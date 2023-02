Další brněnský brownfield se promění. Nejprve tam ale nový majitel postaví ubytování nebo kanceláře

Brownfield v brněnské čtvrti Husovice projde v několika etapách zásadní proměnou. Nový majitel areálu chystá revitalizaci za tři miliardy korun. Kromě ubytování hotelového typu, obchodů či kanceláří, zde developer v případě, že začne platit nový brněnský územní plán, počítá i s výstavbou bytů.

Průmyslový areál zhruba 1,5 kilometru od centra Brna přímo na nábřeží řeky Svitavy získala skupina UDI Group na začátku ledna. Cenu akvizice ovšem nechtěla komentovat.

Někdejší průmyslový areál, na němž se aktuálně nachází osm budov s různými funkcemi, se může podle platného územního plánu proměnit na kanceláře, retail, lehkou výrobu nebo ubytování hotelového typu. Podobnou výstavbu tady skupina i plánuje.

Na aktuální stav brownfieldu se můžete podívat do následující galerie.

Areál je nyní z větší části obsazen, je využíván pro kanceláře a lehkou výrobu, a provoz plánuje skupina i nadále. „Část prostor, která dnes není obsazena, ještě dočasně pronajmeme. Současně ale budeme připravovat projekt pro přestavbu areálu,“ přibližuje plány ředitelka strategie UDI group Marcela Fialková.

Brownfield nabídne moderní bydlení

Husovický brownfield, který se nachází ve velmi atraktivní lokalitě asi osm minut tramvají z centra Brna, chce skupina využít v budoucnu i pro výstavbu rezidenčního bydlení.

„Pokud bude územní plán v místě přeschválen, což před časem iniciovalo město, pak by na našem pozemku mělo být možné stavět klasické bydlení. Nicméně v tuto chvíli pracujeme s ubytováním hotelového typu doplněným o služby, obchod a kanceláře,“ dodává Fialková s tím, že byty by developer převedl do připravovaného realitního fondu.

Na ubytování nebo bydlení se postupně mění celé okolí. Naproti přes řeku se nachází například brownfield po bývalé továrně Zbrojovka Brno, který bude také transformován na novou obytnou čtvrť.

Husovice jsou první akvizicí, kterou skupina UDI Group letos představila. Celkem však na nákupy nových pozemků a areálů pro letošní rok vyčlenila čtyři miliardy korun. Skupina v současnosti spolu s nejnovějším brněnským přírůstkem pracuje na 20 projektech jejichž hodnota je odhadována na 445 milionů eur, tedy asi 11,35 miliardy korun.

