Alarmující predikce: Do roku 2035 může být 100 tisíc lidí plně odkázaných na péči
V Česku bude v příštích letech výrazně přibývat lidí, kteří jsou plně odkázáni na pomoc druhých a pobírají nejvyšší příspěvek na péči. Podle predikce sociálních služeb zveřejněné Národním zdravotnickým informačním portálem by se jejich počet mohl do deseti let zvýšit o více než třetinu.
Zatímco v roce 2024 pobíralo nejvyšší, čtvrtý stupeň dávky zhruba 73 800 handicapovaných a seniorů, v roce 2035 by jich mohlo být už 100 300. A růst má pokračovat i dál. V polovině století by mohlo mít nejvyšší příspěvek na péči až 123 300 lidí.
Miliony navíc, miliardy navrch
Příspěvek na péči se vyplácí ve čtyřech stupních podle míry závislosti. Lidé, kteří jsou na pomoc zcela odkázáni, dostávají měsíčně 23 tisíc korun v zařízení nebo 27 tisíc korun v domácím prostředí. Třetí stupeň činí 16 100 korun pro děti a 14 800 korun pro dospělé.
Růst se však netýká jen nejvyššího stupně. Lidí s druhým nejvyšším příspěvkem bylo předloni 116 300. Do roku 2030 by jich mohlo přibýt o 20 tisíc a do roku 2035 o dalších téměř 20 tisíc. Do poloviny století by jejich počet mohl dosáhnout 190 800.
Předloni tvořili příjemci nejvyššího stupně 17 procent všech pobíratelů příspěvku, druhý nejvyšší stupeň pak 27 procent. Průměrný věk lidí s úplnou či těžkou závislostí byl 70 let, polovina z nich měla více než 79 let.
Náklady se už zdvojnásobily
Výdaje na příspěvky na péči za posledních deset let dramaticky vzrostly. V roce 2015 činily 21,2 miliardy korun. Předloni už 41,3 miliardy a loni přes 46,4 miliardy korun. Letos rozpočet počítá s částkou 47,5 miliardy korun a očekávají se návrhy na další navýšení.
Ministr práce Aleš Juchelka už dříve uvedl, že zajištění péče kvůli stárnutí populace bude znamenat ještě větší finanční zátěž než důchodový systém. „Budou to vysoké desítky miliard korun ročně,“ řekl nedávno novinářům. Zdroje financování zatím nepředstavil.
Změny až za další vlády
Vládní program ANO, SPD a Motoristů slibuje posílení dostupnosti péče, rozšíření zařízení, zapojení soukromých peněz i valorizaci příspěvku. Připravit se má nový model financování, který zohlední počet klientů a jejich nároky, a zavést se má i „hmotné zabezpečení“ pro pečující o blízké.
Nový zákon o sociálních službách má ministr Juchelka předložit do podzimu 2028. Samotný systém by měl začít fungovat od roku 2031 – tedy až za další vlády.
