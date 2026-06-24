Výrobce tanků Leopard míří na burzu
Evropský výrobce tanků Leopard 2 a houfnic Caesar chystá vstup na burzu. KNDS chce nabídnout investorům 20 procent akcií a obchodovat se má ve Frankfurtu a Paříži. Hodnota firmy by podle Reuters mohla dosáhnout zhruba 15 miliard eur, tedy více než 363 miliard korun.
Evropský výrobce tanků KNDS chystá vstup na burzu. Akcie hodlá prodat v primární veřejné nabídce, tedy IPO, a předpokládá, že se s nimi bude obchodovat ve Frankfurtu nad Mohanem a v Paříži. Firma o tom ve středu informovala na svém webu.
Po vstupu na burzu budou mezi hlavní konkurenty KNDS patřit německá zbrojovka Rheinmetall a česká zbrojařská společnost Czechoslovak Group.
Na trhu bude pětina akcií
Záměr KNDS představuje další krok v rozvoji podniku jako celoevropské obranné společnosti. Současní akcionáři, tedy francouzský stát a holdingová společnost Wegmann & Co. zastupující rodinné vlastníky firmy, nabídnou investorům 20procentní podíl ve společnosti, uvedla KNDS.
Německo a Francie budou po transakci držet shodně po 40 procentech.
Proces vstupu na burzu významným způsobem změní vlastnickou strukturu jedné z nejstrategičtějších zbrojařských společností v Evropě a fakticky z ní vytvoří francouzsko-německý společný podnik, uvedla agentura Bloomberg.
KNDS je v obranném sektoru další skupinou, která vstupuje na evropské kapitálové trhy. Tento trend podporuje závazek evropských vlád zvyšovat výdaje na zbrojení.
Česká zbrojařská skupina Czechoslovak Group podnikatele Michala Strnada má podle britského deníku Financial Times zájem koupit významný podíl ve francouzsko-německém výrobci tanků KNDS. Nabídka přichází v době, kdy se evropský obranný průmysl snaží konsolidovat, ale zároveň naráží na silné politické zájmy Francie a Německa.
Strnadova CSG chce vyrábět tanky Leopard. Podíl ve zbrojovce KNDS ale může narazit v Paříži i Berlíně
Zprávy z firem
Česká zbrojařská skupina Czechoslovak Group podnikatele Michala Strnada má podle britského deníku Financial Times zájem koupit významný podíl ve francouzsko-německém výrobci tanků KNDS. Nabídka přichází v době, kdy se evropský obranný průmysl snaží konsolidovat, ale zároveň naráží na silné politické zájmy Francie a Německa.
Hodnota může přesáhnout 360 miliard korun
Společnost Wegmann & Co., která zastupuje rodinné vlastníky a v současnosti drží polovinu KNDS, prodá německému státu 40procentní podíl, pokud bude IPO úspěšně dokončeno. Francouzský stát, který vlastní druhou polovinu KNDS, prodá část svých akcií v rámci veřejné nabídky tak, aby mu po transakci zůstal rovněž 40procentní podíl.
Transakce by měla firmu ohodnotit přibližně na 15 miliard eur, tedy více než 363 miliard korun, uvedla s odkazem na své zdroje agentura Reuters. KNDS vyrábí například tanky Leopard 2 a houfnice Caesar.
Německo zaplatí za svůj 40procentní podíl ve společnosti více, než bude cena akcií v IPO. Cena bude stanovena podle vzorce, který zahrnuje obvyklou kontrolní prémii a také vývoj ceny akcií po vstupu na burzu, vyplývá z dokumentu.
Uspořádání je součástí snahy Berlína zachovat po vstupu firmy na burzu rovnocenné postavení s francouzským státem. Transakci ještě musí schválit rozpočtový výbor německého parlamentu.
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Tanky Leopard se budou servisovat v Česku. VOP CZ podepsal s firmou Rheinmetall smlouvu
Zprávy z firem
Státní podnik VOP CZ ze Šenova u Nového Jičína podepsal sedmiletou strategickou smlouvu s německou společností Rheinmetall o zajištění servisu tanků Leopard 2A4, které má ve výzbroji česká armáda. VOP CZ se tak poprvé zapojuje do údržby a oprav západní bojové techniky, dosud se specializoval především na servis vozidel sovětského a východního původu. Uvedl to mluvčí VOP CZ Rostislav Rožnovský.
Kontrolu si podrží státy
Německo a Francie v pondělí oznámily, že se dohodly na struktuře řízení společnosti, podle níž budou obě strany vlastnit stejný podíl. Po vstupu na burzu bude mít KNDS sídlo v Nizozemsku, společně ji budou vlastnit francouzská a německá vláda a 20 procent akcií bude volně obchodováno na burzách ve Frankfurtu a v Paříži.
Za francouzskou vládu bude podíl v KNDS držet státní společnost GIAT, za německou pak státní rozvojová banka KfW. Tyto subjekty zůstanou dlouhodobými akcionáři KNDS, uvedla společnost.
Struktura transakce podtrhuje rostoucí přesvědčení evropských vlád o důležitosti zachování kontroly nad klíčovými technologickými a bezpečnostními aktivy.
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Tanky, houfnice i munice
KNDS působí v pěti divizích: systémy, munice, vybavení, výcvik a údržba. Mezi její produkty patří bojové tanky, obrněné transportéry, přenosné mostní systémy a robotická vozidla. Společnost vyrábí i velkorážovou munici pro tato bojová vozidla.
Firma loni dosáhla tržeb 4,4 miliardy eur, tedy více než 106 miliard korun. Meziročně to byl nárůst přibližně o 16 procent. Objem nevyřízených zakázek, důležitý ukazatel budoucího vytížení firmy, se ke konci loňského roku podle nejnovějších výsledků zvýšil na 33,1 miliardy eur. O rok dříve činil 23,5 miliardy eur.
Podnik úzce spolupracuje s ukrajinskou armádou a celkově s přibližně 40 ozbrojenými silami po celém světě. V současnosti má kolem 11 tisíc zaměstnanců, jejich počet ale v letošním roce podle firmy dál poroste v souvislosti se zvyšováním výroby a investicemi do výzkumu a vývoje.
KNDS vznikla v roce 2015 spojením francouzské společnosti Nexter a německé Krauss-Maffei Wegmann. Nejzazším termínem pro vstup na burzu je 13. července, tedy den před francouzským státním svátkem Dnem dobytí Bastily. Vstup firmy na burzu technicky zajišťují finanční ústavy Bank of America, Deutsche Bank, Goldman Sachs Group a Société Générale.
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To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
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Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.