Berlusconiho děti přitvrzují boj o kontrolu nad ProSieben. Zájem má i PPF
Italská mediální skupina MFE-MediaForEurope rodiny Berlusconiů navýšila svůj podíl v německém televizním gigantu ProSiebenSat.1 na 40,4 procenta, čímž přitvrdila boj o kontrolu nad firmou.
Italská mediální skupina MFE-MediaForEurope rodiny Berlusconiů zvýšila podíl v německé vysílací společnosti ProSiebenSat.1 na téměř 40,4 procenta. Vyplývá to z oznámení, jež MFE zveřejnila. Dnes (středa 13. srpna - pozn. red.) je poslední den, kdy mají akcionáři možnost přijmout buď nabídku od MFE, nebo od české skupiny PPF. Italové chtějí německou firmu zcela ovládnout, PPF chce dosáhnout podílu 29,99 procenta. Před podáním nabídek MFE vlastnila 30,14 procenta akcií, zatímco PPF 14,94 procenta.
Investiční společnost General Atlantic v úterý oznámila, že svůj podíl 2,4 procenta prodá firmě PPF. A to navzdory doporučení vedení ProSiebenSat.1 z minulého týdne přijmout nabídku od MFE. Krok General Atlantic může cestu MFE k získání kontroly nad německou skupinou zkomplikovat.
Společnost MFE koncem července svou nabídku na převzetí zvýšila, za každou akcii ProSiebenSat.1 nabízí 4,48 eura v hotovosti a 1,3 vlastní akcie. Celková hodnota nabídky činí zhruba osm eur (asi 168 korun) za akcii. PPF na tento krok reagovala oznámením, že nabídku, která činí sedm eur v hotovosti za každou akcii ProSiebenSat.1, zvyšovat nebude.
ProSiebenSat.1 je vedle skupiny RTL druhým největším soukromým televizním koncernem v Německu. Kromě klasických stanic jako ProSieben, Sat.1 a Kabel Eins patří do této skupiny také streamovací služba Joyn.
Společnost MFE patří dětem bývalého italského premiéra Silvia Berlusconiho, který zemřel v roce 2023. Firma plánuje vybudovat panevropskou skupinu televizních stanic.
Skupina PPF působí ve 25 zemích Evropy, Asie, Severní Ameriky a Afriky. Investuje do telekomunikací, finančních služeb, médií, internetových služeb, nemovitostí, biotechnologií a strojírenství. PPF vlastní aktiva za 41,7 miliardy eur (více než bilion korun) a celosvětově na konci loňského roku zaměstnávala kolem 45 tisíc lidí. Většinovým vlastníkem PPF je Amalar Holding, do kterého své akcie loni vložily majoritní akcionářka PPF Renáta Kellnerová a její tři dcery.
Přetahovaná o vliv v ProSiebenSat.1 mezi rodinou Silvia Berlusconiho a skupinou PPF nekončí. Představenstvo i dozorčí rada německé mediální společnosti vítají nabídku PPF zvýšit podíl ve společnosti na 29,99 procenta. Nabídnutou cenu sedm eur za akcii ale oba orgány označily za neadekvátní z finančního hlediska. Proto ani nebudou vydávat doporučení akcionářům, zda mají nabídku přijmout, píše agentura Reuters.
Zprávy z firem
