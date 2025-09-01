Pravý „Tokio zážitek“. Do Česka míří kiosky s japonskými pochutinami
Společnost Sushi Circle expanduje do Česka. Od září odstartovala koncept autentických kiosků, které nabízí japonskou kuchyni v čele s oblíbeným sushi a rýžovými či nudlovými pokrmy. Pravý „Tokio zážitek“ zákazníci poznají nejprve v pražských hypermarketech Kaufland.
Restaurace Sushi Circle, která vznikla v roce 1997 ve Frankfurtu jako první restaurace s pohyblivým samoobslužným pásem, se během let rozrostla do konceptu kiosků, odkud si zákazníci mohou odnést čerstvé japonské pokrmy, které personál připravuje přímo na místě do boxů. Jedná se o sushi rolky, rýžové a nudlové speciality, poke bowls či japonské street food. Aktuálně má Sushi Circle více než 300 poboček po celém Německu.
„Český trh je pro nás zajímavý nejen blízkostí, ale také s ohledem na preference zákazníků, které se v posledních letech značně posunuly právě k novým gastronomickým zážitkům a rostoucí oblibě exotické kuchyně. Japonskou kuchyni konzumují 3 ze 4 Čechů, což je pro nás indikátor velkého potenciálu. Chceme jim nabídnout vysokou kvalitu surovin a autentických ingrediencí,“ komentuje vstup na český trh John Örmä, ředitel Sushi Circle.
Do Sushi Circle před dvěma lety vstoupil gigant Zensho Holdings, největší poskytovatel gastronomických služeb v Japonsku, díky čemuž společnost získala další know how, prostředky na expanzi a vývoj inovativních konceptů pro maloobchod.
Společnost v posledních letech zaznamenala výrazný růst a v současnosti působí s více než 300 sushi kiosky v německém maloobchodním segmentu s potravinami. Patří mezi klíčové hráče v oboru s obratem ve vyšších desítkách milionů eur a zaměstnává 750 pracovníků.
Enjoy
