Německá mediální skupina navázaná na PPF šetří. Zruší asi desetinu pracovních míst

Největší soukromá televizní skupina na německém trhu ProSiebenSat.1, jejímž druhým největším akcionářem je PPF Renáty Kellnerové, dostatečně nevydělává, musí stlačit náklady. Chystá se proto zrušit na 400 pracovních míst, což je asi desetina z celku.

„Zrušení pracovních míst je obtížné, ale nezbytné obchodní rozhodnutí, aby ProSiebenSat.1 mohl zvýšit svou výdělečnou sílu a znovu trvale a zdravě růst,“ řekl generální ředitel Bert Habets. Už dříve sliboval trojciferné snížení počtu pracovních míst, ale dosud ho přesně nevyčíslil.

Společnost oznámila, že rušení pracovních míst by mělo být provedeno společensky odpovědným způsobem a že by se chtěla - pokud to bude možné - vyhnout propouštění. Podle mluvčí se tak například znovu neobsadí volná místa. ProSiebenSat.1 očekává, že díky rušení pracovních míst letos personální náklady klesnou o nízkou dvoucifernou částku v milionech eur.

Největším investorem skupiny je italská MFE Mediaforeurope, kterou ovládá rodina nedávno zesnulého expremiéra Silvia Berlusconiho. Druhým největším akcionářem je česká skupina PPF miliardářky Renáty Kellnerové.

