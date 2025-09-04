Vyberte si z našich newsletterů

newstream.cz Enjoy Startuje největší přehlídka současného českého umění. Art Index Pop-up nabízí hvězdy scény

Startuje největší přehlídka současného českého umění. Art Index Pop-up nabízí hvězdy scény

J&T Banka Art Index Pop-up
poskytnuto J&T Bankou
Stanislav Šulc

Palác Bellevue na čtyři dny ovládlo umění. J&T Banka tu totiž pořádá již čtvrtý ročník prestižní přehlídky Art Index Pop-up, která nabízí to nejnovější od současných umělců. Výstava potrvá do neděle, je přístupná zdarma a jednotlivá díla jsou zdarma. Součástí je řada doprovodného programu i pro děti.

To nejlepší ze současného umění již počtvrté nabízí přehlídka J&T Banka Art Index Pop-up. Ta od roku 2019 představuje průřez aktuální tvorbou nejvýraznějších osobností současné umělecké scény. Navíc pokaždé nabídne možnost navštívit prostory, které jinak nebývají dostupné veřejnosti. Po předloňské Invalidovně se tentokrát umění zabydlelo v paláci Bellevue na pražském nábřeží.

K vidění tu je 200 děl od 50 umělců. Výběr vychází z unikátního žebříčku J&T Banka Art Index, který banka uvádí již 11 let a nabízí v něm objektivizovaný pohled na současný umělecký provoz. Jednotlivá díla pro aktuální výstavu pak vybírá kurátorka Valérie Horváth spolu s umělci.

„Umělci dnes podobnou aktivitu vítají, chápou, že jde o propojení zájemců o umění s uměleckým světem a veřejnou osvětu,“ říká kurátorka akce Valérie Horváth z Art Servisu J&T Banky.

Prorazit bubliny

A potvrzují to také umělci, kteří na přehlídce mají svá díla. Shodují se na tom, že je pro ně důležité vyjít z ateliérů a galerií a dostat své umění k novým divákům.

Já si uvědomuju, že žiju ve vlastní bublině, podobné akce mi pomáhají dostat se do bublin jiných, prorážet je,“ říká například Petr Dub, který na Pop-upu představuje sérii novodobých totemů. „Mají pevnou základnu, těžkou, ale to, co z ní vyrůstá, už je lehké, volné, variabilní. Je to jako s motivy a významy, s jakými se dennodenně konfrontujeme v životě, reálném i tom digitálním. Něco je pevné, něco už si můžeme každý měnit dle svého,“ říká Dub.

A nutnost vystoupit z galerie, ze svého druhu uzavřeného prostoru podobně naladěných lidí cítí také David Krňanský. Podle něj podobné akce zjemňují jinak ostré hrany mezi různými světy.

Dr. Stephan Koja

Šéf lichtenštejnských sbírek Stephan Koja: Tato díla jsou součástí evropských dějin a nesou hodnoty rodiny

Leaders

Lichtenštejnské knížecí sbírky patří k největším soukromým sbírkám umění na světě a například obsahují vůbec největší počet děl proslulého mistra Petera Paula Rubense v soukromých rukách. Před dvěma lety převzal vedení sbírek před dvěma lety Stephan Koja. „Sbírka je součástí DNA této rodiny, součástí její identity. Jsou v ní zachyceny hodnoty rodu, které díky tomu žijí dál. To je něco, co nelze napodobit, okopírovat ani za velké peníze koupit,“ říká jeden z předních světových odborníků na umění.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Rostoucí návštěvnost

Také J&T Banka vnímá tuto akci jako svého druhu osvětu. I proto se každé dva roky snaží přilákat co nejvíce návštěvníků. Vedle kampaně tak činí také výběrem prostor, kam se většinou běžní lidé nedostanou. Tentokrát padla volba na palác Bellevue, který čeká na rekonstrukci.

Projekt Art Index Pop-up se koná každé dva roky a postupně roste. První ročník nabídl necelé čtyři desítky umělců a osmdesát děl, aktuálně je umělců padesát a děl dvě stovky. A roste také počet návštěvníků.

„Od počátku se pohybujeme v řádech tisíců návštěvníků, což je na české poměry srovnatelné s největšími výstavami. Poslední ročník na Invalidovně vidělo více než 8000 lidí. Hodně se rozšiřuje spektrum a už nechodí jen ti, které umění oslovuje, ale daří se nám vítat seniory, základní i střední školy, rodiny s dětmi,“ dodává Valérie Horváth.

JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.

Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?

Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.

Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.

A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.

Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v červnu.

Související

Invalidovna nabízí výstavu nejlepšího současného umění. Na snímku socha od Anny Hulačové.

Oslava sběratelství. Invalidovna nabízí výstavu nejlepšího současného umění

Enjoy

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Nadace PPF a Paměť národa: Klíčové jsou vzájemný respekt a hodnoty

Projekt Nezapomeňme 80 usiluje o letošní cenu Good Company Circle Awards
Post Bellum - použito se svolením
Katarína Krajčovičová
Katarína Krajčovičová

Jak může ukázkově fungovat spolupráce mezi neziskovým sektorem a byznysem? Jednou z odpovědí je projekt Nezapomeňme 80, kde se setkala Nadace PPF a Paměť národa. Úspěšný projekt se tak zařadil mezi kandidáty na letošní cenu Good Company Circle.

Co podle vás rozhoduje o úspěšné spolupráci mezi firmami a neziskovými organizacemi?

Nadace PPF: Nejdůležitější je určitě nalezení společných hodnot, které se do spolupráce a především jejího cíle a dopadu musí propsat. V případě Nadace PPF a projektu Nezapomeňme 80 to byl hlavně důraz na podporu otevřené, demokratické společnosti, odvahy a osobní zodpovědnosti. Neméně podstatný je pak vzájemný respekt a nastavení spolupráce, ve kterém se obě strany cítí dobře a svobodně.

Post Bellum: Spolupráce, která má smysl, nezačíná u rozpočtu ani u loga. Začíná u sdílené vize, nápadu, společného přemýšlení, jak na to a chuti, jít do toho. Prostě - když se potká nezisková organizace a firma, které chtějí veřejnosti společně něco důležitého říct, a zároveň si rozumí v tom, jak to říct, vzniká prostor pro partnerství.

Jaké předpoklady musí být splněny, aby taková spolupráce přinesla reálný společenský dopad?

Nadace PPF: Její téma musí ve společnosti rezonovat, komunikace musí být dobře zacílená a získat dostatečnou mediální podporu. Všechny tyto podmínky se v případě Nadace PPF a projektu Nezapomeňme 80 podařilo naplnit.

Hlasujte pro jednotlivé projekty nominované na letošní Good Company Circle Awards

Post Bellum: Nestačí jen dobrý nápad, potřebujete strategii a šikovné pracovité lidi. A kromě toho má Paměť národa - jak víte - silné autentické příběhy 20. století, které dokumentujeme už dvacet let. Právě příběhy umí oslovit veřejnost a také poučit, poukázat na společensky zásadní hodnoty. To znamená: potřebujete nejen efektivní komunikační plán, ale i kvalitní redaktory a produkční zpracování, které dokáže příběh nebo jeho silné poselství přenést do veřejného prostoru tak, aby rezonovalo v lidech a vyvolalo u nich skutečný zájem a zamyšlení. Díky podpoře Nadace PPF jsme připomněli 80. výročí konce druhé světové války. To je období, které - i když tak dávné - rezonuje nově právě dnes.

Vždyť vidíme několik set kilometrů od nás, jak Ukrajinci s obrovským nasazením bojují za svoji svobodu. Mír, svoboda v Evropě nejsou samozřejmostí. Hrdiny si nepřipomínáme proto, abychom se dojímali nad jejich osudy, ale aby nás inspirovali, zamysleli jsme se, na jaké straně stát, jak se nás to týká, a konali. Projekt Nezapomeňme 80 přinesl do stovek měst a obcí výstavy, koncerty, besedy a další akce, které spojují minulost s dneškem právě skrze příběhy lidi, kteří tu s námi ještě nedávno žili, zažívali, to co my. Jejich poselství jsou nesmírně silnou výzvou, abychom neusnuli na vavřínech. Byli připraveni bránit se, bránit svobodu svoji i druhých, připomínají nám odpovědnost za svobodu, kterou máme.

Jak vznikl společný projekt Nezapomeňme 80?

