USA jsou venku z covidové krize. Ne díky vládě, ale miliardovému turné Taylor Swift

Vlády všech zemí postižených covidovým propadem ekonomiky hledaly lék na co nejrychlejší návrat k předcovidovým číslům. Spojné státy z této agonie dostalo turné zpěvačky Taylor Swift, které trhá rekordy v návštěvnosti. Ekonomiku rozbíhá snaha obchodníků prodat vše, co třiatřicetiletou megahvězdu současné pop-music připomíná – od triček a make-upů po koblihy. A fanoušci ochotně platí, napsal deník The Wall Street Journal.

Je to jednoduché: Když Taylor Swift přijede do některého města na koncert svého aktuálního Eras Tour, její fanoušci přezdívaní „swifties“ vyrazí nejen na koncert, ale utrácet obecně. Plní hotely, restaurace a bary ve dvaceti městech Spojených států a jejich provozovatelé svorně tvrdí, že turné jim pomohlo zotavit se z ekonomických ran způsobených pandemií tím, že přivedlo zpět turisty – a jejich peněženky, uvedl The Wall Street Journal.

Co vše provází letošní turné Eras Taylor Swift v USA? Podívejte se ve fotogalerii:

Turné podle odhadů vydělá miliardu dolarů

Eras Tour, které začalo v březnu a skončí v USA 9. srpna, je na dobré cestě stát se největším v historii koncertů pop-music a potenciálně vydělat jednu miliardu dolarů. Plní fotbalové stadiony, na které se vejde přes 70 tisíc lidí, a vzhledem k tomu, že zpěvačka i její „swifties“ často zůstávají ve městě několik dní, dává to místním podnikům čas luxovat jejich peníze.

Aby jejich provozovatelé dostali fanoušky do svých obchodů, prodávají koblihy s tváří Taylor Swift, připravují koktejly pojmenované po jejích písních a třeba slavné muzeum country a pop-music v Nashvillu uspořádalo výstavu zpěvaččiných kostýmů v termínu shodujícím se s datem nashvillského koncertu. A fanoušci utrácejí i za mnoho dalších věcí, třeba za make-upy, masky a oblečení, aby vypadali jako jejich idol.

„Poté, co lidé museli zůstat během pandemie doma, jsou ochotni absolvovat 'víkendový útěk' za Taylor Swift. Poptávka po tom jít se bavit ven a do společnosti byla dlouho zadržovaná. A teď jsou lidé ochotni cestovat daleko, aby ji viděli," řekla WSJ hlavní analytička ekonomické výzkumné firmy Camoin Associates Mara Klaunigová.

Zájem by stačil na devět set koncertů

O ekonomické síle turné hovořily již čísla po zahájení předprodeje vstupenek na její šňůru loni na podzim. Webové stránky společnosti Ticketmaster vlastněná pořadatelem jejích koncertů Live Nation se 15. listopadu pod náporem zájemců o lístky zhroutily a 3,5 milionu lidí nepomohl ani jejich status „ověřeného fanouška“, jakési formy VIP členství v prodejní síti.

Vstupenek se dočkalo jen 1,5 milionu, ostatní dva miliony byly zařazeny na čekací listinu. Poptávka po vstupenkách byla tak vysoká, že na základě návštěvnosti stránek Ticketmaster společnost ve svém blogovém příspěvku tvrdila, že Taylor Swift „by musela odehrát přes 900 koncertů na stadionech, téměř 20krát více, než má v plánu,“ napsal tehdy server MusicBusinessWorldwide. A dokonce i politici začali veřejně zpochybňovat fúzi Ticketmasteru a Live Nation z roku 2010 s tím, že na trhu distribuci vstupenek na koncerty tak nyní není dostatečná konkurence.

Chicago a Minneapolis překonaly historické rekordy v počtu obsazených hotelových pokojů, když tam Taylor Swift vystupovala. V Cincinnati dosáhly výdaje spojené s turné Taylor Swift odhadem 48 milionů dolarů, alespoň podle městské turistické kanceláře Visit Cincy.

„Je to mocná síla," řekla o zpěvačce generální ředitelka společnosti Visit Cincy Julie Calvertová. „Dokonce i lidé bez lístků cestovali do města, kde zrovna koncertovala, jen aby jí byli nablízku,“ dodala.

Swiftconomika nabírá globální rozměr, Češi mají smůlu

Swiftconomika ovšem nekončí, naopak nabírá globální rozměr. Taylor Swift minulý měsíc na svých webových stránkách oznámila, že Eras Tour zamíří i do Asie, Austrálie, Evropy a Jižní Ameriky. A když začátkem tohoto měsíce musel Ticketmaster odložit prodej vstupenek na představení ve Francii kvůli závadě, čekalo na nákup vstupenek více než 900 tisíc zájemců – a to se čtyři pařížské koncerty uskuteční až v první půli května 2024.

A na rozdíl od dosavadních koncertů hvězd nejvyšší světové ligy pop-music má Taylor Swift v plánu téměř v každém městě minimálně dva koncerty, v londýnském Wembley dokonce šest. Ale Česko má smůlu – Prahu aktuální ikona hudební branže mine, na rozdíl od Varšavy a Vídně, kde vystoupí vždy třikrát, či Mnichova, kde má koncerty dva.

