David Ondráčka: Doba post-uhelná. Ostravsko a Karvinsko hledají novou cestu

Konec těžby černého uhlí
David Ondráčka
Ukončení těžby černého uhlí v Česku a zavření posledního dolu OKD není jen zpráva z energetiky. Pro Ostravsko a Karvinsko je to historický zlom, má hluboký regionální kontext, uhlí ovlivňovalo životy všech a nese v sobě pro místní velký kus nostalgie. Kudy dál s regionem?

Šachty tu nikdy nebyly jen zaměstnavatelem, byly způsobem života a místní identitou. Šachty definovaly region a život většiny tamních lidí, nikdo se tomu nemohl vyhnout. Končí tím éra, která tenhle region ovlivňovala ekonomicky, sociálně i mentálně. Každý s byl s OKD nějak spojen, ať přímo přes rodinu, sousedy, nebo jen skrze rytmus města a regionu, nebo financování sportu, kultury, od dechovek po Davida Pastrňáka. Tomu se nešlo vyhnout a tento kus historie nyní končí.

Dobové fotografie, které dnes obcházejí média, nejsou nostalgickou dekorací. Připomínají, jak tvrdá, nebezpečná a fyzicky i psychicky náročná práce to byla. Těžba uhlí nebyla romantika, ale každodenní dřina, která si brala svou daň. Na zdraví, na rodinách, někdy na životech. Generace, pro kterou byla šachta jistotou i rizikem zároveň. Prací, na kterou se nenadávalo, ale která se respektovala. Přesto na ní stál celý region a po desítky let fungoval. Právě proto si tenhle moment zaslouží víc než jen statistiku o megawatthodinách a emisích.

Uhlí končí, těžké otázky pro region zůstávají

Pro Ostravsko a Karvinsko nejde „jen“ o konec fosilního zdroje. Jde o další uzavření jedné kapitoly průmyslové historie. Naíc spojen i s koncem hutí v Ostravě (kdy skončila výroba surové oceli v Nové huti) po dlouhodobě tragickém privatizačním příběhu. Nebyl to jen útlum výroby, ale zásah do sebevědomí regionu, který byl dlouho zvyklý být motorem republiky. Uhlí a ocel byly víc než komodity, byly symbolem jejich významu.

Uhlí pryč, těžké otázky zůstávají

Shoda na tom, že těžba skončí, existuje už dlouho. Není to překvapení, ale výsledek ekonomického vývoje, technologických změn, klimatické politiky i prosté reality trhu. Černé uhlí přestalo dávat smysl nejen ekologicky, ale i ekonomicky. Tenhle konec je nevyhnutelný a většina aktérů to ví už roky. Region prochází transformací, přesto to znamená i hledání určité nové identity. Zaslouží si paměť, respekt a hlavně plán. Uhlí končí, ale region musí pokračovat a uspět.

Otázka nebyla, zda a kdy uhlí skončí, ale co přijde místo něj. Zda tentokrát stát, firmy i politici dokážou nabídnout víc než sliby. Jestli se transformace stane skutečnou příležitostí, nebo dalším kolem frustrace a pocitu, že se rozhoduje „o nás bez nás“.

Konec uhlí na Ostravsku

Ostravsko a hlavně Karvinsko hledá další kapitolu

Ostrava touto post-uhelnou transformaci už řadu let prochází a v mnoha směrech úspěšně, rozvoj univerzit, lákání investorů, studenty, talenty z okolí (regionu i Polska a Slovenska), zajímavými archotektonickými projekty. Nejde to hladce, ale je to dynamické a rozvíjí se jako regionální metropole. To ale bohužel zdaleka neplatí pro Karvinsko, které se z toho útlumu (uhlí a hutí) nevzpamatovalo a točí se v kruhu. A zatím není vidět jasnější představa, jak a kudy tento region nastartovat.

9 fotografií v galerii

Privatizace OKD

Celý příběh černého uhlí není možný bez složitého a velmi kontroverzního příběhu privatizace OKD, která skončila u Bakaly. Příběh privatizace OKD je barevný a hodně nevoňavý, včetně prodeje bytů OKD a rozvojových pozemků kolem měst na Karvinsku do dodnes Bakalou kontrolované firmy Asental. Privatizace OKD byla jeden z nejproblematičtějších privatizačních procesů v české novodobé historii, plný špatných rozhodnutí, krátkozrakosti a politické i trestní neodpovědnosti.