Post Bellum: Projekt Nezapomeňme 80, realizovaný Pamětí národa (Post Bellum) ve spolupráci s Nadací PPF, připomněl osmdesát let od konce druhé světové války ve městech a obcích ČR v mimořádném rozsahu. Díky podpoře Nadace PPF se podařilo vytvořit celospolečenskou událost se vzdělávacím dopadem a mezilidským přesahem. Přinesli jsme do ulic a náměstí příběhy pamětníků. Projekt moderními technologiemi, muzikou, filmem oslovoval mladé lidi, ale i jejich rodiče. Do projektu Nezapomeňme 80 se připojilo více než sto měst a obcí po celé České republice. Realizovali jsme 137 veřejných akcí, od videomappingů, výstav a debat, až po kinopříběhy, školní workshopy a koncerty.

Zvláštní důraz jsme kladli na vyprávění příběhů pamětníků, které jsme představovali prostřednictvím různých forem – filmů, výstav, podcastů i spotů. Vyvrcholením se stalo ohromné shromáždění tisíců lidí a s tím spojená celodenní kulturní akce na Václavském náměstí na den výročí 8. května 2025, doprovázená uměleckými instalacemi, debatami a pietní připomínkou padlých - minutou ticha a zvoněním kostelních zvonů po celé ČR a českou hymnou. Myslím, že po dlouhé době se stalo něco, co už veřejnost nezná: uctít lidi, kteří padli za naši svobodu, zamyslet se nad smyslem jejich oběti a nechat se vtáhnout do tehdejších dramat jejich vzpomínkami. Výzvou pro nás organizátory byla koordinace, produkce a samotná příprava, která nám zabrala skoro rok. Zapojili se do ní stovky lidí po celé ČR.

Na co se zaměřujete v nejbližším období a kam se chcete posunout?

Post Bellum: V rámci projektu jsme vytvořili modelovou výukovou hodinu dějepisu a občanské výchovy - průlet druhou světovou válkou. Taková nabídka netradiční hravé hodiny plné zvuků, fotografií, videí vyprávějící příběhy z druhé světové války pro učitele. Skrze tato svědectví pamětníků přibližujeme žákům a studentům témata svobody, aktivního občanství a branné povinnosti. Nabídli jsme učitelům a zájem nás ohromil. Pracujeme nyní v týmu s učiteli na dalších podobných hodinách o odboji, holocaustu, nástupu komunismu, o padesátých letech, o roce 1968, normalizaci a sametové revoluci. Postupně budeme nabízet výukový nástroj jako doplněk k běžné výuce. “Zalidníme” výuku dějepisu skutečnými příběhy. Dále chceme pokračovat v lokálních výstavách na náměstích, lidé se zajímají o příběhy místních. Hodně se zabýváme tématem “odolnosti společnosti”. Jak může Paměť národa přispět k resilienci? Myslíme si, že je to opravdu podstatné pracovat se svědectvími předešlých generací. Vždyť z nich plyne to nejpodstatnější - motivace bránit svobodu.

Proč se podle vás vyplatí investovat do společnosti? Co konkrétně přináší taková investice?

Nadace PPF: V dobách klidu a relativního blahobytu má společnost jako celek tendenci zapomínat na hodnoty, na kterých stojí. Proto je potřeba je neustále připomínat a oživovat.

Post Bellum: Investovat do společnosti chápeme jako snahu o obnovování soudržnosti, získávání důvěry ve společné hodnoty, hledání toho, co nás spojuje. Bez uvědomělých, aktivních a ochotných občanů dělat něco i pro ostatní nefunguje stát ani byznys.

Co konkrétně přináší taková investice – ať už firmě, neziskovce, nebo celé komunitě?

Nadace PPF: Taková investice přispívá ke společenské stabilitě a odolnosti, ze které mohou profitovat jak jednotlivci, tak firmy, instituce a další subjekty.

Post Bellum: Podpora smysluplných projektů přináší postupné uzdravování rozhádané společnosti. Firmy podporou občanských projektů dokazují, že jim není lhostejné, co se děje kolem nich, že jsou součástí komunity. Právě Paměť národa vypráví příběhy o tom, jak důležitá je občanská odvaha, pomáhat druhým, morální pevnost. To posiluje naši schopnost čelit výzvám, nést odpovědnost a stávat se odolným. Prostě dobrá investice.

