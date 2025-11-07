Tanky Leopard se budou servisovat v Česku. VOP CZ podepsal s firmou Rheinmetall smlouvu
Státní podnik VOP CZ ze Šenova u Nového Jičína podepsal sedmiletou strategickou smlouvu s německou společností Rheinmetall o zajištění servisu tanků Leopard 2A4, které má ve výzbroji česká armáda. VOP CZ se tak poprvé zapojuje do údržby a oprav západní bojové techniky, dosud se specializoval především na servis vozidel sovětského a východního původu. Uvedl to mluvčí VOP CZ Rostislav Rožnovský.
Firma Rheinmetall tanky Leopard 2A4 české armádě dodává, a mlouvu na jejich servis s touto německou společností uzavřelo již v srpnu ministerstvo obrany. Tehdy Informovalo, že jde o rámcovou dohodu na sedm let ve výši 6,16 miliardy korun. Rheinmetall také již dříve podle ministerstva podepsal předběžnou dohodu o spolupráci v oblasti servisu a oprav tanků Leopard 2A4 právě s VOP CZ.
"Tato dohoda je pro VOP CZ důležitým krokem, protože podnik získá nové zkušenosti s údržbou moderní západní vojenské techniky. Smlouva je uzavřena na sedm let a obsahuje přesný plán, jak se bude rozsah oprav postupně rozšiřovat," uvedl mluvčí. Cílem podle něj je, aby podnik na konci této doby zvládal kompletní servis tanků, včetně případných modernizací.
"Pro nás je tato smlouva opět důležitým milníkem, jelikož nás posouvá na nový typ západní techniky. Zároveň díky tomu získáme potřebné know-how v oblasti oprav, které budeme dále rozvíjet a uplatňovat. Se společností Rheinmetall chceme navíc spolupracovat i na dalších projektech v oblasti pozemní techniky," uvedl ředitel VOP CZ Vlastimil Navrátil.
Vybraní specialisté z VOP CZ ještě letos pojedou do Německa na školení u společnosti Rheinmetall. "Poté se servisní pracovníci ve spolupráci s německými odborníky zapojí do údržby tanků přímo v posádce Přáslavice. Součástí dohody je i možnost vytvoření mobilního servisního týmu, který bude schopný provádět drobné opravy přímo v místech nasazení mimo hlavní základnu," uvedl Rožnovský.
Ministerstvo obrany loni v prosinci uzavřelo s firmou Rheinmetall Landsysteme smlouvu na dodání 14 bojových tanků Leopard 2A4 za 3,98 miliardy korun bez DPH. Německé tanky nahrazují v české armádě stroje sovětské výroby T-72, které podle ministerstva už nesplňují podmínky moderního bojiště. V rámcové smlouvě na servis tanků je podle úřadu zahrnut nejenom samotný servis a opravy, ale i pořízení náhradních dílů, a to včetně takzvaného iniciačního balíčku, který zajistí zásobu náhradních dílů na několik let.
Firma VOP CZ se zabývá opravami vojenské techniky či strojírenskou výrobou pro armádu i civilní sektor. Zaměřuje se zejména na techniku používanou v pozemních silách a jejím hlavním úkolem je zajišťovat servis a bojeschopnou pozemní techniku pro českou armádu. Za loňský rok podnik podle ministerstva obrany vykázal zisk před zdaněním téměř 30,5 milionu korun, předloni skončilo hospodaření firmy ztrátou 55,8 milionu.
Podnik se předloni stal hlavním strategickým partnerem švédské společnosti BAE Systems pro zakázku na 246 bojových vozidel pěchoty CV90 pro českou armádu za 59,7 miliardy korun. VOP CZ zaměstnává zhruba 600 lidí a další chce nabírat.
