Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Zprávy z firem Zářijové oživení: český průmysl roste, export překonal očekávání

Zářijové oživení: český průmysl roste, export překonal očekávání

Výroba v Liberty Ostrava
ČTK
ČTK
ČTK

Česká ekonomika v září mírně ožila. Průmysl se po srpnovém poklesu vrátil k růstu, stavebnictví si udrželo silné tempo a zahraniční obchod vykázal vyšší přebytek. Vyplývá to z dat, která zveřejnil Český statistický úřad.

Průmyslová výroba v září meziročně stoupla o 0,4 procenta, zatímco v srpnu klesla o 1,3 procenta. Proti předchozímu měsíci vzrostla o 1,1 procenta. Růst táhla především výroba kovodělných konstrukcí, pryžových a plastových výrobků a elektrických zařízení. Naopak se snížila produkce motorových vozidel a elektřiny. Hodnota nových průmyslových zakázek meziročně stoupla o 4,5 procenta, z toho ze zahraničí o 5,6 procenta. Počet zaměstnanců v průmyslu se však snížil o 1,6 procenta.

Stavebnictví pokračovalo v růstu, i když jeho tempo zpomalilo. Stavební výroba meziročně vzrostla o 12,8 procenta po srpnovém růstu o 17 procent. Inženýrské stavitelství posílilo o 15,9 procenta, pozemní o 11 procent. Produkci podpořila nízká srovnávací základna z loňského roku, kdy stavební práce brzdilo nepříznivé počasí. V září byla zahájena výstavba 3556 bytů, což je letošní maximum, i když meziročně o pětinu méně. Dokončeno bylo téměř 3000 bytů, o 70 procent více než loni.

Zahraniční obchod vykázal přebytek 29,7 miliardy korun, meziročně o 6,4 miliardy více. Vývoz vzrostl o 3,7 procenta na 420 miliard korun, dovoz o 2,3 procenta na 390,3 miliardy. K výsledku přispěl zejména vyšší export motorových vozidel, strojů a potravin, a také nižší deficit v chemickém průmyslu.

Podle analytiků zářijová data naznačují mírné oživení české ekonomiky. Výsledky ale částečně ovlivnila nízká srovnávací základna a jeden pracovní den navíc oproti loňskému září.

Zisk výrobce čipů Nvidia vzrostl ve druhém čtvrtletí o 168 procent

Miliardová investice Nvidie a Deutsche Telekomu. V Německu vybudují cloudové centrum pro AI

Zprávy z firem

Americká společnosti Nvidia a Deutsche Telekom vybudují v Německu cloudové datové centrum pro umělou inteligenci za jednu miliardu eur (24,4 miliardy korun). Cílem je posílit v Evropě infrastrukturu, která může pohánět komplexní systémy AI. Zařízení bude jedním z největších svého druhu v Evropě a má začít fungovat v prvním čtvrtletí příštího roku.

ČTK

Přečíst článek

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

„Nejdražší socialistické město světa.“ Investoři opouštějí New York kvůli nové levicové radnici

Zohran Mamdani
ČTK
Zdeněk Pečený
Zdeněk Pečený

Zvolení nového starosty New Yorku, Zohrana Mamdaniho, okamžitě otřáslo tamním trhem s nemovitostmi. Politik s radikálně levicovou agendou slibuje vyšší daně, regulaci nájmů a bezplatnou městskou dopravu. Zatímco jeho příznivci slaví vítězství sociální spravedlnosti, investoři a developeři už hledají útočiště — především na Floridě.

Zohran Mamdani, označovaný za nejlevicovějšího starostu v historii New Yorku, vstoupil do úřadu s programem, který má podle jeho slov „vrátit město lidem“. Plánuje zmrazení nájemného, zavedení bezplatné autobusové dopravy a zvýšení daní pro nejbohatší obyvatele.

Jeho kroky však okamžitě vyvolaly paniku mezi realitními investory. Ti varují, že kombinace vyšších daní, rostoucí kriminality a přísnějších regulací by mohla vést k odlivu majetnějších obyvatel i firem. Podle kritiků se z New Yorku může stát „nejdražší socialistické město světa“.

Florida těží z nervozity investorů

Dopady Mamdaniho nástupu se projevily téměř okamžitě. Podle stanice Fox Business uzavřela realitní společnost BH Group z Miami během několika měsíců před a po volbách více než 100 milionů dolarů v transakcích s kupci z New Yorku — dvojnásobek oproti loňsku. Zájem o přesun do jižní Floridy roste i mezi střední třídou.

„Lidé se chtějí pojistit proti tomu, co přijde. Florida se pro mnohé stala symbolem stability a daňové svobody,“ uvedl jeden z tamních developerů pro CBS News.

Do debaty se zapojil také bývalý prezident Donald Trump, který Mamdaniho označil za „komunistu“ a pohrozil omezením federální podpory pro město. Newyorský trh s nemovitostmi tak čelí největší nejistotě od pandemie, zatímco Miami a okolí zažívají novou vlnu realitního boomu.

Florida vítězí, New York riskuje

Zatímco v New Yorku nový starosta buduje image sociálního reformátora, Florida z jeho vítězství jednoznačně profituje. Pokud Mamdani naplní své předvolební sliby, útěk kapitálu z největšího amerického města se může ještě zrychlit.

