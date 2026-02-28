Vyberte si z našich newsletterů

Okamžitě ukončete útoky na Írán, vyzvala Moskva Spojené státy a Izrael

Okamžitě ukončete útoky na Írán, vyzvala Moskva Spojené státy a Izrael

Teherán
ČTK
ČTK
ČTK

Spojené státy a Izrael uvrhávají Blízký východ do propasti nekontrolované eskalace, varovala ruská diplomacie v reakci na americko-izraelskou vojenskou operaci proti Teheránu. Spojené státy a Izrael vyzvala, aby okamžitě útoky na Írán ukončily. Ruský prezident Vladimir Putin o útocích na Írán jednal s prostřednictvím videokonference se členy ruské bezpečnostní rady, informovaly ruské agentury s odvoláním na mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova.

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov později v telefonátu se svým íránským protějškem odsoudil „ničím nevyprovokovaný ozbrojený útok USA a Izraele na Írán“, zatímco íránský ministr Abbás Arakčí jej informoval o krocích k odražení agrese a o plánech na naléhavé svolání Rady bezpečnosti OSN. Rusko je připraveno i v RB OSN napomoci k mírovému urovnání, ujistil Lavrov.

„Požadujeme okamžitý návrat na cestu politického a diplomatického urovnání,“ zdůraznila podle agentur Moskva a ujistila, že Rusko je připraveno pomoci při hledání mírových řešení založených na mezinárodním právu, vzájemném respektu a rovnováze zájmů.

Poté, co Rusko v únoru 2022 v rozporu s mezinárodním právem zahájilo rozsáhlou vojenskou invazi na sousední Ukrajinu, stal se Írán pro Moskvu klíčovým partnerem a dodavatelem některých zbraňových systémů.

Bitcoin, ilustrační foto

Lukáš Kovanda: Bitcoin se v reakci na zahájení úderu proti Íránu propadl

Názory

Dnes zahájený úder USA a Izraele na Írán zatím vyvolává reakci především na trzích s kryptoměnami, s nimiž se na rozdíl od jiných aktiv obchoduje i během víkendu. Reakce kryptoměn může napovědět širší reakci trhů, až se v pondělí burzy otevřou. Nejrozšířenější kryptoměna světa, bitcoin, v reakci na první zprávy o úderu ztratila. Zlevnila ze zhruba 65 600 dolarů za kus k úrovni 63 100 dolarů za kus, než menší část svých ztrát zase umazala.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

„Záměry agresorů jsou jasné a byly deklarovány zcela otevřeně: zničit ústavní řád a vedení nežádoucího státu, který se odmítl podřídit diktátu síly a hegemonie,“ uvedla nyní ruská diplomacie k americko-izraelské operaci proti Íránu. Údery má Moskva za „předem plánovaný a nevyprovokovaný akt ozbrojené agrese proti suverénnímu a nezávislému členskému státu OSN, který je v rozporu se základními principy a normami mezinárodního práva“.

Rusko tvrdí, že Washington a Tel Aviv se opět pustily do „nebezpečného dobrodružství“, které rychle přibližuje region k humanitární, ekonomické a možná i radiologické katastrofě. Moskva varovala také před „závažnými důsledky těchto neuvážených kroků pro globální režim nešíření jaderných zbraní“ - motivy Washingtonu a Tel Avivu nemají podle ní s nešířením jaderných zbraní nic společného a „ve skutečnosti povzbuzují země po celém světě k získávání stále sofistikovanějších prostředků k boji proti vznikajícím hrozbám“.

Sam Altman, výkonný ředitel americké firmy OpenAI

OpenAI uzavřela dohodu s Pentagonem, Trump mezitím zakázal spolupráci s Anthropic

Zprávy z firem

Společnost OpenAI se dohodla s americkým ministerstvem obrany na podmínkách využívání svých modelů umělé inteligence v utajované síti. Oznámil to šéf firmy Sam Altman. Dohoda přichází krátce poté, co prezident Donald Trump nařídil federálním úřadům, aby okamžitě přestaly používat technologii konkurenční společnosti Anthropic.

nst

Přečíst článek

Evakuace z jaderné elektrárny

Ruské velvyslanectví v Íránu dnes vyzvalo ruské občany, aby zemi opustili přes Arménii nebo Ázerbájdžán. Ruská státní jaderná korporace Rosatom evakuovala z Íránu téměř stovku lidí, ale v jaderné elektrárně v Búšehru zůstává její personál, informovala dnes agentura Reuters s odvoláním na šéfa Rosatomu Alexeje Lichačeva.

