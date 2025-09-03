Vyberte si z našich newsletterů

Šéfové firmy z Frýdku-Místku obcházeli protiruské sankce. Teď jim hrozí až osm let vězení

Šéfové firmy z Frýdku-Místku obcházeli protiruské sankce. Teď jim hrozí až osm let vězení

Ferrit, důlní lokomotiva
Profimedia
ČTK
ČTK

Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) obvinili šest lidí z frýdecko-místecké firmy Ferrit z porušení mezinárodních protiruských sankcí. Podle nich společnost dodala v uplynulých dvou letech do Ruska přes třetí země své důlní stroje, které podléhají zmíněným sankcím. Informoval o tom dnes Deník N. Jednatel firmy a jeden z jejích tří majitelů Petr Kovář nechtěl věc komentovat. Firma podle webu ale následně slíbila dodat své vyjádření.

„Kriminalisté Národní centrály proti organizovanému zločinu v těchto dnech zahájili trestní stíhání šesti fyzických a jedné právnické osoby pro trestný čin porušení mezinárodních sankcí,“ sdělil deníku k případu mluvčí centrály Jaroslav Ibehej. Stíhaným hrozí v případě odsouzení tresty od podmínek a vysokých peněžitých trestů až po osm let vězení.

Podle serveru policisté u výrobce důlní techniky a jeho vedení zasahovali opakovaně a loni celníci zastavili vývoz i jednoho důlního stroje. Podle policie měla firma dodat do Ruska přes třetí země v roce 2023 a 2024 sedm zařízení, na které se vztahuje zákaz vývozu do této země, uvedl deník. Podle jeho zjištění sankcionované stroje mířily do Ruska zejména přes firmy v Turecku a Gruzii, jež byly založeny po ruské invazi na Ukrajinu, která začala v únoru 2022, a podle webových stránek se zaměřují hlavně na obchodování s Ruskem.

Díly pro stroje slezské firmy končily především v ruské společnosti Sibtransservis sídlící na Sibiři. Ta má podle Deníku N přímé vazby na manažery Ferritu, který má podle webu dodnes pobočku v Rusku. Z ruského obchodního rejstříku navíc vyplývá, že jedním ze zakladatelů Sibtransservisu je i jednatel Ferritu Kovář, napsal deník.

Společnost Ferrit vznikla v roce 1993 a nabízí kompletní řešení důlní dopravy, nabízí stroje pro závěsnou, pozemní, kolejovou či kolovou dopravu, pro přepravu lidí či materiálu v dolech i podzemním stavitelství třeba při výstavbě tunelů. Podle informací na webu loni zaměstnávala kolem 300 lidí, vyrobila 167 strojů a její obrat činil 1,3 miliardy korun.

Ministr Dvořák: Zelenskyj měl pravdu. I české firmy protiruské sankce obcházejí

Ministr Dvořák: Zelenskyj měl pravdu. I české firmy protiruské sankce obcházejí

Money

Některé české firmy zřejmě obcházejí protiruské sankce a pokračují v obchodování s Ruskem. V nedělním pořadu České televize Otázky Václava Moravce to uvedl ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN). Konkrétní případy ale nezná, vláda podle něj možná požádá Ukrajinu o její informace. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) v sobotu avizovalo, že situaci kolem možného obcházení sankcí prošetří.

ČTK

Přečíst článek

Aktualizováno

Firmy podezřelé z obcházení protiruských sankcí do detailu prověříme, zní z ministerstva

Politika

Vláda má k dispozici seznamy českých firem, které podle Ukrajiny porušují protiruské sankce a dál dodávají své výrobky nebo materiál do Ruska. Úřady nyní získané informace analyzují, konkrétní jména firem ovšem zveřejňovat nebudou. Česko kvůli tomu do nového sankčního balíčku prosazuje přísnější kontroly exportu zboží přes třetí země. Uvedla to Miluše Trefancová z tiskového oddělení ministerstva průmyslu a obchodu (MPO).

ČTK

Přečíst článek

Budoucnost stavebnictví? 3D tisk. O českou technologii je zájem i v zahraničí

Autobusová zastávka v Bratislavě vznikla pomocí 3D tisku
Užito se svolením
Petra Nehasilová
ČTK

Investiční skupina Purposia Group získala poloviční podíl ve firmě Coral Construction Technologies (Coral), která se specializuje na automatizaci stavebnictví pomocí 3D tisku betonu. Do projektu se Purposia zapojuje prostřednictvím své stavební divize HSF System. Coral cílí na miliardový obrat.

