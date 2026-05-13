Strnadova CSG chce vyrábět tanky Leopard. Podíl ve zbrojovce KNDS ale může narazit v Paříži i Berlíně
Česká zbrojařská skupina Czechoslovak Group podnikatele Michala Strnada má podle britského deníku Financial Times zájem koupit významný podíl ve francouzsko-německém výrobci tanků KNDS. Nabídka přichází v době, kdy se evropský obranný průmysl snaží konsolidovat, ale zároveň naráží na silné politické zájmy Francie a Německa.
Zbrojařská skupina Czechoslovak Group má podle britského deníku Financial Times zájem o koupi významného podílu ve francouzsko-německé společnosti KNDS, jednom z nejdůležitějších evropských výrobců pozemní vojenské techniky. Firma nejbohatšího Čecha Michala Strnada měla podle zdrojů FT předložit nabídku, která je zcela nebo převážně v hotovosti.
Zatím ale není jasné, zda návrh české skupiny získá podporu. Vzhledem ke strategickému významu KNDS lze očekávat, že případný vstup CSG do vlastnické struktury narazí na pečlivé posuzování v politických kruzích, zejména ve Francii a Německu.
Strategický podnik pod politickým dohledem
KNDS vznikla spojením německé společnosti KMW a francouzské státní zbrojovky Nexter. Do jejího portfolia patří například tanky Leopard 2 nebo houfnice Caesar. Právě kvůli významu pro evropskou obranu je budoucí vlastnictví firmy citlivým tématem.
Podle Financial Times má ve společnosti podíl francouzský stát, zatímco další část vlastní německý rodinný holding. O vstup do KNDS má zároveň zájem i německá vláda. V koalici kancléře Friedricha Merze se ale podle listu vedou spory o to, jak velký podíl by měl stát případně získat.
Akcie zbrojařské skupiny Czechoslovak Group se obchodují na polovině své hodnoty z doby úpisu, přestože tržby loni vzrostly o 72 procent na 165 miliard korun. Rekordní výsledky však zastiňuje nedůvěra investorů k reálným výrobním kapacitám i ostré spory s menšinovými akcionáři. Skupina nyní stojí na rozcestí mezi modelem postaveným na přeprodeji a přechodem k náročné vlastní výrobě.
CSG po propadech: přehnaná panika, nebo prozření trhu?
Názory
Akcie zbrojařské skupiny Czechoslovak Group se obchodují na polovině své hodnoty z doby úpisu, přestože tržby loni vzrostly o 72 procent na 165 miliard korun. Rekordní výsledky však zastiňuje nedůvěra investorů k reálným výrobním kapacitám i ostré spory s menšinovými akcionáři. Skupina nyní stojí na rozcestí mezi modelem postaveným na přeprodeji a přechodem k náročné vlastní výrobě.
Paříž i Berlín tak mají na dalším směřování skupiny silný politický zájem. Nejde jen o vlastnickou strukturu, ale také o vliv na výrobní kapacity, strategické priority a budoucí rozdělení zakázek.
KNDS se chystá na burzu
Nabídka CSG přichází ve chvíli, kdy KNDS připravuje vstup na akciovou burzu. Podle Financial Times by se s akciemi firmy mohlo začít obchodovat do začátku července. Skupina údajně cílí na tržní kapitalizaci mezi 15 a 20 miliardami eur, tedy zhruba 365 až 487 miliardami korun.
Zájem investorů o obranný sektor v posledních letech výrazně posílil. Evropské státy zvyšují výdaje na obranu a firmy napojené na výrobu munice, obrněné techniky či dělostřeleckých systémů se dostaly do centra pozornosti kapitálových trhů.
CSG inspirovala další zbrojaře
Sama Czechoslovak Group vstoupila na burzu letos 23. ledna v Amsterodamu a Praze. V rámci dosud největší primární veřejné nabídky akcií v evropském obranném sektoru byla oceněna přibližně na 30 miliard eur.
Právě úspěšné IPO CSG podle Financial Times povzbudilo další evropské obranné společnosti, včetně KNDS, aby urychlily vlastní burzovní plány a využily zvýšeného zájmu investorů o zbrojní průmysl.
Nálada na trhu se ale mění
Situace v sektoru už ale není tak jednoznačná jako na začátku roku. Akcie zbrojních firem v poslední době oslabují a pod tlak se dostala i CSG.
Její akcie prudce klesly poté, co společnost Hunterbrook, která spekuluje na pokles ceny akcií CSG, zveřejnila tvrzení, že česká skupina ve svém prospektu k IPO neuvedla některé informace. Hunterbrook zároveň zpochybnil obchodní model CSG.
Česká firma obvinění odmítla. Tvrzení Hunterbrooku označila za nepřesná a uvedla, že neodpovídají faktům.
Česká nabídka jako test evropské konsolidace
Zájem CSG o KNDS ukazuje, že evropský obranný průmysl vstupuje do nové fáze. Firmy chtějí růst, získávat kapitál a spojovat síly, aby dokázaly reagovat na rostoucí poptávku po vojenské technice.
Zároveň se ale ukazuje, že u strategických zbrojních podniků nebude rozhodovat pouze cena nabídky. V případě KNDS bude důležité také to, zda případná změna vlastnické struktury bude přijatelná pro Francii a Německo, tedy země, které považují podnik za klíčový pro vlastní i evropskou obranu.
VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB
Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.
Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.
V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.
Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.