„Neustále sledujeme situaci a zvažujeme rizika. Pokud to bude nutné, přijmeme další opatření ve spolupráci s ministerstvem zahraničí, abychom zajistili bezpečí našich zaměstnanců,“ řekl Lichačev.

O situaci v Búšehru neposkytl žádné podrobnosti, ale dodal, že jaderná zařízení „by se za žádných okolností neměla stát terčem útoku“. Zařízení v Búšehru vybudovalo Rusko, pracují v něm ruští zaměstnanci a je jedinou funkční jadernou elektrárnou v Íránu, dodal Reuters.

OpenAI uzavřela dohodu s Pentagonem, Trump mezitím zakázal spolupráci s Anthropic

Sam Altman, výkonný ředitel americké firmy OpenAI
ČTK
nst
nst

Společnost OpenAI se dohodla s americkým ministerstvem obrany na podmínkách využívání svých modelů umělé inteligence v utajované síti. Oznámil to šéf firmy Sam Altman. Dohoda přichází krátce poté, co prezident Donald Trump nařídil federálním úřadům, aby okamžitě přestaly používat technologii konkurenční společnosti Anthropic.

Altman uvedl, že ministerstvo obrany v jednáních projevilo respekt k bezpečnostním principům OpenAI a souhlasilo s jejich zahrnutím do dohody. Mezi klíčové podmínky patří zákaz hromadného domácího sledování a zachování lidské odpovědnosti za použití síly, včetně autonomních zbraňových systémů, píše CNBC.

Rozhodnutí přichází na konci napjatého týdne, během něhož se využití umělé inteligence v armádě stalo předmětem politických sporů. Ministr obrany Pete Hegseth označil firmu Anthropic za „riziko pro národní bezpečnost v dodavatelském řetězci“. Takové označení je obvykle vyhrazeno zahraničním protivníkům a znamená, že dodavatelé Pentagonu nesmí využívat její modely.

Anthropic byla přitom první společností, která své modely nasadila v utajované síti ministerstva obrany. Jednání o dalším nastavení spolupráce však ztroskotala. Firma požadovala záruky, že její technologie nebudou využívány pro plně autonomní zbraně ani k masovému sledování Američanů. Ministerstvo obrany naopak chtělo možnost nasazení modelů ve všech zákonných případech.

České „mozky na kolejích“ válcují světovou konkurenci. Tramvaj 52T je naše technologická vizitka, říká Ignačák ze Škody Group

Zprávy z firem

Výroba kolejových vozidel zůstává klíčovým oborem pro českou ekonomiku a export. Podmínkou je, že Česko udrží kvalitní výzkum a vývoj, který propojí tradiční české produkty s moderními technologiemi. „Do našich vlaků a tramvají přidáváme velmi inovativní prvky. Troufnu si říct, že naše nová tramvaj 52T pro Prahu je jednou z nejlepších na světě,“ řekl v rozhovoru pro Export.cz místopředseda představenstva Škody Group Tomáš Ignačák, který je také předsedou předsednictva Asociace českého železničního průmyslu (ACRI).

Jan Žižka

Přečíst článek

Altman uvedl, že OpenAI sdílí stejné „červené linie“ jako Anthropic, avšak Pentagon s jejími podmínkami souhlasil. Společnost podle něj zavede technická opatření k zajištění správného fungování modelů a vyšle také své zaměstnance, aby dohlíželi na jejich bezpečné využívání.

Není jasné, proč ministerstvo obrany vyšlo vstříc právě OpenAI, zatímco Anthropic nikoli. Vládní představitelé však v posledních měsících kritizovali Anthropic za přílišný důraz na bezpečnost umělé inteligence.

