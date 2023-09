Oslava sběratelství. Invalidovna nabízí výstavu nejlepšího současného umění

Kouzelný prostor pražské Invalidovny hostí třetí pokračování výstavy J&T Banka Art Index Pop-up. Představují se tu díla padesáti předních českých umělců, kteří se letos objevili v TOP 100 Art Indexu včetně Evy Koťátkové, Kateřiny Šedé či Krištofa Kintery. Všechna díla je navíc možné si koupit.

Již potřetí si mohou čeští milovníci umění prohlédnout to nejlepší z tuzemských ateliérů současných umělců. V mimořádných prostorách pražské Invalidovny se koná výstavní projekt J&T Banka Art Index Pop-up, který se tradičně pokouší nejširšímu publiku přiblížit, co se právě teď odehrává na české umělecké scéně.

Zatímco tématem prvního ročníku byla samotná aktuální umělecká tvorba, druhý ročník představoval různé přístupy ke sběratelství, letošní ročník ukazuje, jak nás může umění obohacovat nejenom finančně, ale i na duchu.

„Jako každý ročník, i ten letošní přichází s něčím novým, ať už je to nová neotřelá lokace, téma výstavy nebo samotný výběr umělců. Historická budova karlínské Invalidovny má zcela specifickou atmosférou. Ostatně původní účel budovy se stal i inspirací k tématu letošního ročníku,“ vysvětluje jedna z kurátorek výstavy Valérie Horváth.

„Těší nás, že rok od roku roste nejen výstava, ale i zájem o ni. Zatímco první ročník představil přes 30 umělců a přes osm desítek děl, předloni jsme vystavili již více než čtyřicet autorů a skoro stovku děl a letos jsme se dostali až na padesát jmen a ke 150 dílům. Stejně tak s každým ročníkem roste i kurátorský tým – první ročník byl pod mou kurátorskou režií, na druhý se přidala Valérie Horváth a letos naši kurátorskou trojici doplnila Štěpánka Veselská,“ doplnila Anna Pulkertová z Art Servisu J&T Banky.

Nejlepší umělci

Návštěvníci se mohou setkat s nejnovějšími díly pěti desítek autorů, kteří patří mezi nejvýraznější umělce současnosti. Série koláží a objektů loutek představuje Eva Koťátková, rozměrnou, ale citlivou instalaci přivezla Kateřina Šedá, novinky ukazují také Krištof Kintera či Anna Hulačová.

Všichni z padesáti umělců patří do TOP 100 J&T Banka Art Indexu, který letos již po desáté zveřejnila J&T Banka ve spolupráci se serverem Artplus a který se snaží ukazovat stovku autorů nejvýrazněji zastoupených na domácích a zahraničních výstavách. Již tradičně se tu objevují všichni autoři z první dvacítky, ostatní jsou vybráni z dalších osmi desítek umělců.

„Každoročně roste podíl umělkyň, letos jsme jich na výstavě představili osmnáct. Daří se nám také ukazovat umění v celé škále uměleckých médií. Kromě malby a sochy návštěvníci mohli video art, multimediální instalace nebo práci s textilem,“ připomíná Štěpánka Veselská. „Navíc charismatické prostředí Invalidovny inspirovalo hned několik tvůrců, kteří připravili díla speciálně pro tuto akci. Například Petr Dub nebo Dominik Lang,“ dodala Veselská.

Oslava sběratelství

Unikátností výstavy J&T Banka Art Index Pop-up je kromě zastoupení nejlepších tuzemských umělců a jejich novinek na jednom místě také fakt, že všechna díla jsou na prodej. Část z nich si zamluvili již hosté First Choice Night, další může kterýkoli návštěvník během čtyř dnů, po které je výstava otevřena.

Cílem výstavy je ukázat nejširší veřejnosti, že sběratelství nemusí být nutně výsadou jen těch nejbohatších. „Tomu odpovídají i ceny, které se pohybují na škále od jednotek tisíc po jednotky milionů korun,“ dodává Štěpánka Veselská.

Investice do současného umění jsou stále oblíbenější. Potvrzuje to také letošní vydání průzkumu mezi sběrateli a vlastníky uměleckých děl J&T Banka Art Report 2023. Výhodou investice do současného umění jsou příznivější ceny, za které lze obvykle díla pořizovat. Velkým plusem je také možnost setkat se přímo s umělcem, mluvit s ním, navázat s ním vztah. Právě to ostatně velká část sběratelů označuje za hlavní důvod nákupu díla.

Jedním z problematických momentů investic do současného umění pak je náročná orientace v nabídce, která nováčkům na trhu s uměním může připadat nepřehledná. I proto ale vznikl žebříček Art Index, který se mimo jiné snaží nabídnout i laikům opěrné body, jak se zorientovat na současné umělecké scéně.

J&T Banka Art Index Pop-up 2023

7. až 10. září 2023

Invalidovna, Praha – Karlín

Vstup je zdarma