Pilotní realizací nové spolupráce je stavba kostela Nejsvětější Trojice v Neratovicích. Dominantou svatostánku architekta Zdeňka Fránka bude věž vysoká téměř 23 metrů, jejíž tvar je inspirován gotickými madonami. Díky technologii Coral 3DCP, která tiskne přímo z klasického betonu, vznikne konstrukce během několika dní – oproti měsícům tradiční výstavby. Technologie nevyžaduje bednění, šetří až 70 procent materiálu a umožňuje realizovat tvary, které jsou běžnými metodami prakticky nerealizovatelné.

„Nejtěžší práce na stavbách musí postupně převzít stroje. Trh už dlouho trpí nedostatkem lidí ochotných tuto práci vykonávat. Automatizace je cesta, jak obor posunout dál,“ říká Jan Hasík, předseda představenstva Purposia Group.

Coral vznikl oddělením od společnosti ICE Industrial Services, kterou vlastní podnikatel Tomáš Vránek pod MTX Group. Technologie Coral už byla využita nejen v Česku - například při stavbě první 3D tištěné restaurace na světě - ale i v zahraničí, od 3D tištěných domů v Lucembursku po modulární obranné systémy na Ukrajině.

„Naše řešení nemá konkurenci. Je patentované, efektivní, estetické a globálně využitelné. Potenciál růstu počítáme ve stovkách milionů korun ročně,“ dodává Vránek.

Kostel v Neratovicích navrhl architekt Zdeněk Fránek.
V Neratovicích se začne stavět kostel. Věž se vytiskne na 3D tiskárně a na staveništi se nesmí klít

Reality

Už za tři roky by v Neratovicích měl stát kostel. Tedy nejenom kostel, ale i klubovny či společenský sál.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Coral plánuje miliardový obrat do pěti let a již nyní je o technologii zájem z USA, Kanady, Mexika, Kostariky a Velké Británie. Společnost nabízí nejen 3D výstavbu, ale i prodej tiskáren a tisková práva, přičemž její patenty a know-how nemají na trhu globální konkurenci.

Spojení MTX Group a HSF System kombinuje automatizační know-how, stavební zkušenosti a pilotní realizace, čímž vzniká komplexní platforma pro inovativní stavební projekty. „Coral a HSF System umožní našim klientům stavět rychleji, udržitelně a s vysokým designovým standardem,“ uvádí Tomáš Kosa, ředitel HSF System.

Coral Construction Technologies tak představuje strategický krok českých holdingů do globálního trhu 3D stavebnictví, s cílem stát se lídrem v oblasti automatizovaných staveb.

Jana Hasík

Ostravský developer: Stavíme průmyslové haly i kostely

Reality

Ve stavebním průmyslu se Jan Hasík pohybuje přes dvacet let. Z nenápadné firmy v nenápadném regionu vybudoval miliardový holding, který rozvíjí průmyslové a komerční nemovitosti a také rezidenční projekty.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Češi v Lucembursku postavili první 3D tištěný dům z betonu

Úspěch Čechů v Lucembursku. „Vytiskli“ tam dům z betonu, trvalo jim to lehce přes den

Enjoy

V Lucembursku byl slavnostně otevřen domek vytvořený 3D tiskem z betonu, který postavila česká firma ICE Industrial Services ze Žďáru nad Sázavou. Dům, který vznikl v lucemburské obci Niederanven, má sloužit jako startovací bydlení pro mladé páry. Tisk celého objemu o velikosti 2+kk trval robotu pouze 27,5 hodiny, celková realizace se pak protáhla na přibližně deset týdnů kvůli mnoha návštěvám a administrativě.

ČTK

Přečíst článek

Josef Průša z Prusa Research

Český 3D tisk míří do USA. Do roka tam chceme být největším výrobcem tiskáren, uvedl Průša

Zprávy z firem

Firma Prusa Research českého vývojáře a podnikatele Josefa Průši začne v červenci vyrábět své 3D tiskárny a materiály pro tisk v USA. Produkovat je bude prostřednictvím své americké dceřiné společnosti Printed Solid, kterou koupila před dvěma lety. Hlavním cílem je lépe uspokojit potřeby amerických zákazníků a firem.

