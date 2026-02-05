Karel Pučelík: Epsteinova kauza ukazuje zkorumpovanost bohatých a vlivných
Kauza Jeffreyho Epsteina vrhá světlo na tucty bohatých a vlivných, od finančníků, přes umělce a vědce až po vrcholné politiky. Dokumenty otevírají průhled do světa, kde vládnou jiná pravidla a jiné standardy. Za peníze lze koupit téměř všechno, ostatní si vybudovali reflex dívat se vedle. Chapadla sahají do vlád, globálních firem i královských rodin. Náš systém – politika i ekonomika – dost možná stojí na prohnilých základech.
Každá várka zveřejněných dokumentů ke kauze Jeffreyho Epsteina zvedá nepříjemné otázky o stavu společnosti. Zdaleka to už není o tom, že si jeden kriminálník vytvořil zločinecké impérium, které udržoval v chodu penězi a kompromitujícími materiály na známé osobnosti v archivu. Ukazuje se, že bohatí a vlivní z celého světa byli ochotni jeho systém udržovat, i když věděli, že něco není v pořádku.
Epstein pomáhal bohatým šetřit jejich miliony a miliardy a zároveň čile propojoval lidi, snažil se, aby pro smetánku byl nepostradatelným. Minimálně od roku 2008 už muselo být každému jasné, s kým má co do činění. Epstein byl odsouzen k 18 měsícům za nabízení prostituce nezletilé – a to se jednalo o mírnější a kontroverzní dohodu, protože policie finančníka podezřívala ze zneužití desítek nezletilých. Svým vlivem a penězi dosáhl mírného trestu a brzy byl venku.
V první várce dokumentů týkajících se odsouzeného sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina, které zveřejnilo americké ministerstvo spravedlnosti, figuruje podle BBC několik známých osobností. Kromě amerického prezidenta Donalda Trumpa, jednoho z jeho předchůdců Billa Clintona a bratra anglického krále Karla III., Andrewa Mountbattena Windsora, zahrnuje seznam i zpěváka kapely Rolling Stones Micka Jaggera a popovou ikonu Michaela Jacksona.
Mnohým lidem však ani odsouzení neotevřelo oči a nadále s Epsteinem živě komunikovali, a to nejenom ve finančních záležitostech, ale udržovali i osobní vztahy. Od lingvisty Chomského po norskou korunní princeznu, která si prý Epsteina „pořádně neprogooglila“. Velmi odporný pak je případ Petera Mandelsona, donedávna ještě britského velvyslance ve Washingtonu. Někdejší pravá ruka Tonyho Blaira tehdy ministr průmyslu po roce 2008 vynášel Epsteinovi citlivé vládní informace, které pak mohl dobře zpeněžit.
Mnozí z lidí, které jsme vídali každý den v novinách, museli vědět o zvěrstvech, která se děla na Epsteinově karibském ostrově i jinde. Někteří se na nich nepochybně podíleli. Další třeba nic protiprávního přímo neviděli a ani se ničeho neúčastnili. I to však je slabá polehčující okolnost. Tato šedá množina každým dnem roste. Je až překvapivé, kam až Epsteinova chapadla sahala.
Jiný, temný svět
Pro nepřehlédnutelnou plejádu bohatých a vlivných, svědectví o sexuálním predátorovi a skutečnost, že si vlivem a penězi kupuje svobodu, moc neznamenalo. To není „chyba v úsudku“, jak to prezentuje například norská princezna Mette-Marit. Skutečně máme věřit, že pravděpodobně budoucí norská královna prostě neměla informace? A pokud je opravdu neměla, pak jen proto, že je nechtěla mít.
Někdejší princ Andrew přišel o všechna královská privilegia. Jeho bratr a britský král Karel III. zareagoval na další skandály kolem vazeb na Jeffreyho Epsteina poměrně tvrdě. Pro degradaci se těžko hledají historické paralely. To však platí spíše o formální stránce - Andrewův důchod v blahobytu podle všeho ohrožen není. Panovník se o něj postará.
Tomu se říká jiné standardy. Bohatí, čestným výjimkám se omlouvám, si tvoří vlastní systém. Pokrývač vám třeba udělá střechu „bez papíru“ a ulije si pár desítek až stovek tisíc. Bohatí mají úplně jiné možnosti, ti si můžou někde zašít částku v hodnotě rozpočtu malého státu. A co hůř, Epsteinova kauza ukazuje, že jiná pravidla mají i co se týče morálky a zákona. Když máte peníze, vaši přátelé leccos přejdou, zvláště když se staráte i o jejich účty. Lidské životy jsou pro ně komoditou. Je děsivé si pomyslet, kolik takových Epsteinů pobíhá na svobodě. Víme totiž, že jejich bohaté okolí je ochotno mlčet.
Co to říká o podnikatelích, politicích, královských rodinách? Mnozí z nich vedou skryté životy. Ne všichni – ale vezměte si třeba ony královské rodiny. Britská má Andrewa, norská Mette Marit, španělská dokonce přímo emeritního panovníka Juana Carlose (a manžel infantky Cristiny seděl za zpronevěru). To už je skoro vzorec, není-liž pravda?
Korupce, páchání, přehlížení či tolerování kriminálních činů, malé domů. Na jedné straně zakládají charity, mluví o hodnotách a důležitosti každého člověka. A večer si popovídají o knihách s násilníkem. Jiný, temný svět, něco jako upside-down ve Stranger Things.
Co s tím? Když negooglí bohatí, musíme googlit my ostatní. Konečně se přestat hrbit před penězi, tituly a politickými funkcemi. Legitimita a společenské uznání by nemělo být automatické. Ať už se jedná o úspěšného podnikatele, premiéra nebo krále. Zkorumpovaní bohatí a vlivní dávají v konečném důsledku všanc fungování práva a demokracie. Kdo bude věřit filantropům a politikům, když neustále zjišťujeme, že jejich vlídné a usměvavé tváře jsou často jen PR?