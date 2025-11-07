Podcast Dobré společnosti: Jan Šedivý, vědec, který učí stroje mluvit

Na první pohled působí klidně, až zdrženlivě. Ale když začne mluvit o umělé inteligenci, rozsvítí se mu oči. Sara Polak pozvala do dalšího dílu Podcastu dobré společnosti Jana Šedivého, profesora z ČVUT a vedoucí výzkumné skupiny v CIIRC, patří mezi nejvýraznější české odborníky na konverzační AI – tedy technologie, které dávají hlas digitálním asistentům. „Lidsky podobný dialog s AI je stále mimo dosah,“ říká s nadhledem člověk, který sám k tomu cíli směřuje celý život.
Jiří Šedivý byl jedním z řečníků na konferenci o společenském dopadu nazvané Good Company Circle, která se konala na pražském Výstavišti. "Umělá inteligence člověku výrazně pomůže," říká a pochybuje o rom, že by mohla škodit.
Po doktorské práci na ČVUT odešel do USA, kde působil ve výzkumném centru IBM T. J. Watson – stejném, kde vznikl slavný superpočítač Watson. Poté pracoval v Google Switzerland, aby se po osmnácti letech v korporacích vrátil domů. „Chtěl jsem propojit svět vědy a byznysu,“ vzpomíná v rozhovoru pro NCP 4.0.
Na ČVUT vedl tým Alquist, který s chatbotem schopným vést přirozené rozhovory prorazil až do finále mezinárodní soutěže Amazon Alexa Prize. „Nejde o to, aby bot jen odpovídal správně,“ říká. „Musí s vámi mluvit tak, že mu chcete odpovídat.“ (vedavyzkum.cz)
Vedle výzkumu rozjel i startup Promethist.ai, který vyvíjí empatické chatboty pro relaxaci a wellbeing. Z vědce se tak stal i podnikatel. „Vědci se typicky nestávají dobrými podnikateli,“ směje se. „Ale když chcete, aby vaše práce měla dopad, musíte ji dostat mezi lidi.“
Dnes má na Google Scholar přes 3 400 citací a vede laboratoř, která vychovává novou generaci vývojářů umělé inteligence. Přesto zůstává nohama na zemi. „Technologie je jen nástroj,“ říká. „To nejdůležitější – a nejtěžší – je naučit stroje empatii.“
Akcionáři výrobce elektromobilů Tesla na valné hromadě schválili balík akcií pro zakladatele a šéfa firmy Elona Muska, který by mu mohl během příštích deseti let vynést až 878 miliard dolarů (18,5 bilionu korun). Už nyní nejbohatší muž planety by se tak mohl stát prvním dolarovým bilionářem v historii. Informovala o tom agentura Reuters.
Pro plán odměňování, podle kterého musí firma během deseti let splnit různé cíle, aby Musk akcie získal, hlasovalo 75 procent akcionářů. Akcie společnosti na zprávu reagovaly při mimoburzovním obchodování růstem zhruba o jedno procento.
Podle analytiků je výsledek hlasování pro akcie Tesly pozitivní, neboť jejich hodnota se odvíjí od Muskových plánů na výrobu autonomních vozidel, rozšíření robotických taxi po celých Spojených státech či prodej humanoidních robotů. Jméno značky Tesla přitom letos poškodila Muskova krajně pravicová politická rétorika, připomíná Reuters.
Norský státní investiční fond bude na čtvrteční valné hromadě akcionářů americké automobilky Tesla hlasovat proti navrhovanému balíčku odměn pro šéfa společnosti Elona Muska ve výši až bilion dolarů, tedy přes 21 bilionů korun.
Musk po hlasování vystoupil na pódiu v texaském Austinu spolu s tančícími roboty. "To, do čeho se chystáme pustit, není jen nová kapitola budoucnosti Tesly, je to úplně nová kniha," prohlásil. "Bude to opravdu pořádný příběh." Akcionáři Tesly dnes také opětovně zvolili tři členy představenstva a hlasovali pro konání každoročních voleb všech členů představenstva.
