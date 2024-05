OBRAZEM: Na obchodní dům Máj se instaluje druhý motýl od výtvarníka Davida Černého

Na obchodní dům Máj na pražské Národní třídě dělníci instalují druhého několikametrového motýla od výtvarníka Davida Černého s trupem napodobujícím stíhačku spitfire. První motýl byl na fasádu Máje připevněn v sobotu, druhý byl v neděli před 10:30 zatím stále na zemi. S jeho instalací se čeká na vhodné počasí, řekla mluvčí investora Michaela Fialová Rozšafná.

Reklama

„Druhý spitfire je stále na zemi a čeká se na vhodné povětrnostní podmínky,“ sdělila. Motýly totiž dělníci umisťují na Máj pomocí jeřábů.

FOTOGALERIE: Na obchodní dům Máj zamířil první z motýlů

Pocta pilotům RAF

„Pro mě je celá instalace o poctě československým stíhacím pilotům, kteří sloužili v britské armádě, v RAF,“ uvedl již dříve Černý. „To, že je to na Máji, vzniklo z toho důvodu, že jsem byl osloven majitelem, jestli bych byl ochoten nějaký návrh předložit jako instalaci zvenku Máje. A já jsem zjistil, že mi konvenuje tahleta socha i pro tuto příležitost,“ doplnil. Původně byly sochy plánovány pro sídlo aliance NATO v Bruselu. Před ním pak bude v budoucnu stát třetí stíhačka.

Pražští památkáři umístění motýlů na Máj povolili na jeden rok. V uplynulých týdnech to kritizovali někteří odborníci. Klub Za starou Prahu uvedl, že návrh vykazuje známky typického kýče a jeho prvoplánově líbivý motiv má fascinovat a zároveň emotivní připomínkou památky československých letců vyvolat dojetí. Černý kritiku odmítá.

Obchodní dům na rohu Spálené a Národní vznikl na místě novogotického Šlikova paláce podle návrhu Miroslava Masáka, Johna Eislera a Martina Rajniše z libereckého ateliéru SIAL, který v roce 1968 založil autor ještědského vysílače Karel Hubáček. Máj se zákazníkům otevřel 21. dubna 1975. V roce 2006 prohlásilo ministerstvo kultury dům kulturní památkou. Od května 2022 se dům rekonstruuje, celkové náklady na opravy odhadl developer před rokem na čtyři miliardy korun. Zákazníkům by se měl znovu otevřít v pondělí 24. června.

Přespání v domečku z oblíbené pixarovky nebo vedle monopostu F1? Teď už to jde Enjoy Milovníci animovaných filmů od studia Pixar - zbystřete. A především ti, kteří mají rádi film Vzhůru do oblak. Nově totiž můžete přespat v domečku, na který si Carl Fredricksen přivázal tisíce nafukovacích balonků a odletěl do Jižní Ameriky za dobrodružstvím. Tuto netradiční zkušenost nabízí poskytovatel ubytování Airbnb v rámci nové kategorie mimořádných zážitků. Co všechno přinášejí? fry Přečíst článek

Sklo z českého Moseru zdobí výlohy Harrods, obchodu pro bohaté Brity Enjoy Britská smetánka má karlovarský Moser dlouhodobě v oblibě: Početnou nápojovou kolekci Splendid vlastnila bývalá panovnice Alžběta II. a sklenky a karafy ze secesního souboru Paula má současná královna Camilla. nst Přečíst článek