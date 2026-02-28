Tragédie v Íránu. Letecký útok na dívčí školu má už 70 obětí

Vyberte si z našich newsletterů

ČTK
Počet obětí dnešního leteckého útoku na dívčí školu v jižním Íránu stoupl na 70, dalších 90 dívek utrpělo zranění, informovala podle agentury DPA íránská média. Ta útok přičetla Izraeli a Spojeným státům, které zahájily údery na Írán.

„Tato škola byla přímým cílem útoku,“ napsala íránská agentura Tasním. Podle ní bylo v době zásahu asi 170 žaček.

Zástupce guvernéra provincie Hormozgán dříve informoval, že zasažen byl první stupeň dívčí školy ve městě Mínáb. V provincii Hormozgán se nachází několik námořních základen íránských ozbrojených sil, uvedla agentura DPA.

Spojené státy dnes ráno společně s Izraelem zahájily rozsáhlé údery na Írán. Americký prezident Donald Trump uvedl, že se USA postarají o to, aby Teherán nezískal jadernou zbraň, i když je možné, že při vojenské operaci zemřou američtí vojáci. Zároveň vyzval íránský lid, aby vyšel do ulic a převzal vládu nad svou zemí. Izraelský ministr obrany Jisrael Kac údery označil za preventivní útok.

Írán v odvetě zahájil útoky proti Izraeli a americkým základnám v regionu.

Americký prezident Donald Trump

Slábnoucí podpora, tvrdší zahraniční politika: Trump vsadil na válku a riskuje vše

Politika

Americko-izraelský útok na Teherán představuje zásadní obrat v politice prezidenta Donalda Trumpa. Muž, který před nástupem do úřadu sliboval, že Spojené státy nebude zatahovat do nových válek, nyní stojí za jednou z nejvýznamnějších vojenských operací svého druhého mandátu.

nst

Teherán
Aktualizováno

Okamžitě ukončete útoky na Írán, vyzvala Moskva Spojené státy a Izrael

Politika

Spojené státy a Izrael uvrhávají Blízký východ do propasti nekontrolované eskalace, varovala ruská diplomacie v reakci na americko-izraelskou vojenskou operaci proti Teheránu. Spojené státy a Izrael vyzvala, aby okamžitě útoky na Írán ukončily. Ruský prezident Vladimir Putin o útocích na Írán jednal s prostřednictvím videokonference se členy ruské bezpečnostní rady, informovaly ruské agentury s odvoláním na mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova.

ČTK

Ráda vidím, když něco, co vznikne v hlavě, začne žít mezi lidmi, říká Olga Menzelová

Michal Nosek
Michal Nosek

Producentka a kurátorka kulturních projektů Olga Menzelová byla hostkou pořadu VIP Eva Talks na webu Newstream.cz. V rozhovoru mluvila o řízení kreativních projektů, rovnováze mezi prací a rodinou i o tom, proč považuje péči o fyzickou kondici za základ dlouhodobého výkonu.

Olga Menzelová patří k osobnostem, které propojují svět kultury, komunikace a produkce s manažerskou disciplínou. Profesně vychází z marketingu a public relations, postupně se však posunula směrem ke kulturním a autorským projektům, kde je nutné skloubit kreativitu s precizní organizací.

Komunikaci nevnímá jako technický nástroj, ale jako proces, který uvádí myšlenky do pohybu. „Ráda vidím, když něco, co vznikne v hlavě, začne žít mezi lidmi,“ říká. Schopnost převést koncept do konkrétního a funkčního formátu. Ať už jde o výstavu, společenskou událost nebo dlouhodobý projekt – považuje za klíčovou manažerskou kompetenci.

Tomáš Prouza, šéf Svazu obchodu a cestovního ruchu a viceprezident Hospodářské komory ČR

Češi si své křivdy rádi hýčkají, říká Tomáš Prouza

Newstream TV

Tomáš Prouza, host pořadu VIP Eva Talks moderátorky Evy Čerešňákové, se k roli prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu dostal nepřímo. Profesní dráhu zahájil v médiích a oblasti osobních financí, později působil ve státní správě i mezinárodních institucích včetně Světové banky. Klíčovou zkušeností pro něj bylo působení na Úřadu vlády ČR, kde se podílel na koordinaci evropské agendy.

nos

Kreativita potřebuje strukturu

Kulturní sektor bývá často spojován především s emocemi a estetikou. Praxe je však výrazně komplexnější. Úspěšný projekt vyžaduje jasné zadání, realistický rozpočet, časový plán i schopnost řídit tým. Kreativita bez struktury podle Menzelové dlouhodobě neobstojí.

