Startuje největší přehlídka současného českého umění. Art Index Pop-up nabízí hvězdy scény
Palác Bellevue na čtyři dny ovládlo umění. J&T Banka tu totiž pořádá již čtvrtý ročník prestižní přehlídky Art Index Pop-up, která nabízí to nejnovější od současných umělců. Výstava potrvá do neděle, je přístupná zdarma a jednotlivá díla jsou zdarma. Součástí je řada doprovodného programu i pro děti.
To nejlepší ze současného umění již počtvrté nabízí přehlídka J&T Banka Art Index Pop-up. Ta od roku 2019 představuje průřez aktuální tvorbou nejvýraznějších osobností současné umělecké scény. Navíc pokaždé nabídne možnost navštívit prostory, které jinak nebývají dostupné veřejnosti. Po předloňské Invalidovně se tentokrát umění zabydlelo v paláci Bellevue na pražském nábřeží.
K vidění tu je 200 děl od 50 umělců. Výběr vychází z unikátního žebříčku J&T Banka Art Index, který banka uvádí již 11 let a nabízí v něm objektivizovaný pohled na současný umělecký provoz. Jednotlivá díla pro aktuální výstavu pak vybírá kurátorka Valérie Horváth spolu s umělci.
„Umělci dnes podobnou aktivitu vítají, chápou, že jde o propojení zájemců o umění s uměleckým světem a veřejnou osvětu,“ říká kurátorka akce Valérie Horváth z Art Servisu J&T Banky.
Prorazit bubliny
A potvrzují to také umělci, kteří na přehlídce mají svá díla. Shodují se na tom, že je pro ně důležité vyjít z ateliérů a galerií a dostat své umění k novým divákům.
„Já si uvědomuju, že žiju ve vlastní bublině, podobné akce mi pomáhají dostat se do bublin jiných, prorážet je,“ říká například Petr Dub, který na Pop-upu představuje sérii novodobých totemů. „Mají pevnou základnu, těžkou, ale to, co z ní vyrůstá, už je lehké, volné, variabilní. Je to jako s motivy a významy, s jakými se dennodenně konfrontujeme v životě, reálném i tom digitálním. Něco je pevné, něco už si můžeme každý měnit dle svého,“ říká Dub.
A nutnost vystoupit z galerie, ze svého druhu uzavřeného prostoru podobně naladěných lidí cítí také David Krňanský. Podle něj podobné akce zjemňují jinak ostré hrany mezi různými světy.
Lichtenštejnské knížecí sbírky patří k největším soukromým sbírkám umění na světě a například obsahují vůbec největší počet děl proslulého mistra Petera Paula Rubense v soukromých rukách. Před dvěma lety převzal vedení sbírek před dvěma lety Stephan Koja. „Sbírka je součástí DNA této rodiny, součástí její identity. Jsou v ní zachyceny hodnoty rodu, které díky tomu žijí dál. To je něco, co nelze napodobit, okopírovat ani za velké peníze koupit,“ říká jeden z předních světových odborníků na umění.
Šéf lichtenštejnských sbírek Stephan Koja: Tato díla jsou součástí evropských dějin a nesou hodnoty rodiny
Leaders
Lichtenštejnské knížecí sbírky patří k největším soukromým sbírkám umění na světě a například obsahují vůbec největší počet děl proslulého mistra Petera Paula Rubense v soukromých rukách. Před dvěma lety převzal vedení sbírek před dvěma lety Stephan Koja. „Sbírka je součástí DNA této rodiny, součástí její identity. Jsou v ní zachyceny hodnoty rodu, které díky tomu žijí dál. To je něco, co nelze napodobit, okopírovat ani za velké peníze koupit,“ říká jeden z předních světových odborníků na umění.
Rostoucí návštěvnost
Také J&T Banka vnímá tuto akci jako svého druhu osvětu. I proto se každé dva roky snaží přilákat co nejvíce návštěvníků. Vedle kampaně tak činí také výběrem prostor, kam se většinou běžní lidé nedostanou. Tentokrát padla volba na palác Bellevue, který čeká na rekonstrukci.
Projekt Art Index Pop-up se koná každé dva roky a postupně roste. První ročník nabídl necelé čtyři desítky umělců a osmdesát děl, aktuálně je umělců padesát a děl dvě stovky. A roste také počet návštěvníků.
„Od počátku se pohybujeme v řádech tisíců návštěvníků, což je na české poměry srovnatelné s největšími výstavami. Poslední ročník na Invalidovně vidělo více než 8000 lidí. Hodně se rozšiřuje spektrum a už nechodí jen ti, které umění oslovuje, ale daří se nám vítat seniory, základní i střední školy, rodiny s dětmi,“ dodává Valérie Horváth.
Je tak nenápadný, až ho lze přehlédnout. Ale v jednoduchosti je krása. Přízemní dům v ostravské části Odra nad Polankou, který si pro sebe navrhli architekti ze studia bydloarchitekti Petra a Martin Vymetálkovi, nyní dokonce bojuje v soutěži Česká cena za architekturu.
Jednoduchý a účelný, chválí odborníci dům u Ostravy. Architekti si ho navrhli pro sebe. Na kolik je vyšel?
Reality
Je tak nenápadný, až ho lze přehlédnout. Ale v jednoduchosti je krása. Přízemní dům v ostravské části Odra nad Polankou, který si pro sebe navrhli architekti ze studia bydloarchitekti Petra a Martin Vymetálkovi, nyní dokonce bojuje v soutěži Česká cena za architekturu.
Jak může ukázkově fungovat spolupráce mezi neziskovým sektorem a byznysem? Jednou z odpovědí je projekt Nezapomeňme 80, kde se setkala Nadace PPF a Paměť národa. Úspěšný projekt se tak zařadil mezi kandidáty na letošní cenu Good Company Circle.
Nadace PPF a Paměť národa: Klíčové jsou vzájemný respekt a hodnoty
Filantropie
Jak může ukázkově fungovat spolupráce mezi neziskovým sektorem a byznysem? Jednou z odpovědí je projekt Nezapomeňme 80, kde se setkala Nadace PPF a Paměť národa. Úspěšný projekt se tak zařadil mezi kandidáty na letošní cenu Good Company Circle.
JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.
Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?
Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.
Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.
A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.
Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v červnu.