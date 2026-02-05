Nový magazín právě vychází!

Karel Pučelík: Epsteinova kauza ukazuje zkorumpovanost bohatých a vlivných

Karel Pučelík: Epsteinova kauza ukazuje zkorumpovanost bohatých a vlivných

Epsteinova kauza ukazuje zkorumpovanost bohatých a vlivných
Karel Pučelík
Karel Pučelík

Kauza Jeffreyho Epsteina vrhá světlo na tucty bohatých a vlivných, od finančníků, přes umělce a vědce až po vrcholné politiky. Dokumenty otevírají průhled do světa, kde vládnou jiná pravidla a jiné standardy. Za peníze lze koupit téměř všechno, ostatní si vybudovali reflex dívat se vedle. Chapadla sahají do vlád, globálních firem i královských rodin. Náš systém – politika i ekonomika – dost možná stojí na prohnilých základech.

Každá várka zveřejněných dokumentů ke kauze Jeffreyho Epsteina zvedá nepříjemné otázky o stavu společnosti. Zdaleka to už není o tom, že si jeden kriminálník vytvořil zločinecké impérium, které udržoval v chodu penězi a kompromitujícími materiály na známé osobnosti v archivu. Ukazuje se, že bohatí a vlivní z celého světa byli ochotni jeho systém udržovat, i když věděli, že něco není v pořádku.

Epstein pomáhal bohatým šetřit jejich miliony a miliardy a zároveň čile propojoval lidi, snažil se, aby pro smetánku byl nepostradatelným. Minimálně od roku 2008 už muselo být každému jasné, s kým má co do činění. Epstein byl odsouzen k 18 měsícům za nabízení prostituce nezletilé – a to se jednalo o mírnější a kontroverzní dohodu, protože policie finančníka podezřívala ze zneužití desítek nezletilých. Svým vlivem a penězi dosáhl mírného trestu a brzy byl venku.

Mnohým lidem však ani odsouzení neotevřelo oči a nadále s Epsteinem živě komunikovali, a to nejenom ve finančních záležitostech, ale udržovali i osobní vztahy. Od lingvisty Chomského po norskou korunní princeznu, která si prý Epsteina „pořádně neprogooglila“. Velmi odporný pak je případ Petera Mandelsona, donedávna ještě britského velvyslance ve Washingtonu. Někdejší pravá ruka Tonyho Blaira tehdy ministr průmyslu po roce 2008 vynášel Epsteinovi citlivé vládní informace, které pak mohl dobře zpeněžit.

Mnozí z lidí, které jsme vídali každý den v novinách, museli vědět o zvěrstvech, která se děla na Epsteinově karibském ostrově i jinde. Někteří se na nich nepochybně podíleli. Další třeba nic protiprávního přímo neviděli a ani se ničeho neúčastnili. I to však je slabá polehčující okolnost. Tato šedá množina každým dnem roste. Je až překvapivé, kam až Epsteinova chapadla sahala.

Jiný, temný svět

Pro nepřehlédnutelnou plejádu bohatých a vlivných, svědectví o sexuálním predátorovi a skutečnost, že si vlivem a penězi kupuje svobodu, moc neznamenalo. To není „chyba v úsudku“, jak to prezentuje například norská princezna Mette-Marit. Skutečně máme věřit, že pravděpodobně budoucí norská královna prostě neměla informace? A pokud je opravdu neměla, pak jen proto, že je nechtěla mít.

Tomu se říká jiné standardy. Bohatí, čestným výjimkám se omlouvám, si tvoří vlastní systém. Pokrývač vám třeba udělá střechu „bez papíru“ a ulije si pár desítek až stovek tisíc. Bohatí mají úplně jiné možnosti, ti si můžou někde zašít částku v hodnotě rozpočtu malého státu. A co hůř, Epsteinova kauza ukazuje, že jiná pravidla mají i co se týče morálky a zákona. Když máte peníze, vaši přátelé leccos přejdou, zvláště když se staráte i o jejich účty. Lidské životy jsou pro ně komoditou. Je děsivé si pomyslet, kolik takových Epsteinů pobíhá na svobodě. Víme totiž, že jejich bohaté okolí je ochotno mlčet.

Co to říká o podnikatelích, politicích, královských rodinách? Mnozí z nich vedou skryté životy. Ne všichni – ale vezměte si třeba ony královské rodiny. Britská má Andrewa, norská Mette Marit, španělská dokonce přímo emeritního panovníka Juana Carlose (a manžel infantky Cristiny seděl za zpronevěru). To už je skoro vzorec, není-liž pravda? 

Korupce, páchání, přehlížení či tolerování kriminálních činů, malé domů. Na jedné straně zakládají charity, mluví o hodnotách a důležitosti každého člověka. A večer si popovídají o knihách s násilníkem. Jiný, temný svět, něco jako upside-down ve Stranger Things.