Její práce stojí na kombinaci intuice a systematičnosti. Dokáže rozpoznat potenciál projektu, ale zároveň nastavuje procesy tak, aby výsledek odpovídal původní vizi. Marketingové vzdělání jí umožňuje přemýšlet nejen o obsahu, ale i o cílové skupině, partnerstvích a udržitelnosti.

VIP Eva Talks s Olgou Menzlovou Newstream

Role matky jako manažerská škola

Vedle profesních aktivit otevřeně mluví i o rodinném životě. Sama přiznává, že hledání rovnováhy je dlouhodobý proces. „Říká se, že nejlepší manažerky jsou mámy, které mají víc dětí a zvládají práci i ty děti. Tady mám ještě velké rezervy a bojuju s tím,“ říká s nadhledem.

Zkušenost mateřství podle ní přináší cenné kompetence. Zejména efektivnější práci s časem, schopnost prioritizace i větší empatii při vedení lidí. V prostředí, kde se pracuje pod tlakem a s omezenými zdroji, jsou právě tyto dovednosti klíčové.

Výkon a péče o sebe

Téma výkonnosti propojuje i s osobním životním stylem. Dlouhodobý pracovní výkon podle ní nelze oddělit od fyzické kondice a mentální stability. Věnuje se pravidelně pohybu, kombinuje jógu, dechové techniky a kondiční trénink.

„Jinak bych nemohla dobře fungovat nejen fyzicky, ale ani mentálně. Péče sama o sebe je důležitá pro každého z nás,“ říká. V kontextu současného pracovního tempa považuje vědomou práci s energií za investici, nikoli za luxus.

Eva Čerešňáková a Rey Koranteng
video

Rey Koranteng: Moderátor není jen „mluvící hlava“, ale součást dynamického procesu

Newstream TV

Rey Koranteng s Evou Čerešňákovou mluví otevřeně o tom, proč se necítí být slavný, jak vnímá zkušenosti s odlišným původem i proč je živé vysílání práce „na sekundy“. V rozhovoru popisuje náhodný vstup do televize, adrenalin zpravodajství i hodnoty, které si po letech v médiích drží.

Michal Nosek

Dlouhodobost místo viditelnosti

Menzelová dnes působí především jako producentka a kurátorka kulturních iniciativ. Neusiluje o mediální pozornost, soustředí se na kvalitu výstupu a dlouhodobý dopad projektů. V prostředí orientovaném na rychlý efekt sází na kontinuitu, důvěryhodnost a systematickou práci.

Co dalšího se v rozhovoru dozvíte?

  • Jak se mění financování kulturních projektů v době ekonomické nejistoty?
  • Co dnes rozhoduje o úspěchu kulturní akce – obsah, jméno, nebo marketing?
  • Jak nastavit spolupráci s partnery tak, aby byla dlouhodobě udržitelná?
  • Lze kreativitu řídit stejně jako jakýkoli jiný byznysový projekt?
  • Jaké manažerské návyky si odnesla z mateřství?
  • Proč považuje fyzickou kondici za součást profesní odpovědnosti?
  • A co podle ní dnes nejvíce chybí českému kulturnímu prostředí?

video

Není nic lepšího než sport, to vám řekne každý psychiatr, říká Olga Menzelová

Enjoy

nos

Francesco Kinský Dal Borgo
video

AI mi napsala skvělý proslov za 30 vteřin. A to mě děsí, říká hrabě Francesco Kinský dal Borgo

Enjoy

Michal Nosek

Eva čerešňáková a Matěj König v pořadu VIP Eva Talks
video

Lidé kvůli mně začínají sportovat. To je nejvíc, říká sportovní influencer Matěj König

Enjoy

Michal Nosek

Volby, které mohou změnit Evropu. Maďarská opozice posiluje i na venkově, tradiční baště Orbána

Péter Magyar
ČTK
nst
nst

Maďarsko vstupuje do rozhodující fáze předvolební kampaně a premiér Viktor Orbán čelí nejvážnější politické výzvě od svého nástupu k moci před 16 lety. Opoziční lídr Péter Magyar podle průzkumů rychle posiluje a šest týdnů před volbami se jeho strana Tisza dostává do výrazného náskoku před vládním Fideszem.

Jedna z posledních sondáží přisoudila Tisze náskok 20 procentních bodů, uvádí agentura Bloomberg. Orbán sice výsledky zlehčuje a tvrdí, že je předčasné ho odepisovat, další data však naznačují, že jeho dominance může být poprvé vážně ohrožena.

