Nejvlivnější žena Hollywoodu končí. Kathleen Kennedyová stála za úspěchem Spielberga a vytvořila nové Star Wars

Odcházející prezidentka Lucasfilmu Kathleen Kennedyová
Hollywood se připravuje na konec jedné éry. Producentka Kathleen Kennedyová, jedna z nejvlivnějších osobností filmového průmyslu posledních dekád, opustí pozici prezidentky studia Lucasfilm pod hlavičkou Walt Disney Company. Tím uzavře téměř čtrnáctileté období, v němž stála v čele Star Wars a dalších ikonických značek. Vedení Disneyho oznámilo, že ji nahradí dvojice manažerů Dave Filoni a Lynwen Brennanová. Proč je odchod Kennedyové tak zásadním momentem hollywoodské továrny na sny? Jak výraznou stopu za sebou zanechává? A co vlastně bude Kennedyová nadále dělat?

Kathleen Kennedyová začínala u filmu již v sedmdesátých letech jako asistentka režiséra Johna Miliuse a při natáčení filmu 1941 upoutala pozornost mladého Stevena Spielberga. Ten záhy rozpoznal její organizační talent a přizval ji ke spolupráci na svých projektech.

Již ve 29 letech s ním a producentem a pozdějším manželem Frankem Marshallem spoluzaložila slavnou společnost Amblin Entertainment. Krátce poté se její jméno poprvé objevilo v titulcích, a to v roli producentky sci-fi hitu E.T. – Mimozemšťan (1982), který se stal celosvětovým fenoménem a dodnes patří k historicky nejnavštěvovanější filmy všech dob. Od té doby se vypracovala mezi producentskou elitu Hollywoodu a stala se nepostradatelnou partnerkou Spielbergových režijních vizí.

Ikonické filmy: E.T. i Jurský park

Během 80. a 90. let stála Kathleen Kennedyová u zrodu celé řady legendárních snímků. Jako Spielbergova dvorní producentka pomohla přivést na plátno například dobrodružství Indiana Jonese, podílela se i na trilogii Návrat do budoucnosti. Výrazně se zapsala i do historie blockbusterů svými projekty Jurský park (1993) a Ztracený svět: Jurský park (1997) – oba filmy posunuly hranice filmových triků a patří k nejvýdělečnějším titulům devadesátých let.

Kennedyová však produkovala i kritiky oceňovaná dramata: podílela se na vzniku oscarového Schindlerova seznamu, mysteriózního thrilleru Šestý smysl či životopisného dramatu Lincoln. Celkem se jako producentka či výkonná producentka podílela na více než 70 filmech, které dohromady získaly 25 Oscarů ze 120 nominací – taková bilance z ní činí jednu z nejúspěšnějších filmových producentek historie.

Za svůj přínos oboru obdržela v roce 2018 Cenu Irvinga G. Thalberga (čestné ocenění Americké akademie filmového umění a věd pro významné producenty) a roku 2022 převzala také cenu Milestone Award od Producers Guild of America. Kennedyová se tak již před nástupem do Lucasfilmu zařadila mezi hollywoodské legendy svého oboru.

V čele Lucasfilmu a nová éra Star Wars

V roce 2012 si Kathleen Kennedyovou osobně vybral George Lucas jako svoji nástupkyni v čele Lucasfilmu, krátce předtím než celé studio (včetně značek Star Wars a Indiana Jones) prodal společnosti Walt Disney. Kennedyová tak převzala zodpovědnost za další směřování ságy Star Wars – a už o tři roky později dohlížela na triumfální návrat této vesmírné série do kin.

Film Star Wars: Síla se probouzí režírovaný J. J. Abramsem překonal kasovní rekordy a celosvětově utržil přes dvě miliardy dolarů, čímž nastartoval novou trilogii navazující na odkaz původních filmů. Pod vedením Kennedyové vznikly během let 2015 až 2019 hned pět nových celovečerních filmů Star Wars.

Současně producentka rozšířila záběr Lucasfilmu i na streamingové platformy. Stála u zrodu úspěšných seriálů ze světa Star Wars, mezi nimiž vynikly zejména dobrodružný western The Mandalorian a kritikou oceňované špionážní drama Andor. Právě díky těmto seriálům se streamovací platforma Disney+ stala pro fanoušky Hvězdných válek povinnou zastávkou a značka si získala novou generaci diváků.

Kennedyová se zároveň pokusila oživit i další legendu z portfolia Lucasfilmu – v roce 2023 spoluprodukovala Indiana Jones a nástroj osudu, pátý díl ikonické dobrodružné série s Harrisonem Fordem.

Tápání nejslavnější ságy

Navzdory obrovským tržbám se však nová Star Wars trilogie postupně setkala s rozporuplnými reakcemi publika. Zatímco Síla se probouzí byla přijata nadšeně, následná epizoda Poslední z Jediů fanoušky ostře rozdělila a vyvolala vášnivé diskuze. Závěrečný film nové trilogie, Vzestup Skywalkera, pak sklidil převážně negativní ohlasy kritiků i skalních příznivců ságy.

