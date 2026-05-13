Strnadova CSG chce vyrábět tanky Leopard. Podíl ve zbrojovce KNDS ale může narazit v Paříži i Berlíně

Česká zbrojařská skupina Czechoslovak Group podnikatele Michala Strnada má podle britského deníku Financial Times zájem koupit významný podíl ve francouzsko-německém výrobci tanků KNDS. Nabídka přichází v době, kdy se evropský obranný průmysl snaží konsolidovat, ale zároveň naráží na silné politické zájmy Francie a Německa.

Zbrojařská skupina Czechoslovak Group má podle britského deníku Financial Times zájem o koupi významného podílu ve francouzsko-německé společnosti KNDS, jednom z nejdůležitějších evropských výrobců pozemní vojenské techniky. Firma nejbohatšího Čecha Michala Strnada měla podle zdrojů FT předložit nabídku, která je zcela nebo převážně v hotovosti.

Zatím ale není jasné, zda návrh české skupiny získá podporu. Vzhledem ke strategickému významu KNDS lze očekávat, že případný vstup CSG do vlastnické struktury narazí na pečlivé posuzování v politických kruzích, zejména ve Francii a Německu.

Strategický podnik pod politickým dohledem

KNDS vznikla spojením německé společnosti KMW a francouzské státní zbrojovky Nexter. Do jejího portfolia patří například tanky Leopard 2 nebo houfnice Caesar. Právě kvůli významu pro evropskou obranu je budoucí vlastnictví firmy citlivým tématem.

Podle Financial Times má ve společnosti podíl francouzský stát, zatímco další část vlastní německý rodinný holding. O vstup do KNDS má zároveň zájem i německá vláda. V koalici kancléře Friedricha Merze se ale podle listu vedou spory o to, jak velký podíl by měl stát případně získat.

velkorážová munice

CSG po propadech: přehnaná panika, nebo prozření trhu?

Názory

Akcie zbrojařské skupiny Czechoslovak Group se obchodují na polovině své hodnoty z doby úpisu, přestože tržby loni vzrostly o 72 procent na 165 miliard korun. Rekordní výsledky však zastiňuje nedůvěra investorů k reálným výrobním kapacitám i ostré spory s menšinovými akcionáři. Skupina nyní stojí na rozcestí mezi modelem postaveným na přeprodeji a přechodem k náročné vlastní výrobě.

Timur Barotov

Přečíst článek

Paříž i Berlín tak mají na dalším směřování skupiny silný politický zájem. Nejde jen o vlastnickou strukturu, ale také o vliv na výrobní kapacity, strategické priority a budoucí rozdělení zakázek.

KNDS se chystá na burzu

Nabídka CSG přichází ve chvíli, kdy KNDS připravuje vstup na akciovou burzu. Podle Financial Times by se s akciemi firmy mohlo začít obchodovat do začátku července. Skupina údajně cílí na tržní kapitalizaci mezi 15 a 20 miliardami eur, tedy zhruba 365 až 487 miliardami korun.

Zájem investorů o obranný sektor v posledních letech výrazně posílil. Evropské státy zvyšují výdaje na obranu a firmy napojené na výrobu munice, obrněné techniky či dělostřeleckých systémů se dostaly do centra pozornosti kapitálových trhů.

CSG inspirovala další zbrojaře

Sama Czechoslovak Group vstoupila na burzu letos 23. ledna v Amsterodamu a Praze. V rámci dosud největší primární veřejné nabídky akcií v evropském obranném sektoru byla oceněna přibližně na 30 miliard eur.

Právě úspěšné IPO CSG podle Financial Times povzbudilo další evropské obranné společnosti, včetně KNDS, aby urychlily vlastní burzovní plány a využily zvýšeného zájmu investorů o zbrojní průmysl.

Nálada na trhu se ale mění

Situace v sektoru už ale není tak jednoznačná jako na začátku roku. Akcie zbrojních firem v poslední době oslabují a pod tlak se dostala i CSG.

Její akcie prudce klesly poté, co společnost Hunterbrook, která spekuluje na pokles ceny akcií CSG, zveřejnila tvrzení, že česká skupina ve svém prospektu k IPO neuvedla některé informace. Hunterbrook zároveň zpochybnil obchodní model CSG.

Česká firma obvinění odmítla. Tvrzení Hunterbrooku označila za nepřesná a uvedla, že neodpovídají faktům.

Česká nabídka jako test evropské konsolidace

Zájem CSG o KNDS ukazuje, že evropský obranný průmysl vstupuje do nové fáze. Firmy chtějí růst, získávat kapitál a spojovat síly, aby dokázaly reagovat na rostoucí poptávku po vojenské technice.

Zároveň se ale ukazuje, že u strategických zbrojních podniků nebude rozhodovat pouze cena nabídky. V případě KNDS bude důležité také to, zda případná změna vlastnické struktury bude přijatelná pro Francii a Německo, tedy země, které považují podnik za klíčový pro vlastní i evropskou obranu.

Do českých hor míří bohatší klientela i developerské miliardy. S tím roste tlak na lepší služby, hlavně gastronomii. Kuchaři a šéfkuchaři proto v horských resortech získávají podmínky, které ještě nedávno patřily hlavně Praze nebo Brnu.

Za rostoucí poptávkou po kuchařích a šéfkuchařích na horách nestojí jen silnější turistická sezona. České hory se mění v prémiový resortní byznys, do kterého stále víc vstupují developeři a silní investoři. Už nejde jen o penziony nebo apartmány. Nové projekty propojují ubytování, wellness, sport, eventy a gastronomii.

