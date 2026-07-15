Z DRFG roste evropský kolos. Nejdůležitější je mít lidi, kteří to dokážou uřídit, říká Hana Cajthamlová
Za sedm a půl roku, co Hana Cajthamlová působí v investiční skupině DRFG, původně lokální firma vyrostla v mezinárodního hráče. Jak se řídí finance firmy podle mezinárodních standardů a v evropském prostředí, popisuje finanční ředitelka investiční skupiny DRFG v podcastu Newstream Byznys Talks.
Investiční skupina DRFG v poslední době silně expanduje do zahraničí a v současnosti působí již v osmi evropských zemích. Klíčem k úspěchu v nejisté době je pečlivá diverzifikace rizik, technologický rozvoj a důraz na kvalitu lidského kapitálu. Finanční ředitelka skupiny Hana Cajthamlová v podcastu Newstream Business Talks v rozhovoru s moderátorkou Terezou Zavadilovou popsala, jak se skupina za posledních sedm a půl roku proměnila a jaké výzvy přináší správa financí mezinárodního koncernu.
Kdepak excel. Finanční ředitel je strategický „problem solver“
Role finančního ředitele se podle Hany Cajthamlové zásadně liší od běžných představ o pouhém počítání v tabulkách. „Být finanční ředitelka, jak se na první pohled zdá, není jenom o číslech,“ vysvětluje s tím, že její agenda je velmi široká – od strukturování daní, řízení měnového rizika, compliance po každodenní vyjednávání s investory a bankami v různých jazycích. Podílí se také na všech strategických rozhodnutích a akvizicích od jejich začátku.
„Velice často tak dopoledne řeším financování nového nemovitostního projektu v Chorvatsku, odpoledne sedím s kolegy nad novou strukturu fondů, večer řeším IFRS konsolidaci s kolegyní a s auditory,“ popisuje svou každodenní realitu finanční ředitelka investičního holdingu. Sama pak řídí tým přibližně třiceti expertů a sama sebe vnímá především jako „problem solvera,“ u kterého se schází úzké hrdlo všech provozních problémů.
Recept na riziko
Skupina DRFG se v posledních letech výrazně profesionalizovala a rozrostla. Její byznys stojí na čtyřech pilířích: telekomunikacích, realitách, finančních službách a energetice. Tato široká teritoriální i oborová diverzifikace jí slouží jako přirozená ochrana proti geopolitickým výkyvům. „Tím, že máme čtyři pilíře a působíme na různých trzích, portfolio a jeho jednotlivé segmenty rozložené do různých zemí si mitigují případná rizika,“ vysvětluje Hana Cajthamlová, která v DRFG, založené Davidem Rusňákem, působí již sedm a půl roku.
Skupina v současné době rozvíjí své aktivity v Chorvatsku a Maďarsku, kde dokončila akvizice, a posiluje telekomunikační divizi v Německu. Do budoucna se dívá i na další trhy. Zejména jihovýchodní Evropa podle finanční ředitelky nabízí trhy s atraktivními cenami nemovitostí.
Český trh je v mnoha segmentech už poměrně těsný a hledat dostatečně atraktivní investiční příležitosti může být snazší za hranicemi. Proto český kapitál stále častěji expanduje do zahraničí. Například investiční skupina DRFG posiluje v Polsku, Maďarsku i Chorvatsku a poohlíží se i po dalších trzích. „Do rozhodování vstupuje vždy více faktorů, nejde ‚jen‘ o výnosy, jak si mnozí myslí,“ říká hlavní ekonom skupiny DRFG Martin Slaný.
Martin Slaný: Češi dostali impuls, a tak se naučili investovat
Trhy
Český trh je v mnoha segmentech už poměrně těsný a hledat dostatečně atraktivní investiční příležitosti může být snazší za hranicemi. Proto český kapitál stále častěji expanduje do zahraničí. Například investiční skupina DRFG posiluje v Polsku, Maďarsku i Chorvatsku a poohlíží se i po dalších trzích. „Do rozhodování vstupuje vždy více faktorů, nejde ‚jen‘ o výnosy, jak si mnozí myslí,“ říká hlavní ekonom skupiny DRFG Martin Slaný.
