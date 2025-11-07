Nový magazín právě vychází!

Tanky Leopard se budou servisovat v Česku. VOP CZ podepsal s firmou Rheinmetall smlouvu

Česká armáda na Doupově poprvé testuje nové tanky Leopard 2A4
ČTK
ČTK
ČTK

Státní podnik VOP CZ ze Šenova u Nového Jičína podepsal sedmiletou strategickou smlouvu s německou společností Rheinmetall o zajištění servisu tanků Leopard 2A4, které má ve výzbroji česká armáda. VOP CZ se tak poprvé zapojuje do údržby a oprav západní bojové techniky, dosud se specializoval především na servis vozidel sovětského a východního původu. Uvedl to mluvčí VOP CZ Rostislav Rožnovský.

Firma Rheinmetall tanky Leopard 2A4 české armádě dodává, a mlouvu na jejich servis s touto německou společností uzavřelo již v srpnu ministerstvo obrany. Tehdy Informovalo, že jde o rámcovou dohodu na sedm let ve výši 6,16 miliardy korun. Rheinmetall také již dříve podle ministerstva podepsal předběžnou dohodu o spolupráci v oblasti servisu a oprav tanků Leopard 2A4 právě s VOP CZ.

"Tato dohoda je pro VOP CZ důležitým krokem, protože podnik získá nové zkušenosti s údržbou moderní západní vojenské techniky. Smlouva je uzavřena na sedm let a obsahuje přesný plán, jak se bude rozsah oprav postupně rozšiřovat," uvedl mluvčí. Cílem podle něj je, aby podnik na konci této doby zvládal kompletní servis tanků, včetně případných modernizací.

"Pro nás je tato smlouva opět důležitým milníkem, jelikož nás posouvá na nový typ západní techniky. Zároveň díky tomu získáme potřebné know-how v oblasti oprav, které budeme dále rozvíjet a uplatňovat. Se společností Rheinmetall chceme navíc spolupracovat i na dalších projektech v oblasti pozemní techniky," uvedl ředitel VOP CZ Vlastimil Navrátil.

Vybraní specialisté z VOP CZ ještě letos pojedou do Německa na školení u společnosti Rheinmetall. "Poté se servisní pracovníci ve spolupráci s německými odborníky zapojí do údržby tanků přímo v posádce Přáslavice. Součástí dohody je i možnost vytvoření mobilního servisního týmu, který bude schopný provádět drobné opravy přímo v místech nasazení mimo hlavní základnu," uvedl Rožnovský.

Ministerstvo obrany loni v prosinci uzavřelo s firmou Rheinmetall Landsysteme smlouvu na dodání 14 bojových tanků Leopard 2A4 za 3,98 miliardy korun bez DPH. Německé tanky nahrazují v české armádě stroje sovětské výroby T-72, které podle ministerstva už nesplňují podmínky moderního bojiště. V rámcové smlouvě na servis tanků je podle úřadu zahrnut nejenom samotný servis a opravy, ale i pořízení náhradních dílů, a to včetně takzvaného iniciačního balíčku, který zajistí zásobu náhradních dílů na několik let.

Firma VOP CZ se zabývá opravami vojenské techniky či strojírenskou výrobou pro armádu i civilní sektor. Zaměřuje se zejména na techniku používanou v pozemních silách a jejím hlavním úkolem je zajišťovat servis a bojeschopnou pozemní techniku pro českou armádu. Za loňský rok podnik podle ministerstva obrany vykázal zisk před zdaněním téměř 30,5 milionu korun, předloni skončilo hospodaření firmy ztrátou 55,8 milionu.

Podnik se předloni stal hlavním strategickým partnerem švédské společnosti BAE Systems pro zakázku na 246 bojových vozidel pěchoty CV90 pro českou armádu za 59,7 miliardy korun. VOP CZ zaměstnává zhruba 600 lidí a další chce nabírat.

