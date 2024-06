Skvělý úspěch pro Moser. Český sklář v důchodu se stal francouzským rytířem

Udělením prestižního francouzského řádu se sklář Moseru Zdeněk Drobný zařadil mezi osobnosti jako Václav Havel, Jiří Menzel, Bohumil Hrabal. Ze zahraničních osobností získali stejné ocenění třeba herci Sean Connery, Clint Eastwood, Bruce Willis a George Clooney, herečky Audrey Hepburn a Meryl Streep, zpěváci a hudebníci Bono, David Bowie a Bob Dylan, spisovatelé Ray Bradbury a Paulo Coelho či režisér a scenárista Tim Burton.

Reklama

Mistr sklář firmy Moser Zdeněk Drobný převzal tento týden při ceremonii z rukou francouzského velvyslance v České republice rytířský Řád umění a literatury. Titul, který uděluje Ministerstvo kultury Francie, putuje do karlovarské sklárny již podruhé.

FOTOGALERIE: Mistr sklář Zdeněk Drobný ze sklárny Moser obdržel rytířský Řád umění a literatury

Stejný měl doposud jen jeden jediný sklář v České republice. V roce 2020 ho obdržel mistr rytec Tomáš Lesser. „Stále se s tím nemůžu sžít, že jsem obdržel takto významný řád. Jsem nesmírně šťastný, že putoval právě do Moseru. Myslím teď hlavně na mistry, kteří mě do řemesla zasvětili, a na mladé skláře, se kterými byla radost spolupracovat. Přál bych jim tento pocit jednou v životě zažít,“ říká po převzetí ocenění mistr sklář Zdeněk Drobný.

Úspěch pro sklárnu

Druhý rytířský titul je pro sklárnu obrovským úspěchem, potvrzuje její unikátní postavení mezi světovými sklárnami a také oprávněnost zařazení do prestižní francouzské asociace Comité Colbert, která si klade za cíl udržet a rozvíjet tradiční rukodělnou výrobu luxusních výrobků. Moser je jedinou českou firmou, která je jejím členem.

Udělením prestižního francouzského řádu se Zdeněk Drobný zařadil mezi významné osobnosti, jakými jsou například prezident a dramatik Václav Havel, filmový režisér Jiří Menzel, spisovatel Bohumil Hrabal. Ze zahraničních osobností získali stejné ocenění například také herci Sean Connery, Clint Eastwood, Bruce Willis a George Clooney, herečky Audrey Hepburn a Meryl Streep, zpěváci a hudebníci Bono, David Bowie a Bob Dylan, spisovatelé Ray Bradbury a Paulo Coelho či režisér a scenárista Tim Burton.

„Zdeněk Drobný v naší sklárně působil celý svůj profesní život, přesně 51 let. Foukal ty nejnáročnější objekty a nápojové soubory včetně těch, které pak putovaly na královské tabule. Sklářství vnímal jako svoje životní poslání, do kterého dával své maximální nasazení. O to více nás potěšilo, že jeho práci ocenilo francouzské ministerstvo,“ říká ředitel Moseru Pavel Mencl.

Sklo z českého Moseru zdobí výlohy Harrods, obchodu pro bohaté Brity Enjoy Britská smetánka má karlovarský Moser dlouhodobě v oblibě: Početnou nápojovou kolekci Splendid vlastnila bývalá panovnice Alžběta II. a sklenky a karafy ze secesního souboru Paula má současná královna Camilla. nst Přečíst článek

Sklář se vrátil z důchodu do práce

V souvislosti s rytířským titulem Moser představuje svou novinku, limitovanou edici vázy ERA. „Když jsem se dozvěděl, že dostanu rytířský řád, vrátil jsem se po dvou letech v důchodu na huť, abych pro radost z ocenění vyfoukl u sklářské pece novou vázu. Bylo to pro mě velkým potěšením,“ dodává nositel rytířského řádu Zdeněk Drobný. Design vázy navrhl umělecký ředitel sklárny Moser a Grand designér roku 2023 Jan Plecháč: „Toužil jsem vytvořit něco zcela unikátního. Díky tomu, že se Zdeněk Drobný vrátil na huť, jsem mohl zúročit jeho obdivuhodné dovednosti, jeho pochopení skla. Povolal jsem ty nejlepší brusiče, spojil jejich mistrovské schopnosti a vášeň, kterou jsme společně vnesli do této jedinečné výzvy. Byla to symbióza mistrovství a inspirace, která dala naší váze život.“

Vázu Era sklárna vyrábí ve třech barevných variantách – čistý křišťál, křišťál vrstvený alexandritem a podjímaný křišťál s tříbarevným jádrem (aurora, ametyst a růžová). Tříbarevné jádro je pro Moser naprosto výjimečné. Díky němu je každá váza unikátní, žádná jiná není úplně stejná, protože na každé ulpělo jiné množství barev a na každé se jinak prolínají. Existovat bude pouze limitovaná edice 77 kusů, každý z nich bude opatřen unikátním číslem a podpisy tvůrců – rytíře Řádu umění a literatury Zdeňka Drobného a uměleckého ředitele Moseru a Grand designéra roku 2023 Jana Plecháče.

Zapletalová: Největším luxusem a nejdražší investicí je čas. I proto by jej měly začít ženy dávat i sobě Filantropie Čas hraje zcela zásadní roli při ruční výrobě ve sklářství i v životě každého člověka. Čas je totiž tou nejluxusnější komoditou a měli bychom proto mnohem více promýšlet, do čeho jej investujeme. Na čas pro sebe by tak neměly zapomínat ani ženy, které v dnešní společnosti dávají často přednost všem a všemu před sebou samými, zaznělo jako hlavní motto na dalším inspirativním klubovém setkání Newstream Business Clubu českých a slovenských žen, které tentokrát ve své Galerii Moser v Praze Na Příkopech hostila spolumajitelka sklárny Moser a šéfka nadačního fondu Flamínia Kateřina Zapletalová. Věra Tůmová Přečíst článek