Co s tím? Když negooglí bohatí, musíme googlit my ostatní. Konečně se přestat hrbit před penězi, tituly a politickými funkcemi. Legitimita a společenské uznání by nemělo být automatické. Ať už se jedná o úspěšného podnikatele, premiéra nebo krále. Zkorumpovaní bohatí a vlivní dávají v konečném důsledku všanc fungování práva a demokracie. Kdo bude věřit filantropům a politikům, když neustále zjišťujeme, že jejich vlídné a usměvavé tváře jsou často jen PR?

Stanislav Šulc: Inspirace Trumpem? Zdánlivě drsná vláda nakonec taky cukne

Stanislav Šulc: Inspirace Trumpem? Zdánlivě drsná vláda nakonec taky cukne
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Černá středa české vlády? Tak bychom mohli nazvat 4. únor 2026, kdy premiér Andrej Babiš vyrazil na schůzku s prezidentem Petrem Pavlem a v podstatě mu vyšel ve všem vstříc. Dění v české nejvyšší politice tak dostává nový rozměr a není nepodobný dění v USA: také tady zdánlivě neústupní populisté nakonec ustoupí, když jim není hned po vůli.

Mexická pochoutka taco se v posledním roce stala populárním slovem mezi politology a komentátory. Když se přepíše verzálkami, TACO představuje zkratku slov „Trump Always Chickens Out“, tedy Trump nakonec vždycky cukne. Je tím míněna situace, že ačkoli americký prezident zdánlivě vytváří jeden tlak na své spojence (a občas i nepřátele) za druhým, ve skutečnosti na poslední chvíli vždy svůj tlak zmírní. 

Spojení se vžilo zejména u jeho celní politiky, která je nakonec mnohem mírnější, než se původně zdálo.

Nyní prožíváme českou podobu TACO. A můžeme ji přesněji pojmenovat BACO. Tedy „Babiš Always Chickens Out“. A jde v podstatě o přesnou analogii toho, jak se chová americký prezident.

Na zvyšování daní jsem se vždy díval s velkým nervem, říká Tomáš Portlík, druhý muž ODS

Politika

Nejsilnější opoziční strana ODS si v polovině ledna zvolila nové vedení. Pravou rukou nového předsedy Martina Kupky se stal starosta Prahy 9 Tomáš Portlík. „Soustředili jsme se na zahraniční a bezpečnostní otázky, jako bychom domácím věcem nepřikládali význam,“ říká Portlík v rozhovoru pro newstream.cz. To se nyní má změnit. ODS se chce vrátit na politické výsluní.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Turek doministroval

Zatímco na sociálních sítích se současní vládní politici předhánějí v drsnosti a neústupnosti svých vyjádření, v reálu to nakonec vypadá trochu jinak. Když Andrej Babiš dnes navštívil prezidenta Petra Pavla, odešel v podstatě jako spráskaný pes, který, řečeno s Klementem Gottwaldem, přijal všechny návrhy, které mu prezident dal.

Takže ačkoli dvojministr Petr Macinka pravděpodobně nebude s prezidentem konzultovat zahraniční politiku, bude to tak trochu jedno, protože tak bude činit Macinkův šéf, tedy premiér Babiš.

A aby toho nebylo málo, při nepříliš vítězném únoru Babiš z Hradu přišel také s ujištěním, že Filip Turek rozhodně nikdy nebude ministr. A to prostě proto, že jej Pavel nikdy nejmenuje.

Abychom citovali největší klišé dnešního politického diskurzu: Tak to je, to je realita, tak se s tím Motoristé prostě musejí smířit. S realitou se přeci bojovat nemá.

Martin Kuba

Dalibor Martínek: Kuba chce být druhým Babišem. Sorry, obsazeno

Názory

Jihočeský hejtman Martin Kuba po týdnech napětí, které v prosinci vyvolal po svém demonstrativním vystoupení z ODS, oznámil značku svého nového politického hnutí. Bude to Naše Česko.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Zaděláno na koaliční krizi 

Jenomže ono to je o něco barvitější, než by se mohlo zdát. Babiš zároveň rozehrává nemalou hru. Výsledkem své hradní návštěvy totiž velmi pravděpodobně rozčílí vedení Motoristů, kteří se, právem, budou cítit premiérem zrazení. Připomeňme, že Filip Turek ještě před samotnou schůzkou strašil, že má jakýsi draft kompetenční žaloby na prezidenta. Jenomže tu ani Turek, ani nikdo jiný než Babiš podat nemůže. A ten nyní definitivně potvrdil, že tak neučiní.

Vláda tak prožívá první poměrně zásadní krizi, byť ještě nemá podobu otevřené války koaličních partnerů. Tedy alespoň zatím ne.

