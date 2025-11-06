Zářijové oživení: český průmysl roste, export překonal očekávání
Česká ekonomika v září mírně ožila. Průmysl se po srpnovém poklesu vrátil k růstu, stavebnictví si udrželo silné tempo a zahraniční obchod vykázal vyšší přebytek. Vyplývá to z dat, která zveřejnil Český statistický úřad.
Průmyslová výroba v září meziročně stoupla o 0,4 procenta, zatímco v srpnu klesla o 1,3 procenta. Proti předchozímu měsíci vzrostla o 1,1 procenta. Růst táhla především výroba kovodělných konstrukcí, pryžových a plastových výrobků a elektrických zařízení. Naopak se snížila produkce motorových vozidel a elektřiny. Hodnota nových průmyslových zakázek meziročně stoupla o 4,5 procenta, z toho ze zahraničí o 5,6 procenta. Počet zaměstnanců v průmyslu se však snížil o 1,6 procenta.
Stavebnictví pokračovalo v růstu, i když jeho tempo zpomalilo. Stavební výroba meziročně vzrostla o 12,8 procenta po srpnovém růstu o 17 procent. Inženýrské stavitelství posílilo o 15,9 procenta, pozemní o 11 procent. Produkci podpořila nízká srovnávací základna z loňského roku, kdy stavební práce brzdilo nepříznivé počasí. V září byla zahájena výstavba 3556 bytů, což je letošní maximum, i když meziročně o pětinu méně. Dokončeno bylo téměř 3000 bytů, o 70 procent více než loni.
Zahraniční obchod vykázal přebytek 29,7 miliardy korun, meziročně o 6,4 miliardy více. Vývoz vzrostl o 3,7 procenta na 420 miliard korun, dovoz o 2,3 procenta na 390,3 miliardy. K výsledku přispěl zejména vyšší export motorových vozidel, strojů a potravin, a také nižší deficit v chemickém průmyslu.
Podle analytiků zářijová data naznačují mírné oživení české ekonomiky. Výsledky ale částečně ovlivnila nízká srovnávací základna a jeden pracovní den navíc oproti loňskému září.
Americká společnosti Nvidia a Deutsche Telekom vybudují v Německu cloudové datové centrum pro umělou inteligenci za jednu miliardu eur (24,4 miliardy korun). Cílem je posílit v Evropě infrastrukturu, která může pohánět komplexní systémy AI. Zařízení bude jedním z největších svého druhu v Evropě a má začít fungovat v prvním čtvrtletí příštího roku.
Zprávy z firem
PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.
Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.
Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.
Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.