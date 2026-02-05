Bitcoin spadl pod 70 tisíc dolarů, nejníže od listopadu 2024

Cena největší a nejznámější kryptoměny bitcoin poprvé od listopadu 2024 klesla pod 70 tisíc dolarů (1,44 milionu korun). Kolem 12:30 středoevropského času se pohybovala v blízkosti 69 967 dolarů, pak se ale nad 70 tisíc dolarů vrátila.
Nejnovější propad cen kryptoměn byl podle analytiků vyvolán nominací Kevina Warshe na nového předsedu americké centrální banky (Fed).
Warsh pravděpodobně podpoří nižší úrokové sazby, ale neočekává se od něj překotný a radikální přístup jako u jiných potenciálních kandidátů. V reakci začal posilovat dolar, který do té doby kvůli tlaku prezidenta Donalda Trumpa na Fed spíše oslaboval.
Zlato a stříbro se vracejí do hry. Jejich cena znovu prudce roste
Po mimořádně prudkém dvoudenním výprodeji se ceny zlata a stříbra rychle odrážejí ode dna. Zlato se vrátilo nad hranici 4900 dolarů za unci a míří k největšímu dennímu růstu od roku 2008, zatímco stříbro skokově zdražuje. Analytici očekávají, že drahé kovy by letos mohly znovu dosáhnout rekordních hodnot.
„Domníváme se, že širší pokles je způsoben především masivními výběry z institucionálních burzovně obchodovaných fondů (ETF). Od poklesu v říjnu 2025 z těchto fondů každý měsíc odtékají miliardy dolarů,“ uvedli ve zprávě pro klienty analytici Deutsche Bank.
Bitcoin vznikl v roce 2009 jako alternativa oficiálních měn. Založen je na technologii blockchain, což je decentralizovaná účetní kniha, která umožňuje transparentně a zároveň bezpečně posílat data, nejen kryptoměny. V roce 2010 stál bitcoin méně než jeden dolar.
Související
Bitcoin spadl pod 90 tisíc dolarů, kryptoměna za měsíc ztratila čtvrtinu hodnoty
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) loni zjistila pochybení přibližně u třetiny kontrol v síti restaurací rychlého občerstvení KFC v Česku. Inspektoři provedli celkem 144 kontrol, při nichž prověřili všechny pobočky řetězce, některé i opakovaně. Závažnost zjištěných nedostatků se lišila, uvedl mluvčí SZPI Pavel Kopřiva.
Rozsáhlá kontrolní akce začala na popud nezávislého novináře Jana Tuny, který ve svých reportážích upozorňoval na hygienicky nevhodné zacházení s masem, včetně falšování údajů o jeho trvanlivosti a přípravy jídel z masa, které bylo zapáchající nebo zkažené. Podle Tuny nešlo o ojedinělé selhání, ale o běžnou praxi. Inspekce zároveň reagovala i na zjištění kolegů z Dánska, kteří podobné problémy odhalili při kontrolách tamních poboček KFC.
Prodej plesnivých muffinů
Mezi nejzávažnější zjištění patřil prodej plesnivých muffinů v pobočce v Jenišově na Karlovarsku, kde byly umístěny přímo na výdejním pultu. V Liberci inspektoři odhalili použití masa po datu použitelnosti při marinování za studena. V pražských Dejvicích personál rozmrazoval maso ve stojaté vodě. V dalších případech inspektoři zjistili nevyhovující vzorek ledu a kontaminovaný stěr z prkénka používaného při kompletaci pokrmů, přičemž množství mikroorganismů překročilo zákonné limity.
Konec velkých porcí. Američané hubnou a potravináři přepisují recepty
Výrobci balených potravin a provozovatelé fastfoodových řetězců se možná budou muset už příští rok pustit do výraznějších úprav svých produktů. Na trh se totiž v lednu dostanou nově schválené pilulky obsahující GLP-1, které potlačují chuť k jídlu, upozorňuje agentura Reuters.
Nejčastěji se pochybení týkala hygieny potravin, a to ve 38 případech. Třináctkrát inspekce zaznamenala porušení postupů v systému řízení bezpečnosti potravin. V jednom případě šlo také o porušení požadavků na sledovatelnost masa.
Společnost AmRest, která restaurace KFC v Česku provozuje, se k výsledkům vyjádřila poté, co si je od inspekce vyžádala. Uvedla, že jakékoli nedostatky v potravinových standardech považuje za nepřijatelné, zároveň ale tvrdí, že kontroly potvrzují funkčnost jejích systémů a že firma své postupy dále posílila.
SZPI může restaurace rychlého občerstvení kontrolovat teprve od začátku loňského roku. Před touto plošnou kontrolní akcí provedli inspektoři v KFC 63 kontrol, přičemž porušení zákona zjistili v devíti případech.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.
Související
Jan Tuna: Kauza KFC? Nebojím se, žádný soud jsem nikdy neprohrál
Ukončení těžby černého uhlí v Česku a zavření posledního dolu OKD není jen zpráva z energetiky. Pro Ostravsko a Karvinsko je to historický zlom, má hluboký regionální kontext, uhlí ovlivňovalo životy všech a nese v sobě pro místní velký kus nostalgie. Kudy dál s regionem?
Šachty tu nikdy nebyly jen zaměstnavatelem, byly způsobem života a místní identitou. Šachty definovaly region a život většiny tamních lidí, nikdo se tomu nemohl vyhnout. Končí tím éra, která tenhle region ovlivňovala ekonomicky, sociálně i mentálně. Každý s byl s OKD nějak spojen, ať přímo přes rodinu, sousedy, nebo jen skrze rytmus města a regionu, nebo financování sportu, kultury, od dechovek po Davida Pastrňáka. Tomu se nešlo vyhnout a tento kus historie nyní končí.
