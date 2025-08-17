Biohacking: Sezóna ovoce a zeleniny vrcholí. Co nyní tělu prospěje nejvíce?
Srpen je v České republice měsícem vrcholné sezóny, kdy zahrady i farmářské trhy přinášejí bohatou úrodu čerstvých plodin. Pro spotřebitele to znamená možnost vybírat potraviny, které nejen podporují zdraví a jsou ekonomicky nejvýhodnější, ale také přispívají k udržitelnému stravování. Mezi plodinami, které v tomto období dosahují vrcholné kvality patří také švestky, ostružiny, mrkev a hrášek. Každá z těchto plodin nabízí specifickou kombinaci vitamínů, minerálů, fytochemikálií a vlákniny, které podporují imunitní systém, zdraví trávicího traktu, kardiovaskulární systém, zrak, pokožku a celkovou vitalitu organismu.
Švestky je typické ovoce českých zahrad a dosahují vrcholu zralosti právě teď v srpnu. Tmavší odrůdy jsou bohaté na antokyany. Tedy přírodní pigmenty, které dávají plodům tmavě modrou až fialovou barvu a mají výrazný antioxidační účinek. Antokyany chrání buňky před poškozením volnými radikály, snižují oxidační stres a působí protizánětlivě, čímž podporují zdraví srdce a cév a přispívají k prevenci chronických onemocnění. Švestky jsou známé svým mírně projímavým účinkem, kdy umí jemně působit proti zácpě. Je to dané kombinací různých druhů vlákniny, švestkám přirozeného sladidla sorbitolu, který zvlhčuje stolici a flavonoidů, které podporují peristaltiku. Dále obsahují vitamín C, K, měď a karotenoidy jako lutein a zeaxantin, jejichž antioxidační role v těle nejvíce prospívá zdraví očí a kůže. Švestky umí pomáhat vázat cholesterol a toto spolu s obsaženým vitamínem K a antokyany podporují zdraví srdečně-cévní soustavy.
Ostružiny, které běžně najdeme i planě rostoucí v lesích, podobně jako švestky obsahují antokyany a další flavonoidy s antioxidačním a protizánětlivým účinkem. Tyto látky chrání buňky před oxidačním stresem, podporují zdraví kardiovaskulárního systému a mohou přispět ke snížení zánětlivých procesů v těle. Tím předcházejí chronickým onemocněním, jako je rakovina, posilují imunitu a regulují imunitní odpověď. Také podporují zdraví mozku a udržují kognitivní funkce i s přibývajícím věkem. Ostružiny jsou plodina s jedním z nejvyšších obsahem antioxidantů vůbec a to zvláště ty divoce rostoucí. Překonávají ji jen divoce rostoucí borůvky či arónie (černý jeřáb). Ostružiny jsou rovněž bohaté na vitamín C, K, a E, mangan, měď a folát, vitamín B9.
Laktoferrin je druh proteinu, který patří do rodiny transferinů. Tedy látek, které jsou zodpovědné za vazbu a transport železa v organismu. Jak většina lidí ví, železo je pro náš organismus naprosto nezbytné. Většina je ho v našem těle vázána v hemoglobinu, kde zajišťuje přenos kyslíku po celém těle. Bez hemoglobinu a železa v něm by buňky doslova nemohly dýchat. Dále se ještě železo podílí na tvorbě hormonů, enzymů, neurotransmiterů a také hraje roli v imunitním odpovědi organismu. Laktoferrin se přirozeně vyskytuje v našem těle. Nejvíce je ho přítomno v mateřském mléce, ale i ve slinách, slzách a některých dalších tělesných tekutinách.
Biohacking: Protein, bez kterého by to nešlo. Laktoferrin by si měli doplnit ti, kdo mají málo železa
Mrkev je v srpnu šťavnatá, pevná a plná přirozené sladkosti, která je výsledkem dostatečného slunečního záření. Obsahuje opravdu vysoká množství beta karotenu, prekurzoru vitamínu A, který je klíčový pro zdravý zrak, správnou funkci imunitního systému a ochranu pokožky před volnými radikály. Kromě beta karotenu ale obsahuje i další druhy karotenoidů, které vykazují antioxidační vlastnosti a udržují tak řadu tělesných pochodů v dobré kondici. Zásadní je to v prevenci aterosklerózy a kardiovaskulárních problémů. Mrkev obsahuje také vlákninu podporující pravidelné trávení, vitamín K, který se podílí na udržení zdravých kostí a správné srážlivosti krve, a vitamín C, který posiluje obranyschopnost organismu. Minerály, zejména draslík, pomáhají regulovat krevní tlak, podporují činnost srdce a svalů.
Hrášek dosahuje v srpnu optimální kvality a představuje významný zdroj rostlinných bílkovin, obsahujících esenciální aminokyseliny, včetně lysinu, který bývá nedostatkový v obilninách, a je proto cenným zdrojem bílkovin zejména pro vegetariány a vegany. Plody obsahují vysoké koncentrace vitamínů C, K a B-komplexu, které podporují imunitní systém, zdraví kostí a nervového systému, a minerály jako mangan, měď, zinek, fosfor, železo a hořčík, jež hrají klíčovou roli při tvorbě enzymů, energetickém metabolismu a regulaci krevního tlaku. Vláknina v hrášku, kombinace nerozpustné a rozpustné, podporuje pravidelné vyprazdňování, stabilizuje hladinu cukru v krvi a napomáhá regulaci metabolismu tuků, zatímco prebiotické oligosacharidy stimulují růst prospěšné střevní mikroflóry, čímž zlepšují trávení a vstřebávání živin. Díky těmto specifickým nutričním vlastnostem patří hrášek k nejvýživnějším plodinám srpnové sezóny.
