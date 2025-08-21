Jednoduchý a účelný, chválí odborníci dům u Ostravy. Architekti si ho navrhli pro sebe. Na kolik je vyšel?

Nový magazín právě vychází!

Rodinný dům v Polance nad Odrou si pro sebe postavili architekti. Cena? Tři miliony korun.
Se svolením Česká cena za architekturu/Robert Žákovič
Petra Nehasilová
Je tak nenápadný, až ho lze přehlédnout. Ale v jednoduchosti je krása. Přízemní dům v ostravské části Odra nad Polankou, který si pro sebe navrhli architekti ze studia bydloarchitekti Petra a Martin Vymetálkovi, nyní dokonce bojuje v soutěži Česká cena za architekturu.

„Někdo se diví, že nám je vidět až do talíře. Nám to ale nevadí. Užíváme si výhledu do krajiny, psa povalujícího se na terase, rozkvetlé květinové louky, sílících ovocných stromů v sadu, vůně bylinek a šumění rákosí,“ popisují svůj domov architekti Vymetálkovi. Interiér totiž plynule přechází v exteriér a rodina tak má bezprostřední kontakt se zahradou i intimním prostorem atria se saunou.

Dům stojí na místě, kde kdysi stával jiný, cihlový jejich prababičky. A jak říkají architekti, je nenáročný na metry čtvereční (95 metrů) a technologie, zato náročný na přiznané materiály.

FOTOGALERIE: Prohlédněte si dům architektů

17 fotografií v galerii

„Betonový strop vybíhá ven nad jižní prosklenou stěnou, kterou chrání proti přehřívání. Podlaha je z hlazeného betonu. Plné cihly jsou v interiéru doplněny nábytkem a obklady z překližky,“ přibližují architekti.

Hmotu domu rozdělili na dvě hlavní křídla, která propojuje obytný prostor a vstupní nádvoří se stromem a krytým stáním. A na kolik je vyšel? Díky tomu, že vznikl svépomocí, na tři miliony.

Realizaci ocenili i experti. „V jednoduchosti je krása - jde o rodinný dům s jasnou strukturou a půdorysem. Sympatický a praktický,“ uvedla mezinárodní odborná porota České ceny za architekturu, která ho poslala do nominačního kola letošního ročníku.