Akcionáři hlasovali také pro investici do Muskovy startupové společnosti zabývající se umělou inteligencí, xAI, i když mnoho z nich se hlasování zdrželo. Vítězství Muska se podle Reuters všeobecně očekávalo, protože miliardář mohl uplatnit plná hlasovací práva ze svého podílu přibližně 15 procent akcií Tesly. Proti plánu se postavili někteří významní investoři, včetně norského státního investičního fondu a proxy firem Glass Lewis a Institutional Shareholder Services, podle nichž tato výplata může snížit hodnotu pro akcionáře.
Kdo na začátku roku přemýšlel, jak nejlépe zhodnotit své investice, a vsadil na vývoj umělé inteligence, pravděpodobně neprodělal. Největší výnos mu ale mohly přinést poněkud jiné sázky. Třeba na zlato, bitcoin nebo na donedávna upozaďovaného technologického dinosaura Oracle.
Představenstvo Tesly už dříve prohrozilo, že Musk by mohl z pozice šéfa odstoupit, pokud mu akcionáři odměny neschválí.Musk může na základě nového plánu odměn za deset let vydělat až 878 miliard dolarů v akciích Tesly. Dostat by mohl až jeden bilion v akciích, část peněz ale bude muset vrátit společnosti, upřesňuje Reuters.
Získání balíku akcií je navázané na několik podmínek: miliardář musí zůstat dalších deset let v čele společnosti, firma musí dodat 20 milionů vozů, zprovoznit milion robotických taxi, dodat na trh milion robotů s umělo u inteligencí (AI) a vykázat jádrový zisk až 400 miliard dolarů. K získání maximální částky je také zapotřebí, aby se tržní hodnota Tesly během deseti let zvýšila na nejméně 8,5 bilionu dolarů ze současného 1,5 bilionu dolarů.
Čína porazí Spojené státy v závodě o umělou inteligenci, a to díky nižším nákladům na energii a volnějším předpisům. Řekl to na summitu o budoucnosti AI pořádaném Financial Times generální ředitel amerického výrobce čipů Nvidia Jensen Huang a vyzval Spojené státy, aby urychlily své úsilí.
„Čína vyhraje závod v oblasti umělé inteligence,“ prohlásil Huang. „Jak již dlouho říkám, Čína je v umělé inteligenci o nanosekundy pozadu za Amerikou,“ dodal.
Nvidia se minul týden stala první společností na světě s tržní hodnotou pět miliard dolarů (105,8 miliardy korun), i když od té doby její hodnota klesla na zhruba 4,7 miliardy dolarů. Čipy firmy Nvidia se používají k trénování a napájení systémů generativní AI, v současné době se však v Číně neprodávají kvůli obavám USA o národní bezpečnost a zákazu čínské vlády.
Politika, která pomůže Číně
Huang opakovaně žádal Washington, aby uvolnil omezení vývozu čipů Nvidie s tím, že tato politika pouze pomůže Číně v rozvoji vlastní technologie. V říjnu uvedl, že USA mohou vyhrát souboj o AI, pokud svět, včetně obrovské základny vývojářů v Číně, bude používat systémy Nvidia. Vyzval proto americkou vládu, aby uvolnila vývoz čipů, a udržela tak zbytek světa závislý na americké technologii.
Huang také kritizoval nová omezující pravidla týkající se AI, která zavedly americké státy, a porovnal je s Čínou, kde stát dotuje elektřinu pro napájení této technologie. Západní země, včetně USA a Británie, podle něj brzdí cynismus vůči AI.
Odborníci se domnívají, že čínští výrobci čipů budou mít do konce tohoto desetiletí potíže vyrovnat se technologické vyspělosti firmy Nvidia. Mezi výzvy patří vývoj správného softwaru pro využití výkonu čipů a modernizace výrobních nástrojů.
Americká společnosti Nvidia a Deutsche Telekom vybudují v Německu cloudové datové centrum pro umělou inteligenci za jednu miliardu eur (24,4 miliardy korun). Cílem je posílit v Evropě infrastrukturu, která může pohánět komplexní systémy AI. Zařízení bude jedním z největších svého druhu v Evropě a má začít fungovat v prvním čtvrtletí příštího roku.