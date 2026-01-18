Nejvlivnější žena Hollywoodu končí. Kathleen Kennedyová stála za úspěchem Spielberga a vytvořila nové Star Wars
Hollywood se připravuje na konec jedné éry. Producentka Kathleen Kennedyová, jedna z nejvlivnějších osobností filmového průmyslu posledních dekád, opustí pozici prezidentky studia Lucasfilm pod hlavičkou Walt Disney Company. Tím uzavře téměř čtrnáctileté období, v němž stála v čele Star Wars a dalších ikonických značek. Vedení Disneyho oznámilo, že ji nahradí dvojice manažerů Dave Filoni a Lynwen Brennanová. Proč je odchod Kennedyové tak zásadním momentem hollywoodské továrny na sny? Jak výraznou stopu za sebou zanechává? A co vlastně bude Kennedyová nadále dělat?
Kathleen Kennedyová začínala u filmu již v sedmdesátých letech jako asistentka režiséra Johna Miliuse a při natáčení filmu 1941 upoutala pozornost mladého Stevena Spielberga. Ten záhy rozpoznal její organizační talent a přizval ji ke spolupráci na svých projektech.
Již ve 29 letech s ním a producentem a pozdějším manželem Frankem Marshallem spoluzaložila slavnou společnost Amblin Entertainment. Krátce poté se její jméno poprvé objevilo v titulcích, a to v roli producentky sci-fi hitu E.T. – Mimozemšťan (1982), který se stal celosvětovým fenoménem a dodnes patří k historicky nejnavštěvovanější filmy všech dob. Od té doby se vypracovala mezi producentskou elitu Hollywoodu a stala se nepostradatelnou partnerkou Spielbergových režijních vizí.
Ikonické filmy: E.T. i Jurský park
Během 80. a 90. let stála Kathleen Kennedyová u zrodu celé řady legendárních snímků. Jako Spielbergova dvorní producentka pomohla přivést na plátno například dobrodružství Indiana Jonese, podílela se i na trilogii Návrat do budoucnosti. Výrazně se zapsala i do historie blockbusterů svými projekty Jurský park (1993) a Ztracený svět: Jurský park (1997) – oba filmy posunuly hranice filmových triků a patří k nejvýdělečnějším titulům devadesátých let.
Kennedyová však produkovala i kritiky oceňovaná dramata: podílela se na vzniku oscarového Schindlerova seznamu, mysteriózního thrilleru Šestý smysl či životopisného dramatu Lincoln. Celkem se jako producentka či výkonná producentka podílela na více než 70 filmech, které dohromady získaly 25 Oscarů ze 120 nominací – taková bilance z ní činí jednu z nejúspěšnějších filmových producentek historie.
Za svůj přínos oboru obdržela v roce 2018 Cenu Irvinga G. Thalberga (čestné ocenění Americké akademie filmového umění a věd pro významné producenty) a roku 2022 převzala také cenu Milestone Award od Producers Guild of America. Kennedyová se tak již před nástupem do Lucasfilmu zařadila mezi hollywoodské legendy svého oboru.
V čele Lucasfilmu a nová éra Star Wars
V roce 2012 si Kathleen Kennedyovou osobně vybral George Lucas jako svoji nástupkyni v čele Lucasfilmu, krátce předtím než celé studio (včetně značek Star Wars a Indiana Jones) prodal společnosti Walt Disney. Kennedyová tak převzala zodpovědnost za další směřování ságy Star Wars – a už o tři roky později dohlížela na triumfální návrat této vesmírné série do kin.
Film Star Wars: Síla se probouzí režírovaný J. J. Abramsem překonal kasovní rekordy a celosvětově utržil přes dvě miliardy dolarů, čímž nastartoval novou trilogii navazující na odkaz původních filmů. Pod vedením Kennedyové vznikly během let 2015 až 2019 hned pět nových celovečerních filmů Star Wars.
Současně producentka rozšířila záběr Lucasfilmu i na streamingové platformy. Stála u zrodu úspěšných seriálů ze světa Star Wars, mezi nimiž vynikly zejména dobrodružný western The Mandalorian a kritikou oceňované špionážní drama Andor. Právě díky těmto seriálům se streamovací platforma Disney+ stala pro fanoušky Hvězdných válek povinnou zastávkou a značka si získala novou generaci diváků.
Kennedyová se zároveň pokusila oživit i další legendu z portfolia Lucasfilmu – v roce 2023 spoluprodukovala Indiana Jones a nástroj osudu, pátý díl ikonické dobrodružné série s Harrisonem Fordem.
Tápání nejslavnější ságy
Navzdory obrovským tržbám se však nová Star Wars trilogie postupně setkala s rozporuplnými reakcemi publika. Zatímco Síla se probouzí byla přijata nadšeně, následná epizoda Poslední z Jediů fanoušky ostře rozdělila a vyvolala vášnivé diskuze. Závěrečný film nové trilogie, Vzestup Skywalkera, pak sklidil převážně negativní ohlasy kritiků i skalních příznivců ságy.
Pod povrchem se navíc hromadily problémy při výrobě některých filmů – například během natáčení prequelu Solo: Star Wars Story Kennedyová odvolala původní režisérskou dvojici Phil Lord a Chris Miller a na poslední chvíli povolala ostříleného Rona Howarda, avšak výsledný snímek i tak mnoho diváků zklamal. Po roce 2019 nastalo ve filmovém světě Star Wars překvapivé ticho: ač studio oznámilo řadu nových projektů, žádný z nich se několik let nedočkal realizace na plátně kin. Sága se mezitím přesunula převážně na streaming a budoucnost filmových Star Wars působila nejistě.
Část fanouškovské obce začala vinit Kennedyovou z neujasněné koncepce a uspěchané produkce. Na internetu se objevovaly petice žádající její odstoupení a každá zpráva o údajném odkladu či rušení připravovaného filmu vzbuzovala nové vlny spekulací. Kritici poukazovali, že pod Disneyho vedením ztratily Star Wars něco z původní originality a kouzla, které do nich vkládal George Lucas.
Kennedyová a její tým se naopak bránili tím, že je potřeba hledat nové cesty a oslovit novou generaci diváků, byť to znamená odvázat se od zažitých schémat.
V roli producentky zůstává
Kathleen Kennedyová bývá často označována za nejmocnější ženu Hollywoodu – a to z dobrého důvodu. Od skromných počátků se vypracovala v producentku, která spolupracovala s legendami typu Stevena Spielberga či George Lucase a stála u zrodu filmů, jež ovlivnily celou generaci diváků.
Její takřka padesátiletá kariéra vynesla miliardové zisky v pokladnách kin a desítky prestižních cen, ale také proměnila způsob, jakým se velkorozpočtové filmy točí a komu jsou určeny.
S odchodem Kennedyové z vedoucí funkce končí významná kapitola historie Lucasfilmu i studia Walt Disney. Na její místo nastupuje tvůrce Clone Wars a Mandaloriana Dave Filoni spolu s producentkou Lynwen Brennanovou, kteří povedou studio dál. Filoni přebírá roli prezidenta a kreativního ředitele (CCO), zatímco Brennanová (dosavadní generální manažerka) se stává spoluprezidentkou se zaměřením na obchodní a provozní strategii.
Kennedyová ovšem z filmového světa nemizí ani neodchází do důchodu. Přechází do role nezávislé producentky pod smlouvou s Lucasfilmem (a potažmo společností Walt Disney). Jako kreativní producenta oficiálně dohlíží na dokončení snímků The Mandalorian & Grogu (premiéra v květnu 2026) a připravovaný film Star Wars: Starfighter (plánovaný na rok 2027).
