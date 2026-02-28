Tragédie v Íránu. Letecký útok na dívčí školu má už 70 obětí
Počet obětí dnešního leteckého útoku na dívčí školu v jižním Íránu stoupl na 70, dalších 90 dívek utrpělo zranění, informovala podle agentury DPA íránská média. Ta útok přičetla Izraeli a Spojeným státům, které zahájily údery na Írán.
„Tato škola byla přímým cílem útoku,“ napsala íránská agentura Tasním. Podle ní bylo v době zásahu asi 170 žaček.
Zástupce guvernéra provincie Hormozgán dříve informoval, že zasažen byl první stupeň dívčí školy ve městě Mínáb. V provincii Hormozgán se nachází několik námořních základen íránských ozbrojených sil, uvedla agentura DPA.
Spojené státy dnes ráno společně s Izraelem zahájily rozsáhlé údery na Írán. Americký prezident Donald Trump uvedl, že se USA postarají o to, aby Teherán nezískal jadernou zbraň, i když je možné, že při vojenské operaci zemřou američtí vojáci. Zároveň vyzval íránský lid, aby vyšel do ulic a převzal vládu nad svou zemí. Izraelský ministr obrany Jisrael Kac údery označil za preventivní útok.
Írán v odvetě zahájil útoky proti Izraeli a americkým základnám v regionu.
Americko-izraelský útok na Teherán představuje zásadní obrat v politice prezidenta Donalda Trumpa. Muž, který před nástupem do úřadu sliboval, že Spojené státy nebude zatahovat do nových válek, nyní stojí za jednou z nejvýznamnějších vojenských operací svého druhého mandátu.
Spojené státy a Izrael uvrhávají Blízký východ do propasti nekontrolované eskalace, varovala ruská diplomacie v reakci na americko-izraelskou vojenskou operaci proti Teheránu. Spojené státy a Izrael vyzvala, aby okamžitě útoky na Írán ukončily. Ruský prezident Vladimir Putin o útocích na Írán jednal s prostřednictvím videokonference se členy ruské bezpečnostní rady, informovaly ruské agentury s odvoláním na mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova.