Byznys se probouzí, světové fúze rostou. Česko patří mezi lídry díky prodeji Zentivy

Byznys se probouzí, světové fúze rostou. Česko patří mezi lídry díky prodeji Zentivy
Profimedia
ČTK
ČTK

Po dvou letech útlumu se byznys s fúzemi a akvizicemi vrací do formy. Z analýzy Boston Consulting Group vyplývá, že světové M&A rostlo o desetinu a český trh patří mezi nejdynamičtější v Evropě. Tahounem roku je transakce se Zentivou za zhruba 100 miliard korun.

Globální trh s fúzemi a akvizicemi letos pokračuje v růstu nastartovaném v minulém roce. Celková hodnota transakcí za tři čtvrtletí 2025 stoupla o desetinu na 1,9 bilionu dolarů (asi 40 bilionů korun). Česká republika patří mezi země s nejvyšším růstem objemu transakcí – především díky prodeji farmaceutické společnosti Zentiva. Vyplývá to z analýzy M&A Report 2025, který vypracovala poradenská společnost Boston Consulting Group (BCG).

Investoři využívají nejistotu jako příležitost

Podle BCG je růst tažen zejména zvýšenou aktivitou zkušených investorů, kteří v době globální nejistoty využívají situaci ke strategickým nákupům. Počet uzavřených obchodů zůstává přibližně stejný jako loni.

„Jak počet transakcí, tak především jejich objem v prvních třech čtvrtletích můžeme vnímat velmi pozitivně. Trh byl na začátku roku vystaven značným turbulencím, které vedly ke zpomalení či přerušení řady obchodů. Investoři se ale dokázali rychle zorientovat a ve druhé polovině roku se trh vrátil na růstovou trajektorii,“ uvedl řídící partner pražské kanceláře BCG Jaroslav Šnajdr.

Rekordní roky jsou zatím daleko

Ačkoliv se objem obchodů oproti minimu z roku 2023 zvýšil téměř o třetinu, trh má k rekordům stále daleko. Vůči rekordnímu roku 2021 zůstává hodnota transakcí o 41 procent nižší. Tehdy se během prvních devíti měsíců uskutečnily obchody za 3,3 bilionu dolarů (69 bilionů korun).

Největší nárůst zaznamenala Severní Amerika, kde hodnota transakcí stoupla o 26 procent na 1,26 bilionu dolarů. Většina objemu připadla na Spojené státy. Naopak asijsko-pacifický region spadl na desetileté minimum 284 miliard dolarů a Evropa se propadla o pět procent na 375 miliard dolarů.

Pokles evropského trhu způsobilo především Spojené království (–35 %), následované Španělskem (–58 %) a Francii (–29 %). Naopak výrazně rostly Nizozemsko (+293 %), Švýcarsko (+109 %), Norsko (+61 %) a také Německo a Česko – obě země shodně o 45 procent.

Zentiva mezi největšími evropskými obchody

„Za růstem v Česku stojí především nákup výrobce léků Zentiva americkou investiční společností GTCR. Hodnota oznámených transakcí, jejichž cílem byly české firmy, dosáhla 6,9 miliardy dolarů, přičemž samotná Zentiva se prodala za 4,8 miliardy dolarů (asi 100 miliard korun). Díky tomu se řadí mezi dvacet největších evropských transakcí roku,“ doplnil Šnajdr.

Největší letošní transakcí je akvizice amerického železničního operátora Norfolk Southern společností Union Pacific v hodnotě 71,5 miliardy dolarů.
V Evropě dominuje nákup kanadské těžařské firmy Teck Resources britským koncernem Anglo American za 20 miliard dolarů.

Zentiva
Aktualizováno

Zentivu kupuje za sto miliard americká investiční společnost GTCR, píší FT

Zprávy z firem

Americká investiční společnosti GTCR kupuje českého výrobce léků Zentiva. Napsal to list Financial Times s odkazem na své zdroje. Podle nich se GTCR s dosavadním vlastníkem, firmou Advent International, dohodla na převzetí za 4,1 miliardy eur (100 miliard korun). Společnost Advent International později potvrdila, že se dohodla na prodeji českého výrobce léků Zentiva americké firmě GTCR. Cenu nekomentovala.

