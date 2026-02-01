Nový magazín právě vychází!

Biohacking: Nejde o to používat víc doplňků, ale jejich lepší kombinaci

Alžběta Shejbalová
První týdny v novém roce bývají ve znamení vysoké motivace pro lifestylové změny, ale mnohdy se postupem času ukáže, že samotná vůle nemusí stačit. Únava, stres, nedostatečná regenerace nebo kolísající energie představují biologické limity, které je těžké obejít pouhým rozhodnutím. Pokud se i v únoru svého cíle držíte, můžete podpořit své tělo systematičtěji. Jednou z možností je takzvaný supplement stack, tedy promyšlená kombinace doplňků stravy cíleně sestavená tak, aby podporovala konkrétní fyziologické procesy, jako regulaci hmotnosti, kvalitu spánku nebo zdraví kůže.

Základním předpokladem je chápat suplement stack nejen jako sbírku látek, které dodáme organismu na daný problém, ale spíše jako soubor modulátorů systému. Lidské tělo totiž většinově nefunguje lineárně ani jako soubor izolovaných procesů. Energetický metabolismus, imunitní odpověď, kvalita spánku i vzhled kůže jsou propojené přes nervový systém, osu stresu a zánětlivou signalizaci. Pokud například zlepšíme spánek, často se spontánně zlepší i regulace chuti k jídlu, regenerace svalů a stav pleti. Praktický stack proto vychází z pochopení toho, co je v daném cíli podporujícím či limitujícím faktorem.

Biohacking: když nervy, metabolismus a spánek začnou mluvit spolu

Rok 2026 v oblasti wellness a biohackingu charakterizuje posun od izolovaných zásahů k systematické práci s regulačními systémy lidského organismu. Místo orientace na jednotlivé techniky, doplňky stravy či krátkodobé optimalizační protokoly se do popředí dostává integrovaný přístup, který propojuje nervovou regulaci, metabolickou stabilitu, biologické rytmy a dlouhodobě udržitelné návyky.

Pokud je naším novoročním cílem redukce hmotnosti, bývají hlavními překážkami chronicky zvýšený stres, kolísání hladiny krevního cukru a únava vedoucí k přejídání. Redukční stack by měl podporovat stabilní energii a citlivost na inzulin spíše než agresivně stimulovat. Praktické je zaměřit se na dostatek hořčíku pro snížení napětí a zlepšení spánku, rozpustnou vlákninu pro regulaci sytosti a glykemie, případně adaptogeny typu rhodioly či tulsi, které pomáhají vyrovnávat stresovou odpověď.

Zelený čaj nebo extrakt z něj (EGCG) může mírně podpořit termogenezi, ale jeho hlavní přínos spočívá v obsahu polyfenolů s protizánětlivým účinkem. Smyslem je vytvořit prostředí, ve kterém tělo nemusí držet tuk jako ochranu, nikoli jej silou nutit k výkonu a přílišnému omezování.

Být stále mlád

Rostoucí skupinu lidí zajímá dlouhodobá vitalita a oddálení biologického stárnutí. Longevity stack se zaměřuje na ochranu mitochondrií, snížení chronického zánětu a podporu buněčné opravy. Vhodné jsou zde proto látky s antioxidační funkcí, například polyfenoly z kurkumy, zeleného čaje nebo bobulovin, protizánětlivý astaxanthin nebo koenzym Q10 pro podporu mitochondriální produkce energie.

Dostatek vitamínu D, hořčíku a omega-3 mastných kyselin má robustní data v oblasti kardiometabolického zdraví. Zajímavé jsou i adaptogeny a byliny podporující odolnost vůči stresu, protože právě chronická aktivace stresové osy patří mezi největší urychlovače stárnutí. Cílem není bojovat s věkem, ale udržovat nízkou míru systémového opotřebení.

Jak pečovat o největší orgán těla

Specifickou kapitolou je vzhled kůže, který pro mnoho lidí představuje viditelný indikátor celkového zdraví a také udržení mladistvého vzhledu. Stav pleti je citlivý na glykemii, zánět, hormonální rovnováhu i kvalitu spánku. Základ tvoří dostatek vitamínu C pro syntézu kolagenu, zinek pro hojení a regulaci mazu a omega-3 pro snížení zánětlivosti. Opět zde hrají roli antioxidanty jako astaxanthin či polyfenoly, které mohou snižovat oxidační poškození způsobené UV zářením.

V praxi se často ukazuje, že největší efekt má stabilizace stresu a spánku, protože kortizol i fragmentovaný spánek se rychle projeví právě na pleti. Právě spánek by měl být považován za základní prioritu, bez jehož optimalizace ostatní cíle více či méně stagnují. Jemná suplementační podpora může zahrnovat hořčík v dobře vstřebatelných formách, glycin podporující relaxaci nervového systému, případně nízké dávky melatoninu u osob s narušeným cirkadiánním rytmem. Byliny jako meduňka či mučenka mohou tlumit večerní napětí a podpořit usínání.

