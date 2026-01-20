Nový magazín právě vychází!

Valentino Garavani oblékal šlechtu i filmové hvězdy. Končí éra velkých návrhářů

Zemřel Valentino Garavani
ČTK
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Ve věku 93 let zemřel Valentino Garavani, tvůrce ikonických rób pro slavné tváře Hollywoodu i globální smetánky. S mužem, který dal vzniknout globální značce s vlastním jménem, končí éra světové módy, která byla pro mnohé zlatým věkem.

Italský návrhář Valentino Garavani byl celosvětově obdivován pro své vysoce propracované haute couture kreace a romantické večerní róby. Patřil k poslední generaci návrhářů, kteří formovali pravidla módy před masovou komercionalizací. Vynikl především svým citem pro luxus – proslul nádhernými róbami s důmyslnými detaily zdůrazňujícími ženskou siluetu.

Valentino také dosáhl významných milníků: jako první Ital dostal příležitost předvést své kolekce na pařížských molech haute couture. Oblékal korunní hlavy i hollywoodské hvězdy. Do dějin módy se zapsal například návrhem svatebních šatů pro Jacqueline Kennedy Onassis a modelů pro Elizabeth Taylor, Sharon Stone či Penélope Cruz. Mezi jeho další klientky patřily Gwyneth Paltrow, Julia Robertsová či Jennifer Lopezová. Výjimečný byl i rozměr národního symbolu – v roce 1984 navrhl reprezentační uniformy italské výpravy na olympijských hrách v Los Angeles.

Valentino Garavani

Zemřel módní návrhář Valentino Garavani

Ve věku 93 let zemřel italský módní návrhář Valentino Garavani. Oznámila to jeho nadace. Garavani, známý po celém světě především pod jménem Valentino, odešel z aktivní kariéry v roce 2008.

Charakteristický styl

Valentino kladl důraz na nadčasovou eleganci a ženskost. V mimořádné míře využíval luxusní materiály – hedvábný žoržet, vrstvené šifony či bohaté brokáty – a propracované detaily tvořené ruční technikou budellini.

Známým poznávacím znakem značky se stala sytá karmínově červená barva, legendární „Valentino Red“. Tuto barvu, inspirovanou elegancí starší dámy v opeře, poprvé použil již v roce 1959 a od té doby ji pravidelně začleňoval do každé kolekce. „Žena v červeném je vždycky úžasná, je dokonalým obrazem hrdinky,“ prohlašoval sám Valentino. Přesto jeho cílem nebyla móda pro módu, precizní střihy a čisté linie měly podtrhnout osobnost nositelky.

Značka Valentino roste

Značku Valentino založil Garavani v Římě roku 1960 společně se svým obchodním partnerem Giancarlo Giamettim. Již v roce 1962 měla firma první průlom – představila haute couture kolekci na prestižním Pitti Uomo ve Florencii, kde sklidila ohlas a přinesla jí mezinárodní proslulost. Oceněním byla i prestižní cena Neiman Marcus roku 1967 za odvážnou „bezbarevnou“ kolekci, která zavedla neutrální barevné palety a stala se dalším milníkem.

V roce 1969 otevřel první butiky prêt-à-porter v Miláně a Římě, čímž značka Valentino rozšířila své řady i do segmentu ready-to-wear. Postupem času dům Valentino vyrostl do globálního impéria – dnes má přes 200 butiků ve více než 25 zemích světa.

V roce 1998 prodal firmu italskému holdingu HdP a v roce 2002 následně skupině Marzotto, přičemž zůstal kreativním ředitelem. Nakonec v roce 2008, po pařížské přehlídce kolekce, oficiálně ukončil kariéru a odešel do důchodu.

Zaměřeno na luxusní doplňky

Pod značkou Valentino se dnes prodávají nejen šaty haute couture, ale i široká škála produktů pro masový luxusní trh. Značka časem expandovala, vznikly kolekce pro muže, ženy, děti i řada doplňků.

Právě doplňky představují v portfoliu významnou roli – ikonická cvočková řada Rockstud (boty, kabelky, pásek) se stala poznávacím znakem značky. Valentino spustil také vyhledávanou parfémovou řadu, která zaznamenala silný růst – v roce 2024 meziročně stoupl prodej vůní o 51 procent. V roce 2024 přitom dům Valentino dosáhl tržeb 1,3 miliardy eur, čímž patřil ke špičce luxusních fashion labelů. Zkrátka, Valentino se transformoval z malého římského ateliéru v globální značku, která významně ovlivňuje segment luxusní módy a life-stylu.

Mistr stylu a elegance

Valentino Garavani zemřel 19. ledna 2026 ve věku 93 let ve svém římském sídle. Jeho vliv potvrzuje i fakt, že jej italská premiérka Giorgia Meloniová ocenila jako „nesporného mistra stylu a elegance italské vysoké módy“.

Odchod Valentina tak znamená konec jedné éry, odešel spoluautor módy šedesátých, sedmdesátých i osmdesátých let.

