VIP Eva Talks: Restaurační byznys je hlavně o lidech. Hned se pozná jak se starají, říká Zdeněk Pohlreich

Eva Čerešňáková, autorka, moderátorka, bývalá modelka a Česká vicemiss v pořadu VIP Eva Talks na Newstream TV zpovídá české celebrity. V repríze vám přinášíme rozhovor s jedním z nejznámějších kuchařů a moderátorů pořadů o gastronomii Zdeňkem Pohlreichem.

„Restaurací je v Česku je stále strašně moc, tak je jasné, že ubývají a budou dále ubývat,“ tak černě vidí budoucnost gastronomie Zdeněk Pohlreich. Byť je nyní dle něj práce v pohostinství mnohem lépe placená než před covidovou pandemií, pracovníkům se do restaurací znovu nechce. To že se prakticky nedají sehnat zodpovědní lidé, kteří by měli o práci v gastru zájem, vidí známý kuchař a moderátor gastronomických pořadů jako jeden ze zásadních problémů.

Lidi nejsou

„V průběhu pandemie si řada lidí, kteří procovali v gastronomii uvědomila, že se mohou na pracovním trhu uplatnit i jinde. Změnila proto profesi a o návratu do restaurací vůbec neuvažují," komentuje situaci s tím, že když se hlásí noví, tak neunesou stálý stres, který práce přináší. „Doba i věk zájemců se změnily a už nejde na nové zaměstnance pouštět hrůza a být tak přísný jako před lety," říká Pohlreich.

Restaurační byznys má celou řadu proměnných, zaměstnanec musí zvládat pracovní zátěž, komunikovat a vydržet. Dle Pohlreicha jde o krutý byznys jak pro majitele restaurací, tak zaměstnance. Konkurence, zejména ve velkých městech, je obrovská. Majitel je navíc neustále vystaven možnosti veřejného odsouzení od klientů, a zároveň musí být tvrdý k dodavatelům a neúprosný k zaměstnancům, což je strašidelná kombice.

Jak se pozná kvalitní restaurace?

Co má nejraděj na talíři?

Kde tkví největší problémy gastronomie?

Co doopravdy znamenal pro hostinské covid?

