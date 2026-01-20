Valentino Garavani oblékal šlechtu i filmové hvězdy. Končí éra velkých návrhářů
Ve věku 93 let zemřel Valentino Garavani, tvůrce ikonických rób pro slavné tváře Hollywoodu i globální smetánky. S mužem, který dal vzniknout globální značce s vlastním jménem, končí éra světové módy, která byla pro mnohé zlatým věkem.
Italský návrhář Valentino Garavani byl celosvětově obdivován pro své vysoce propracované haute couture kreace a romantické večerní róby. Patřil k poslední generaci návrhářů, kteří formovali pravidla módy před masovou komercionalizací. Vynikl především svým citem pro luxus – proslul nádhernými róbami s důmyslnými detaily zdůrazňujícími ženskou siluetu.
Valentino také dosáhl významných milníků: jako první Ital dostal příležitost předvést své kolekce na pařížských molech haute couture. Oblékal korunní hlavy i hollywoodské hvězdy. Do dějin módy se zapsal například návrhem svatebních šatů pro Jacqueline Kennedy Onassis a modelů pro Elizabeth Taylor, Sharon Stone či Penélope Cruz. Mezi jeho další klientky patřily Gwyneth Paltrow, Julia Robertsová či Jennifer Lopezová. Výjimečný byl i rozměr národního symbolu – v roce 1984 navrhl reprezentační uniformy italské výpravy na olympijských hrách v Los Angeles.
Ve věku 93 let zemřel italský módní návrhář Valentino Garavani. Oznámila to jeho nadace. Garavani, známý po celém světě především pod jménem Valentino, odešel z aktivní kariéry v roce 2008.
Zemřel módní návrhář Valentino Garavani
Leaders
Ve věku 93 let zemřel italský módní návrhář Valentino Garavani. Oznámila to jeho nadace. Garavani, známý po celém světě především pod jménem Valentino, odešel z aktivní kariéry v roce 2008.
Charakteristický styl
Valentino kladl důraz na nadčasovou eleganci a ženskost. V mimořádné míře využíval luxusní materiály – hedvábný žoržet, vrstvené šifony či bohaté brokáty – a propracované detaily tvořené ruční technikou budellini.
Známým poznávacím znakem značky se stala sytá karmínově červená barva, legendární „Valentino Red“. Tuto barvu, inspirovanou elegancí starší dámy v opeře, poprvé použil již v roce 1959 a od té doby ji pravidelně začleňoval do každé kolekce. „Žena v červeném je vždycky úžasná, je dokonalým obrazem hrdinky,“ prohlašoval sám Valentino. Přesto jeho cílem nebyla móda pro módu, precizní střihy a čisté linie měly podtrhnout osobnost nositelky.
Značka Bugatti, která si vybudovala pověst výrobce jedněch z nejdražších a nejexkluzivnějších automobilů světa, posouvá hranice luxusu do zcela nové roviny. V dubajské čtvrti Business Bay vyrůstá její první rezidenční projekt – Bugatti Residences by Binghatti, mrakodrap určený pro ty nejbohatší.
Bugatti jako adresa. Automobilka staví v Dubaji mrakodrap pro boháče
Enjoy
Značka Bugatti, která si vybudovala pověst výrobce jedněch z nejdražších a nejexkluzivnějších automobilů světa, posouvá hranice luxusu do zcela nové roviny. V dubajské čtvrti Business Bay vyrůstá její první rezidenční projekt – Bugatti Residences by Binghatti, mrakodrap určený pro ty nejbohatší.
Značka Valentino roste
Značku Valentino založil Garavani v Římě roku 1960 společně se svým obchodním partnerem Giancarlo Giamettim. Již v roce 1962 měla firma první průlom – představila haute couture kolekci na prestižním Pitti Uomo ve Florencii, kde sklidila ohlas a přinesla jí mezinárodní proslulost. Oceněním byla i prestižní cena Neiman Marcus roku 1967 za odvážnou „bezbarevnou“ kolekci, která zavedla neutrální barevné palety a stala se dalším milníkem.
V roce 1969 otevřel první butiky prêt-à-porter v Miláně a Římě, čímž značka Valentino rozšířila své řady i do segmentu ready-to-wear. Postupem času dům Valentino vyrostl do globálního impéria – dnes má přes 200 butiků ve více než 25 zemích světa.
