České miliardy míří do Chorvatska. DRFG tam kupuje další obchodní centrum
DRFG posiluje v Chorvatsku. Po nákupním centru v Rijece kupuje další maloobchodní nemovitost, tentokrát Lumini u Varaždínu. Podle Seznam Zpráv má transakce hodnotu téměř 1,25 miliardy korun.
Investiční skupina DRFG získala nákupní centrum Lumini u Varaždínu v Chorvatsku, informovaly v pondělí Seznam Zprávy. K výši investice se skupina nevyjádřila. Podle informací Seznam Zpráv hodnota transakce dosahuje téměř 1,25 miliardy korun. Centrum s komerční plochou 25,8 tisíce metrů čtverečních je téměř plně obsazené a ročně obslouží miliony návštěvníků.
Skupina DRFG sídlí v Brně a dlouhodobě se soustředí na nemovitosti, ale také na telekomunikace a finanční služby. Nedávno koupila obchodní centrum Korzó ve městě Nyíregyháza v Maďarsku, už dříve také nákupní centrum ZTC v Rijece v Chorvatsku.
Investiční skupina DRFG rozšiřuje své realitní portfolio ve střední Evropě. Nově kupuje obchodní centrum Korzó v maďarské Nyíregyháze, které nabízí téměř 19 tisíc metrů čtverečních pronajímatelných ploch a dosahuje obsazenosti 95 procent. Akvizice navazuje na předchozí investice skupiny v regionu CEE.
DRFG posiluje v Maďarsku, kupuje obchodní centrum Korzó v Nyíregyháze
Reality
Investiční skupina DRFG rozšiřuje své realitní portfolio ve střední Evropě. Nově kupuje obchodní centrum Korzó v maďarské Nyíregyháze, které nabízí téměř 19 tisíc metrů čtverečních pronajímatelných ploch a dosahuje obsazenosti 95 procent. Akvizice navazuje na předchozí investice skupiny v regionu CEE.
„Varaždínské obchodní centrum je pro nás druhou akvizicí komerční nemovitosti v Chorvatsku a potvrzením, že tento trh chceme dlouhodobě rozvíjet,“ řekl Seznam Zprávám ředitel divize Real Estate skupiny DRFG Jan Pelíšek. Chorvatský maloobchod si podle něj udržuje růstovou dynamiku.
Výhodou chorvatského trhu oproti českému je podle DRFG to, že pronájem přináší vyšší výnosy. „V Chorvatsku se výnos pohybuje mezi osmi až deseti procenty,“ uvedl podle Seznam Zpráv spolumajitel a zakladatel DRFG David Rusňák (na snímku). Navíc je tam nižší konkurence chorvatských investorů. „Větší transakce jsou pro lokální kapitál limitující,“ doplnil Rusňák. Na nákupu se podílejí banky, a to ze 65 až 70 procent.
Silná turistická sezóna, rostoucí maloobchod a stabilní výnos. Právě tyto faktory stojí za první chorvatskou akvizicí DRFG, která v Rijece koupila nákupní centrum ZTC za více než miliardu korun.
Miliardová investice u moře: DRFG vstupuje na chorvatský realitní trh
Reality
Silná turistická sezóna, rostoucí maloobchod a stabilní výnos. Právě tyto faktory stojí za první chorvatskou akvizicí DRFG, která v Rijece koupila nákupní centrum ZTC za více než miliardu korun.
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