Společným jmenovatelem všech těchto přístupů je personalizace. Supplement stack by měl vycházet z individuálního obrazu stravy, životního stylu, laboratorních hodnot a subjektivního pocitu. Správná role doplňků je vyplňovat mezery a často tak stačí optimalizovaná kombinace několika málo látek, užívaných konzistentně a ve správném kontextu.

Týden tradera: FOMO žene zlato do bubliny a dolar na kolena

Týden tradera: FOMO žene zlato do bubliny a dolar na kolena
Kryštof Míšek
Drahé kovy lámou rekord za rekordem a přispívají k tomu, že tahle „party“ bude mít opravdu hodně ostrou kocovinu. Už dlouho jsem neviděl, aby zlato tak posilovalo, a přitom finanční trhy neprocházely vyloženě obdobím nadměrné volatility. V týdnu pokračovalo zveřejňování hospodářských výsledků velkých amerických firem a zasedala americká centrální banka. Index S&P 500 se drží kolem 7 000 bodů.

Jak jsem psal v úvodu. Ceny drahých kovů překonávají maxima a dá se mluvit o spekulativní bublině, na kterou rychle naskakují retailoví investoři pod tlakem efektu FOMO (fear of missing out). Stříbro je tak poprvé nad 120 dolary, zlato u 5 600 dolarů za unci. Investoři nyní vnímají drahé kovy jako bezpečné útočiště v období politické a ekonomické nejistoty. A to zejména ve vztahu k Donaldu Trumpovi a americkému dolaru.

Trump zjevně usiluje o měnovou manipulaci a snaží se podrazit cenu rezervní měny, aby podpořil domácí export a zvýšil jeho konkurenceschopnost. Už před posledním oslabením dolaru směrem například proti koruně až k 20 USD/CZK se mluvilo o tom, že obchodní bilance USA vykazuje největší rovnováhu od roku 2009.

Zlaté cihly ve švýcarské centrální bance

Lukáš Kovanda: Zlato přepisuje ruský účet za válku

Názory

Zmrazené rezervy měly Kreml oslabit. Jenže zlato mezitím dramaticky zdražilo. Hodnota ruského zlata tak dnes sankční ztráty převyšuje. A trh znovu vítězí nad politikou.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Fed na posledním zasedání ponechal základní úrokovou sazbu beze změny v pásmu 3,5–3,75 procenta a zároveň výrazně upravil tón své komunikace směrem k většímu optimismu ohledně vývoje americké ekonomiky. Jerome Powell uvedl, že od posledního zasedání došlo k „jasnému zlepšení“ ekonomického výhledu, inflace dál zpomaluje a trh práce vykazuje známky stabilizace, nikoli zhoršování. Na to, že si členové centrální banky začínají uvědomovat, že se možná americká ekonomika přehřívá, finanční podmínky jsou mimořádně uvolněné, tak je reakce trhů zatím velmi pozitivní.

Kevin Warsh

Proč Trump vybral do čela Fedu Warshe? Půjde mu na ruku

Názory

Americký prezident dnes do čela americké centrální banky – Fedu – nominoval Kevina Warshe, který v jejím širším vedení už působil, v letech 2006 až 2011.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Společnost SpaceX Elona Muska plánuje podle informací deníku Financial Times vstoupit na burzu v polovině června. Cílem historicky největšího IPO je získat až 50 miliard dolarů, což by firmu ocenilo na přibližně 1,5 bilionu dolarů.  Dalším důvodem, proč SpaceX cílí na červen, jsou podle zdrojů Muskovy narozeniny, které připadají na 28. června. Tohle může být opravdu IPO událost roku. Se vší úctou k IPO CSG rozměr „Muskova umění“ prodeje investorům je ještě někde úplně jinde a myslím, že se po akciích Space X dost zapráší.

Dobře už bylo? Evropa na tom není tak špatně, jak se o ní obvykle mluví

Karel Pučelík
Zatímco Donald Trump mluví o sobě a o USA takřka výhradně v superlativech, z Evropy se stal příklad neúspěchu a zmaru, k čemuž přispívají i depresivní představitelé. Trumpova vyjádření nikdo neovlivní, ale sami Evropané by se sebeponižováním měli přestat. K ničemu smysluplnému to nevede.

Americký prezident Donald Trump Evropu popisuje jako příběh selhání a neschopnosti. Uráží evropské armády i vojáky, pro ekonomiku a byznys nemá o moc lepší slova. Viceprezident J. D. Vance zase evropské země obvinil z toho, že neudržují svobodu projevu. Pro MAGA politiky se Evropa stala fackovacím panákem.

