Queen od současného vlastníka, společnosti Disney Music Group. Zdroj CNN dodal, že prodej by mohl přesáhnout jednu miliardu dolarů a že se „očekává, že dohoda bude uzavřena do jednoho měsíce“.

Celková miliarda dolarů za hudbu Queen je jistě vysoká i díky oscarovému filmu „Bohemian Rhapsody“ z roku 2018, který vyprávěl příběh vzniku kapely se zaměřením na zesnulého frontmana Freddieho Mercuryho (1946-1991), čímž inspiroval k oživení popularity hitů skupiny. Film získal čtyři Oscary včetně sošky za nejlepší mužský herecký výkon v hlavní roli pro Ramiho Malika, který ztvárnil Mercuryho.

Rekord dosud drží Springsteen

Práva ke katalogům hvězd světové první ligy se začala ve větší míře prodávat ke konci roku 2021, důvodem byly tehdy mimo jiné plány americké vlády na zdanění „superbohatých“. Dosavadní rekord drží Bruce Springsteen, který v prosinci 2021 prodal katalog svých písní za 500 milionů dolarů. Pokud prodej Queen bude uskutečněn, bude stanoven nový rekord, podotkla CNN.

Od začátku pandemie práva ke svým skladbám prodala celá řada slovutných umělců včetně Boba Dylana (400 milionů dolarů), Bruce Springsteena (600 milionů dolarů) či Genesis (300 milionů dolarů).

V únoru se objevily zprávy, že se připravuje deal, který by všechny tehdejší dosavadní obří prodeje hravě strčil do kapsy. Společnost Sony totiž jedná o nákupu polovičního podílu v katalogu jednoho z nejprodávanějších interpretů všech dob – Michaela Jacksona. Cena 800 až 900 milionů dolarů – za poloviční podíl – je ale nyní nižší než aktuální odhad prodeje celého katalogu Queen.