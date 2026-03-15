RECENZE: Hotel u Dubrovníku za tři tisíce. Astarea nabízí víc, než čekáte
Když jsme plánovali pobyt u Dubrovníku, měli jsme jasno – chtěli jsme bydlet v hotelu Sheraton. Ten byl ale na první dvě noci vyprodaný. Náhradou se tak stal nedaleký hotel Astarea v obci Mlini. Je sice o kategorii níž než Sheraton, ale za cenu lehce přes tři tisíce korun za pokoj a noc nabízí překvapivě solidní komfort, skvělou polohu u moře a dobré zázemí pro rodiny.
Hotel Astarea leží v malé přímořské obci Mlini, asi deset kilometrů jižně od Dubrovníku. Lokalita je výrazně klidnější než samotné historické město, ale zároveň dostatečně blízko, pokud chcete vyrazit na výlet do starého města nebo do nedalekého Cavtatu.
Komplex stojí přímo u moře a obklopuje ho typická dalmatská krajina – vysoké cypřiše, borovice a nízké kamenné zídky. Výhled na zátoku dává místu velmi příjemnou atmosféru, zvlášť mimo hlavní turistickou sezónu.
Pokoje menší, ale funkční
Pokoje patří spíše k menším. Pro naši čtyřčlennou rodinu jsme proto museli rezervovat dva samostatné pokoje. Interiér je jednoduchý a moderní – velká postel, pracovní stůl, televize a základní hotelové vybavení.
Design nepůsobí luxusně, ale vše je čisté a funkční. Pokud hledáte prostorné rodinné suite, tady je nenajdete. Pro krátký pobyt nebo jako základnu pro výlety po okolí ale pokoje bez problémů stačí.
Bazény, fitness i pláž hned pod hotelem
Silnou stránkou hotelu je jeho zázemí. Astarea nabízí velký venkovní bazén s výhledem na moře, menší bazén pro děti a také prostorný krytý bazén. K dispozici je i fitness centrum a přímý přístup na oblázkovou pláž.
Právě poloha u vody patří k největším výhodám hotelu. Stačí sejít pár minut po promenádě a jste na pláži nebo v některé z místních restaurací.
Dubrovník je ikonický. Ale také přeplněný, hlučný a v sezoně logisticky vyčerpávající. Kdo hledá kombinaci moře, klidu a výletů do starého města bez každodenního boje s davy turistů, měl by se podívat pár kilometrů stranou.
Enjoy
Polopenze jako praktické řešení
Během pobytu jsme měli polopenzi v hotelové restauraci. Nabídka je typicky hotelová – bufet s mezinárodní kuchyní, saláty, rybami, masem a dezerty. Gastronomický zážitek to sice není, ale jako praktické řešení po dni stráveném u moře nebo na výletě funguje dobře.
Dobrá hodnota za peníze
Cena lehce přes tři tisíce korun za pokoj a noc je v kontextu Dubrovníku poměrně příjemná. Astarea sice nedosahuje úrovně luxusnějších resortů v okolí, ale nabízí solidní standard, dobré zázemí a především výbornou polohu u moře.
Pro nás to byla jen dvoudenní zastávka před přesunem do Sheratonu. Jako dostupnější alternativa pro pobyt u Dubrovníku ale hotel Astarea rozhodně dává smysl.