Jenomže již brzy se bude ve sněmovně hlasovat o „podstatných“ věcech, například o vydání/nevydání Andreje Babiše a Tomia Okamury trestnímu stíhání. Pokud Motoristé spolknou dnešní prohru, šéfové ANO a SPD pravděpodobně mají své jisté a nejspíš vláda na nějakou dobu pojede dál.

Jenomže takový ten malý šťoura někde na zátylku za uchem, který se jmenuje pýcha, občas bývá docela silný hráč v rozhodování. A Motoristé dnešní prohru možná skutečně nevydýchají. A možná to Babiš a Okamura zase tak jisté nemají.

Jenomže co když to je tak, že je Babiš už dávno domluvený s některými motoristickými poslanci, že když jej podpoří, budou mít místo v kabinetu, který by ANO sestavilo po odchodu Motoristů z vlády? Otázka za několik… třeba porcí tacos.

Dalibor Martínek: Macinka si vyvztekal vedlejší kolej

Petr Macinka
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Petr Macinka ve své svaté válce za Turka před pár dny prohlásil, že jeho ministerstvo zahraničí bude ignorovat prezidenta republiky Petra Pavla. Nyní se Pavel s Babišem dohodli, že naopak oni dva budou určovat zahraniční politiku.

Andrej Babiš nechal dlouhé týdny řádit šéfa Motoristů v jeho boji za Filipa Turka ministrem. Nechal mu volnou ruku. Spor s nevolí zpovzdálí sledoval. Na jednu stranu mu vyhovovalo, že Macinka vyvolává rozruch. Babišovy kauzy, například detaily kolem svěřenského fondu nebo jednání o jeho imunitě v kauze Čapí hnízdo, šly do pozadí.

Stanislav Šulc: Inspirace Trumpem? Zdánlivě drsná vláda nakonec taky cukne

Názory

Černá středa české vlády? Tak bychom mohli nazvat 4. únor 2026, kdy premiér Andrej Babiš vyrazil na schůzku s prezidentem Petrem Pavlem a v podstatě mu vyšel ve všem vstříc. Dění v české nejvyšší politice tak dostává nový rozměr a není nepodobný dění v USA: také tady zdánlivě neústupní populisté nakonec ustoupí, když jim není hned po vůli.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Macinkova „svatá válka“

Na druhé straně, rozhodně nechtěl mít fatálně poškozené vztahy s prezidentem, kterého k výkonu premiérské funkce nezbytně potřebuje. Na tom ovšem Macinka usilovně pracoval.

Macinka, šéf diplomacie, zcela nediplomaticky vydíral prezidenta textovými zprávami. Desítky tisíc lidí kvůli tomu zaplnily Staroměstské náměstí. A prezident Pavel, nejvyšší ústavní činitel, začal Macinku okatě přehlížet. Situace v zahraniční politice zcela nebývalá. Macinka si patrně myslel, že je dostatečně silným rohovníkem, aby se mohl postavit hlavě státu. Šeredně se přepočítal.

Ještě o víkendu ministr zahraniční zcela nediplomaticky prohlásil, že bude prezidenta v otázkách zahraniční politiky ignorovat. Nemyslitelné prohlášení. Babiš už musel zasáhnout, aby šéf Motoristů nevytvořil na mezinárodním poli během pár týdnů svého působení ze země uprostřed Evropy banánovou republiku.

Filip Turek a Petr Macinka

Dalibor Martínek: Metoda Macinka. Provokovat, vykrádat mediální prostor

Názory

Macinka a Turek denně plní titulky. Ne řešeními, ale konflikty a gesty. Skutečná agenda státu se ztrácí v hluku. A Babišovi to vyhovuje.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Macinka končí jako páté kolo u vozu

Takže na příště, zahraniční politiku země budou utvářet Pavel s Babišem. Zcela logicky. A je dobře, že jsou oba aktéři schopni se na tom dohodnout. Babiš svou pozici lídra v této oblasti mnohokrát avizoval. Macinka patrně neuměl rozpoznat jasné signály, že je jenom pátým kolem u vozu. Že získal auto s majáčkem a ministerský post, ale ne vliv. Taková slepota je u vrcholného diplomata politováníhodná.

Macinka samozřejmě žádným diplomatem není, nikdy nebyl a ani na vrcholném postu se tak nikdy nechoval. Jenom se Babišovi hodí k vládnutí. Slova premiéra o tom, že se s ním výborně vládne, si patrně přeložil jako volnou ruku. Velmi rychle se však se svými způsoby dostal do postavení mimo hru.

O tom, kdo se zúčastní začátkem července summitu NATO v Turecku, rozhodne vláda v květnu či červnu, uvedl Babiš. Macinka se patrně bude dál snažit házet do soukolí Babiš Pavel písek. Nicméně, dostal jasný vzkaz od šéfa vlády, kde je jeho místo.