Typickým příkladem je Marcel Soural a jeho skupina Trigema. Ta vedle rezidenční výstavby vlastní také horské areály Monínec a Rokytnici nad Jizerou. Jak už Newstream psal, Trigema v Rokytnici plánuje investice kolem 1,3 miliardy korun, mimo jiné do rozvoje areálů Horní Domky a Studenov.

Podobné projekty mění logiku hor. Pokud má resort vydělávat celý rok, nestačí mu sjezdovka a lanovka. Musí nabídnout wellness, kvalitní ubytování, rodinné aktivity, firemní akce a také dobré jídlo. Gastronomie se tak z doplňku stává jedním z hlavních důvodů, proč je host ochoten zaplatit víc.

Tím se mění i postavení kuchařů. V horském byznysu už nejsou jen provozní nutností. Jsou jedním z faktorů, na kterých stojí schopnost hotelu či aparthotelu prodávat dražší pobyty. I proto se v horských lokalitách u zkušených kuchařů a šéfkuchařů objevují nabídky kolem 55 až 75 tisíc korun měsíčně, často navíc s ubytováním, stravou nebo sezonními bonusy.

České hory už nejsou druhá liga. Ani v gastronomii

„Největší poptávka po profesích v gastrobyznysu je v oblastech s rozvinutým cestovním ruchem – tedy především ve velkých městech, turistických regionech, zejména pak v horských střediscích,“ říká Michal Španěl, manažer pracovního portálu JenPráce.cz.

Právě na gastronomii je proměna hor vidět nejvíc. Dříve často stačila jednoduchá sezonní kuchyně. Dnes hosté očekávají vyšší standard. Do horských resortů navíc stále častěji míří movitější klientela a zahraniční turisté, kteří mají vyšší nároky na služby, servis i jídlo.

„Za rostoucí atraktivitou horských lokací pro kuchaře a šéfkuchaře stojí i struktura klientely. Do těchto míst míří stále častěji movitější hosté a zahraniční turisté, kteří mají vyšší nároky. To vytváří tlak na poskytování nadstandardních služeb, kvalitnější gastronomii a celkový servis,“ říká Martin Venglář ze společnosti Nomce, která řídí několik českých hotelů, například Aparthotel Svatý Vavřinec v Peci pod Sněžkou.

Restaurace už proto není jen doplněk k ubytování. Pomáhá prodávat pobyty, zvyšuje útratu hostů a posiluje značku resortu. V některých případech se dobré jídlo samo stává důvodem, proč se lidé na stejné místo vracejí. Hory zároveň mohou část zaměstnanců oslovit i jinak než samotnou mzdou. Zaměstnavatelé častěji nabízejí benefity, které ve městech nejsou samozřejmostí, a to ubytování zdarma nebo za symbolickou cenu, stravu, případně sezonní bonusy.

Keir Starmer odmítá ústup i přes rostoucí tlak uvnitř Labouristické strany. Po volebních ztrátách, sporech ve vládě a spekulacích o možném nástupci se snaží udržet kontrolu nad stranou i kabinetem a varuje, že jeho odchod by Británii uvrhl zpět do chaosu.

Britský premiér Keir Starmer, který čelí sílícímu tlaku členů vlády i poslanců své vládní Labouristické strany, slíbil pokračovat s plánem reforem a varoval před chaosem, pokud by byl sesazen. Informovala o tom agentura Reuters. Starmer se dnes krátce sešel s ministrem zdravotnictví Wesem Streetingem, který je považován za možného premiérova konkurenta. Britská média včetně veřejnoprávní BBC si povšimla, že schůzka byla mimořádně krátká, trvala méně než 20 minut.

Setkání Streetinga a Starmera média už dopředu vydávala za možný mocenský střet, neboť ministr zdravotnictví je vnímán jako uchazeč o post funkce lídra labouristů. Stranické vedení, pokud je Labouristická strana u moci, je tradičně spojeno s premiérským křeslem.

„Británie je v klíčovém okamžiku“

Starmer ale podle dnešního prohlášení, které zveřejnila agentura Reuters, skončit ve funkci neplánuje. „Británie je v klíčovém okamžiku,“ řekl Starmer. „Buď pokračovat v plánu vybudovat silnější a spravedlivější zemi, nebo se vrátit k chaosu a nestabilitě minulosti,“ řekl premiér.

Britský ministr pro vztahy s Evropskou unií Nick Thomas-Symonds, který je premiérovým spojencem, řekl v rozhovoru s BBC, že žádný možný protikandidát nemá dostatečnou podporu labouristických poslanců, aby dokázal Starmera nahradit. „Je třeba jít dál,“ řekl.

Starmera mezitím podpořilo přes 100 labouristických poslanců, naopak více než 80 zákonodárců ho vyzvalo k rezignaci, případně ke stanovení data odchodu. Labouristé mají v dolní komoře britského parlamentu většinu se 403 zákonodárci.

Starmerova popularita ovšem prudce klesá. Jeho strana navíc tento měsíc utrpěla těžké ztráty ve volbách do místních zastupitelstev. Agentury a britská média označily volby za referendum o premiérově dvouletém působení. Starmer nicméně oznámil, že neodstoupí z funkce a že hodlá stranu dovést do parlamentních voleb v roce 2029 jako předseda vlády.

Starmer je pod tlakem také kvůli jmenování kontroverzního politika Petera Mandelsona velvyslancem ve Spojených státech. Na nejprestižnější diplomatickou pozici veterána Labouristické strany vybral v prosinci 2024, ale v září loňského roku ho odvolal, když se zjistilo, že Mandelsonovy vazby na zesnulého amerického sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina byly hlubší, než se myslelo. Starmer se hájí tím, že mu Mandelson o svém vztahu s Epsteinem lhal.