Zvlášť byty OKD a jejich následný osud zůstávají symbolem toho, jak se s regionem často zacházelo – jako s něčím, z čeho je možné vytěžit hodnotu, ale za co už není třeba nést dlouhodobou odpovědnost. A tak to místní chápou. To je část jejich dnešní frustrace. Mimochodem proto mnozí volí, jak volí.

Pastrňák a Antonín Zápotocký

Jednotlivé šachty OKD měly patronát nad jednotlivými kulturními a sportovními kluby a fakticky je vlastnily a sponzorovaly. AZ Havířov, kde začínal náš současný hokejový bůh David Pastrňák hrát hokej, ta zkratka znamenala důl Antonín Zápotocký. Čili božský David to dotáhl od Zápotockého až do Bruins. A teď všichni věříme, že nám vystřílí i medaili na olympiádě.

Dukla 61 a můj děda

Pro mě osobně jako rodáka z Havířova je to i rodinná vzpomínka na tragédii havířů na dole Dukla v roce 1961, při které umřelo 114 havířů. Můj děda tam tehdy na Dukle pracoval a byl ten den na šichtě. Naštěstí nefaral, střídali se jednou týdně na povrch a on zrovna ten den dělal na výtahové šachtě. Takže přežil, ale musel své mrtvé kamarády (bylo jich 108) vozit nahoru. Zůstalo to hluboko v naší rodinné historii. A ocenil jsem film Dukla 61 Davida Ondříčka, který jednu z největších hornických tragédií zfilmoval a velmi citlivě zpracoval.

Koruna zůstává podle Big Mac indexu podhodnocená

Big Mac nelže. Dolar výrazně posiluje, euro ztrácí
Profimedia
nst
nst

Česká koruna zůstává podle lednového indexu Big Mac podhodnocená vůči americkému dolaru, i když méně než v loňském létě. V polovině ledna činilo podhodnocení 10,2 procenta, zatímco v červencovém měření přesahovalo 14,6 procenta. Uvedl to analytik společnosti Purple Trading Petr Lajsek.

Index vychází z porovnání cen stejného produktu v různých zemích. V USA stál Big Mac 6,12 dolaru, zatímco v Česku 115 korun. Z toho vyplývá teoretický směnný kurz zhruba 18,79 koruny za dolar, zatímco skutečný kurz se pohyboval kolem 20,93 koruny za dolar.

Index Big Mac, který sestavuje deník The Economist dvakrát ročně, porovnává kupní sílu měn prostřednictvím cen jednoho standardizovaného výrobku. Podle Lajska má však tento ukazatel svá omezení a slouží spíše jako orientační zajímavost než jako nástroj pro stanovení skutečných měnových kurzů. Do cen se totiž promítají rozdíly v poptávce, mzdách či nákladech na energie.

Zajímavé je i srovnání cenového vývoje. V Česku Big Mac meziročně zdražil o šest korun, zatímco v USA o 0,11 dolaru, tedy zhruba o 2,30 koruny. Přesto byla prosincová meziroční inflace v Česku nižší než ve Spojených státech – dosáhla 2,1 procenta, zatímco v USA 2,7 procenta.

Epsteinova kauza ukazuje zkorumpovanost bohatých a vlivných

Sílící trend dedolarizace

Podle Lajska stojí za výrazným posílením koruny vůči dolaru především opakované útoky amerického prezidenta Donalda Trumpa na vedení Fedu a také sílící trend takzvané dedolarizace, který souvisí s celními válkami. I přes tento vývoj však koruna zůstává vůči dolaru podle indexu Big Mac stále podhodnocená.

Americký dolar si navzdory výraznému oslabení udržuje relativně silnou pozici díky vyšším úrokovým sazbám a přetrvávajícím geopolitickým rizikům. V regionu střední Evropy je podle indexu polský zlotý vůči dolaru mírně nadhodnocen o 2,2 procenta, zatímco maďarský forint je podhodnocen o 18,4 procenta. Obě měny však vůči dolaru od července posílily o více než pět procent.

Pražská burza měla technické potíže, začátek obchodování se pozdržel

Euforie na burze. Index PX je poprvé nad 2800 body

Trhy

Index PX ve středu poprvé překonal hranici 2800 bodů a uzavřel na novém maximu. K růstu přispěly především akcie energetické společnosti ČEZ a bankovních titulů. Koruna zároveň oslabila vůči euru i dolaru.

