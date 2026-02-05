David Ondráčka: Doba post-uhelná. Ostravsko a Karvinsko hledají novou cestu
Ukončení těžby černého uhlí v Česku a zavření posledního dolu OKD není jen zpráva z energetiky. Pro Ostravsko a Karvinsko je to historický zlom, má hluboký regionální kontext, uhlí ovlivňovalo životy všech a nese v sobě pro místní velký kus nostalgie. Kudy dál s regionem?
Šachty tu nikdy nebyly jen zaměstnavatelem, byly způsobem života a místní identitou. Šachty definovaly region a život většiny tamních lidí, nikdo se tomu nemohl vyhnout. Končí tím éra, která tenhle region ovlivňovala ekonomicky, sociálně i mentálně. Každý s byl s OKD nějak spojen, ať přímo přes rodinu, sousedy, nebo jen skrze rytmus města a regionu, nebo financování sportu, kultury, od dechovek po Davida Pastrňáka. Tomu se nešlo vyhnout a tento kus historie nyní končí.
Dobové fotografie, které dnes obcházejí média, nejsou nostalgickou dekorací. Připomínají, jak tvrdá, nebezpečná a fyzicky i psychicky náročná práce to byla. Těžba uhlí nebyla romantika, ale každodenní dřina, která si brala svou daň. Na zdraví, na rodinách, někdy na životech. Generace, pro kterou byla šachta jistotou i rizikem zároveň. Prací, na kterou se nenadávalo, ale která se respektovala. Přesto na ní stál celý region a po desítky let fungoval. Právě proto si tenhle moment zaslouží víc než jen statistiku o megawatthodinách a emisích.
FOTOGALERIE: Konec těžby černého uhlí v Česku
Uhlí končí, těžké otázky pro region zůstávají
Pro Ostravsko a Karvinsko nejde „jen“ o konec fosilního zdroje. Jde o další uzavření jedné kapitoly průmyslové historie. Naíc spojen i s koncem hutí v Ostravě (kdy skončila výroba surové oceli v Nové huti) po dlouhodobě tragickém privatizačním příběhu. Nebyl to jen útlum výroby, ale zásah do sebevědomí regionu, který byl dlouho zvyklý být motorem republiky. Uhlí a ocel byly víc než komodity, byly symbolem jejich významu.
Shoda na tom, že těžba skončí, existuje už dlouho. Není to překvapení, ale výsledek ekonomického vývoje, technologických změn, klimatické politiky i prosté reality trhu. Černé uhlí přestalo dávat smysl nejen ekologicky, ale i ekonomicky. Tenhle konec je nevyhnutelný a většina aktérů to ví už roky. Region prochází transformací, přesto to znamená i hledání určité nové identity. Zaslouží si paměť, respekt a hlavně plán. Uhlí končí, ale region musí pokračovat a uspět.
Otázka nebyla, zda a kdy uhlí skončí, ale co přijde místo něj. Zda tentokrát stát, firmy i politici dokážou nabídnout víc než sliby. Jestli se transformace stane skutečnou příležitostí, nebo dalším kolem frustrace a pocitu, že se rozhoduje „o nás bez nás“.
Vyvezením posledního vozíku černého uhlí se v Česku uzavřela jedna průmyslová éra, která trvala 250 let. Nejde ale jen o konec těžby, nýbrž o konec práce, která po generace určovala jasnou podobu ostravského regionu. Teď už nejde o uhlí, ale o to, čím ho nahradit.
Michal Nosek: Ostrava se přestává dívat dolů
Ostravsko a hlavně Karvinsko hledá další kapitolu
Ostrava touto post-uhelnou transformaci už řadu let prochází a v mnoha směrech úspěšně, rozvoj univerzit, lákání investorů, studenty, talenty z okolí (regionu i Polska a Slovenska), zajímavými archotektonickými projekty. Nejde to hladce, ale je to dynamické a rozvíjí se jako regionální metropole. To ale bohužel zdaleka neplatí pro Karvinsko, které se z toho útlumu (uhlí a hutí) nevzpamatovalo a točí se v kruhu. A zatím není vidět jasnější představa, jak a kudy tento region nastartovat.
Privatizace OKD
Celý příběh černého uhlí není možný bez složitého a velmi kontroverzního příběhu privatizace OKD, která skončila u Bakaly. Příběh privatizace OKD je barevný a hodně nevoňavý, včetně prodeje bytů OKD a rozvojových pozemků kolem měst na Karvinsku do dodnes Bakalou kontrolované firmy Asental. Privatizace OKD byla jeden z nejproblematičtějších privatizačních procesů v české novodobé historii, plný špatných rozhodnutí, krátkozrakosti a politické i trestní neodpovědnosti.
Zvlášť byty OKD a jejich následný osud zůstávají symbolem toho, jak se s regionem často zacházelo – jako s něčím, z čeho je možné vytěžit hodnotu, ale za co už není třeba nést dlouhodobou odpovědnost. A tak to místní chápou. To je část jejich dnešní frustrace. Mimochodem proto mnozí volí, jak volí.
Pastrňák a Antonín Zápotocký
Jednotlivé šachty OKD měly patronát nad jednotlivými kulturními a sportovními kluby a fakticky je vlastnily a sponzorovaly. AZ Havířov, kde začínal náš současný hokejový bůh David Pastrňák hrát hokej, ta zkratka znamenala důl Antonín Zápotocký. Čili božský David to dotáhl od Zápotockého až do Bruins. A teď všichni věříme, že nám vystřílí i medaili na olympiádě.
Dukla 61 a můj děda
Pro mě osobně jako rodáka z Havířova je to i rodinná vzpomínka na tragédii havířů na dole Dukla v roce 1961, při které umřelo 114 havířů. Můj děda tam tehdy na Dukle pracoval a byl ten den na šichtě. Naštěstí nefaral, střídali se jednou týdně na povrch a on zrovna ten den dělal na výtahové šachtě. Takže přežil, ale musel své mrtvé kamarády (bylo jich 108) vozit nahoru. Zůstalo to hluboko v naší rodinné historii. A ocenil jsem film Dukla 61 Davida Ondříčka, který jednu z největších hornických tragédií zfilmoval a velmi citlivě zpracoval.