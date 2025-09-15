Vedro mění chutě Čechů: ležáky nemají šanci, vládne nealko
Když rtuť teploměru v Česku stoupne nad třicet stupňů, mění se i pivní zvyklosti. Zatímco klasický ležák zůstává pevně spojený s chladnějšími dny, horké počasí žene spotřebitele k lehčím a nealkoholickým variantám. Tento trend potvrzují jak průzkumy pivovarů, tak i prodejní data obchodních řetězců.
Při teplotách do 19 stupňů volí nealkoholické pivo necelá třetina lidí. Jakmile se ale oteplí na 20 až 29 stupňů, sahá po nealku už polovina konzumentů. Při tropických dnech nad třicet stupňů se podíl spotřebitelů preferujících nealko vyšplhá až na 77 procent. Naproti tomu obliba ležáků klesá z více než 55 procent v chladnějších dnech na pouhých 18,5 procenta během veder.
FOTOGALERIE: Jak se smolí sudy v plzeňském pivovaru
Mění se i čísla prodejů
Z aktuálních dat průzkumu Ipsos Instant Research pro Plzeňský Prazdro vyplývá, jak výrazně se mění i prodejní čísla. „Každý stupeň navíc či méně oproti průměru znamená posun prodejů čepovaného piva o zhruba 1,5 až 3 procenta,“ říká Roman Trzaskalik z Plzeňského Prazdroje. Obchodní řetězce hlásí, že vlny veder zvyšují zájem o balená piva, zejména výčepní a nealkoholická, spolu s vodou a melouny. Naopak hospody v tropických dnech často zaznamenávají úbytek hostů, kteří se vracejí až večer, kdy teploty klesají.
„Spotřeba nealkoholických piv se s rostoucí teplotou v létě rapidně zvyšuje, navíc nealko piva reagují na výkyvy počasí mnohem silněji než ležáky, svrchně kvašená piva nebo desítky. S trochou nadsázky lze říct, že popularitě nealko piv v posledních dekádách nahrává nejen změna životního stylu, ale také klimatická změna. Vidíme to i na prodejích, před 20 lety tvořil tento segment procento našich tuzemských prodejů, loni to bylo už 12procent,“ dodává Trzaskalik.
Počasí přitom není jen krátkodobým faktorem. Český hydrometeorologický ústav upozorňuje, že počet tropických dnů v tuzemsku dlouhodobě roste. V 90. letech jich bývalo sotva deset za rok, zatímco letos jich bylo už 35, loni 48 a rekordní zůstává rok 2018 se šedesáti dny nad třicet stupňů. Rostoucí četnost horkých období tak výrazně mění strukturu pivní spotřeby.
Pivovary proto řeší nový trend pružné reakce na rychle se měnící poptávku, rozšiřovat nabídku lehčích i ochucených variant a posilovat logistiku, aby dokázaly zvládnout skokové nárůsty zájmu během letních veder. „Zdá se, že s pokračujícími klimatickými změnami bude mít počasí na český pivní trh ještě větší vliv než dosud,“ uvedl jeden z oslovených hospodských.
Chmel, základ výroby pivovarů, má sklizeň téměř za sebou. Letos se česalo na více než 4,8 tisíce hektarů chmelnic, přičemž tradiční žatecký poloraný červeňák stále tvoří drtivou většinu. Zatímco dnes sklizeň probíhá s pomocí strojů, senzorů a počítačů, ještě před několika desetiletími znamenala především tvrdou ruční práci a nezapomenutelné brigádnické zážitky.
Starci na chmelu už jsou minulostí. Letošní sklizeň jde do finále, sklízejí stroje
Pivní bar Pult se nachází v centru Prahy a kromě minimalistického pivního pultu od předního architektonického studia Olgoj Chorchoj ho také zdobí umění tamní výčepní.
Kam na nejlepší pivo v Praze? Čepuje ho žena, nedaleko náměstí Republiky