ČTK

Přečíst článek

Výrazně podhodnocený zůstává japonský jen, a to o 50,5 procenta. Souvisí to s uvolněnou měnovou politikou v Japonsku, kde jsou úrokové sazby i po jejich zvýšení na 0,75 procenta výrazně nižší než v USA, což činí dolar z hlediska výnosu atraktivnějším.

Kvůli oslabení dolaru se zároveň zvýšil počet měn, které jsou vůči němu podle indexu nadhodnocené. Zatímco v červenci jich bylo sedm, nyní jich je jedenáct. Nejvíce nadhodnocený je švýcarský frank s téměř padesátiprocentním rozdílem, následovaný uruguayským pesem a norskou korunou. Mezi nadhodnocené měny se vůči dolaru řadí také euro, britská libra, skandinávské měny a nově i polský zlotý či izraelský šekel.

Bankovka v hodnotě 2000 korun

Koruna v den Trumpova návratu do Bílého domu posílila nejvýrazněji od listopadu 2023

Money

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Inflace spadla na devítileté minimum, maloobchod dál roste

Potraviny zdraží více, než se čekalo
iStock
nst
nst

Inflace v Česku na začátku roku výrazně zpomalila a dostala se na nejnižší úroveň za více než devět let. Spotřebitelské ceny v lednu meziročně vzrostly o 1,6 procenta, vyplývá z předběžného odhadu Český statistický úřad. Proti prosinci se ceny zvýšily o 0,9 procenta. Analytici takový vývoj očekávali, především v souvislosti s převedením plateb za obnovitelné zdroje energie ze spotřebitelů na stát.

Zpomalení inflace táhly především energie, jejichž ceny meziročně klesly o 7,9 procenta. Naopak služby zdražily o 4,7 procenta, zatímco ceny zboží meziročně klesly o 0,4 procenta. Potraviny a nealkoholické nápoje zdražily o 1,3 procenta, alkohol a tabák o téměř pět procent. Bez započtení energií by se inflace v lednu pohybovala na úrovni tří procent. Meziměsíčně ceny energií klesly téměř o čtyři procenta, zatímco potraviny zdražily o 2,7 procenta a alkohol a tabák o 4,7 procenta.

Maloobchodní tržby zaznamenaly meziroční růst

Zatímco inflace se dostala na několikaleté minimum, spotřebitelská poptávka zůstává relativně silná. Maloobchodní tržby bez započtení prodejů a oprav motorových vozidel loni meziročně vzrostly o 3,5 procenta. Růst byl zaznamenán ve všech měsících roku, i když v závěru roku zpomalil. V prosinci činil meziroční růst 1,8 procenta, zatímco v listopadu dosahoval po revizi 4,5 procenta.

K prosincovému růstu tržeb přispěly všechny hlavní složky maloobchodu. Prodej pohonných hmot vzrostl meziročně o 3,9 procenta, nepotravinářské zboží o dvě procenta a potraviny o jedno procento. Výrazně rostly tržby ve specializovaných prodejnách s kosmetickými a toaletními výrobky a ve farmaceutických a zdravotnických prodejnách. Naopak pokles zaznamenaly obchody s elektronikou, oděvy, obuví, vybavením domácnosti či zbožím pro volný čas.

Ropa roste. Ne všichni těžaři si ale pískají

Trhy

Ropa od začátku roku přidává asi deset procent, přesto akcie těžařů reagují velmi rozdílně. Trh už nesází plošně na růst komodity. Rozhoduje schopnost generovat stabilní cash flow a vracet peníze akcionářům. Energetika se mění z jednoduché sázky na selektivní investiční disciplínu.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Dařilo se také internetovým a zásilkovým obchodům, jejichž tržby v prosinci meziročně vzrostly o 3,8 procenta. V nespecializovaných prodejnách s převahou nepotravinářského zboží tržby vzrostly o 4,3 procenta, v obchodech s převahou potravin o 1,1 procenta. Tržby za prodej a opravy motorových vozidel se v prosinci zvýšily o 2,6 procenta.

Za celý loňský rok nejvíce k růstu maloobchodu přispěly pohonné hmoty a internetový prodej. Tržby za pohonné hmoty vzrostly o 8,4 procenta, za nepotravinářské zboží o 4,4 procenta a za potraviny o 0,6 procenta. Prodeje a opravy motorových vozidel loni meziročně stouply o 2,6 procenta.

Vývoj tak ukazuje kombinaci velmi nízké inflace na začátku letošního roku a pokračujícího, byť zpomalujícího růstu spotřebitelské poptávky na konci roku loňského.