Sami Evropané na kritiku vždy neodpovídají zrovna sebevědomě. Na kontinentu jsme si vytvořili vlastní „blbou náladu“ i bez Trumpa a Vance. O našich zemích mluvíme mnohdy jako o rozbitých a naše ekonomiky přirovnáváme k unaveným hlemýžďům. Odpovědi na Americké hrozby jsou od většiny lídrů poměrně slabé.

Skoro to působí, jako že dobře už bylo a žádná zářná budoucnost nás nečeká. Jsme na tom ale skutečně tak špatně? Je sice dobré se postavit tváří v tvář vlastním slabinám a nebát se je pojmenovat, ale upadnout do pesimismu a letargie skutečně nepomůže nikomu – tedy kromě našich nepřátel. S tím spojená nedostatečná iniciativa nahrává Rusku a nechává volné ruce Trumpovi, stejně tak posiluje naše vlastní populisty a krajní pravici.

Kanadský premiér Mark Carney

Karel Pučelík: Buď jste u stolu, nebo na talíři. Proč by Babiš s Macinkou měli poslouchat Carneyho?

Politika

Kanada na nic nečeká. Investuje do energetiky, bezpečnosti a odolnosti, jedná, hledá nové přátele. V novém mezinárodním systému nelze čekat na drobky, které spadnou z velmocenského stolu. Podřízená pozice není důstojná, a v konečném důsledku se ani nevyplatí. Mohl by to někdo říct Babišovi a Macinkovi?

Karel Pučelík

Přečíst článek

Není důvod se ponižovat

Dobře to shrnula v rozhovoru pro magazín Politico šéfka Mezinárodního měnového fondu Kristalina Georgieovová, která připomíná, že sedm s z deseti nejvíce rostoucích ekonomik se aktuálně nachází v Evropské unii. „V Evropě uděláte něco skvělého a řeknete ‚to není špatné‘. V dnešním světě se musíte trochu chlubit, vyzařovat sebevědomí,“ nabádá ekonomka.

Na rozdíl od Evropanů jsou Američané zvyklí se pochlubit. Donald Trump srší sebevědomím, jako kdyby jeho země představovala ráj na zemi. Stačí se podívat na statistiky. Co třeba extrémní chudoba? Dětská úmrtnost? Počty násilných činů a vražd? Evropa, i se svými chybami, regulacemi a neefektivností je humánnějším a solidárnějším prostorem než Spojené státy. Naše země stojí na jiných principech, o kterých rozhodně nelze říci, že jsou špatné.

Vidíme i úspěšné příběhy. Georgiovová zmiňuje například Portugalsko nebo Řecko, které bylo před pár lety na úplném dně, ale dnes se postupně vrací do formy. Proč se nepodívat i do Španělska? Pod vedením Pedra Sáncheze dokáže slušně růst, aniž by se vláda vzdávala svých levicových principů.

Kolik stojí jarňáky na českých horách? Ne prasátko, musíte rozbít prase

Dalibor Martínek: Kolik stojí jarňáky na českých horách? Ne prasátko, musíte rozbít prase

Názory

Jsou tu dětské jarní prázdniny. Pro rodiče finanční horor. Podle aktuální zprávy státní agentury CzechTourism „stále platí, že ceny za dovolenou na zimních horách v ČR jsou nižší než v zahraničí.“ Není to úplně pravda. Kolik by stály jarní prázdniny na horách rodinu se dvěma dětmi?

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Máme problémy, máme ale i nástroje

Jistěže nelze malovat aktuální situaci narůžovo. Ve světě, který se tříští, to bude mít EU náročnější. Její rozhodování je kvůli mnohohlavému vedení výrazně náročnější než v USA, Rusku nebo Číně. Zároveň výrazně více promýšlí důsledky svých kroků, což všechno dohromady nejednou vede k neakceschopnosti. Další integrace by zde nepomohla

Jak ale uvádí šéfka MMF, „osud Evropy je v rukou Evropanů“. Nemusíme – a neměli bychom – čekat, až za nás rozhodne někdo další, třeba ve Washingtonu. Nyní je nejvyšší čas, abychom se zbavili závislosti na jiných – ať už v bezpečnosti nebo v ekonomice.

Vezměme si na příklad slavnou Draghiho zprávu, která pro evropskou ekonomiku nevyzněla úplně dobře. Politici, média a veřejnost na její obsah reagovali značně depresivně. Místo toho by ale měla být impulsem, na co by si EU i jednotlivé země měly dát pozor, ne nečinně čekat na zázrak.

Máme problémy, ale máme i nástroje k jejich řešení. Bude to ale chtít úsilí a odvahu. To přece není tak špatná zpráva, ne?

