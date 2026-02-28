Okamžitě ukončete útoky na Írán, vyzvala Moskva Spojené státy a Izrael
Spojené státy a Izrael uvrhávají Blízký východ do propasti nekontrolované eskalace, varovala ruská diplomacie v reakci na americko-izraelskou vojenskou operaci proti Teheránu. Spojené státy a Izrael vyzvala, aby okamžitě útoky na Írán ukončily. Ruský prezident Vladimir Putin o útocích na Írán jednal s prostřednictvím videokonference se členy ruské bezpečnostní rady, informovaly ruské agentury s odvoláním na mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova.
Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov později v telefonátu se svým íránským protějškem odsoudil „ničím nevyprovokovaný ozbrojený útok USA a Izraele na Írán“, zatímco íránský ministr Abbás Arakčí jej informoval o krocích k odražení agrese a o plánech na naléhavé svolání Rady bezpečnosti OSN. Rusko je připraveno i v RB OSN napomoci k mírovému urovnání, ujistil Lavrov.
„Požadujeme okamžitý návrat na cestu politického a diplomatického urovnání,“ zdůraznila podle agentur Moskva a ujistila, že Rusko je připraveno pomoci při hledání mírových řešení založených na mezinárodním právu, vzájemném respektu a rovnováze zájmů.
Poté, co Rusko v únoru 2022 v rozporu s mezinárodním právem zahájilo rozsáhlou vojenskou invazi na sousední Ukrajinu, stal se Írán pro Moskvu klíčovým partnerem a dodavatelem některých zbraňových systémů.
Dnes zahájený úder USA a Izraele na Írán zatím vyvolává reakci především na trzích s kryptoměnami, s nimiž se na rozdíl od jiných aktiv obchoduje i během víkendu. Reakce kryptoměn může napovědět širší reakci trhů, až se v pondělí burzy otevřou. Nejrozšířenější kryptoměna světa, bitcoin, v reakci na první zprávy o úderu ztratila. Zlevnila ze zhruba 65 600 dolarů za kus k úrovni 63 100 dolarů za kus, než menší část svých ztrát zase umazala.
Lukáš Kovanda: Bitcoin se v reakci na zahájení úderu proti Íránu propadl
Názory
Dnes zahájený úder USA a Izraele na Írán zatím vyvolává reakci především na trzích s kryptoměnami, s nimiž se na rozdíl od jiných aktiv obchoduje i během víkendu. Reakce kryptoměn může napovědět širší reakci trhů, až se v pondělí burzy otevřou. Nejrozšířenější kryptoměna světa, bitcoin, v reakci na první zprávy o úderu ztratila. Zlevnila ze zhruba 65 600 dolarů za kus k úrovni 63 100 dolarů za kus, než menší část svých ztrát zase umazala.
„Záměry agresorů jsou jasné a byly deklarovány zcela otevřeně: zničit ústavní řád a vedení nežádoucího státu, který se odmítl podřídit diktátu síly a hegemonie,“ uvedla nyní ruská diplomacie k americko-izraelské operaci proti Íránu. Údery má Moskva za „předem plánovaný a nevyprovokovaný akt ozbrojené agrese proti suverénnímu a nezávislému členskému státu OSN, který je v rozporu se základními principy a normami mezinárodního práva“.
Rusko tvrdí, že Washington a Tel Aviv se opět pustily do „nebezpečného dobrodružství“, které rychle přibližuje region k humanitární, ekonomické a možná i radiologické katastrofě. Moskva varovala také před „závažnými důsledky těchto neuvážených kroků pro globální režim nešíření jaderných zbraní“ - motivy Washingtonu a Tel Avivu nemají podle ní s nešířením jaderných zbraní nic společného a „ve skutečnosti povzbuzují země po celém světě k získávání stále sofistikovanějších prostředků k boji proti vznikajícím hrozbám“.
Společnost OpenAI se dohodla s americkým ministerstvem obrany na podmínkách využívání svých modelů umělé inteligence v utajované síti. Oznámil to šéf firmy Sam Altman. Dohoda přichází krátce poté, co prezident Donald Trump nařídil federálním úřadům, aby okamžitě přestaly používat technologii konkurenční společnosti Anthropic.
OpenAI uzavřela dohodu s Pentagonem, Trump mezitím zakázal spolupráci s Anthropic
Zprávy z firem
Společnost OpenAI se dohodla s americkým ministerstvem obrany na podmínkách využívání svých modelů umělé inteligence v utajované síti. Oznámil to šéf firmy Sam Altman. Dohoda přichází krátce poté, co prezident Donald Trump nařídil federálním úřadům, aby okamžitě přestaly používat technologii konkurenční společnosti Anthropic.
Evakuace z jaderné elektrárny
Ruské velvyslanectví v Íránu dnes vyzvalo ruské občany, aby zemi opustili přes Arménii nebo Ázerbájdžán. Ruská státní jaderná korporace Rosatom evakuovala z Íránu téměř stovku lidí, ale v jaderné elektrárně v Búšehru zůstává její personál, informovala dnes agentura Reuters s odvoláním na šéfa Rosatomu Alexeje Lichačeva.
„Neustále sledujeme situaci a zvažujeme rizika. Pokud to bude nutné, přijmeme další opatření ve spolupráci s ministerstvem zahraničí, abychom zajistili bezpečí našich zaměstnanců,“ řekl Lichačev.
O situaci v Búšehru neposkytl žádné podrobnosti, ale dodal, že jaderná zařízení „by se za žádných okolností neměla stát terčem útoku“. Zařízení v Búšehru vybudovalo Rusko, pracují v něm ruští zaměstnanci a je jedinou funkční jadernou elektrárnou v Íránu, dodal Reuters.