ČTK

Přečíst článek

V devadesátých letech nikdo nedřel tak jako Češi, říkají Rob Irving a Petr Zákoucký z Dentons
video

V devadesátých letech nikdo nedřel tak jako Češi, říkají Rob Irving a Petr Zákoucký z Dentons

Leaders

Místo aby své první zisky vyvedli do daňových rájů, je čeští podnikatelé reinvestovali a vytvořili silné mezinárodní a finanční skupiny se sídlem v Praze, myslí si výkonný spoluvedoucí globální právnické firmy Dentons pro oblast korporátního práva a fúzí a akvizic v Evropě Rob Irving. „Jedním z důvodů, proč jsem tu, je záměr pomáhat českým firmám s globální působností a usnadňovat jim vytváření hodnot,“ říká v podcastu Global Minds, který představuje významné zahraniční osobnosti promlouvající do byznysu v Česku. Do studia ho doprovodil partner pražské kanceláře Dentons Petr Zákoucký, vedoucí praxe energetiky a infrastruktury a výkonný spoluvedoucí praxe korporátního práva a fúzí a akvizic v pražské kanceláři Dentons.

Jaroslav Kramer

Přečíst článek

Masivní propouštění zasáhlo USA

Stanislav Šulc: Brutální říjen. Tak moc jako letos se v Americe nevyhazovalo už 20 let. Blíží se to i k nám

Názory

Amerika má za sebou velmi netradiční říjen. O práci přišlo podle agentury Bloomberg více než 150 tisíc lidí, což je nejvíc za dvě dekády. Podobně se vyhazovalo v roce 2003, kdy nastupovala revoluce mobilních telefonů. Aktuální vlna vyhazovů má také jednotného jmenovatele: umělou inteligenci. Tímto tempem bude svět bez práce dřív, než se čekalo.

sta

Přečíst článek

Po 250 letech končí černé uhlí v Česku. Zůstane jen prázdná šachta a stovky nezaměstnaných

Po 250 letech končí černé uhlí v Česku. Zůstane jen prázdná šachta a stovky nezaměstnaných
Profimedia
ČTK
ČTK

Po téměř 250 letech se uzavírá historie těžby černého uhlí v České republice. Důl ČSM ve Stonavě, poslední činný černouhelný důl v zemi, ukončí provoz 31. ledna 2026. Z OKD odejde přes 900 zaměstnanců.

Těžba černého uhlí v Dole ČSM ve Stonavě na Karvinsku skončí k 31. lednu 2026. Z těžební společnosti OKD odejde ke stejnému datu 750 zaměstnanců, dalších 150 lidí skončí k 28. únoru. Informovala o tom mluvčí OKD Barbora Černá Dvořáková. Důl ČSM je posledním činným černouhelným dolem v České republice – jeho uzavřením se uzavírá kapitola těžby černého uhlí v celé zemi.

5 fotografií v galerii

Posledních 200 tisíc tun uhlí

Horníci mají z posledních tří porubů, tedy dobývacích prostor, vytěžit ještě přibližně 200 000 tun uhlí. „Toho bude dosaženo na konci ledna, kdy bude těžba na Dole ČSM ukončena. K 31. lednu 2026 odejde 750 zaměstnanců, po ukončení provozu úpravny uhlí k 28. únoru dalších 150,“ uvedla mluvčí.

Odcházejícím zaměstnancům vyplatí OKD na odstupném více než půl miliardy korun. Každý z nich dostane až jedenáctinásobek průměrného měsíčního výdělku.