Překoupené Česko
Při vyjednávání o akvizičním financování se podmínky na jednotlivých evropských trzích dramaticky liší. Zatímco Polsko je trh sice zvyklý na zahraniční investory, ale cenou kapitálu poměrně drahý, Chorvatsko nabízí zcela odlišné podmínky. „Chorvatsko je naopak trh, kde likviditní pozice je tak strašně silná, že cena kapitálu pro investora je velmi nízká,“ srovnává Cajthamlová. Nevýhodou Chorvatska však je, že tamní instituce nejsou na transakce o velikosti nad 50 milionů eur, které tam DRFG realizuje, plně adaptované, což zvyšuje nároky na vyjednávání a právní specifika.
Český realitní trh už začíná podle ní trpět tím, že je překoupený. Češi mají podle ní rádi cihly a rádi investují do nemovitostí jako do bezpečné úschovy kapitálu, což vyhání ceny nahoru a snižuje množství nových příležitostí. To je také hlavním důvodem, proč DRFG směřuje své realitní investice do zahraničí, kde je stále dostatek aktiv budovaných přímo s cílem pozdějšího prodeje.
Brzdy rychlého růstu: Nejdůležitější jsou lidé
Navzdory rychlému tempu expanze si DRFG podle své finanční ředitelky nastavuje jasné interní limity. Vedle sledování poměru vlastního kapitálu k zadlužení a udržování likviditních rezerv je přirozenou brzdou lidský faktor. „To, co si ale z čísel člověk nikdy nevyčte a přitom je to zásadní, je, zda na to máme lidi, kteří by to dokázali řídit,“ zdůrazňuje Hana Cajthamlová. Bez lokální přítomnosti a odborníků přímo v dané zemi nelze projekty na dálku efektivně řídit. Proto má skupina stálé lokální týmy v Polsku, Maďarsku, Švýcarsku, Německu a nově i v Chorvatsku.
AI v investiční skupině
DRFG se nevyhýbá ani nejnovějším technologickým trendům a AI integruje napříč celou skupinou. Hana Cajthamlová přiznává osobní fascinaci nástrojem Claude a dřívějším využíváním ChatGPT. V realitní divizi pak umělá inteligence zásadně urychluje analýzu investičních příležitostí. „Kolegové posuzují okolo tisíce příležitostí a AI nástroj vám dokáže zrychlit to, že za vás přečte kompletně a seřadí poštu, přečte teasery a podklady,“ popisuje Cajthamlová s tím, že cílem nasazování AI není redukce zaměstnanců, ale schopnost reagovat na tržní příležitosti jako první.
Pro úspěch v dnešní turbulentní době je podle ní klíčová schopnost přizpůsobit se a umět se rozhodnout i za rizika. „Můžete mít všechna čísla světa, ale nikdy nebudete mít stoprocentní jistotu, jak to dopadne. To znamená, schopnost se rozhodnout v dané nejisté době je to zásadní, co se dá udělat,“ uzavírá finanční ředitelka DRFG.
Jak manažerka shání peníze pro expanzi na zahraničních trzích?
Proč je český trh překoupený?
Jaké reality lákají DRFG na jihu Evropy?
Sledujte podcast Newstream Byznys Talks s finanční ředitelkou investiční skupiny DRFG Hanou Cajthamlovou. Video se spouští v úvodu tohoto článku. Epizodu najdete také na Spotify či Apple Podcasts.
Vztahy s bankami i řízení cash flow investiční skupiny DRFG. To vše má na starosti Head of Treasury Hana Cajthamlová. Poslední roky ale financování projektů a jejich ziskovost ovlivňují vysoké úrokové sazby. Do rozhodování bank o tom, komu a na co půjčí, vstupují ale i další faktory, jako je například přístup firem k ESG.
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Vztahy s bankami i řízení cash flow investiční skupiny DRFG. To vše má na starosti Head of Treasury Hana Cajthamlová. Poslední roky ale financování projektů a jejich ziskovost ovlivňují vysoké úrokové sazby. Do rozhodování bank o tom, komu a na co půjčí, vstupují ale i další faktory, jako je například přístup firem k ESG.