ČTK

Přečíst článek

Realitní Club je multiplatformní projekt serveru newstream.cz věnovaný nemovitostem, zaměřený pro B2B i B2C segment. Má tři základní části –  webovou, printovou a eventovou se silným zaměřením na sociální sítě. Jako první odstartovala speciální stránka Realitního Clubu. Speciál je rozdělen do čtyř kategorií, které se „deep dive“ způsobem věnují klíčovým oblastem nemovitostního trhu. 

  • Brownfieldy: vize a budoucnost nezastavěných území především ve velkých městech;
  • Komerční reality: kanceláře, coworking;
  • Nová výstavba: development, nájemní bydlení, družstevní bydlení, hypotéky;
  • Reality a politika: jak se municipality i nejvyšší patra centrální politiky podílejí na výstavbě.

Součástí budou rozhovory s developery, politiky, architekty i designéry. 

Témata související s realitami:

Londýn

Dalibor Martínek: V Česku je stavební boom. Přesto zůstáváme v duši malí, nestavíme do výšky

Názory

Dalibor Martínek

Přečíst článek
Polyfunkční dům Václav v centru Ostravy.

Další z hodně očekávaných projektů. Proluku u nejstaršího kostela v Ostravě zaplní skleněný dům

Reality

pej

Přečíst článek

Růst mezd v Česku překvapuje i experty. Příští rok ale zpomalí

Růst mezd v Česku překvapil i experty. Příští rok už ale zpomalí
ČTK
Lukáš Kovanda
ČTK

Růst mezd v Česku citelně překonal všechna expertní očekávání. V příštím roce ale kvůli clům ochabne, i bez zvýšení úrokových sazeb ČNB.

Vývoj mezd v České republice byl v letošním druhém čtvrtletí výrazně příznivější, než experti čekali. V reálném vyjádření totiž průměrná hrubá měsíční mzda přidala meziročně hned 5,3 procenta, nejvíce od loňského prvního čtvrtletí. Analytici oslovení agenturou Bloomberg přitom ve střední hodnotě svých odhadů čekali, že to bude o celý procentní bod méně, tedy 4,3 procenta. Nejoptimističtější odhad zněl na 4,8 procenta, nejpesimističtější ovšem jen na 3,9 procenta.

Se vzestupem mezd o 4,3 procenta počítala také poslední prognóza České národní banky. I z hlediska ČNB je tedy skutečný růst mezd nečekaně příznivý. Byť zvláště právě ČNB za ním nutně spatřuje i potenciální silnější inflační tlaky. Vývoj mzdové úrovně je klíčovou složkou jádrové inflace, kterou ČNB ve své snaze o zajištění cenové stability bere na zřetel zvláště ostřížím zrakem.

Učitelům vzrostou platové tarify o sedm procent

Dalibor Martínek: Nenasytní učitelé. Platy jim rostou, nestačí jim to

Názory

Ne rozšíření Dukovan. Ani výstavba dálnic, ani bydlení. Dokonce ani ne valorizace důchodů. Klíčovým tématem Česka je růst platů učitelů. Kupodivu nejde o vzdělávání našich dětí a posouvání Česka vpřed v soutěži národů. Jde prostě a jenom o ty platy. Že prý když budou vyšší platy, děti budou chytřejší.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Mzdová úroveň v Česku tak už prakticky vymazala hluboký pokles reálných mezd, k němuž došlo zejména vlivem mimořádně vysoké inflace z let 2022 a 2023 a který byl prakticky nejhlubší mezi všem zeměmi OECD. Na mzdovou úroveň posledního předpandemického čtvrtletí, tedy čtvrtého kvartálu roku 2019, nyní mzdy v Česku ztrácí už jen necelé procento.

Výraznější než očekávaný růst mezd pro Českou národní banku nebude impulsem k uplatnění přísnější měnové politiky, ba dokonce ke zvýšení základních úrokových sazeb. Vývoj na mezinárodní scéně a zejména v oblasti cel totiž už letos v druhé polovině roku a také v roce příštím negativně dolehne na výkon tuzemského průmyslu a exportu a vytvoří tlak, jenž bude další růst mezd brzdit i bez zpřísnění měnové politiky ČNB. Zatímco letos tedy ještě mzdy reálně přidají zhruba čtyři procenta, v příštím roce už reálně jen přibližně tři procenta.

Související

Květnová inflace v je nečekaně výrazná, překonala všechna expertní očekávání

Money

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
