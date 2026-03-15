Zelenskyj obvinil Evropu z vydírání kvůli ropovodu Družba

Za vydírání označil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tlak Evropy na zprovoznění ropovodu Družba, kterým Maďarsko a Slovensko dováželo ruskou ropu. Kyjev tvrdí, že ropovod poničily ruské útoky a jeho oprava si vyžádá delší dobu. Informovala o tom agentura AFP.
Po lednovém přerušení dodávek ruské ropy na Slovensko a do Maďarska tímto potrubím vlády v Bratislavě a v Budapešti opakovaně obvinily Ukrajinu, že obnovu provozu záměrně oddaluje. Maďarsko se nadto rozhodlo blokovat půjčku Evropské unie Ukrajině v objemu 90 miliard eur (2,2 bilionu korun) a také přijetí dvacátého balíku sankcí proti Rusku, dokud Ukrajina provoz ropovodu neobnoví.
Evropa podle Zelenského „nutí obnovit Družbu“ tím, že odstávku spojují s evropskou půjčkou, kterou blokuje Budapešť a která má mimo jiné sloužit k nákupu zbraní pro Ruskem napadenou zemi.
„Řekl jsem našim přátelům v Evropě, že se to jmenuje vydírání,“ řekl Zelenskyj v dnes zveřejněném rozhovoru, který v sobotu poskytnul několika médiím včetně agentury AFP.
Ukrajina, která se již pátým rokem brání rozsáhlé ruské ozbrojené agresi, v sobotu představila desítkám zahraničních diplomatů materiály, které mají ukazovat následky ruského útoku na ropovod Družba. Inspekci zařízení, k níž vyzvala i Evropská komise, ale Kyjev dosud odmítá.
Ropovodem Družba neteče ruská ropa na Slovensko a do Maďarska od 27. ledna, kdy ropovod podle Kyjeva poškodil ruský útok. Bratislava a Budapešť naproti tomu Ukrajinu obviňují z průtahů při uvedení ropovodu do provozu a ze snahy ovlivnit dubnové parlamentní volby v Maďarsku, kde premiér Viktor Orbán bojuje o setrvání u moci.
Na adresu Maďarska v rozhovoru Zelenskyj uvedl, že Ukrajina je ochotna spolupracovat s jakýmkoliv maďarským vůdcem, který není nástrojem ruského prezidenta Vladimira Putina. Orbána, který na kritice Ukrajiny založil velkou část své volební kampaně, ukrajinští představitelé opakovaně označili za Putinova spojence.
Související
V době, kdy většina dne probíhá na obrazovkách telefonů a počítačů, se stále více mladých lidí vrací k překvapivě staromódním koníčkům. Vyšívání, pletení, keramika, origami, zahradničení nebo dokonce desková hra mahjong znovu získávají popularitu. Podle agentury AP jde o způsob, jak si odpočinout od digitálního světa a znovu objevit radost z práce rukama.
Američanka Emma MacTaggartová se k vyšívání vrátila společně se svými spolubydlícími. Z původně nenápadného experimentu se brzy stal téměř každodenní rituál. „Byl to opravdu terapeutický způsob, jak se odpoutat od práce a stresu. A také příležitost dělat něco rukama místo bezmyšlenkovitého projíždění telefonu,“ říká. „Nakonec jsme tím byly úplně posedlé.“
MacTaggartová patří k rostoucí skupině mladých lidí, kteří objevují kouzlo analogových koníčků. Paradoxní přitom je, že právě sociální sítě pomohly tyto aktivity znovu zpopularizovat.
Některé z nich – například pletení nebo vyšívání – dostaly na internetu nálepku „babičkovských koníčků“. Odkazuje na generace žen, které se jim tradičně věnovaly. Vedle nich ale mladí objevují i další řemesla, například keramiku, origami nebo dokonce kovářství.
Velký návrat těchto aktivit začal během pandemie covidu-19, kdy lidé trávili více času doma. Zájem ale nezmizel ani po jejím skončení. Naopak – pro mnoho lidí se stal součástí každodenního života.
MacTaggartová dnes dokonce proměnila svůj koníček v podnikání. Založila značku What’s the Stitch, kde prodává vyšívací plátna, návrhy i doplňky. Tradiční techniku přitom často kombinuje s nadsázkou, humorem a někdy i provokativními nápisy. „Je to historicky velmi formální řemeslo, takže je zábavné dát mu mladistvý nádech,“ říká.
Podle psycholožky Jaime Kurtzové z Univerzity Jamese Madisona mohou podobné činnosti pomáhat snižovat stres a úzkost. Vyžadují soustředění, někdy představují výzvu a zároveň přinášejí pocit uspokojení z dokončené práce. „Koníčky jsou opravdu důležité. Jenže mnoho z nás na ně zapomnělo, protože máme pocit, že jsme neustále příliš zaneprázdnění,“ říká Kurtzová. „Najít si na ně alespoň trochu času je ale velmi smysluplné.“
Analogové koníčky navíc často vytvářejí nové komunity. Clara Shermanová například pomáhá znovu popularizovat starou čínskou hru mahjong mezi mladší generací. „Když hrajeme s přáteli, mám pocit, jako bych byla v malé bublině. Existujeme jen my a hra,“ popisuje. „Je to chvíle, kdy opravdu vypnete.“
Ne všichni se ale snaží technologie úplně opustit. Někteří naopak hledají způsob, jak je s novými koníčky propojit.