V roce 1998 prodal firmu italskému holdingu HdP a v roce 2002 následně skupině Marzotto, přičemž zůstal kreativním ředitelem. Nakonec v roce 2008, po pařížské přehlídce kolekce, oficiálně ukončil kariéru a odešel do důchodu.
David Strejc působí jako CTO ve společnosti Apertia Tech a věnuje se zavádění AI do firemních řešení. „Čísla mluví jasně. Model GPT-5.2 produkuje profesionální výstupy přibližně jedenáctkrát rychleji a za méně než jedno procento nákladů oproti lidským profesionálům. Nejde o budoucnost – jde o současnost, kterou už dnes aktivně využíváme,“ říká David Strejc.
Odborník na AI: Nové modely již lidské experty porážejí. A to drtivě
Zprávy z firem
David Strejc působí jako CTO ve společnosti Apertia Tech a věnuje se zavádění AI do firemních řešení. „Čísla mluví jasně. Model GPT-5.2 produkuje profesionální výstupy přibližně jedenáctkrát rychleji a za méně než jedno procento nákladů oproti lidským profesionálům. Nejde o budoucnost – jde o současnost, kterou už dnes aktivně využíváme,“ říká David Strejc.
Zaměřeno na luxusní doplňky
Pod značkou Valentino se dnes prodávají nejen šaty haute couture, ale i široká škála produktů pro masový luxusní trh. Značka časem expandovala, vznikly kolekce pro muže, ženy, děti i řada doplňků.
Právě doplňky představují v portfoliu významnou roli – ikonická cvočková řada Rockstud (boty, kabelky, pásek) se stala poznávacím znakem značky. Valentino spustil také vyhledávanou parfémovou řadu, která zaznamenala silný růst – v roce 2024 meziročně stoupl prodej vůní o 51 procent. V roce 2024 přitom dům Valentino dosáhl tržeb 1,3 miliardy eur, čímž patřil ke špičce luxusních fashion labelů. Zkrátka, Valentino se transformoval z malého římského ateliéru v globální značku, která významně ovlivňuje segment luxusní módy a life-stylu.
Luxus má jednu slabinu: nesmí zlevňovat. Jakmile se objeví cenovka se škrtancem, je po kouzlu. Dubajská čokoláda na pražském letišti připomíná, že čím větší je „hype“, tím kratší je jeho trvání.
Glosa Zdeňka Pečeného: Konec megatrendu. Dubajská čokoláda skončila ve slevě
Enjoy
Luxus má jednu slabinu: nesmí zlevňovat. Jakmile se objeví cenovka se škrtancem, je po kouzlu. Dubajská čokoláda na pražském letišti připomíná, že čím větší je „hype“, tím kratší je jeho trvání.
Mistr stylu a elegance
Valentino Garavani zemřel 19. ledna 2026 ve věku 93 let ve svém římském sídle. Jeho vliv potvrzuje i fakt, že jej italská premiérka Giorgia Meloniová ocenila jako „nesporného mistra stylu a elegance italské vysoké módy“.
Odchod Valentina tak znamená konec jedné éry, odešel spoluautor módy šedesátých, sedmdesátých i osmdesátých let.
Lyžování v Jižním Tyrolsku letošní olympiáda neomezí. Region slibuje plný provoz všech skiareálů i během zimních her. Jedinou výjimkou je Anterselva, která bude hostit biatlonové závody.
Zatímco jinde se omezuje, Jižní Tyrolsko jede i během olympiády
Enjoy
Lyžování v Jižním Tyrolsku letošní olympiáda neomezí. Region slibuje plný provoz všech skiareálů i během zimních her. Jedinou výjimkou je Anterselva, která bude hostit biatlonové závody.
Slavnostní vyhlášení soutěže Women Changing the World Awards proběhne 12. února 2026 v Praze, vítězka bude reprezentovat na mezinárodní úrovni a na prestižním setkání v Paříži.
Women Changing the World Awards 2025: Do finále postupuje 196 žen
Filantropie
Slavnostní vyhlášení soutěže Women Changing the World Awards proběhne 12. února 2026 v Praze, vítězka bude reprezentovat na mezinárodní úrovni a na prestižním setkání v Paříži.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.