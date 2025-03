Zdenka Klapalová: Trh s hotely a prémiovými budovami letos ožije

Nemovitostní trh letos zažije lepší rok než loni a předloni, říká Zdenka Klapalová, prezidentka Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí a zároveň jednatelka české pobočky poradenské společnosti Knight Frank. Jen málo lidí vidí do pozadí nemovitostního trhu tak jako ona.

Kromě bytů, komerčních nemovitostí a logistických center se podle ní budou velké věci dít i na poli hotelů. Tento trh už se rozhýbává. Dosud vůbec největší akvizici nedávno udělala společnost PPF, když koupila největší český hotel, Hilton v Praze. Šlo o největší prodej samostatné hotelové nemovitosti ve střední a východní Evropě, uvedla zprostředkovatelská společnost CBRE.

„Určitě v letošním roce čekám další transakce v tomto segmentu. Sledujeme to i v Evropě,“ říká Klapalová. Vysvětluje to tím, že v době covidu zasáhla tento sektor největší rána. Nyní tento sektor okřál a jeho výkonnost je velmi dobrá. „Někteří majitelé, i třeba z důvodu investičního horizontu, jsou ochotní je dát na trh.“ To ladí s faktem, že na trhu je spousta zájemců, kteří chtějí obohatit své portfolio o tuto položku.

Klapalová z logiky věci nemůže prozrazovat konkrétní chystané transakce, ale naznačuje: „Myslím, že se mluví o některých prémiových brandech a hotelích.“

Kromě prémiových hotelů jsou na trhu k mání ještě prémiové budovy, například budova Komerční banky na Václavském náměstí nebo zámek Štiřín, který se už několikrát nepodařilo státu prodat. Jaký bude letošní vývoj na tomto trhu? „V soukromém sektoru určitě mohou přijít nějaké nemovitosti na trh.“ Jak Klapalová připomíná, český kapitál je nyní hodně silný. V loňském roce proběhlo devadesát procent transakcí díky českému kapitálu.

„Český kapitál je dokonce tak silný, že zhruba deset procent polského trhu opět reprezentuje český kapitál.“ Podle prezidentky asociace je právě to důvodem, proč bude zájem i o prémiové nemovitosti. „Trofejní nemovitost je ozdobou portfolia. Pokud si nějaká společnost buduje portfolio, dříve nebo později zatouží po trofejní nemovitosti.“

Co se týká státních prémiových objektů, je podle ní chybou, že stát jde cestou aukcí. Chápe sice důvody, transparentnost a procesní čistotu. „Trofejní nemovitosti se neprodávají dobře formou aukce. Řada investorů tuto formu nepreferuje a do dražeb se nehlásí.“ To potom státu komplikuje prodej. Velké společnosti mají představenstva a dozorčí rady. „Investor by často uvítal obchodní jednání, hledat podmínky. Třeba chce mít exkluzivitu, potom si dělat prověrku. Dražba prostě není optimální cesta, jak takové nemovitosti zpeněžit,“ vysvětluje Klapalová.

