Tisíc let stará soška gazely se prodala za 125 milionů

Více než tisíc let stará bronzová soška gazely s arabským nápisem byla ve středu vydražena za 4,2 milionu britských liber (přibližně 125 milionů korun) v londýnské aukční síni Sotheby's. Dokonale zachovaná soška byla v nabídce aukce islámského a indického umění, napsal server The National. Kupec je anonymní.

Soška pochází z 8. století, z období pozdního umajjovského anebo raného abbásovského chalífátu. „Tato bronzová gazela je jedním z nejranějších projevů umělecké tvorby v islámském světě,“ řekl serveru The National jeden z ředitelů aukční síně Benedict Carter.

Tělo sošky je hladké s precizně provedenými detaily jako jsou parohy, zuby a nozdry. Výjimečnými jsou však dva řádky nápisů v arabském kaligrafickém písmu takzvaného kúfského stylu. Jsou to jména umělce a mecenáše. „Význam (sošky) spočívá v tom, že je vůbec podepsána,“ dodal Carter. Podle aukční síně je soška jednou z pouze dvou známých podepsaných sošek zobrazujících zvíře.

Další významnou položkou v aukci byl iluminovaný korán z období kolem roku 1275, jehož autorem je kaligraf Jákút Mustasimí z iráckého Bagdádu. Prodal se za 720 tisíc liber (přibližně 20 milionů korun).

