Tradiční hospody nenávratně mizí. Nahrazují je vietnamské obchody a restaurace

Příkladů proměny hospod v obchody a asijské restaurace je po celé České republice nepočítaně. Newstream se zaměřil na jednu z opomíjených oblastí. Tedy okres Louny v Ústeckém kraji.

Reklama

„Pivo tady koupím za patnáct korun. V hospodě bylo za třicet a zkrachovala, protože tam chlapi přestali chodit. Takže posezení s basou lahváčů před obchodem, který hospodu nahradil, je jediná možnost, jak si pivo s kamarádama dát,” říká před vietnamskou večerkou v městysu Peruc na jihu Ústeckého kraje dřívější štamgast tamní restaurace.

Bufet v Kozí ulici: Na dršťkovku za 48 korun tam chodí cizinci i manažeři Enjoy Všechny pulty jsou obsazené. Není divu - v Masně Kozí vaří dobře a za skvělou cenu. Hlavní jídlo stojí kolem 160 korun. Petra Jansová Přečíst článek

Vietnamské obchody jsou v Peruci již tři. Nahradily dvě restaurace a cukrárnu. Každá z nich nabízí kromě klasických potravin odlišný sortiment. „Musíme se odlišit abychom přežili v rostoucí konkurenci,” říká třicátník Tien Tran Ngyuen stojící za kasou s bezdotykovým terminálem. Aby se odlišil od konkurence, rozšířil nabídku uzeného masa a sýrů. Navíc s manželkou připravují jarní závitky, které v obchodě prodávají. Dle slov obchodníka je o ně zájem, tak již přemýšlejí o otevření letního občerstvení. Česká hospoda s teplou kuchyní už není ve vsi žádná. Místní živnostníci si zřídili jen malou občerstvovnu s letní pergolou u fotbalového hřiště.

Dalšímu z odchodů, který se nachází u hlavní perucké silnice, místní přezdívají Kaufland. Vznikl z velké restaurace U Matějčků, která disponovala i tanečním sálem. Tento prostor prošel kompletní rekonstrukcí a uvnitř to vypadá jako v menším obchodním centru. Zákazník zde nalezne opravdu všechno. Od bačkor a povlečení po zahradní nástroje, barvy laky, nářadí či plastové sudy na dešťovou vodu.

video Zdeněk Pohlreich: Zlevňování v restauracích fakt nečekejte Newstream TV Neumím si představit, že by restaurace začaly v příštím roce zlevňovat. To uvedl známý šéfkuchař a podnikatel v gastronomii Zdeněk Pohlreich v pořadu Svět financí s Trinity Bank na CNN Prima NEWS. A to navzdory tomu, že lze očekávat snižování cen potravin. „Suroviny tvoří v našich nákladech maximálně třetinu. A ostatní položky porostou. Restauratéři jsou navíc podnikatelé, tak musí maximalizovat zisk,“ dodal Pohlreich. Stanislav Šulc Přečíst článek

Aktivní predátoři

Tohle byla velká rána pro místní smíšené zboží, které ve vsi funguje již třicet let. „Bude to pro mě obrovská cenová konkurence, navíc mají i lepší polohu,” uvedla Milena Kalíková, která provozuje obchod s barvami a nářadím a potřebami pro řemeslníky i zahrádkáře.

Třetí z obchodů tvoří jednu z dominant náměstí Emila Filly. Původně zde byl dlouhou řadu let zájezdní hostinec. Na přelomu tisíciletí ho restituentka dala do nájmu a zhruba před deseti lety nabídla obci odkup. Ta odmítla a dům šel do nabídky realitní kanceláře. Zájem projevili vietnamští průkopníci, kteří ve vsi otevřeli první obchod. Výhodou objektu je, že disponuje i dvěma byty v přístavbě a nachází se na náměstí, které díky zámku a kostelu navštěvují turisté.

Michelinský kuchař Kašpárek: Přál bych si, aby Češi neřešili jen cenu jídla Enjoy Field je jedním ze dvou tuzemských podniků, které si vyvařily prestižní Michelinskou hvězdu. Jeho spolumajitel, Radek Kašpárek, známý též z televizní soutěže MasterChef v prosinci otevřel novou restauraci přímo na Staroměstském náměstí. Jak vidí tuzemskou gastronomii a chce pro 420 získat Michelinskou hvězdu? Petra Jansová Přečíst článek

Před zmíněnými zhruba deseti lety nad vietnamským obchodem ohrnovali místní patrioti nos, situace se však postupem času výrazně změnila a do vietnamských obchodů chodí nakupovat celá obec. Místní i návštěvníci na provozovnách oceňují zejména dlouhou otevírací dobu i víkendový provoz.

Chřadnoucí COOP

Jedinou konkurencí pro vietnamské obchodníky je místní COOP, dříve Jednota, tedy nepřehlédnutelný relikt „komunistického venkova”. Zde se v podstatě zastavil čas a od roku 1989 se krom obalů a značek potravin nezměnilo nic. Nabídka je nepřehledná a prodavačky otrávené. Navíc obchod zavírá ve čtyři hodiny. To je pro Vietnamce jasný trumf, jak v byznysové válce tuzemský řetězec porazit.

V nedalekých Lounech je situace podobná, ale v něčem odlišná. Vietnamští obchodníci zde ovládli velkou část pěší zóny a provozují zde tradiční obchody, například se značkovým oblečením či sportovními potřebami a restaurace.

Gastronomické cestování: Kam za dobrým jídlem? Enjoy Jídlo je perfektní motivace pro cestování. Každá kultura má své tradiční pokrmy a nápoje. Koření, suroviny a způsob přípravy - to vše se v místní kuchyni odráží. Vybrali jsme pro vás 4 lokality, kam se vyplatí za jídlem a kulturou vycestovat a objevit nepoznané. Komerční spolupráce Přečíst článek

Ukázkou přeměny z české pivnice na vietnamskou restauraci je restaurace U Štrunců, ze které se v průběhu krátké doby stala restaurace Tien Tran Tat. V Lounech, kde žije necelých dvacet tisíc obyvatel, je obdobných podniků několik.

K problematice změn v gastronomii se v této souvislosti pro Newstream vyjádřil i jeden z nejznámějších českých kuchařů, Zdeněk Pohlreich: „Faktem je, že restaurací je pořád strašně moc. Krize nastane až v okamžiku, když vyprázdněné prostory po hospodách nebudou schopni majitelé nemovitostí pronajímat a nebudou je chtít už ani Vietnamci. Zároveň se může stát i to, že to provozovatelé nebudou schopní provoz personálně pokrýt, kvůli nedostatku lidí i růstu mzdových nákladů se bude zkracovat otevírací doba. I když to už lze pozorovat i teď. Ani to ale není nic špatného, všude v zahraničí je to běžné a zákazníci si na to zvykli a nesporně to bude příjemnější i pro zaměstnance”.

Výprava na ostrov Phu Quoc, kde roste nejlepší pepř na světě Enjoy Za nejlepší pepř na světě bývá označován Kampotský pepř, který roste v Kambodži a je chráněn globální ochrannou známkou. Pár desítek kilometrů od Kampotu v Thajském zálivu ale leží vietnamský ostrov Phu Quoc. A právě tady pěstují pepř ze stejných rostlin, jen na ještě příhodnějším podloží a v lepších klimatických podmínkách. Místní pepř tak mnozí považují za ještě lepší než ten Kampotský. Vyzkoušet to může každý, protože právě na Phu Quoc nyní létají přímé spoje z Prahy. Stanislav Šulc Přečíst článek