Pod povrchem se navíc hromadily problémy při výrobě některých filmů – například během natáčení prequelu Solo: Star Wars Story Kennedyová odvolala původní režisérskou dvojici Phil Lord a Chris Miller a na poslední chvíli povolala ostříleného Rona Howarda, avšak výsledný snímek i tak mnoho diváků zklamal. Po roce 2019 nastalo ve filmovém světě Star Wars překvapivé ticho: ač studio oznámilo řadu nových projektů, žádný z nich se několik let nedočkal realizace na plátně kin. Sága se mezitím přesunula převážně na streaming a budoucnost filmových Star Wars působila nejistě.

Část fanouškovské obce začala vinit Kennedyovou z neujasněné koncepce a uspěchané produkce. Na internetu se objevovaly petice žádající její odstoupení a každá zpráva o údajném odkladu či rušení připravovaného filmu vzbuzovala nové vlny spekulací. Kritici poukazovali, že pod Disneyho vedením ztratily Star Wars něco z původní originality a kouzla, které do nich vkládal George Lucas.

Kennedyová a její tým se naopak bránili tím, že je potřeba hledat nové cesty a oslovit novou generaci diváků, byť to znamená odvázat se od zažitých schémat.

V roli producentky zůstává

Kathleen Kennedyová bývá často označována za nejmocnější ženu Hollywoodu – a to z dobrého důvodu. Od skromných počátků se vypracovala v producentku, která spolupracovala s legendami typu Stevena Spielberga či George Lucase a stála u zrodu filmů, jež ovlivnily celou generaci diváků.

Její takřka padesátiletá kariéra vynesla miliardové zisky v pokladnách kin a desítky prestižních cen, ale také proměnila způsob, jakým se velkorozpočtové filmy točí a komu jsou určeny.

S odchodem Kennedyové z vedoucí funkce končí významná kapitola historie Lucasfilmu i studia Walt Disney. Na její místo nastupuje tvůrce Clone Wars a Mandaloriana Dave Filoni spolu s producentkou Lynwen Brennanovou, kteří povedou studio dál. Filoni přebírá roli prezidenta a kreativního ředitele (CCO), zatímco Brennanová (dosavadní generální manažerka) se stává spoluprezidentkou se zaměřením na obchodní a provozní strategii.

Kennedyová ovšem z filmového světa nemizí ani neodchází do důchodu. Přechází do role nezávislé producentky pod smlouvou s Lucasfilmem (a potažmo společností Walt Disney). Jako kreativní producenta oficiálně dohlíží na dokončení snímků The Mandalorian & Grogu (premiéra v květnu 2026) a připravovaný film Star Wars: Starfighter (plánovaný na rok 2027).

Biohacking: Jak přeprogramovat kůži, aby přežila mráz

ilustrační foto
profimedia.cz
Alžběta Shejbalová
Alžběta Shejbalová

Zima je pro kůži obdobím výrazné zátěže, a to především z hlediska dlouhodobé integrity kožní bariéry. Kůže je metabolicky aktivní orgán, který reaguje na změny prostředí a zimní podmínky kombinují hned několik stresorů současně. Nízké teploty, suchý vzduch, vítr, omezené sluneční záření, časté přechody mezi venkovním chladem a přetopenými interiéry a zároveň změny vnitřního prostředí organismu vytvářejí soubor vlivů, na které lidská kůže evolučně není ideálně adaptována. Prvním praktickým krokem je proto uvědomění si, že zimní přístup a potenciálně péče by měla být jiná než letní, a zaměřená na ochranu a stabilizaci.

Z fyziologického hlediska dochází v chladu ke stažení periferních cév. Tento mechanismus má za cíl udržet tělesné teplo a chránit vitální orgány a kůže je v tomto procesu upozaděna. Snížené prokrvení znamená horší přísun kyslíku, aminokyselin, mastných kyselin i stopových prvků a zároveň pomalejší odvod metabolických zplodin. To se promítá do zpomalení buněčné obnovy, nižší aktivity fibroblastů, omezené syntézy kolagenu a elastinu a celkově horší schopnosti regenerace.

Prakticky to znamená, že v zimě dává smysl snížit intenzitu všech procedur a postupů, které kůži dále stresují, ať už jde o silné exfoliace, nadměrné střídání aktivních látek nebo invazivní zásahy. Podpora mikrocirkulace by měla být jemná a pravidelná, například formou krátkých pobytů na čerstvém vzduchu, přiměřeného pohybu či vědomého dýchání.

Maso s chřestem

Biohacking: Největší fígl longevity? Přestat jíst věci z továrny

Enjoy

Strava je jedním z hlavních signálů, kterým má organismus možnost vyhodnocovat své prostředí. Sděluje totiž informace o dostupnosti zdrojů, bezpečí prostředí, celkové stabilitě a dlouhodobé udržitelnosti. A z hlediska longevity se sčítá, jaký signál tělo dostává opakovaně, den za dnem, v průběhu let.

