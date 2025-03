Biohacking: Červené a tmavé potraviny pomáhají v boji s efekty konzumace mikroplastů

Nová studie ukázala, jak se lze bránit efektům mikro- a nanoplastů v prostředí na individuální úrovni, když na té celospolečenské se to z různých důvodů neděje.

Mikroplasty v prostředí hrají významnou negativní roli ve zdraví obyvatelstva, což bylo dokázané řadou expertních studií. Do skupiny mikroplastů se zahrnují částice menší než pět milimetrů, které se staly součástí prostředí a lze je najít ve vzduchu, vodě i půdě. Byly nalezeny na Antarktidě, na dně oceánu i v mracích. V přírodě narušují integritu ekosystémů a negativně ovlivňují zdraví organismů a biodiverzitu. Vznikly degradací plastů a jsou schopné infiltrovat lidské tělo skrz dýchání, trávení i přes kůži. Tam výzkum mikroplastům připisuje řadu negativních dopadů - narušuje hormonální funkce, snižuje plodnost, jsou toxické buňkám v plicích, srdci, játrech a mozku a mění složení mikrobiomu ve střevech.

Již dřívější výzkumy také potvrdily obezogenní efekt látek přítomných v plastových výrobcích. Studie dokázaly, že s tím, že stoupla kalorická konzumace lidstva a snížila se fyzická aktivita za poslední desetiletí a lidé tloustnou, průměrné BMI je vyšší o dalšího 2,3 bodu, i když data očistíme o tyto lifestylové faktory. Následné studie zaměřující se na mikro- a nanoplasty zjistily, že ve standardních plastových výrobcích každodenní spotřeby jsou přítomny stovky látek a řada z nich jsou takzvanými metabolickými disruptory. Tyto chemikálie jasně způsobující tloustnutí narušují přirozené pochody v těle a tvorbu endokrinních hormonů podílejících se na metabolické rovnováze organismu.

Neznamená to, že by se po obezogenech přímo tloustlo, ale že zvyšují náchylnost a citlivost k přibírání na váze. Tyto efekty jsou ještě markantnější v dětství či dokonce při vývoji embrya. Studie naznačují, že tyto látky podporují obezitu tím, že mění vývoj tukových buněk, zvyšují ukládání energie v tukové tkáni a zasahují do přirozené kontroly pocitu hladu a sytosti. Experti výzkumu z roku 2022 varují, že plasty denní spotřeby obsahují silné směsi obezogenů, a proto mohou být významným, avšak podceňovaným environmentálním faktorem přispívajícím k obezitě. Obezita je pak neoddiskutovatelně spjata k řadou zejména moderních civilizačních onemocnění.

Dalo by se tedy říct, že mikroplasty v prostředí na individuální úrovni neovlivníme a stejně tak jejich dopad na naše tělo. Proto výzkumy, které ukazují, že i vhodně zvolená strava může zmírňovat vliv vnějšího znečištění na náš organismus, jsou významné. Nová studie zkoumala stávající výzkumy kombinující efekt mikroplastů na reprodukční systém, benefity konzumace specifických rostlinných flavonoidů antokyanů a jak antokyany interagují se steroidními receptory hormonálního systému a to na myších modelech a in vitro.

Studie došla k závěru, že u samic antokyany pomáhají normalizovat hladinu hormonů a chrání tkáně vaječníků před poškozením mikroplasty, čímž potenciálně udržují plodnost. U samců tyto sloučeniny zlepšují kvalitu spermií a chrání tkáně varlat tím, že interagují se steroidními receptory, čímž snižují zánět a oxidační stres způsobené mikroplasty. Tyto poznatky naznačují, že zařazení potravin bohatých na antokyany do stravy by mohlo být přirozenou strategií pro zmírnění reprodukční toxicity spojené s expozicí mikroplastům.

Antokyany jsou přirozeně se vyskytující silné antioxidanty ve formě intenzivního pigmentu v rostlině - sytě červená a modrá, fialová až černá. Bohaté na antokyany jsou tedy borůvky, ostružiny, maliny, rybízy, třešně, švestky, červené hroznové víno, červené zelí, lilek, červená cibule či tmavě červeně zbarvené fazole. Antokyany jsou vysoce protizánětlivé a tím podporují zdraví na všech úrovních. Chrání buňky před oxidativním stresem a tím celé tkáně před rakovinou, srdečními onemocněními a degenerací mozku a očí. Hrají právě roli i v metabolismu, kde předcházejí snížení citlivosti na inzulín, což může vést až rozvinutí cukrovky 2. typu. Jídlo obsahující antokyany konzumujeme ideálně syrové, pokud musíme tepelně zpracovat jako fazole, kombinujeme s jídlem obsahující vitamín C a zdravé tuky pro lepší vstřebatelnost.