Dvaadvacetiletý Isaiah Scott například miluje pozorování ptáků. K zaznamenávání svých pozorování používá aplikaci eBird, která zároveň pomáhá vědcům sledovat migraci a vývoj populací. Scott přirovnává tento koníček k videohře Pokémon. „Je to jako videohra, ale v reálném životě,“ říká. Cestování za novými druhy ptáků podle něj připomíná odemykání nových map ve hře. Sám už zaznamenal přibližně 800 různých druhů.
Jeho zájem nakonec přerostl v mnohem větší projekt. Scott založil neziskovou organizaci zaměřenou na ochranu přírody a dokonce koupil pozemek ve státě Georgia, který chce využít jako přírodní rezervaci.
Internet přitom mnoha lidem pomáhá proměnit koníčky v podnikání. Příkladem je i kovářka Anna Weareová, známá na sociálních sítích jako AnvilAnna. Díky videím na TikToku si vybudovala mezinárodní publikum a dnes má na své ručně vyráběné ostruhy čekací listinu dlouhou téměř rok.
Podle ní se lidé stále více vracejí k tradičním řemeslům, protože jsou unavení z levných a rychle opotřebitelných výrobků. „Lidé chtějí, aby věci vydržely,“ říká. „A právě proto tahle řemesla existují už stovky let.“
Podobné projekty navíc spojují lidi po celém světě. Kristie Landingová například založila platformu Verse & Sip, která propojuje milovníky poezie, ručně psaných dopisů a papírových řemesel.
Nedávno spustila službu pro lidi, kteří si chtějí najít dopisovacího přítele. A v rámci svého „poštovního klubu“ každý měsíc posílá stovkám lidí po světě originální báseň doplněnou o čaj. „Snažím se vytvářet pomalejší momenty na platformách, které jsou založené na rychlých videích,“ říká. „Chvíle, které vás na moment zastaví.“
Pro mnoho lidí nejde jen o krátkodobý trend. Analogové koníčky vnímají jako vědomý návrat k pomalejšímu způsobu života.
MacTaggartová se označení „babičkovský koníček“ nebrání. „S přáteli si děláme legraci, že jsem vlastně celý život babička,“ směje se. „Takže je docela příhodné, že se z toho nakonec stala moje kariéra.“
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.
Související
RECENZE: Hotel u Dubrovníku za tři tisíce. Astarea nabízí víc, než čekáte
Když jsme plánovali pobyt u Dubrovníku, měli jsme jasno – chtěli jsme bydlet v hotelu Sheraton. Ten byl ale na první dvě noci vyprodaný. Náhradou se tak stal nedaleký hotel Astarea v obci Mlini. Je sice o kategorii níž než Sheraton, ale za cenu lehce přes tři tisíce korun za pokoj a noc nabízí překvapivě solidní komfort, skvělou polohu u moře a dobré zázemí pro rodiny.
Hotel Astarea leží v malé přímořské obci Mlini, asi deset kilometrů jižně od Dubrovníku. Lokalita je výrazně klidnější než samotné historické město, ale zároveň dostatečně blízko, pokud chcete vyrazit na výlet do starého města nebo do nedalekého Cavtatu.
Komplex stojí přímo u moře a obklopuje ho typická dalmatská krajina – vysoké cypřiše, borovice a nízké kamenné zídky. Výhled na zátoku dává místu velmi příjemnou atmosféru, zvlášť mimo hlavní turistickou sezónu.
Pokoje patří spíše k menším. Pro naši čtyřčlennou rodinu jsme proto museli rezervovat dva samostatné pokoje. Interiér je jednoduchý a moderní – velká postel, pracovní stůl, televize a základní hotelové vybavení.
Design nepůsobí luxusně, ale vše je čisté a funkční. Pokud hledáte prostorné rodinné suite, tady je nenajdete. Pro krátký pobyt nebo jako základnu pro výlety po okolí ale pokoje bez problémů stačí.
Bazény, fitness i pláž hned pod hotelem
Silnou stránkou hotelu je jeho zázemí. Astarea nabízí velký venkovní bazén s výhledem na moře, menší bazén pro děti a také prostorný krytý bazén. K dispozici je i fitness centrum a přímý přístup na oblázkovou pláž.
Právě poloha u vody patří k největším výhodám hotelu. Stačí sejít pár minut po promenádě a jste na pláži nebo v některé z místních restaurací.
Během pobytu jsme měli polopenzi v hotelové restauraci. Nabídka je typicky hotelová – bufet s mezinárodní kuchyní, saláty, rybami, masem a dezerty. Gastronomický zážitek to sice není, ale jako praktické řešení po dni stráveném u moře nebo na výletě funguje dobře.
Dobrá hodnota za peníze
Cena lehce přes tři tisíce korun za pokoj a noc je v kontextu Dubrovníku poměrně příjemná. Astarea sice nedosahuje úrovně luxusnějších resortů v okolí, ale nabízí solidní standard, dobré zázemí a především výbornou polohu u moře.
Pro nás to byla jen dvoudenní zastávka před přesunem do Sheratonu. Jako dostupnější alternativa pro pobyt u Dubrovníku ale hotel Astarea rozhodně dává smysl.
Související