Alžběta Shejbalová

Přečíst článek

V zimě se také snižuje aktivita mazových žláz, protože produkce kožního mazu je do značné míry závislá na teplotě, hormonálních signálech a energetické dostupnosti. Výsledkem je často tenčí a méně soudržný mazový film, který je klíčový pro ochranu před ztrátou vody v kůži i před průnikem dráždivých látek. Řada lidí v zimě zjišťuje, že kůže vyžaduje použití mastných produktů, které jí lipidy dodávají zvnějšku. Čištění by mělo být co nejšetrnější, bez pocitu pnutí po umytí, a frekvence mytí obličeje by měla odpovídat reálné míře znečištění, nikoli zvyku.

Ceramidy, cholesterol a mastné kyseliny, které společně fungují jakopojivo odpovědné za soudržnost svrchní vrstvy kůže, jsou v zimě produkovány v menším množství nebo v méně optimálním poměru. Současně rohová vrstva kůže ztrácí vodu, protože suchý zimní vzduch vytváří výrazný rozdíl mezi obsahem vody v kůži a okolním prostředím. Nízká relativní vlhkost je typická nejen pro venkovní mrazivé počasí, ale i pro vytápěné interiéry. Intenzivně nebo dlouhodobě narušená bariéra svrchní vrstvy kůže se klinicky projevují zvýšenou citlivostí, pnutím, svěděním a zarudnutím.

Praktickým opatřením je proto nejen používání zvlhčujících a zároveň bariérových přípravků, ale i práce s prostředím, ve kterém trávíme většinu času. Zvlhčování vzduchu v interiéru, pravidelné větrání a omezení přetápění mají na stav kůže často větší vliv než výměna jednoho krému za druhý.

Chraňte se před větrem

Významnou roli hrají i mechanické faktory. Vítr působí jako kontinuální mechanický stres, který zvyšuje odpařování vody a opět narušuje povrchové struktury kůže. Opakované vystavování chladu a následné zahřívání vede k cyklickému rozšiřování a stahování cév, což může přispívat k cévní nestabilitě v periferiích. Praktickým řešením je fyzická ochrana kůže, tedy krytí exponovaných oblastí. Avšak časté oblékání a svlékání, kontakt s hrubšími textiliemi, šály, rukavicemi a límci vede k mikroabrazi, zejména v oblasti obličeje, krku a rukou.

Ruce jsou dále vystaveny častému mytí, což odstraňuje ochranné lipidy rychleji, než je může být kůže schopna v chladném počasí obnovit. Zde má smysl pracovat s prevencí, tedy používat ochranné krémy a rukavice při pobytu venku a přijmout fakt, že v zimě je nutné ruce ošetřovat častěji.

Zima však není pouze otázkou vnějších podmínek. Vnitřní prostředí organismu se v tomto období rovněž mění. Kratší dny a nižší intenzita světla ovlivňují cirkadiánní rytmy, hormonální regulaci i imunitní odpověď. Dochází ke změnám sekrece melatoninu a kortizolu, což může nepřímo ovlivňovat i kožní metabolismus a schopnost adaptace na stres. Praktickým krokem je respektování zimního rytmu, tedy dostatek spánku, omezení večerní stimulace a vědomé vytváření prostoru pro regeneraci.

Zestátnění ČEZ je na spadnutí, Havlíček se už chystá na přípravné kroky

ČEZ koupí sídlo v projektu Smíchov City společnosti Sekyra Group
Sekyra Group, užito se svolením
ČTK
ČTK

Vláda letos zahájí přípravné kroky k výkupu akcií minoritních vlastníků energetické společnosti ČEZ a zestátnění této firmy. Celý proces bude trvat rok a půl až dva. V České televizi (ČT) to řekl ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO). Jaké kroky vláda plánuje, Havlíček neupřesnil, protože se jedná o informace, které by mohly ovlivnit cenu akcií na burze.

Stát drží v ČEZ přes ministerstvo financí zhruba 70 procent akcií, zbytek vlastní minoritní akcionáři. Odkoupením podílu minoritních akcionářů by se stát stal stoprocentním majitelem. Současná vláda tvořená hnutím ANO, SPD a Motoristy ve svém programovém prohlášení uvádí, že udělá kroky k získání stoprocentní kontroly nad výrobou ve skupině ČEZ.

"Nebudeme to oddalovat, máme určitý připravený scénář, jak budeme pokračovat," řekl Havlíček. Proces bude podle něj zahájen v příštích měsících. "Je to proces na rok a půl až dva. Hlavní práce se neodehraje v roce 2026, ale to neznamená, že se nezahájí konkrétní přípravné kroky," doplnil. O konkrétních krocích bude vláda podle Havlíčka informovat později. Detaily nechce zveřejňovat proto, že by takové informace mohly ovlivnit cenu akcií na burze a vést ke spekulacím.

Na dotaz, jaké náklady si zestátnění vyžádá a zda se pohybují kolem dříve zmiňovaných 250 miliard korun, ministr řekl, že se celková cena bude odvíjet od ceny akcií v té době. "Máme připravený takový model, který nebude zatěžovat nějakým zásadním způsobem ani státní rozpočet, ani společnost ČEZ," uvedl. Havlíček také řekl, že vláda počítá s výměnou členů dozorčí rady ČEZ. Neupřesnil, kdo by měl skončit nebo koho bude vláda v radě chtít.