Berlusconiho dědicové už drží přes 70 procent německé Pro 7. PPF se stáhla

Pier Silvio Berlusconi, syn Silvia Berlusconiho
Profimedia
ČTK
ČTK

Italská mediální skupina MFE-MediaForEurope, kterou ovládají dědicové Silvia Berlusconiho (na snímku Pier Silvio Berlusconi, syn bývalého státníka), si již zajistila více než 70 procent akcií německé televizní společnosti ProSiebenSat.1 (Pro 7). Agentuře Reuters to ve středu řekly zdroje obeznámené se situací. Česká skupina PPF minulý týden uvedla, že ukončuje investici v Pro 7 a že svůj podíl ve výši téměř 15,7 procenta nabídla firmě MFE. Původně přitom PPF usilovala o zvýšení svého podílu na 29,99 procenta.

Snaha o ovládnutí společnosti Pro 7 je součástí širšího úsilí skupiny MFE o vytvoření evropské televizní platformy financované reklamou. Oficiální výsledky nabídky MFE na převzetí firmy Pro 7 by měly být zveřejněny ve čtvrtek. Nabídka ohodnocuje celou společnost Pro7 na zhruba 1,8 miliardy eur (44 miliard korun), píše Reuters.

MFE patří potomkům bývalého italského premiéra Silvia Berlusconiho, který zemřel v roce 2023. Firma má televizní aktivity v Itálii a Španělsku. Expanzi do dalších evropských zemí považuje za klíčový krok k tomu, aby dokázala čelit konkurenci ze strany amerických streamovacích služeb, jako jsou Netflix a YouTube.

Kellnerová vycouvala ze souboje o německou mediální skupinu Pro 7

Leaders

Souboj o německou mediální společnost ProSiebenSat.1, největší soukromou německou mediální skupinu, končí. Nejbohatší Češka Renáta Kellnerová, která o německého mediálního giganta sváděla souboj s italským holdingem MFE rodiny Berlusconiů, souboj ukončila. Veškerého svého podílu v německé stanici se zbaví.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

ProSiebenSat.1 je vedle skupiny RTL druhým největším soukromým televizním koncernem v Německu. Spolu se stanicemi ProSieben, Sat.1 nebo Kabel Eins patří do této skupiny také streamovací služba Joyn.

Společnost MFE koncem července vylepšila svou původní nabídku - za každou akcii Pro 7 nabídla 4,48 eura v hotovosti a 1,3 vlastní akcie. Celková hodnota nabídky tak činila zhruba osm eur za akcii. PPF na tento krok reagovala oznámením, že svou nabídku, která činila sedm eur v hotovosti za akcii, zvyšovat nebude.

„Nižší zájem o nabídku PPF znemožňuje skupině pokračovat v její zamýšlené roli strategického investora, který by v ProSiebenSat.1 působil jako rovnocenný partner vůči MFE a mohl sdílet své zkušenosti s tvorbou a rozvojem platforem v oblasti digitální televize a streamingu,“ uvedla minulý týden firma PPF.

Skupina PPF působí ve 25 zemích Evropy, Asie, Severní Ameriky a Afriky. Investuje do telekomunikací, finančních služeb, médií, internetových služeb, nemovitostí, biotechnologií a strojírenství. PPF vlastní aktiva za 41,7 miliardy eur (více než bilion korun) a celosvětově na konci loňského roku zaměstnávala zhruba 45 tisíc lidí. Většinovým vlastníkem PPF je Amalar Holding, do kterého své akcie loni vložily majoritní akcionářka PPF Renáta Kellnerová a její tři dcery. Po minulý týden oznámeném odkupu desetiprocentního podílu od Petra Kellnera mladšího ovládnou Kellnerová s dcerami PPF zcela.

Ferrit, důlní lokomotiva

Šéfové firmy z Frýdku-Místku obcházeli protiruské sankce. Teď jim hrozí až osm let vězení

Zprávy z firem

Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) obvinili šest lidí z frýdecko-místecké firmy Ferrit z porušení mezinárodních protiruských sankcí. Podle nich společnost dodala v uplynulých dvou letech do Ruska přes třetí země své důlní stroje, které podléhají zmíněným sankcím. Informoval o tom dnes Deník N. Jednatel firmy a jeden z jejích tří majitelů Petr Kovář nechtěl věc komentovat. ýkonný ředitel Ferritu Petr Mohelník v reakci pro ČTK uvedl, že firma vždy jednala v plném souladu se zákony a veškeré její obchodní aktivity byly vždy v souladu s platnými právními a obchodními standardy.

ČTK

Přečíst článek