Poslední vozík uhlí po 250 letech

Podle generálního ředitele OKD Romana Sikory se firma k ukončení těžby připravovala několik let. „Přibližně tři roky deklarujeme, že těžbu v posledním činném dole, Dole ČSM, ukončíme v prvním čtvrtletí roku 2026, a z dnešního pohledu jsme termín určili správně. Z ekonomického, personálního i legislativního hlediska by další prodloužení těžby postrádalo smysl,“ uvedl Sikora.

„Poslední vozík uhlí tak po téměř 250 letech vyvezeme z dolu na počátku února příštího roku,“ dodal.

Lukáš Kovanda: Nenechte se mýlit. V Bruselu se dojednalo zpřísnění Green Dealu, nikoli jeho zmírnění

Názory

Ministři životního prostředí se dnes v Bruselu dohodli na úpravách podmínek pro fungování systému emisních povolenek pro domácnosti (EU ETS2). Ačkoli je výsledek jednání v médiích často interpretován jako zmírnění klimatické politiky Evropské unie, ve skutečnosti jde o opak – další zpřísnění.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Klesající poptávka i ceny

Za deset měsíců letošního roku vytěžila OKD 985 tisíc tun uhlí, do splnění ročního plánu 1,145 milionu tun zbývá vydobýt zhruba 160 tisíc tun. V prosinci horníci vytěží dva poruby, v lednu pak poslední čtyřicet tisíc tun.

Zákazníků s černým uhlím podle OKD rychle ubývá, přecházejí na jiné zdroje energie. Do hospodaření se navíc promítá pokles světových cen uhlí a oslabení dolaru, což nahrává dovozcům.

„Předpokládáme ale, že udržením stabilního provozu a důslednými úsporami se nám podaří hornickou činnost ukončit v černých číslech, “ uvedl Sikora.

Konec pro většinu zaměstnanců i dodavatelů

Kromě přibližně 900 zaměstnanců OKD, pro něž už firma nebude mít uplatnění, skončí v prvním čtvrtletí příštího roku i většina pracovníků dodavatelských firem. „Na útlumové práce budeme v počáteční fázi potřebovat zhruba 600 kvalifikovaných zaměstnanců, což bylo hlavním kritériem při určování nadbytečných pracovníků,“ uvedl personální ředitel OKD Radomír Štix.

uhlí

Povolenky EU musí roku 2030 stát 668 eur, aby se plnil program Fit for 55

Money

Emise v EU musí v nadcházejících letech výrazně zdražit, pokud jejich ceny mají zajistit plnění programu Fit for 55. Jestliže by cena emisí – vtělená do cen emisních povolenek pro průmysl (ETS1) i cen chystaných povolenek pro firmy a domácnosti (ETS2) – měla být jediným prostředkem, který obyvatelstvo EU přiměje k nutným změnám v chování, které jsou třeba k dostatečné dekarbonizaci a splnění Fit for 55, bude muset cena povolenky činit v zemích eurozóny 668 eur za kus, spočetli ekonomové rakouské centrální banky Naďa Džubur a Wolfgang Pointer.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Čtyři sta horníků už odešlo

Po ukončení ražeb a vybavování porubů technologiemi už letos z OKD odešlo 400 kmenových zaměstnanců a 260 pracovníků dodavatelů.
Společnost nyní zaměstnává 2 300 lidí, z toho 1 750 kmenových zaměstnanců.
Jejich průměrný věk činí 49 let a průměrná měsíční mzda v roce 2024 dosahovala 56 985 korun.

Konec éry uhlí v Česku

OKD je posledním producentem černého uhlí v České republice. Většinu svých dolů firma v minulých letech uzavřela, protože těžba se dlouhodobě nevyplácela. Podnik prostřednictvím společnosti Prisko vlastní stát.

 

Trump dotlačil Ukrajinu, kam chtěl. Vojenskou záruku ale Kyjevu ani tak neposkytne

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
Těžní věže dolu Frenštát ve Frenštátu pod Radhoštěm

David Ondráčka: Fracking ve Frenštátu? Aneb kdo (ne)hlídá státní podnik Diamo

Názory

David Ondráčka

Přečíst článek
