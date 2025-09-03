Šéfové firmy z Frýdku-Místku obcházeli protiruské sankce. Teď jim hrozí až osm let vězení
Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) obvinili šest lidí z frýdecko-místecké firmy Ferrit z porušení mezinárodních protiruských sankcí. Podle nich společnost dodala v uplynulých dvou letech do Ruska přes třetí země své důlní stroje, které podléhají zmíněným sankcím. Informoval o tom dnes Deník N. Jednatel firmy a jeden z jejích tří majitelů Petr Kovář nechtěl věc komentovat. Firma podle webu ale následně slíbila dodat své vyjádření.
„Kriminalisté Národní centrály proti organizovanému zločinu v těchto dnech zahájili trestní stíhání šesti fyzických a jedné právnické osoby pro trestný čin porušení mezinárodních sankcí,“ sdělil deníku k případu mluvčí centrály Jaroslav Ibehej. Stíhaným hrozí v případě odsouzení tresty od podmínek a vysokých peněžitých trestů až po osm let vězení.
Podle serveru policisté u výrobce důlní techniky a jeho vedení zasahovali opakovaně a loni celníci zastavili vývoz i jednoho důlního stroje. Podle policie měla firma dodat do Ruska přes třetí země v roce 2023 a 2024 sedm zařízení, na které se vztahuje zákaz vývozu do této země, uvedl deník. Podle jeho zjištění sankcionované stroje mířily do Ruska zejména přes firmy v Turecku a Gruzii, jež byly založeny po ruské invazi na Ukrajinu, která začala v únoru 2022, a podle webových stránek se zaměřují hlavně na obchodování s Ruskem.
Díly pro stroje slezské firmy končily především v ruské společnosti Sibtransservis sídlící na Sibiři. Ta má podle Deníku N přímé vazby na manažery Ferritu, který má podle webu dodnes pobočku v Rusku. Z ruského obchodního rejstříku navíc vyplývá, že jedním ze zakladatelů Sibtransservisu je i jednatel Ferritu Kovář, napsal deník.
Společnost Ferrit vznikla v roce 1993 a nabízí kompletní řešení důlní dopravy, nabízí stroje pro závěsnou, pozemní, kolejovou či kolovou dopravu, pro přepravu lidí či materiálu v dolech i podzemním stavitelství třeba při výstavbě tunelů. Podle informací na webu loni zaměstnávala kolem 300 lidí, vyrobila 167 strojů a její obrat činil 1,3 miliardy korun.
Některé české firmy zřejmě obcházejí protiruské sankce a pokračují v obchodování s Ruskem. V nedělním pořadu České televize Otázky Václava Moravce to uvedl ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN). Konkrétní případy ale nezná, vláda podle něj možná požádá Ukrajinu o její informace. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) v sobotu avizovalo, že situaci kolem možného obcházení sankcí prošetří.
Vláda má k dispozici seznamy českých firem, které podle Ukrajiny porušují protiruské sankce a dál dodávají své výrobky nebo materiál do Ruska. Úřady nyní získané informace analyzují, konkrétní jména firem ovšem zveřejňovat nebudou. Česko kvůli tomu do nového sankčního balíčku prosazuje přísnější kontroly exportu zboží přes třetí země. Uvedla to Miluše Trefancová z tiskového oddělení ministerstva průmyslu a obchodu (MPO).
