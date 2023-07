REPORTÁŽ: Springsteen do Vídně přivezl skvělou hudbu, radost i dojetí. A možná i inflaci

Bruce Springsteen letos objíždí Evropu. Navzdory přibývajícím létům stále ukazuje, proč je žijící legendou. I úterní koncert ve Vídni byl prvotřídním hudebním výkonem, ale i příležitostí k zamyšlení. Ten si ostatně našli i ekonomové.

„Dlouhé kalhoty, to jste dobrej!“ říká mi kolega postávají v šedesátiticovém davu na největším rakouském stadionu Ernsta Happela ve Vídni. Teploty atakují třicítky a já chápu, že jsem podcenil přípravu. Nebudu to ale já, kdo se dnes nejvíc nadře, ale hlavní postava večera – třiasedmdesátiletý Bruce Springsteen.

Americký hudebník už padesát let koncertuje se svou E Street Band, která dnes působí tak trochu jako zájezd amerických seniorů. Je skoro až roztomilé sledovat, když kamera zamíří na bubeníka Maxe Weinberga, jak se urputně snaží udržet ďábelské tempo. V jeho tváři je vidět radost, ale i vypětí. Aby ne, vždyť písně které hraje vznikaly, když mu nebylo ani třicet.

Výše zmíněný dojem končí, když se hudebníci pustí do svého řemesla. Naposledy jsem Springsteena viděl před dvanácti lety v Praze. Od té doby možná trochu zpomalil, už se neklouže po pódiu po kolenou, což je pochopitelné. Ruku na srdce, kdo je dnes v lepší formě než před dvanácti lety? Zvláště, pokud už tehdy byl šedesátníkem? To důležité ale zůstalo. Je patrné, že Springsteena a jeho druhy koncertovat stále baví, jinak by to ostatně v jejich věku už nedělali.

The Boss i stárnoucí rocker

Zůstala i atmosféra. V televizních rozhovorech The Boss často dostává své přezdívce. Není zrovna upovídaný a působí možní trochu nepřístupně. Na koncertech je to něco jiného. Mezi „svými lidmi“, jak nás oslovuje, je uvolněný. Pravidelně obchází přední řady, podává ruce, dětem sedícím rodičům na ramenou dává jako suvenýr trsátka, nebo jednomu klučinovi daroval i svou harmoniku.

Springsteen prostě umí, za desítky let se stal mistrem ve skladbě playlistu, který nemá slabá místa. Hravě zaujme publikum složené z mladých lidí, generace jejich rodičů ale i prošedivělých důchodců. Koncert začíná tradičně zostra několika známými písněmi prakticky bez přestávky, pak zařadí pomalejší část, aby si mohl odpočinout. Zároveň, a to je oproti dřívějším velkým turné nové, je prostředek i hlubší a zadumanější – a pro posluchače možná i trochu dojímavý, protože je o těžších tématech.

Samozřejmě i Springsteen má v portfoliu tradiční rock’n’rolové vypalovačky typu Dancing In the Dark, které mají teenagerskou tematiku, ale další jeho texty jsou promyšlenější. Přítel Barracka Obamy a podporovatel Demokratické strany zpívá o chudých obyvatelích předměstí v New Jersey a jejich životě, od kterého se Springsteenovi podařilo utéct (Born to Run), o těžkých životech obyčejných ale houževnatých lidí (The River), bouří se proti sobeckosti (Wrecking Ball) nechyběla burcující Badlands: „Chudý chce být boháčem, boháč chce být králem, a král není spokojený, dokud nevládne všemu.“

Čím se ale liší od superhvězd své generace, například Rolling Stones, kteří působí dojmem, že jsou dvacátnici uvěznění v tělech osmdesátníků, je to, že jeho Springsteenův repertoár stárne s ním. Vlastní blížící se smrt je důležitým tématem. „Smrt je, jako byste stáli na kolejích a blížící se vlak se na vás řítil, ale přináší určitou jasnost myšlenek, cíl a smysl,“ říká zpěvák před písní Last Man Standing o tom, že už je posledním žijícím členem jeho středoškolské kapely The Castilles. „George zemřel a krátce poté jsem napsal tuhle píseň, která je právě o vášních, za kterými jdete jako děti, aniž byste věděli, kam vás zavedou, a o tom, že v patnácti letech je to samé ‚ahoj‘ a později je to mnohem víc těžkých loučení,“ vysvětluje.

„Posledním a definitivním darem smrti nám všem je rozšířený pohled na život, na to, jak důležité je využít každý den, kdykoli to jde,“ zamýšlí se Springsteen a zároveň je vidět, že jde příkladem a všechno dělá naplno, když hraje, tak na maximum, když mluví, tak je to skutečně od srdce, žádné fráze. Koncertuje, jako by to bylo naposledy.

Posluchači pak ale osuší slzy a začne závěrečná sekce, která už připomíná dobře rozjetou party. Tady už jsou jen známé hity, které Springsteenovi fanoušci znají nazpamět. Dojímavá atmosféra je ta tam, Springsteen dětinsky řádí s kytaristou Stevenem Van Zandtem a celá kapela, včetně vokálů, piana a proslulé žesťové sekce, jede na maximum. Ani nevadí, že vynechávají kultovní Born in the USA. Je to stará dobrá „history making, legendary“ E Street Band, jak ji posluchači znají pět desítek let.

Springseen se ale rozhodl, že lidi pošle domů dojaté. Na poslední kousek ho tak zbytek kapely opouští, a on ve tmě jen s akustickou kytarou zahraje I’ll See You in My Dreams. „Až skončí všechna naše léta, uvidím tě ve svých snech. Znovu se setkáme, budeme žít a smát se. Uvidím tě ve svých snech. Jo, nahoře za ohybem řeky, protože smrt není konec,“ zakončuje skoro tříhodinový večer.

Přináší Springsteen „tourflaci“?

Přiznám se, že se mi příčí v této chvíli psát něco o ekonomice, ale jsme na ekonomickém serveru, takže pojďme do toho. Ekonomové si všimli zajímavého vývoje. Springsteen není jediný, kdo letos vyrazil na světové turné, po covidové pauze vyrazila například i po letech i Beyoncé nebo Taylor Swift. Ve městech, kde se tyto superhvězdy zastaví, prý najednou vzroste už tak vysoká inflace.

„Tourflace“, jak tento jev média nazvala, má svou logiku. Kvůli Springsteenovi, který třeba ve Vídni vystoupil po dvanácti letech, ale i dalším, přijedou do měst desítky tisíc lidí a mnohdy si v nich udělají i delší dovolenou. Okamžitě tak vykoupí ubytovací kapacity, zaplní restaurace a výrazně sníží nabídku dalších na turismus navázaných služeb. V takových podmínkách pochopitelně mohou ceny vesele růst.

Beyoncé například v květnu vystupovala ve Stockholmu. „Ve švédských květnových inflačních číslech vzrostly ceny hotelů více, než je pro květen obvyklé,“ uvedl analytik Danske Bank Filip Andersson. „Hotely ve stockholmském regionu byly podle dostupných informací v týdnech kolem akce plně obsazeny, a ceny tak raketově vzrostly,“ upřesňuje.

Je to samozřejmě jen hypotéza, která se dá zatím těžko ověřit. „Byl bych trochu překvapen, kdyby měl konkrétní koncert viditelný dopad na inflaci, ale není to nemožné," řekl pro CNBC například hlavní ekonom společnosti Investec Philip Shaw. Pokud ale by ale vznikla nějaká studie, rád bych si ji přečetl.