Bitva o venkov

Magyar vyráží i do odlehlých oblastí, které byly dosud baštami Fideszu. Příkladem budiž vesnice Vámosmikola na hranicích se Slovenskem. Ta představuje symbolický terén, kde se může rozhodovat. Právě zde se ukazuje, že část tradičních voličů vládní strany začíná přehodnocovat svou podporu.

Někteří obyvatelé, které cituje agentura Bloomberg, přiznávají, že byli dlouholetými podporovateli Fideszu, ale pod vlivem zklamání a debat s okolím změnili názor. Kritika se týká především korupce, stagnující ekonomiky či slabých veřejných služeb.

Ropovod Družba

Lukáš Kovanda: Maďarsko přeplácí za ropu z Družby. Přes Chorvatsko by ušetřilo desítky procent

Money

Ani v den čtvrtého výročí zahájení ruské invaze na Ukrajinu nelze říci, že by západní sankce snižovaly vývoz ruské ropy, konstatuje ve speciální studii vydané u příležitosti daného výročí finský institut CREA. V tomto smyslu tedy podle něj selhávají, když ve čtvrtém roce od začátku invaze setrvával objem vývozu ruské ropy šest procent nad úrovní před invazí.

Lukáš Kovanda

Ekonomika jako slabé místo

Podle politoložky Andrey Szabóové spočívá klíčový problém vlády v tom, že po pandemii covidu-19 nedokázala obnovit hospodářský růst. Nedostatek finančních zdrojů omezuje schopnost kabinetu reagovat na nespokojenost spojenou s nízkými mzdami a korupcí.

Maďarsko se za Orbánovy „neliberální demokracie“ podle žebříčku Transparency International stalo nejzkorumpovanější zemí Evropské unie. Lékaři hovoří o krizi ve zdravotnictví, problémy přetrvávají i ve školství.

Orbán se snaží mobilizovat voliče svým odmítavým postojem k podpoře Ukrajiny. Vládní kampaň staví na tvrzení, že hlas pro Magyara je hlasem pro válku. Tento narativ podporují billboardy i provládní média.

Konzervativní alternativa

Magyarova strana Tisza vyrůstá ze stejných konzervativních kořenů jako Fidesz. Podle Szabóové tak voliči nemusejí měnit své hodnoty, aby přešli na její stranu. „Tisza a Peter Magyar nejsou levicoví,“ konstatuje.

Magyar vede intenzivní kampaň, během níž denně vystupuje na několika mítincích. Omezené zdroje a slabý přístup ke státním médiím jej nutí spoléhat na přímý kontakt s voliči. Sám svou strategii označuje za „puritánskou, levnou kampaň“.

Rozhodnou regiony

Strategie opozice se zaměřuje na klíčové oblasti, kde se mísí nespokojenost s demografickými změnami – například turistická města kolem Balatonu nebo venkov severně a východně od Budapešti.

Ve Veszprému, který byl považován za pevnost jednoho z Orbánových blízkých spolupracovníků, přišly na Magyarův mítink tisíce lidí. Oproti tomu premiér organizuje převážně uzavřená setkání pro registrované příznivce.

Orbán sám připustil, že podpora mezi vzdělanějšími voliči oslabuje a že jádrem jeho elektorátu zůstávají dělníci.

Charles Kushner

Velvyslanci ve službách MAGA? Trumpovi muži rozdmýchávají spory v Evropě

Politika

Napětí mezi Spojenými státy a několika evropskými zeměmi se vyostřuje. Francie i Belgie si předvolaly americké velvyslance kvůli jejich výrokům a zásahům do domácí politiky. Paříž navíc po odmítnutí schůzky přerušila kontakty s americkým velvyslancem Charlesem Kushnerem, píše Bloomberg.

nst

Volby s evropským přesahem

Nadcházející hlasování může mít dopad nejen na vnitropolitickou scénu, ale i na vztahy Maďarska s Evropskou unií. Magyar otevřeně hovoří o snaze obnovit narušené vazby s Bruselem.

Atmosféra na venkovských náměstích napovídá, že volby mohou rozhodnout ekonomické otázky a celková únava z dlouholeté vlády. Jak shrnul jeden z místních obyvatel, který si ke skromnému důchodu přivydělává prací na traktoru: bez změny se situace nezlepší.

Po 16 letech u moci tak Orbán poprvé čelí reálné možnosti, že jeho éra může skončit.

Viktor Orbán

Maďaři zablokují půjčku EU Ukrajině za 2,2 bilionu korun, na které se ovšem ani nepodílejí

Politika

Lukáš Kovanda

Maďarský premiér Viktor Orbán a ruský prezident Vladimir Putin

Putin „zavařil“ Orbánovi, jenž před blížícími se volbami čelí závažnému výpadku dodávek ruské ropy

Názory

Lukáš Kovanda