Dobové fotografie, které dnes obcházejí média, nejsou nostalgickou dekorací. Připomínají, jak tvrdá, nebezpečná a fyzicky i psychicky náročná práce to byla. Těžba uhlí nebyla romantika, ale každodenní dřina, která si brala svou daň. Na zdraví, na rodinách, někdy na životech. Generace, pro kterou byla šachta jistotou i rizikem zároveň. Prací, na kterou se nenadávalo, ale která se respektovala. Přesto na ní stál celý region a po desítky let fungoval. Právě proto si tenhle moment zaslouží víc než jen statistiku o megawatthodinách a emisích.
Pro Ostravsko a Karvinsko nejde „jen“ o konec fosilního zdroje. Jde o další uzavření jedné kapitoly průmyslové historie. Naíc spojen i s koncem hutí v Ostravě (kdy skončila výroba surové oceli v Nové huti) po dlouhodobě tragickém privatizačním příběhu. Nebyl to jen útlum výroby, ale zásah do sebevědomí regionu, který byl dlouho zvyklý být motorem republiky. Uhlí a ocel byly víc než komodity, byly symbolem jejich významu.
Uhlí pryč, těžké otázky zůstávají
Shoda na tom, že těžba skončí, existuje už dlouho. Není to překvapení, ale výsledek ekonomického vývoje, technologických změn, klimatické politiky i prosté reality trhu. Černé uhlí přestalo dávat smysl nejen ekologicky, ale i ekonomicky. Tenhle konec je nevyhnutelný a většina aktérů to ví už roky. Region prochází transformací, přesto to znamená i hledání určité nové identity. Zaslouží si paměť, respekt a hlavně plán. Uhlí končí, ale region musí pokračovat a uspět.
Otázka nebyla, zda a kdy uhlí skončí, ale co přijde místo něj. Zda tentokrát stát, firmy i politici dokážou nabídnout víc než sliby. Jestli se transformace stane skutečnou příležitostí, nebo dalším kolem frustrace a pocitu, že se rozhoduje „o nás bez nás“.
Vyvezením posledního vozíku černého uhlí se v Česku uzavřela jedna průmyslová éra, která trvala 250 let. Nejde ale jen o konec těžby, nýbrž o konec práce, která po generace určovala jasnou podobu ostravského regionu. Teď už nejde o uhlí, ale o to, čím ho nahradit.
Ostrava touto post-uhelnou transformaci už řadu let prochází a v mnoha směrech úspěšně, rozvoj univerzit, lákání investorů, studenty, talenty z okolí (regionu i Polska a Slovenska), zajímavými archotektonickými projekty. Nejde to hladce, ale je to dynamické a rozvíjí se jako regionální metropole. To ale bohužel zdaleka neplatí pro Karvinsko, které se z toho útlumu (uhlí a hutí) nevzpamatovalo a točí se v kruhu. A zatím není vidět jasnější představa, jak a kudy tento region nastartovat.
Celý příběh černého uhlí není možný bez složitého a velmi kontroverzního příběhu privatizace OKD, která skončila u Bakaly. Příběh privatizace OKD je barevný a hodně nevoňavý, včetně prodeje bytů OKD a rozvojových pozemků kolem měst na Karvinsku do dodnes Bakalou kontrolované firmy Asental. Privatizace OKD byla jeden z nejproblematičtějších privatizačních procesů v české novodobé historii, plný špatných rozhodnutí, krátkozrakosti a politické i trestní neodpovědnosti.
Zvlášť byty OKD a jejich následný osud zůstávají symbolem toho, jak se s regionem často zacházelo – jako s něčím, z čeho je možné vytěžit hodnotu, ale za co už není třeba nést dlouhodobou odpovědnost. A tak to místní chápou. To je část jejich dnešní frustrace. Mimochodem proto mnozí volí, jak volí.
David Ondráčka: Popletení Motoristé Babišovi vyhovují
Popletení Motoristé jsou ideální hluková clona k odvedení pozornosti a Babiš má klid na svou mocenskou práci. Macinka je ideální terč, lidé se hádají o SMSky a gesta, sdílí se výzvy, pohoršení, morální panika, chystají se demonstrace. Na tohle blbnutí je upřená veškerá mediální i opoziční pozornost. ANO si mezitím v klidu a bez odporu řeší to podstatné – mocenské ovládnutí státu.
Jednotlivé šachty OKD měly patronát nad jednotlivými kulturními a sportovními kluby a fakticky je vlastnily a sponzorovaly. AZ Havířov, kde začínal náš současný hokejový bůh David Pastrňák hrát hokej, ta zkratka znamenala důl Antonín Zápotocký. Čili božský David to dotáhl od Zápotockého až do Bruins. A teď všichni věříme, že nám vystřílí i medaili na olympiádě.
Dukla 61 a můj děda
Pro mě osobně jako rodáka z Havířova je to i rodinná vzpomínka na tragédii havířů na dole Dukla v roce 1961, při které umřelo 114 havířů. Můj děda tam tehdy na Dukle pracoval a byl ten den na šichtě. Naštěstí nefaral, střídali se jednou týdně na povrch a on zrovna ten den dělal na výtahové šachtě. Takže přežil, ale musel své mrtvé kamarády (bylo jich 108) vozit nahoru. Zůstalo to hluboko v naší rodinné historii. A ocenil jsem film Dukla 61 Davida Ondříčka, který jednu z největších hornických tragédií zfilmoval a velmi citlivě zpracoval.
Související
Konec černého uhlí v Česku: miliardy tun zůstanou navždy pod zemí