Anthropic rozhodnutí Pentagonu označila za zklamání a oznámila, že se proti němu hodlá bránit u soudu.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Sam Altman, výkonný ředitel americké firmy OpenAI

Týden tradera: Korekce po euforii. Investoři zpochybňují návratnost AI

Trhy

Kryštof Míšek

Přečíst článek

Alarmující predikce: Do roku 2035 může být 100 tisíc lidí plně odkázaných na péči

Alarmující predikce: Do roku 2035 může být 100 tisíc lidí plně odkázaných na péči
iStock
nst
nst

V Česku bude v příštích letech výrazně přibývat lidí, kteří jsou plně odkázáni na pomoc druhých a pobírají nejvyšší příspěvek na péči. Podle predikce sociálních služeb zveřejněné Národním zdravotnickým informačním portálem by se jejich počet mohl do deseti let zvýšit o více než třetinu.

Zatímco v roce 2024 pobíralo nejvyšší, čtvrtý stupeň dávky zhruba 73 800 handicapovaných a seniorů, v roce 2035 by jich mohlo být už 100 300. A růst má pokračovat i dál. V polovině století by mohlo mít nejvyšší příspěvek na péči až 123 300 lidí.

Miliony navíc, miliardy navrch

Příspěvek na péči se vyplácí ve čtyřech stupních podle míry závislosti. Lidé, kteří jsou na pomoc zcela odkázáni, dostávají měsíčně 23 tisíc korun v zařízení nebo 27 tisíc korun v domácím prostředí. Třetí stupeň činí 16 100 korun pro děti a 14 800 korun pro dospělé.

Růst se však netýká jen nejvyššího stupně. Lidí s druhým nejvyšším příspěvkem bylo předloni 116 300. Do roku 2030 by jich mohlo přibýt o 20 tisíc a do roku 2035 o dalších téměř 20 tisíc. Do poloviny století by jejich počet mohl dosáhnout 190 800.

Předloni tvořili příjemci nejvyššího stupně 17 procent všech pobíratelů příspěvku, druhý nejvyšší stupeň pak 27 procent. Průměrný věk lidí s úplnou či těžkou závislostí byl 70 let, polovina z nich měla více než 79 let.

Dalibor Martínek: Kdy už dají důchodci nadechnout mladé generaci? Babiš živí jejich hořkost

Názory

Pětatřicet let po pádu režimu se bývalý komunistický funkcionář domáhal vyšší penze. Kvůli šesti stovkám korun zaměstnal soudy na roky. Ústavní soud jeho stížnost odmítl. Spor ale otevřel otázku odpovědnosti za minulost.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Náklady se už zdvojnásobily

Výdaje na příspěvky na péči za posledních deset let dramaticky vzrostly. V roce 2015 činily 21,2 miliardy korun. Předloni už 41,3 miliardy a loni přes 46,4 miliardy korun. Letos rozpočet počítá s částkou 47,5 miliardy korun a očekávají se návrhy na další navýšení.

Ministr práce Aleš Juchelka už dříve uvedl, že zajištění péče kvůli stárnutí populace bude znamenat ještě větší finanční zátěž než důchodový systém. „Budou to vysoké desítky miliard korun ročně,“ řekl nedávno novinářům. Zdroje financování zatím nepředstavil.

Změny až za další vlády

Vládní program ANO, SPD a Motoristů slibuje posílení dostupnosti péče, rozšíření zařízení, zapojení soukromých peněz i valorizaci příspěvku. Připravit se má nový model financování, který zohlední počet klientů a jejich nároky, a zavést se má i „hmotné zabezpečení“ pro pečující o blízké.

Nový zákon o sociálních službách má ministr Juchelka předložit do podzimu 2028. Samotný systém by měl začít fungovat od roku 2031 – tedy až za další vlády.

Aleš Juchelka

Důchod v 65 a vyšší valorizace. Juchelka chystá změny, které zruší část penzijní reformy

Politika

ČTK

Přečíst článek