Zohran Mamdani

Zohran Mamdani Newyorčanům nabídl alternativu. Zvykejme si, podobných výsledků bude přibývat

Názory

Novým starostou New Yorku bude demokrat Zohran Mamdani, který se označuje za demokratického socialistu. Navzdory panice konzervativních komentátorů apokalypsa nehrozí. Jeho vítězství však ukazuje, že se politika vzdaluje od středového konsenzu. Demokraté v USA i Evropě se s tím musí srovnat, jinak nebudou mít proti populistům šanci.

Karel Pučelík

Přečíst článek

Související

Nemocný v Africe

Poučení z pandemie neproběhlo. Globální výdaje na zdravotnictví klesají. A nejen kvůli Trumpovi

Politika

Karel Pučelík

Přečíst článek

Zohran Mamdani nabízí New Yorku socialistický obrat. Boháči a pronajímatelé však vyrazili na poslední zteč

Leaders

Karel Pučelík

Přečíst článek
Donald Trump s Karlem III.

Čím se Trump Britům odvděčil za královské přijetí? „Drobky ze stolu v Silicon Valley“, říká bývalý vicepremiér a insider z Mety

Politika

Karel Pučelík

Přečíst článek

Hypotéky dál stagnují: průměrná sazba je nejníž od jara 2022

Jak poznat nebankovní půjčky, kde opravdu půjčí?
iStock
ČTK
ČTK

Průměrná sazba hypoték na počátku listopadu zůstala na říjnových 4,91 procenta, je tak stále nejníže od dubna 2022. Za celý letošní rok klesla o přibližně třetinu procentního bodu. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypoindexu, který se zpracovává na základě nabídkových sazeb na začátku každého měsíce. Metodika odráží aktuální průměrnou nabídkovou sazbu hypotečního úvěru pro 80 procent hodnoty nemovitosti.

„Listopad přinesl na hypoteční trh stabilizaci nebo stagnaci, záleží na úhlu pohledu. Nejvýhodnější podmínky aktuálně nabízejí hypotéky s tříletou fixací, jejichž průměrná sazba se pohybuje lehce nad hranicí 4,5 procenta,“ uvedl hypoteční analytik Swiss Life Select Jiří Sýkora.

Pětileté fixace u hypoték do 80 procent hodnoty nemovitosti (LTV) se aktuálně pohybují lehce pod hranicí 4,8 procenta, zatímco tříleté fixace jsou o několik bazických bodů levnější. Dlouhodobé desetileté fixace naopak stagnují těsně pod hranicí 5,4 procenta, stejně jako jednoroční fixace, které se drží okolo 4,9 procenta. Rozdíly naznačují opatrnost bank při stanovování cen napříč délkami fixací.

Objem nově poskytnutých úvěrů na bydlení je sice meziročně vyšší, ale stále nedosahuje úrovní z roku 2020, kdy byly objemy sjednaných hypoték rekordní. Důvodem jsou vysoké ceny nemovitostí, opatrnost domácností při přijímání dlouhodobých závazků a nejistota ohledně dalšího vývoje ekonomiky. „Aktuální sazby kolem pěti procent jsou sice nižší než loni, ale pro řadu zájemců o vlastní bydlení zůstávají nad hranicí finanční dostupnosti,“ upozornil Sýkora.

Zájem o hypotéky je rekordní. A nečekám ochlazení, říká bankéř Zetek
video

Zájem o hypotéky je rekordní. A nečekám ochlazení, říká bankéř Zetek

Reality

Míříme k druhému nejúspěšnějšímu roku z pohledu historie. Nejvyšším rokem byl rok 2021, kde však významnou roli hrálo refinancování, říká Miroslav Zetek, místopředseda představenstva ČSOB Hypoteční banky.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Úrokové sazby hypoték se dále drží lehce pod pětiprocentní hranicí. „Potvrzuje se tak to, že banky v této nejisté době nebudou se sazbami výrazněji hýbat, dokud neuvidí jasný směr české i světové ekonomiky. Je nepravděpodobné, že by se to v blízké době změnilo,“ uvedl vedoucí produktového oddělení Swiss Life Select Tom Kadeřábek.

Stagnace sazeb a opatrnost bank při jejich snižování přichází v období, kdy na trh proudí zvýšený počet žádostí o refinancování hypoték. Letos totiž hromadně končí fixace sjednané v letech 2020 a 2021, kdy se úrokové sazby běžně pohybovaly pod dvěma procenty. Klienti, kteří tehdy uzavřeli pětiletou fixaci s úrokem 1,89 procenta, jsou dnes postaveni před realitu refinancování za více než dvojnásobnou sazbu. Měsíční splátka hypotéky tři miliony korun se splatností 30 let tak vzroste z 10 900 korun na 15 900 korun.

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Jak poznat nebankovní půjčky, kde opravdu půjčí?
Aktualizováno

Češi mají o hypotéky stále zájem. Jejich objem v září stoupl o 14 procent

Money

ČTK

Přečíst článek
Nájemné (ilustrační foto)
Aktualizováno

Poptávka po vlastním bydlení roste. Objem hypoték stoupl o 29 procent

Money

ČTK

Přečíst článek
Doporučujeme